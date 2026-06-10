4 خطوات تصنع تفوق اللاعبين في المراوغة بالكرةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5282558-4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9
ركز الباحثون في دراستهم على المراوغة الخادعة بالمقص (أنسبيلاش)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
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القاهرة :«الشرق الأوسط»
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4 خطوات تصنع تفوق اللاعبين في المراوغة بالكرة
ركز الباحثون في دراستهم على المراوغة الخادعة بالمقص (أنسبيلاش)
درس باحثون بجامعة تسوكوبا اليابانية قدرة لاعبي كرة القدم المهرة على التفوق في المراوغة الخادعة للمنافسين، لتوضيح كيفية اختراقهم للضغط الدفاعي بنجاح في المواجهات الفردية.
وأظهرت نتائجهم أن المراوغة الفعالة لا تقتصر على السرعة فحسب، بل هي مهارة معقدة تجري وفق نسق خاص يتضمن تنظيماً متكاملاً للمسافة بين اللاعبين، والسرعة النسبية بين المهاجم والمدافع، والتسارع اللحظي بالكرة استجابةً لرد فعل المدافعين وتحركاتهم.
وأفاد الباحثون في بيان نشر، الثلاثاء، على موقع «ميديكال إكسبريس»، بأنه في كرة القدم، تتجاوز المراوغة مجرد التحكم بالكرة؛ فهي سلوك ديناميكي يتشكل لحظياً وبشكل مستمر بين المهاجم والمدافع، لا سيما من خلال تعديلات تتم على مستويات سرعة الحركة والمسافة المكانية والتوقيت.
وأوضحوا أنه على الرغم من أهميتها التكتيكية، اعتمدت الأبحاث السابقة حول المراوغة على تصميمات تجريبية مضبوطة باستخدام عوائق ثابتة مثل الأقماع. ونتيجة لذلك، لا تزال خصائص الحركة التي تظهر في المواجهات الفردية الواقعية بين اللاعبين على أرض الملعب غير مفهومة بشكل كافٍ. لمعالجة هذا القصور، ركز الباحثون على «المراوغة الخادعة بالمقص»، وهي مناورة مراوغة شائعة الاستخدام في كرة القدم.
وشملت الدراسة لاعبين من مستوى الجامعة وطلاب المرحلة الإعدادية بمستويات مهارة متفاوتة، حيث قاموا جميعاً بتنفيذ حركة التمويه أمام مدافع حقيقي. ووفق الباحثين فقد جرى تسجيل الحركات باستخدام كاميرات عالية السرعة، مما أتاح تحليلاً دقيقاً للميكانيكا الحيوية التى تتم على أرض الواقع.
وتضمنت المتغيرات الرئيسية في الدراسة سرعة مركز كتلة الجسم، وحركة المفاصل، والمسافة الفاصلة بين اللاعبين، والتغيرات في السرعة النسبية بين المهاجم والمدافع.
وكشف التحليل، المنشور في مجلة «تايكوغاكو كينكيو»، وهي المجلة اليابانية للتربية البدنية والصحة وعلوم الرياضة، عن خصائص حركية مميزة لدى اللاعبين ذوي المهارات العالية، الذين يُعرَّفون بأنهم رياضيون جامعيون ذوو خبرات ميدانية متقدمة.
وبالمقارنة مع اللاعبين الأقل مهارة، أظهر المراوغون المهرة الخصائص الأربع التالية:
-التنظيم الفعال للمسافة: حيث قللوا المسافة إلى المدافع عمداً مع الحفاظ على سرعة عالية للجسم.
-التعديل الاستراتيجي للسرعة النسبية: حيث قللوا في البداية فارق السرعة مع المدافع، ثم زادوا السرعة بشكل مفاجئ في لحظات حاسمة.
-التحكم الفعال في المسافة: مع التنفيذ الفعّال للمراوغة ـ تميّزت حركاتهم الجانبية برفع طفيف للقدم وميل واضح للجذع، مما أتاح لهم القيام بحركات أسرع وأكثر خداعاً ومراوغة.
