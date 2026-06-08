14 مليون زائر للمواقع التراثية السعودية وبنية تحتية تتوسع بـ 94 منشأة جديدة

شهد عام 2025م استمراراً لنمو القطاع الثقافي السعودي بوصفه أحد المحركات الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتُرجمت جهود التحول في المنظومة الثقافية إلى أرقام لافتة رصدها التقرير السنوي لوزارة الثقافة في السعودية الذي صدر حديثاً، وكشف عن تجاوز عدد زوار مواقع التراث الوطني والعالمي لأكثر من 14 مليون زائر، فيما أثمر مؤتمر الاستثمار الثقافي عن توقيع اتفاقيات بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال.

وكشف التقرير عن تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الأداء، حيث بلغ عدد أيام الفعاليات الثقافية ما يقرب من 6 آلاف يوم، ووصل عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من 282 ألف موظف، وبلغ عدد خريجي التخصصات الثقافية أكثر من 29 ألف خريج، مع توسع البنية التحتية لتشمل 94 منشأة جديدة.

شهد القطاع الأدبي حضوراً لافتاً وتجاوز زوار معرض الرياض الدولي للكتاب في آخر نسخه 1.3 مليون زائر (وزارة الثقافة)

وقدم التقرير رصداً شاملاً لما أنجزته وزارة الثقافة وكياناتها، ولمسارات عملها ومشاريعها المتعددة، وقال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة إن السعودية تحرص على رفع مستوى الإبداع وسرعة الإنجاز في المنظومة الثقافية، وأضاف في كلمته ضمن التقرير: «نفخر في وزارة الثقافة بما تحقق من المنجزات خلال العام المنصرم، نتيجةً لأنظمةٍ وتشريعاتٍ مُحكَمة، وشغف صُنّاع الثقافة ومُمارسيها، وتلقُّفِ المجتمع للثقافة والفنون، والتي أسهمت مُجتمِعَةً في خلق بيئةٍ يزدهر فيها الإبداعُ».

وقال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان إن وزارة الثقافة واصلت جهودها الدؤوبة في عام 2025 للنهوض بالقطاع الثقافي وتطويره، إلى جانب تعزيز قدرته على المساهمة في الناتج المحلي، والاستثمار في التعليم الثقافي والاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي حظي برعاية الأمير محمد بن سلمان من أهم ثمار هذه الجهود، وأن لبناء الشراكات مع القطاعات الرائدة إقليمياً ودولياً، وتدشين جامعة الرياض للفنون، وإطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة، دوراً بارزاً في تسريع وتيرة الإنجاز وتجويد المنتجات الثقافية وضمان استدامتها.

نجحت المنظومة الثقافية السعودية في تسجيل 2260 موقعاً أثرياً جديداً (وزارة الثقافة)

14 مليون زائر للمواقع التراثية السعودية

كشف التقرير عن تجاوز عدد زوار مواقع التراث الوطني والعالمي 14.1 مليون زائر، فيما وصل عدد المواقع القابلة للزيارة إلى 232 موقعاً، منها «جدة التاريخية» التي استقطبت 12 مليون زيارة.

وشهد القطاع الأدبي حضوراً لافتاً بتجاوز عدد زوار معرض الرياض الدولي للكتاب في آخر نسخه 1.3 مليون زائر، إلى جانب مبادرات نوعية مثل إطلاق دليل «ميشلان» في المملكة وتوثيق 60 عنصراً غذائياً ضمن مبادرة «سفينة التذوق السعودية»، إضافة إلى تسجيل 2260 موقعاً أثرياً جديداً.

وعلى صعيد الثقافة من أجل النمو الاقتصادي، فقد شهد القطاع توسعاً في الشراكات والاستثمارات، حيث أثمر مؤتمر الاستثمار الثقافي عن توقيع اتفاقيات بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال، مدعومة بـ 58 شراكة استراتيجية وأكثر من 128 شراكة تخصصية، إضافة إلى إكمال 194 مشروعاً وإطلاق 12 مسرعة أعمال ثقافية، إلى جانب مبادرات مثل «100 براند سعودي» التي عززت من حضور الصناعات الإبداعية الوطنية على مستوى عالمي.

شهد عام 2025م صدور الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية في السعودية بقرار من مجلس الوزراء (وزارة الثقافة)

اعتماد نظام نوعي للحرف والصناعات اليدوية

شهد عام 2025 صدور الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية في السعودية بقرار من مجلس الوزراء، وعدّ النظام من أبرز الإنجازات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تنظيم وتطوير القطاع الحرفي.

ويهدف النظام إلى تنظيم العمل الحرفي في السعودية وتعزيز التراث الثقافي لها، من خلال سن القوانين والأنظمة التي تساهم في دعم الحرفيين وتنمية مهاراتهم، وحماية الحرف والصناعات اليدوية، إضافة إلى إبراز وتنظيم البيئة الاقتصادية والثقافية لهذا المجال.

ويتميز نظام الحرف بكونه الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يعزز من تنافسية الخدمات الحرفية محلياً، ويضع الأسس والقوانين لتطويرها بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتشمل أهداف النظام توثيق الحرف اليدوية، وتنظيم حصول الحرفيين على التراخيص اللازمة، ووضع ضوابط المشاركات الحرفية للحرفيين، وضوابط الالتزام بمعايير جودة المنتجات الحرفية، وآلية منح المكافآت التشجيعية للحرفيين، وأعمال الرقابة والتفتيش وضبط العقوبات والمخالفات وغيرها من الأحكام التي تضمن تنظيم القطاع الحرفي واستدامته.

على صعيد تعزيز مكانة السعودية الدولية سجلت المنظومة 113 مشاركة ثقافية عالمية (وزارة الثقافة)

ترسيخ الحضور الدولي للثقافة السعودية

على صعيد تعزيز مكانة السعودية الدولية، سجلت المنظومة 113 مشاركة ثقافية عالمية، من أبرزها المشاركة في معرض «إكسبو أوساكا» بجناح وطني استقطب أكثر من 3 ملايين زائر، وحصل على كثير من الجوائز العالمية، والمشاركة في «بينالي البندقية للعمارة»، إضافة إلى نجاح «بينالي الفنون الإسلامية 2025» الذي أقيم في مدينة جدة واستقطب 650 ألف زائر.

تعزز حضور الصناعات الإبداعية السعودية على مستويات عالمية (وزارة الثقافة)

وحصل القطاع الثقافي في السعودية على مجموعة جوائز دولية، منها جائزة Prix Versailles لأجمل متاحف العالم لمشروع Diriyah Art Futuers وشهادة التميز الأوروبي للجودة EFQM.

وشهد عام 2025 نمواً في دور القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية، حيث نفذت المنظمات غير الربحية 359 برنامجاً بمشاركة 5536 متطوعاً قدموا أكثر من 409 آلاف ساعة تطوعية، مما يعكس تحول الثقافة في السعودية إلى مشروع وطني متكامل يسهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوع.