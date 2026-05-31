سلسلة دور السينما الفاخرة «إيفريمان» هل ستُعيد بريقها؟

المنافسة المتزايدة والمواقع الخاسرة من بين التحديات التي يواجهها الرئيس التنفيذي الجديد المكلف بإعادة هيكلة دور عرض «إيفريمان» في لندن، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

في وقت سابق، ازدهرت «إيفريمان» لتصبح السلسلة المفضلة لقضاء تجربة سينمائية فاخرة، بفضل أرائكها المريحة، وقائمة المأكولات الشهية، التي تضم برغر «بيرنايز»، ونبيذ «ويسبرينغ أنجل» الوردي العصري، بسعر 47 جنيهاً إسترلينياً للزجاجة.

ومع ذلك، بعد ربع قرن من إعادة ابتكار تجربة الذهاب إلى السينما، ونمو «إيفريمان» من موقع واحد في هامبستيد في لندن، إلى لاعب مهم على الصعيد الوطني، يضم 49 موقعاً، تجابه سلسلة دور السينما نفسها اليوم صعوبة كبيرة، في وقت يقلد المنافسون صيغتها الناجحة.

في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أصدرت «إيفريمان» تحذيراً بشأن انحسار الأرباح، ما دفع المستثمرين المضطربين إلى خفض قيمتها السوقية بنحو الخمس. وفي غضون أيام قلائل، كشف المدير المالي للشركة أنه سيغادر منصبه.

وبالفعل، بحلول نهاية الشهر، استقال أليكس سكريمجور، الرئيس السابق لسلسلة مطاعم «كوت»، من منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إيفريمان» بأثر فوري. وكان سكريمجور قد انضم إلى الشركة عام 2021 لقيادة جهود التعافي بعد الجائحة، منهياً بذلك -حسب وصف أحد المحللين- «عاماً يستحق أن يُطوى في غياهب النسيان».

وفي حين أن 2025 كان عاماً مروعاً لشركة «إيفريمان»، ظلت المشكلات الأساسية تتفاقم، منذ أن أغلقت جائحة «كوفيد» دور السينما مؤقتاً، مع تراجع سعر سهم الشركة بنسبة تقارب 80 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي واجه فيه القطاع كذلك إضرابات ممثلي وكتاب هوليوود، بجانب عدم انتظام إنتاج الأفلام الناجحة.

من جهته، قال ديفيد هانكوك، كبير محللي وسائل الإعلام والترفيه في شركة «أومديا» البحثية: «في مرحلة ما، فقدت «إيفريمان» ميزتها التنافسية. لا أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالتحديات التي يواجهها جميع اللاعبين في السوق».

وقد أُسندت مسؤولية إعادة هيكلة الشركة إلى فرح جولانت، التي تشمل خبرتها إدارة «أول ثري ميديا»، وهي مجموعة إنتاج تلفزيوني مسؤولة عن برامج مثل «ذا ترايتورز» و«كول ذا ميدوايف»، بالإضافة إلى قيادة شركة الإعلانات التي تقف وراء إعلانات تجارية شهيرة، من بينها إعلان «سيرفر» الكلاسيكي لشركة «غينيس». وعُيّنت السيدة البالغة من العمر 61 عاماً رئيسة تنفيذية مؤقتة في اليوم نفسه الذي غادر فيه سكريمجور منصبه فجأة، بعد انضمامها إلى مجلس إدارة مسرح «إيفريمان» في سبتمبر (أيلول). وقد جمّدت على الفور برنامج التوسع للتركيز على سداد ديون المسرح، البالغة 21.6 مليون جنيه إسترليني. وقد لاقى هذا القرار استحسان المستثمرين.

ونظراً لعلامة «إيفريمان» التجارية العصرية والراقية، يعتقد المحللون أيضاً أنها في وضع مثالي للاستفادة من ازدهار ارتياد دور السينما بين جيل مواليد الفترة بين عامي 1997 و2012 الذين نشأوا على منصات البث الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي بوصفها وسائل الترفيه الأساسية، والذين يتطلعون بشكل متزايد إلى تجارب واقعية.