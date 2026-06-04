نصائح علمية لتجاوز مرحلة ما بعد الانفصال

أظهرت دراسة أجراها باحثون من مختبر العلاقات والصحة الزوجية في جامعة أوتاوا الكندية، أنه عندما يُبادر الطرف الآخر بالانفصال باتباع سلوكيات داعمة للاستقلالية مثل الصراحة، واستخدام لغة غير تحكمية، وتخصيص وقت لتقدير الطرف الآخر في أثناء الخلافات، يشعر الشريكان السابقان بمشاعر إيجابية وحيوية ذاتية كل منهما تجاه الآخر. وأفادت نتائج الدراسة بأنه من خلال إظهار الاحترام للعلاقة السابقة، تُساعد هذه السلوكيات على إنهاء العلاقة بشكل أفضل.

ووجدت الدراسة المنشورة في «مجلة العلاج الجنسي والزواجي» أن دعم الاستقلالية في أثناء الانفصال يرتبط بمشاعر إيجابية أكثر بعد الانفصال لكلا الشريكين السابقين، ولكنه لا يرتبط بانخفاض المشاعر السلبية كالاكتئاب والقلق بعد الانفصال.

ويتضمن دعم الاستقلالية، وفق الدراسة، الاعتراف بوجهة نظر الآخر، وتقديم مبررات واضحة، وإتاحة الخيارات، وتقديم ملاحظات غير تحكمية، وهو أسلوب تواصل يهدف إلى تجنب إصدار الأوامر، أو فرض الآراء، أو إطلاق الأحكام المطلقة.

قالت إيرين ماكلونغ، الباحثة الرئيسية وطالبة الدكتوراه في علم النفس التجريبي بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أوتاوا: «هناك عديد من الدراسات حول الخصائص الجسدية للانفصال التي تتنبأ بالضيق أو الرفاهية، مثل الجنس، ومدة العلاقة، واستمرار التواصل مع الشريك السابق، أو دور التكنولوجيا واستخدامها، ولكن لا يزال هناك نقص في المعلومات حول الاستراتيجيات التي يستخدمها الناس لإنهاء علاقاتهم العاطفية -ما الذي ينبغي عليهم قوله أو فعله لتخفيف وطأة الأمر».

وأضافت، في بيان، الأربعاء: «إن معرفة سبب إنهاء الشريك للعلاقة قد لا يخفف من ألمها، لكن سلوكيات (دعم الاستقلالية) قد يُتيح لكل من المُبادر والمُتلقي فهماً أوضح لعلاقتهما والمضي قدماً».

وغالباً ما يصاحب الانفصال ضائقة عاطفية شديدة. وقد أظهرت الدراسات أن استخدام أساليب «دعم الاستقلالية» يقلل من ردود الفعل الدفاعية ويعزز التفاهم خلال التفاعلات الصعبة. ولا يُعرف ما إذا كان استخدام هذه الأساليب نفسها مرتبطاً بنتائج عاطفية ونفسية أفضل لمن ينهون علاقاتهم.

استخدمت الدراسة عينة مكونة من 438 شخصاً، غالبيتهم من طلاب المرحلة الجامعية الأولى الشباب، من الجنسين، من الذين مروا مؤخراً بتجربة انفصال، حيث أشارت النتائج إلى ارتباط دعم الاستقلالية خلال فترة الانفصال بتحسن الحالة المزاجية وزيادة الحيوية الذاتية.

قالت الأستاذة المشاركة سيرينا كورسيني-مونت، التي أشرفت على البحث بصفتها مديرة مختبر العلاقات والصحة الزوجية بجامعة أوتاوا: «ندرك أنه ليس كل شخص يشعر بأنه قادر على دعم الاستقلالية عند الانفصال، أو قد لا يكون من الممكن تطبيق جميع جوانبه، لكننا نأمل أن يُسهم التواصل الداعم للاستقلالية في تهيئة الظروف لتواصل بنّاء وشعور أفضل بعد الانفصال».