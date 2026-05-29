«غرام في الكرنك»... استعادة لزمن المسرح الغنائي في مصر

وسط حضور جماهيري حاشد في ثاني أيام عيد الأضحى، الخميس، استقبل «مسرح البالون» بالجيزة العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي «غرام في الكرنك»، الذي يستعيد تألُّق المسرح الاستعراضي في مصر، وهو من إنتاج «البيت الفنِّي للفنون الشعبية والاستعراضية»، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم؛ صاحب رؤية العرض وإخراجه.

تؤدِّي البطولة مجموعة من فناني «فرقة رضا» للفنون الشعبية والاستعراضية، وتُقدِّم عرضاً غنائياً استعراضياً قصته مستوحاة من فيلم «غرام في الكرنك» الذي أُنتِج عام 1967، ويُعبِّر عن الهوية المصرية بمكوّناتها المتنوّعة والثرية.

وتُعدُّ «فرقة رضا» مِن أقدم فرق الفنون الشعبية في مصر، وقد أسَّسها الشقيقان محمود وعلي رضا عام 1959، وكانت بطلتها الفنانة فريدة فهمي، وانضمَّت الفرقة إلى وزارة الثقافة المصرية عام 1961 تحت رئاسة الأخوين محمود وعلي رضا، وانضم إليهما الموسيقار علي إسماعيل، الذي قدَّم ألحان الفرقة وموسيقاها عبر تكوين ما وُصِف بأنه «أوركسترا للفنون الشعبية».

حضرت العرض الذي شهد تفاعلاً جماهيرياً لافتاً وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، وأبدت سعادتها بمستواه الفنّي المتميّز، مؤكدة أنّ «المسرح الغنائي والاستعراضي يمثّل أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية، لِما يحمله من قدرة على المزج بين الفنّ والتراث والوجدان الشعبي في صورة إبداعية معاصرة»، وفق بيان الوزارة.

وأكدت أيضاً أنه يعكس رؤية الوزارة في تقديم أعمال فنّية تستلهم التراث المصري بروح حديثة، بما يُسهم في جذب مختلف الفئات العمرية إلى المسرح، وإعادة تقديم الفنون الشعبية بصورة تُواكب التطور وتحافظ، في الوقت عينه على أصالتها.

ووصف المخرج تامر عبد المنعم «فرقة رضا» بأنها «من الفرق الكبيرة التي تُعبِّر عن الثقافة والهوية المصرية، وتمزج التراث بالحداثة، ووجدتُ أنّ فيلم (غرام في الكرنك) هو أحد أيقونات السينما الاستعراضية، ويضمّ عدداً كبيراً من استعراضات الفرقة وأغنياتها، من تصميم محمود رضا وموسيقى علي إسماعيل، والعقل المدبِّر علي رضا، زوج الفنانة فريدة فهمي».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الرهان كان في كيفية محاكاة فيلم سينمائي على المسرح، فعادة ما يُنقَل المسرح إلى السينما، ولكن من السينما إلى المسرح، فالأمر نادر. لذلك اعتمدتُ على الإبهار البصري والحداثة في التناول والتقنيات الجديدة لإعادة الأعمدة الراسخة للفرقة الأصلية. فأعدنا تسجيل الأغنيات لتظهر بالشكل النهائي الذي تبدو عليه في العرض، وتعاونتُ مع الفريق الذي أعمل معه دائماً، إذ قدَّمنا سابقاً عرض (العندليب) عام 2023، كما قدَّمنا عرض (نوستالجيا) المستمرّ حتى الآن».

وأشار عبد المنعم إلى اعتماده على أن تكون «فرقة رضا» هي البطل، وليس فقط محمود رضا وفريدة فهمي: «فهناك 3 راقصين جسَّدوا شخصية محمود رضا، و3 راقصات جسَّدوا شخصية فريدة فهمي، واستعنتُ بأكثر من 50 راقصاً من الشباب الموهوبين والمحترفين»، وفق قوله.

وعُرض فيلم «غرام في الكرنك» عام 1967، من بطولة فريدة فهمي ومحمود رضا وعبد المنعم إبراهيم وأمين الهنيدي، ومن تأليف محمد عثمان، وقصة علي رضا وإخراجه. وتدور حكايته حول فرقة للرقص الاستعراضي تعاني أزمة مادية، وتسعى إلى إقامة أول عروضها الاستعراضية على مسرح «معبد الكرنك» بالأقصر، على وَقْع قصة حب تجمع مدير الفرقة وفتاة تنضم حديثاً إليها.

وتقول مديرة «فرقة رضا» للفنون الشعبية، الدكتورة إيناس عبد العزيز: «سعينا لخروج هذا العرض إلى النور منذ مدّة، وبالفعل استطاع المخرج أن يحقق الفكرة على المسرح، بما يناسب القيمة الكبيرة التي تمثّلها (فرقة رضا) وفيلم (غرام في الكرنك)».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أنّ «الفيلم مُصنَّف ضمن أفضل 100 فيلم على مستوى الشرق الأوسط. هو استعراضي ونحن فرقة استعراضية، فأردنا أن نعرّف الأجيال الجديدة بتراث الفرقة، لذا جاءت فكرة تقديم مسرحية تجذب الجمهور باسم الفيلم الشهير نفسه، لنُقدم شكلاً ورؤية جديدة للمسرح بأسلوب حديث وتقنيات متطورة، لإحياء التراث واستعادته».

وتشير إلى أنّ الفكرة والتأليف والإخراج تعود إلى الفنان تامر عبد المنعم، ويضم العرض الاستعراضات الموجودة في الفيلم، بالإضافة إلى شكل مسرحي جديد؛ إذ جرت مسرحة بعض الأحداث التي كانت في الفيلم السينمائي.