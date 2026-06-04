«كابريوليه» السينمائي... عندما نرى «الأحلام» بعيون مفتوحة

«الحياة قصيرة كي نحضر أفلاماً طويلة»، بهذه العبارة يُقدّم مهرجان «كابريوليه» السينمائي للأفلام القصيرة نسخته الـ18 لهذا العام. تحمل دورة 2026 عنوان «الأحلام»، وتتضمَّن عروضاً وورشات عمل حول العمل السينمائي.

وتتنقل فعالياته بين العاصمة ومناطق لبنانية لتشمل صيدا، وزحلة، وجبيل، وجونية، وغيرها. يحتفل القيّمون على المهرجان ببلوغه سنّ الرشد. ويقول مؤسِّسه إبراهيم سماحة ممازحاً، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن المهرجان بلغ الـ18 عاماً وصار يحقّ له التصويت. ويوضح: «لقد أدرجنا هذا العام فقرة خاصة تحمل عنوان (جائزة الجمهور)، وتتمثّل في تصويت الجمهور لفئتَي أفضل فيلم وطني وأفضل فيلم عالمي. ويجري التصويت عبر مواقع محدَّدة، إذ يستطيع رواد المهرجان إجراء هذه المهمّة في نهاية كلّ يوم». ويقام «كابريوليه» في مساحات مفتوحة موزَّعة على 9 مناطق في 5 و6 و7 يونيو (حزيران) الحالي.

الممثلة ديامان بوعبود ضيفة شرف المهرجان (الجهة المُنظِّمة)

تشمل عروضه المؤلَّفة من 35 فيلماً قصيراً شرائط سينمائية تتراوح مدتها بين 5 و20 دقيقة، جميعها ترتبط موضوعاتها بشعار المهرجان: «الأحلام».

ويشير إبراهيم سماحة إلى أنه جرى اختيار هذا الشعار لحاجة اللبناني الكبيرة إلى فسحة تنسيه الأيام القاسية التي يمرُّ بها. ويتابع: «نعيش واقعاً قاتماً، كون أحلامنا معلَّقة حتى إشعار آخر. ارتأينا من خلال فعاليات المهرجان أخْذَ رواده في رحلة تُقرّبهم من أحلامهم وتزوّدهم بالأمل».

يُخصّص المهرجان للسنة الثانية على التوالي قسماً للعروض السينمائية للأطفال، تُقدَّم في ساحات بلدات دير القمر ودوما وزحلة، وكذلك في متحف سرسق في بيروت. «أردناها رسالة فنّية تُسهم في إبهار خيال الأطفال وتحضّهم على التعرُّف إلى الفن السابع من قرب. اخترنا أفلاماً من دول مختلفة مثل بولندا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، وجميعها تحاكي مخيّلة الأطفال وتُعرّفهم إلى شخصيات متحرّكة تروي لهم حكايات عن السمك والأسد والطيور والدجاج وغيرها من الحيوانات. وتُقام هذه الفئة بالتعاون مع (كليرمون فيران)؛ أشهر مهرجان عالمي لأفلام الأطفال القصيرة».

إميل شاهين يشارك في لقاءات المهرجان متحدّثاً عن تاريخ السينما الإسبانية (الجهة المُنظِّمة)

ومن بين الأفلام المعروضة في هذه الفئة، «بيكولو بيكولو» من إنتاج فرنسي وسويسري، و«الأسد الأزرق» من إنتاج فرنسي - روسي، وكذلك «كابيباراس» و«عصافير الجنة» و«الغيمة السمكة» وغيرها. وهي إنتاجات مشتركة بين فرنسا وبلدان أخرى مثل الأوروغواي وبولندا.

تُجرى العروض في الهواء الطلق، انطلاقاً من درج مار نقولا في بيروت وصولاً إلى زحلة. ويُعلّق سماحة: «نتمسّك في (كابريوليه) بهذا المبدأ، وهو هوية المهرجان التي تميّزه عن غيره. فمشاهدة عروض سينمائية في أماكن مفتوحة تجعل النكهة مختلفة، كما تُسهم في بناء علاقات وتوليد تجمّعات سينمائية في مختلف المناطق اللبنانية».

أما الوجه الدرامي المشهور الذي يُشكّل الصورة الأساسية لنشاطات المهرجان، فتمثّله ديامان بوعبود. ويستطرد سماحة: «ككلّ عام نختار وجهاً فنياً ينضم إلى عائلة المهرجان. ويأتي هذا الخيار ليكون بمنزلة شكر على ما أنجزه في مشواره الفنّي. وبالتالي يكون محور النسخة وعمودها الفقري في اللقاءات وورشات العمل التي تقام بموازاة عروضه السينمائية».

وفي النسخة 18 من «كابريوليه»، تقام لقاءات مع مخرجين وصنّاع سينما «لاستكشاف معنى الحلم، أن نتخيَّل، أن نتساءل، أن نقاوم، أن نُعيد البناء»، يقول سماحة.

تحمل هذه اللقاءات موضوعات عدة ترتبط بالفنّ السينمائي، فيُشارك المخرج أمين درة وديامان بوعبود وميشال تويني في ندوة بعنوان «هل يستطيع الفنّ أن يعبّر عن نفسه بحرّية في زمن الحرب؟». وفي لقاءات أخرى يشارك المخرج إيلي فهد والممثل جورج خباز والخبير السينمائي إميل شاهين. وتتناول موضوعات «تاريخ السينما الإسبانية» و«السينما العربية اليوم». في حين تتضمّن ورشة العمل مع الممثلة سولانغ تراك «أُسس التمثيل وكيفية تطبيقها».

فيلم «أراضي فلسطين» يشارك في «كابريوليه» (الجهة المُنظِّمة)

ويشهد المهرجان سلسلة عروض لأفلام لبنانية، من بينها «للمرة الأخيرة» للمخرج كريم الرحباني، و«السيدة الجميلة» لرويا حرب، و«أبحث عمن يشبهني» لإيليو طربيه. وكذلك «أعتذر مايك» لأسطفان خطار وليال عقيقي، بينما تشارك مارينيت غوش من جهتها بفيلم «هل غادرت أم بعد؟».

وتشارك السعودية للسنة الثانية على التوالي من خلال فيلم جديد بعنوان «البعوض» للمخرجتين رنيم ودانا المهندس، والفيلم المتحرّك «بين الاثنين» لإيثار باعامر. وتحضر فلسطين من خلال الشريط القصير «أراضي فلسطين» للأردنية نور بن سالم والفرنسي جوليان مينونتو. ومن المغرب يشارك مروان شيغر بفيلم «التحقيق»، و«إنغريد» للإسبانية راكيل كوليرا، و«كلاي» للسويسري كيفين هيفلين.

اللبناني كريم الرحباني يُشارك في المهرجان من خلال فيلمه القصير «للمرة الأخيرة» (الجهة المُنظِّمة)

وعمّا إذا كانت بعض هذه الأفلام تُعرض للمرة الأولى، يشير إبراهيم سماحة إلى أنّ عدداً منها يندرج ضمن هذه الفئة، وإنْ لم يكن ذلك من أولويات المهرجان. ويضيف: «الأهم بالنسبة إلينا أن ينسجم موضوع الفيلم مع شعار الدورة».

ويختم مؤكداً أنّ رسالة المهرجان هذا العام تتمحور حول أنّ الأحلام لا تتحقّق من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى الاجتهاد والتكاتف كي تتحوَّل إلى واقع.