-وأخيراً، آليات التسارع الانفجاري: يتولّد التسارع الانفجاري من خلال ثني الركبة بشكل منسق، يليه مدّ قوي للركبة مع الساق الداعمة.
وكما أفاد الباحثون تشير هذه النتائج مجتمعةً إلى أن المراوغة الماهرة لا تقتصر على السرعة فحسب؛ بل هي مهارة حركية متطورة يُعدّل فيها اللاعبون باستمرار علاقتهم بالمدافعين من خلال دمج عوامل المسافة والسرعة النسبية والتسارع اللحظي المفاجئ.
«مدينة واحدة وإمبراطوريتان»... قصة القسطنطينية وإسطنبول في معرض لندنيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5282597-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%8A
«مدينة واحدة وإمبراطوريتان»... قصة القسطنطينية وإسطنبول في معرض لندني
لوحة تصور آيا صوفيا من عام 1852 (متحف فيكتوريا آند ألبرت)
أعلن متحف «فيكتوريا آند ألبرت» عن معرضه الضخم المقبل، الذي يُتوقع أن يكون نجم موسم الخريف في مقره بلندن، بعنوان «من القسطنطينية إلى إسطنبول: مدينة واحدة وإمبراطوريتان». ويتجاوز المعرض السرد التاريخي البسيط ليقدّم قصة تمتد على مدى 1600 عام من الحضارة، من خلال مجموعة ضخمة من القطع النادرة؛ بعضها من المجموعة الدائمة للمتحف، وأخرى مُعارة من مجموعات فنية عالمية.
وكعادته، يتدثر المعرض بعباءة الفن والثقافة ليسرد قصص التاريخ والسياسة بأسلوب مشوّق، يلخّص تاريخ أكبر مدينة في أوروبا وعاصمة إمبراطوريتين: الأولى مسيحية، والثانية إسلامية.
قصة المدينة عبر القرون
المعرض، الذي سيفتح أبوابه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يمتد عبر قرون، من عام 330 ميلادية إلى عام 1922، وهي فترة زمنية طويلة حافلة بالأحداث والقصص. ويعتبره المتحف الأول من نوعه في بريطانيا الذي يروي قصة المدينة كاملة، ويأمل أن يقدم منظوراً جديداً لهذه المدينة المشهورة بالفنون.
وفي سيرة المدينة المتربعة على أطراف قارتين، يلقي المعرض الضوء على إمبراطوريتين متتاليتين: البيزنطية التي امتدت من عام 330 إلى عام 1453، والدولة العثمانية من عام 1453 إلى عام 1922. وهو هدف طموح للغاية، ولا شك في أن المعرض سيحاول الوصول إلى صيغة تسمح بعرض أكبر عدد ممكن من القطع النادرة، للوصول إلى سرد متحفي شامل.
200 قطعة
يعتمد المعرض على أكثر من 200 قطعة تنتظم عبر 4 أقسام لتروي قصة المدينة عبر 16 قرناً من التاريخ الثري والمتغير. وبما أننا نتحدث عن إسطنبول، فمن البديهي أن يضم المنسوجات وبعض الأردية التاريخية والفخار والفسيفساء والقطع المعدنية والمجوهرات وغيرها من القطع التي ترتبط في الذاكرة بتاريخ القسطنطينية وإسطنبول، ولا ننسى المخطوطات والمنحوتات واللوحات.
تيم ستانلي، القيم على المعرض، اعتبر عملية التحضير للعرض بمثابة «مغامرة مشوقة جمعت بين عالمين عادةً ما يُفصل بينهما: البيزنطيون والعثمانيون. عاصمتهما، المعروفة أولاً باسم القسطنطينية، ثم إسطنبول، كانت ولا تزال من أعظم مدن العالم، ولا تزال الأفكار الفنية التي انبثقت منها خلال تاريخها المزدوج بوصفها عاصمة إمبراطورية تُؤثر تأثيراً بالغاً في العالم. من خلال الجمع بين قصص هاتين الإمبراطوريتين والفن الرائع الذي أنتجتاه، تمكّنتا من إخراج قصص القسطنطينية وإسطنبول من عزلتها، ومنحها فرصة الظهور معاً».
