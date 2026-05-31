اتهامات «الإساءة للأحكام الدينية» تلاحق فيلم «برشامة» برلمانياً

طالب «حزب النور» بالبرلمان المصري، الأحد، بـ«وقفة حازمة لحماية الهوية الإسلامية»، وذلك على خلفية إثارة بعض مشاهد فيلم «برشامة» للجدل، واتهامه بـ«الإساءة للأحكام الدينية»، بالتزامن مع عرضه رقمياً خلال أيام عيد «الأضحى»، وتداول مقاطع منه بشكل مكثف على «السوشيال ميديا»، خلال الساعات الماضية.

وحسب بيان «النور»، تقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس «الهيئة البرلمانية لحزب النور»، ببيان عاجل إلى مؤسسات رسمية في مصر، واعتبر فيلم «برشامة» نموذجاً لـ«التجاوزات، والظواهر الدخيلة، والجرأة الآثمة على المقدسات، والثوابت الشرعية في الأعمال الفنية، وسُبل حماية الوعي، والهوية»، على حد تعبيره.

وكشف النائب المصري انزلاق بعض المصنفات الفنية، ومنها فيلم «برشامة»، إلى مسار خطير يتجاوز حدود «الترفيه المباح»، ليسقط في فخ «الجرأة والتهجم» على العقيدة، والشرع، عبر تمرير «صدمات قيمية»، و«مغالطات فقهية»، مغلفة بضحكات وصفها بـ«الرخيصة»، حسبما جاء في بيانه.

ووفق بيان «النور»، فإن أبرز تجاوزات الفيلم شملت «تزييف الفقه»، و«تشويه صورة» الرموز الفقهية، من خلال تقديم قوالب مشوهة تدعي التفقه، والزج بـ«أسماء أئمة»، في إيفيهات وصفها بأنها «رخيصة ومبتذلة»، لتمرير مغالطات شرعية، وانتهاك حرمة «بيوت الله»، و«ابتذال الوحي»، والتاريخ الإسلامي، عبر الزج بآيات القرآن الكريم وسوره و«الغزوات» في سياق «التراشق الكوميدي الهدام».

وحذر نائب «النور» من أن «الاستمرار في هذا المسار ينذر بتداعيات خطيرة، من بينها (صناعة وعي زائف)، و(مخالفة الدستور)، و(النظام العام)، و(تهديد السلم الاجتماعي والروحي)»، مطالباً الأجهزة الرقابية بوزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقفة حازمة ومسؤولة لتفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة الصارمة على هذه المصنفات الفنية، ومنع عرض هذه التجاوزات، ومحاسبة القائمين على هذا التطاول الفج، حماية لجناب الشريعة، وصوناً للعقول، وحفاظاً على هوية الوطن الأخلاقية والدينية، وفق بيانه.

وقبل بيان «النور»، أثار فيلم «برشامة» جدلاً واسعاً عقب عرضه رقمياً، وذلك تعليقاً على بعض مشاهده التي اعتبرها البعض «مسيئة للدين»، وتنوعت الآراء «السوشيالية» حول الفيلم بين الإشادة النقدية، وتسليطه الضوء على بعض السلبيات، وبين تأكيد بعض النقاد والمتابعين على أنه يتضمن مشاهد «استهزاء»، و«اسكتشات» تخرج عن السياق من أجل الضحك.

في المقابل، قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي إن «الاتهامات الموجهة لفيلم (برشامة)، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، في غير محلها، لأن الفيلم لا يحمل أي إساءة للدين من الأساس، بل يقدم رؤية عصرية قُدمت في عشرات الأفلام من قبل، من بينها فيلم (مراتي مدير عام)، على سبيل المثال، والمقولة الشهيرة ضمن أحداثه (السلام على المرأة يفسد الوضوء)».

ووصف الشناوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «ما يجري بأنه محاولة للاستعراض، والتمسك الشكلي، وكبت الضحك والقفشات، والبهجة التي يعيشها الناس». وتجاهل صناع الفيلم الانتقادات، واكتفوا بإعادة نشر الآراء الإيجابية عن الفيلم عبر حساباتهم على «السوشيال ميديا».

وكان مخرج الفيلم خالد دياب قد دافع عن فيلمه في تصريحات سابقة عبر التأكيد على أن العمل يطرح واقعاً مجتمعياً يعاني منه الكثيرون بطريقة كوميدية، حيث تدور الأحداث في مكان واحد (لجنة امتحان)، وتناقش الضغوط النفسية والاجتماعية للثانوية العامة.

كما يرى صناع العمل أن الفيلم يعالج هوس الحصول على الشهادة، و«فوضى الغش» بشكل رمزي، حيث تتحول لجنة الامتحان إلى مرآة مصغرة للمجتمع.

وتصدر فيلم «برشامة»، بطولة هشام ماجد، وريهام عبد الغفور، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وإخراج خالد دياب، منذ عرضه بالتزامن مع بداية موسم «عيد الفطر» الماضي، قائمة «شباك التذاكر»، وحقق إيرادات تجاوزت 200 مليون جنيه حتى الآن، وفق بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مع استمرار منافسته مع أفلام موسم عيد «الأضحى» المعروضة حالياً بالتزامن مع عرضه رقمياً.