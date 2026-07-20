الأخرس يُغنِّي العتب والحنين في «أعياد بيروت»

في أمسية احتشد لها آلاف الشبان على الواجهة البحرية في منطقة أنطلياس - النقاش، أحيا الفنان الأردني الأخرس حفله ضمن مهرجان «أعياد بيروت»، مقدّماً أغنيات عاطفية تحمل العتب والحنين. وبأسلوبه الغنائي الذي يمزج بين موسيقى البوب والإندي، قدّم باقة من أشهر أعماله، فتفاعل معه الجمهور بحماسة وردّد كلماتها، مطالباً بإعادة عدد منها.

وعبّر الأخرس عن اشتياقه إلى جمهوره اللبناني، في مشاركته الأولى ضمن «أعياد بيروت»، فبادله الحضور المشاعر نفسها، راسمين بأيديهم قلوباً في الهواء. وعلى الرغم من احتفاظه بنظارتيه السوداوين طوال الأمسية، حرص على إلقاء التحية على عدد من معارفه بين الجمهور، واعداً بعضهم بلقائهم بعد انتهاء الحفل.

قدّم الأخرس مجموعة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور(الجهة المنظمة)

وبدا الأخرس على طبيعته، مرتدياً ثياباً فضفاضة، وكان يسأل، بين وقت وآخر، أحد أفراد فرقته الموسيقية، عمّا يمكنهما تقديمه من أغنيات، قائلاً له مازحاً: «شو في عندك بالدكان لنغنّي؟».

كما لبّى طلبات الحاضرين، سواء من الذين احتشدوا وقوفاً أمام المسرح أو من الجالسين في مقاعد الحفل. وكان يقترب بنفسه من أصحاب النداءات عندما تحول الموسيقى الصاخبة دون سماعهم، ليصغي إليهم بوضوح.

تمتاز أغنيات الأخرس بنصوص شعبية يقدّمها بأسلوب بسيط وقريب من الناس؛ إذ يخاطبهم بلسان حالهم، وهو ما يفسّر سرعة انتشار أعماله. واستهل حفله بأغنية «حرب»، فرفع الحاضرون هواتفهم الخلوية لتوثيق الوصلة الغنائية.

ورغم أن الأخرس كان يعمل مديراً للمبيعات في إحدى شركات النفط، فإن دخوله المجال الغنائي جاء بعد جائحة «كورونا». وحتى اليوم، لم يصدر ألبوماً غنائياً كاملاً، مكتفياً بطرح أغنيات منفردة تقترب، في بعضها، من أجواء الـ«هيب هوب»، فيما تحمل أخرى نَفَساً درامياً واضحاً.

جمهور معظمه من الشباب حضر حفل الأخرس في «أعياد بيروت» (الجهة المنظمة)

وبعد إلحاح من جمهوره، قدّم الأخرس إحدى أكثر أغنياته رواجاً، وهي «سكابا»، التي كتب كلماتها ولحّنها مستوحياً إياها من الفولكلور الشامي. وما إن بدأ بغناء مطلعها: «حرة فكّوا لها حبالها...» حتى علت أصوات الحاضرين مردّدين الكلمات معه. وحققت الأغنية ما يقارب مليوني مشاهدة عبر «يوتيوب».

بعدها، سأل الأخرس جمهوره عمّا إذا كانوا يشعرون بالسعادة مثلما يشعر هو بهذا اللقاء، فجاءه الرد عبر هتافات الحاضرين الذين طالبوه بأداء مجموعة من الأغنيات التي يحبونها، بينها «دايماً هيك». كما قدّم «بداريك»، إضافة إلى ميدلي قصير جمع فيه مقاطع من أبرز أعماله منذ بداياته حتى اليوم.

ويتمتع الأخرس بصوت دافئ. وقدّم خلال الحفل تحية للفنان فضل شاكر بأدائه أغنية «كيفك عَ فراقي». كما أنشد «بعد شو»، التي حصدت أكثر من 56 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويروي فيها قصة حب تركت أثراً عميقاً في داخله. وتمايل الجمهور على إيقاع الأغنية التي تجمع بين البوب العربي والموسيقى المعاصرة، بطابعها الحزين وكلماتها العاطفية وإيقاعها الشرقي الهادئ.

الفنانة إيمان منصور افتتحت الحفل (الجهة المنظمة)

وتأتي مشاركة الأخرس ضمن برنامج «أعياد بيروت» الذي يجمع بين فنانين أصحاب مسيرات راسخة وأصوات شابة استطاعت فرض حضورها على الساحة الموسيقية العربية.

وكانت الفنانة إيمان قد افتتحت الأمسية، قبل أن يطلّ الأخرس في حفل عكس حجم الشعبية التي يحظى بها في لبنان.

وتواصل «أعياد بيروت» برنامجها حتى 28 يوليو (تموز) الحالي، مختتمةً فعالياتها بحفل للفنانة إليسا.