قطع مميزة
من القطع التي نوّه عنها المتحف لوحة ثلاثية مصغّرة فريدة من نوعها تعود إلى القرن الحادي عشر، صُممت لتُعلّق حول العنق، ومزينة بدقة متناهية بتقنية المينا المقسمة. كما يضم المعرض صورة فريدة للسلطان محمد الثاني، رسمها الفنان الفينيسي جنتيلي بيليني عام 1479، مُعارة من «ناشيونال غاليري» في لندن، وحزاماً مرصعاً بالجواهر من العاج من ضريح السلطان سليم الثاني (توفي عام 1574)، وهو من القطع المهمة في سرد تاريخ الأزياء العثمانية.
وبما أننا نتحدث عن تاريخ الإمبراطورية البيزنطية أو العثمانية، فمن الطبيعي أن تكون القطع الحربية جزءاً من نسيج الحكاية. ويضم المعرض بعضاً من أبرز النماذج، منها غطاء حصان من المخمل وخيوط الفضة، كان جزءاً من زي فاخر لفرس استُخدم في موكب نحو عام 1600، وهو مُعار من متحف بيناكي.
أما القطع المرتبطة بالثقافة السائدة، فمنها لفافة مرسومة تُصوّر موكباً إمبراطورياً عثمانياً بتفاصيل دقيقة، ومن عالم الغناء والطرب تُعرض واحدة من أقدم آلات الطنبور ذات العنق الطويل الباقية (نحو 1750)، والمزينة بالعاج وصدفة السلحفاة وعرق اللؤلؤ، وهي من مجموعة متحف فيكتوريا وألبرت. ومن وحي البلاط العثماني، تُعرض نماذج حريرية فاخرة من أزياء الطبقة الراقية العثمانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تُعرف باسم «أوتشيتك إنتاري».
أقسام المعرض
ينقسم المعرض إلى 4 أقسام، أولها قسم «البدايات العظيمة» الذي يروي قصة إعادة تأسيس القسطنطينية عام 330 ميلادياً بوصفها عاصمة للإمبراطورية الرومانية الموحدة تحت قيادة قسطنطين الكبير.
ويُسلط الضوء على الموقع الاستراتيجي للمدينة والبنية التحتية التي دعمت نجاحها، بدءاً من أنظمة المياه المتطورة، وصولاً إلى الأسوار المحصنة التي يصورها المعرض عبر الأيقونات والآثار.
كما يستعرض القسم ميدان سباق الخيل (الهيبودروم)، المركز الاجتماعي والسياسي للمدينة؛ حيث كانت سباقات العربات بمثابة استعراض إمبراطوري ودعاية.
ومن أبرز المعروضات الفسيفساء وقطع معمارية من القصور والكنائس القديمة للمدينة؛ ومنحوتات بارزة رائعة من الأحجار شبه الكريمة والعاج المنحوت تُظهر ميدان سباق الخيل وطقوسه؛ ومخطوطات غربية تُظهر المدينة قبيل وبعد غزو عام 1453.
أما قسم «السماء والأرض» فيستكشف الفن والعمارة ودورهما في خدمة الحضارة المسيحية في القسطنطينية، وكيف وظّف الأباطرة البيزنطيون الرموز المقدسة لإبراز قوتهم وسلطتهم، مع ضمان استمرار الفن والأفكار الكلاسيكية.
ويتناول الثقافة البصرية للكنائس البيزنطية، بما فيها آيا صوفيا التي تعود للقرن السادس الميلادي، والتي تُعدّ من أهم المباني في العالم، ويتضمن المعرض نماذج من الأعمال التي أُنتجت في ورش العمل الإمبراطورية، بتكليف من الأباطرة وحاشيتهم، مع التركيز على المجوهرات الفاخرة والأعمال المعدنية والمنسوجات.
ويعرج المعرض إلى تاريخ البلاط العثماني في قسم «السلطة والنفوذ»، ويُسلط الضوء على دور المواد الفاخرة، مثل الحرير والأحجار الكريمة والعاج والفضة والذهب في تشكيل الهوية الإمبراطورية، التي تجلّت من خلال المواكب العامة المهيبة.
كما يعرض قطعاً أثرية من البلاط، تشمل الخزف والملابس والأثاث والأعمال المعدنية، بما فيها المجوهرات والدروع، إلى جانب لوحات وأعمال فنية على الورق لفنانين عثمانيين وأوروبيين، تجسد روعة الإمبراطورية.
وفي القسم الرابع والمعنون «الحياة في المدينة»، يقدم المعرض المدينة من زاوية مختلفة تعكس التنوع النابض بالحياة والتعايش الديني، وتنتقل الصورة هنا للمقاهي والحمامات العامة والموسيقى وتأثير الحضارة الغربية على الذوق العام، مثل تأثير الأنماط الباريسية على الموضة والتصميم في إسطنبول الحديثة. ومن جانب آخر، يعكس المعرض تأثير الفن البيزنطي والعثماني على أوروبا في القرن التاسع عشر، عبر نماذج تضم المنسوجات والفسيسفاء وغيرهما من مجموعة المتحف.
* معرض «من القسطنطينية إلى إسطنبول: مدينة واحدة وإمبراطوريتان» في متحف فيكتوريا آند ألبرت من 7 نوفمبر 2026 إلى 9 مايو 2027
«النينيو» يقترب... وصيف الخليج أمام موجات حر أشد وتقلبات مطريةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5282596-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
«النينيو» يقترب... وصيف الخليج أمام موجات حر أشد وتقلبات مطرية
مؤشرات مناخية تنذر بصيف أشد حرارة في السعودية والخليج (واس)
بين صيف أكثر سخونة واحتمالات أمطار وسيول خلال الخريف، ترسم أحدث التقارير المناخية الصادرة في السعودية ملامح موسم استثنائي يرتبط بتطور تدريجي محتمل لظاهرة «النينيو»، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية على معظم مناطق المملكة، وتغيرات في الأنماط المطرية خلال الأشهر المقبلة.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره الخاص بالتوقعات المناخية لفصل الصيف 2026، متضمناً مؤشرات هطول الأمطار ودرجات الحرارة خلال أشهر يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، في إطار دعم أعمال الاستعداد المبكر ورفع جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالات الجوية المتوقعة.
وحسب التقرير، فإن شهر يونيو سيشهد أمطاراً حول معدلاتها الطبيعية في مختلف مناطق المملكة، في حين تتجه التوقعات إلى انخفاض كميات الأمطار خلال يوليو على مناطق جازان، والباحة، وأجزاء من عسير، ومكة المكرمة، ونجران والمنطقة الشرقية، قبل أن يمتد هذا الانخفاض خلال أغسطس إلى أجزاء من تبوك والمدينة المنورة، مع بقاء بقية المناطق ضمن معدلاتها المعتادة.
وفي مقابل تراجع الأمطار الصيفية في بعض المناطق، توقعت الأرصاد ارتفاعاً عاماً في درجات الحرارة على مستوى المملكة خلال الصيف، مع تسجيل زيادة تصل إلى درجة مئوية واحدة فوق المعدل الطبيعي خلال يونيو في مناطق جازان والباحة وأجزاء من مكة المكرمة، وعسير، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل وتبوك، في حين يُتوقع أن ترتفع إلى نحو 1.6 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية خلال يوليو وأغسطس، خصوصاً في جنوب المملكة وغربها.
في المقابل، كشف المركز الإقليمي للتغير المناخي عن مؤشرات متزايدة على تطور ظاهرة «النينيو – التذبذب الجنوبي» خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الظاهرة تمر حالياً بمرحلة حيادية، بعدما سجل مؤشر Niño 3.4 نحو +0.39 درجة مئوية حتى مايو (أيار) 2026، وهو لا يزال ضمن النطاق الحيادي.
لكن التقرير أشار إلى أن التوقعات المناخية للفترة من مايو إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2026 تُظهر احتمالاً مرتفعاً جداً لتطور «النينيو»، مع استمرار ارتفاع حرارة سطح البحر تدريجياً، حيث يُتوقع أن يصل المؤشر إلى +2.8 درجة مئوية بحلول أكتوبر المقبل، وهو مستوى يعكس نشاطاً مناخياً قوياً قد يؤثر على أنماط الطقس في المنطقة.
في هذا السياق، أكد لـ«الشرق الأوسط» المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتغير المناخي في المركز الوطني للأرصاد، الدكتور مازن عسيري، أن المؤشرات الحالية ترجّح تشكل الظاهرة بمستويات قوية ونادرة نسبياً، موضحاً أن تجاوز ارتفاع درجات حرارة سطح البحر درجتين مئويتين فوق المعدل الطبيعي يُصنف ضمن الحالات القوية التي تتكرر كل سنوات عدة، مشيراً إلى أن آخر حالة مشابهة سُجلت خلال عامي 2015 و2016.
وأوضح عسيري أن ظاهرة «النينيو» تُقاس من خلال انحراف درجات حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية بالمحيط الهادئ عن معدلاتها الطبيعية، وأن تأثيرها لا يقتصر على المحيط الهادئ فقط، بل يمتد إلى مختلف أنحاء العالم نتيجة الترابط الكبير في الغلاف الجوي، مضيفاً أن دول الخليج ستكون من بين المناطق المتأثرة بارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر خلال الصيف الحالي.
وقال إن التوقعات الحالية تشير إلى صيف أشد حرارة مقارنة بالأعوام المعتادة في الخليج، مع احتمال تكرار موجات الحر بشكل أكبر إذا استمرت الظاهرة في التطور حتى أكتوبر المقبل، وفق ما تشير إليه النماذج العددية الحالية، مبيناً في الوقت ذاته أن التأثيرات لا تزال نسبية وقابلة للتغير وفق تطور درجات حرارة سطح البحر خلال الأشهر المقبلة.
وربط التقرير بين تطور الظاهرة واحتمالات زيادة هطول الأمطار وارتفاع مخاطر السيول في غرب السعودية خلال فصل الخريف، خصوصاً في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، إضافة إلى تأثيرات مطرية محتملة على مختلف مناطق المملكة خلال الموسم المطري الممتد حتى مايو 2027.
كما رجّح أن تشهد المرتفعات الجنوبية الغربية حالات مطرية غزيرة خلال صيف 2026، إذا تطورت ظاهرة «النينيو» بوتيرة أسرع من التوقعات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى، وزيادة حدة موجات الحر، وتراجع فرص الانخفاضات الحادة في درجات الحرارة خلال الشتاء المقبل.
وأضاف عسيري أن تأثيرات الظاهرة قد تمتد أيضاً إلى فصل الشتاء، موضحاً أن الخليج قد يشهد شتاءً أكثر دفئاً مقارنة بالمعتاد، مع تراجع احتمالات موجات البرد الشديدة التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية.
وحول مدة الظاهرة، أوضح أن التوقعات تشير إلى احتمال تراجعها تدريجياً مع بداية يناير (كانون الثاني) المقبل، إلا أن تأثيراتها المناخية قد تستمر لأشهر عدة لاحقة، تختلف من منطقة إلى أخرى حسب البعد الجغرافي عن موقع تشكل الظاهرة في المحيط الهادئ.
وبينما يربط كثيرون «النينيو» بالأمطار فقط، أشار عسيري إلى أن تأثيراتها المناخية أوسع بكثير؛ إذ تمتد إلى تأثيرات في درجات حرارة البحار والرطوبة والرياح في مناطق مختلفة من العالم، إضافة إلى انعكاساتها غير المباشرة على البيئة والبنية التحتية وصحة الإنسان.
وأوضح أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة من بعض تأثيرات الظاهرة قد تُحدِث ضغطاً على المدن والبنى التحتية، في حين تعاني مناطق أخرى من الجفاف وما يرافقه من تأثيرات على البيئة والزراعة والموارد الطبيعية.
وعن دور الإنسان في تطور الظاهرة، شدد عسيري على أن «النينيو» ظاهرة طبيعية معروفة منذ زمن طويل، إلا أن التغير المناخي وارتفاع حرارة الأرض الناتجين من النشاط البشري قد يسهِمن في زيادة قوة الظاهرة أو إطالة مدتها، مؤكداً أن هذه المسألة لا تزال في حاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية للحسم بشكل كامل.
ورغم التصاعد الواضح في المؤشرات المناخية، أكد المركز الإقليمي للتغير المناخي أن توقعات «النينيو» لا تزال مرتبطة بهوامش من عدم اليقين بسبب طبيعة النماذج العددية، مشدداً على أهمية مواصلة الرصد والمتابعة المستمرة لتطورات الظاهرة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع دخول مراحل أكثر حساسية في دورة تشكلها وتأثيراتها المناخية المحتملة على المنطقة.
«الفنان الملتزم» عبد العزيز مخيون يرحل بعد أدوار أيقونيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5282550-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
«الفنان الملتزم» عبد العزيز مخيون يرحل بعد أدوار أيقونية
الفنان عبد العزيز مخيون (وزارة الثقافة المصرية)
ودّعت مصر الفنان الكبير عبد العزيز مخيون بعد مسيرة فنية تجاوزت نصف قرن ترك خلالها بصمات بأدواره الأيقونية في المسرح والسينما والتلفزيون، وبرع في تقديم الأدوار المركبة التي تتطلب أداء تمثيلياً عميقاً، والذي عرف بالتزامه في العمل وبالأدوار التي تضيف لمشواره، كما ذكر في أحد حواراته السابقة.
ورحل مخيون عن 80 عاماً إثر أزمة صحية تعرض لها على مدى الشهور الماضية، وتضاعفت معاناته في الأيام الأخيرة قبيل وفاته، حيث عانى من التهاب رئوي وضيق في التنفس بعد فترة من تناوله علاجاً إشعاعياً. ونعاه نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وكتب عبر حسابه على «إنستغرام»: «وداعاً أيها الرجل العظيم»، حيث جرى تشييع جثمانه عصر الأربعاء بقريته في محافظة البحيرة (شمال مصر) والتي انتقل للإقامة بها منذ سنوات.
ونعت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة المصرية، الفنان الراحل الذي تُوفي بعد مسيرة فنية وإبداعية استثنائية، أثرى خلالها الحياة الثقافية والفنية المصرية والعربية بعشرات الأعمال المتميزة التي رسَّخت مكانته كأحد رموز الإبداع المصري، مؤكدة أنه مَثّل تجربة فنية متفردة جمع فيها بين الموهبة الأصيلة والثقافة العميقة والوعي بقضايا المجتمع، وقد امتلك فلسفة خاصة في الأداء وفي اختيار أدواره جعلت من أعماله انعكاساً صادقاً لقضايا الإنسان المصري وتطلعاته.
وكان آخر ظهور فني للفنان عبد العزيز مخيون في رمضان الماضي من خلال مسلسليَ «إفراج» أمام عمرو سعد، و«سوا سوا» أمام أحمد مالك، والمفارقة أن آخر ما صوره كان مشهد وفاته ضمن أحداث المسلسل الثاني.
وقد ظل مخيون حريصاً على الوجود حتى بأدوار صغيرة لا تليق بتاريخه، وكان له وجهة نظر في ذلك أكدها في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»؛ إذ اعترف أنه بات يقبل أدواراً أقل من موهبته وخبراته بوصفه ممثلاً حتى لا يبتعد عن التمثيل، وأنه يتكيف مع كل عمل يؤديه في المساحة التي تُتاح له؛ لأن الأضرار النفسية المترتبة على الابتعاد كبيرة على أي ممثل، مؤكداً أن منظومة الإنتاج خاطئة، وأن السينما العالمية تعمل على الاستفادة من النجوم الكبار.
عبد العزيز مخيون المولود في 25 فبراير (شباط) 1946 تخرج في معهد الفنون المسرحية، كما درس الموسيقى وحصل على منحة لدراسة المسرح في فرنسا ليعود ويؤسس فرقة «مسرح الفلاحين»، حيث قدم من خلاله عشرات المسرحيات التي أخرجها، كما انضم في وقت لاحق ممثلاً بفرقة مسرح التلفزيون، ومسرح الطليعة، حيث شارك في بطولة عدد من المسرحيات من بينها «مريض الوهم» و«الناس اللي في التالت»، و«ماراصاد»، و«وا قدساه».
وشارك مخيون في بطولة أفلام سينمائية مهمة على غرار «إسكندرية ليه» و«حدوتة مصرية» ليوسف شاهين، و«الهروب» لعاطف الطيب، وقد تم اختيار الأفلام الثلاثة ضمن قائمة أفضل مائة فيلم مصري، وحاز جوائز عدة عن أدواره بها.
ويلفت الناقد أحمد سعد الدين إلى أن الفنان الراحل كان صاحب بصمة خاصة في أدواره، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أنه لم يتصدر البطولة السينمائية المطلقة لكنه في ذلك مثله مثل الفنانين الكبار محمود المليجي وزكي رستم وعادل أدهم الذين جعلوا من الأدوار الثانية أهمية تفوق أدوار البطولة».
وعدّه نموذجاً للفنان المثقف الذي ينتقي أدواره بذكاء منقطع النظير، مما جعل بعض أدواره علامات فنية، سواء في السينما أو التلفزيون، وبخصوص السينما يقول سعد الدين: «لا يمكن أن ننسى دوره في فيلم (بئر الخيانة) لعلي عبد الخالق الذي أدى فيه شخصية ضابط المخابرات الإسرائيلي فلا يمكن تصور ممثل آخر يؤدي الدور بتلك البراعة، وكذلك دوره في فيلم (الهروب) وشخصية (سالم ولد عبد الدايم) في دور صعب ومركب، وكذلك دوره المهم والمؤثر في فيلم (فارس المدينة) لمحمد خان».
وفي الدراما التلفزيونية، سجل الفنان عبد العزيز مخيون حضوره بأدوار أيقونية مثل شخصية «المناضل طه السماحي» في مسلسل «ليالي الحلمية»، وشخصية أحمد لطفي السيد في مسلسل «رجل لهذا الزمان».
وكان لتقارب الملامح بينه وبين الموسيقار محمد عبد الوهاب سبب في اختياره لأداء شخصية عبد الوهاب في 4 مسلسلات تنتمي لأعمال السيرة الذاتية. كما أشار سعد الدين إلى دوره في مسلسل «الجماعة» وأدائه اللافت لشخصية مرشد جماعة الإخوان المسلمين الذي استحق عليه جائزة أفضل ممثل في فئة الكبار.
ونعى مهرجان القاهرة السينمائي الفنان الراحل، وأعرب الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، عن بالغ حزنه لرحيل هذا الفنان الاستثنائي، وقال: «فقدنا اليوم فناناً أصيلاً أعطى من روحه وموهبته على مدار خمسة عقود، وترك في وجدان المشاهدين أثراً عميقاً لا يمحى»، مؤكداً أن عبد العزيز مخيون كان فناناً من طراز رفيع، وسيظل اسمه راسخاً في تاريخ الفن المصري.