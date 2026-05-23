«7DOGS» ينطلق من القاهرة وسط حشد فني عربي

احتضنت العاصمة المصرية (القاهرة) العرض العالمي الأول لفيلم «سفن دوجز» وسط حشد فني عربي جمع صناع الترفيه في المنطقة مع عدد من الفنانين العالميين في ليلة سينمائية هي الأضخم منذ سنوات.

وأقيم العرض الأول للفيلم بحضور رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، صاحب قصة العمل، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة «MBC» الشيخ وليد آل إبراهيم والفنان عمرو دياب الذي وصل برفقتهما للعرض.

وشهد العرض حضور غالبية صناع الفيلم، في مقدمتهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسيد رجب، وهنا الزاهد، وتارا عماد، وهالة صدقي، وماكس هوانغ، ومارتن لورانس، وجيانكارلو إسبوزيتو، بالإضافة إلى مخرجي الفيلم بلال العربي وعادل فلاح.

ومن بين حضور الفيلم يسرا، وليلي علوي، وإلهام شاهين، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وفيفي عبده، ومي كساب، وشيكو، والمخرج طارق العريان، وأحمد عيد، وماجد المصري، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، وسلمى أبو ضيف، وإنجي المقدم، وأيمن بهجت قمر، والمخرج رامي إمام.

شهد العرض العالمي الأول للفيلم حضوراً لافتاً من صناع الفن (حساب رئيس هيئة الترفيه)

كما حضر العرض أيضاً بيومي فؤاد وزوجته، والإعلامي عمرو أديب، والفنان مصطفى شعبان، والمنتجان جمال العدل ومحسن جابر، والفنانون حمادة هلال، وصابرين، وهيثم شاكر، وباسم سمرة، وإياد نصار، وويزو، والملحن عزيز الشافعي.

الفيلم الذي تدور أحداثه في نحو ساعتين، وتستقبله الصالات السينمائية بالعالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء المقبل، تبدأ أحداثه من الجو، وتحديداً داخل طائرة خاصة، حيث تنفجر الأوضاع فجأة بمواجهة دموية شرسة، ويحاول ضابط الإنتربول «خالد العزازي» الذي يقوم بدوره أحمد عز منع الطائرة من السقوط والقضاء على «غالي أبو داود» المجرم المحنك الذي يقوم بدوره كريم عبد العزيز، وهو الشخص المرتبط بشبكة «الكلاب السبعة».

الصدام الافتتاحي بالأحداث سرعان ما تحوله الظروف إلى تحالف من أجل فك شفرة العصابة الدولية التي تعتمد على وجود ممثل لها في كل قارة حول العالم، وتركز نشاطها على مخدر «البينك ليدي» الذي تسعى لإدخال شحنة كبيرة منه إلى العالم العربي.

عبر خطوط درامية متعددة، ما بين الحياة الشخصية للبطلين وارتباطاتهما العاطفية مروراً بطبيعة عمل كل منهما تبدأ رحلة تتضمن تنقل لعدة مدن حول العالم من أجل الكشف عن التشكيل العصابي وإحباط عملية إدخال الشحنة للوطن العربي.

ويعتمد الفيلم بشكل كبير على مشاهد الأكشن الضخمة والمطاردات والانفجارات، التي جرى تنفيذ جزء كبير منها داخل استوديوهات الحصن في السعودية، حيث بُنيت ديكورات ومدن تصوير كاملة خصيصاً للعمل. وتتنقل الأحداث بين القصور الفخمة والمناطق الصحراوية والمقار السرية، في محاولة لصناعة عالم بصري ضخم يقترب من أفلام الحركة العالمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الروح العربية داخل الشخصيات والخلفيات الدرامية.

وأكد الناقد السينمائي السعودي أحمد العياد، أن فيلم «سفن دوجز» يمثل واحدةً من أبرز المحاولات الجادة لإعادة تعريف شكل الإنتاج السينمائي العربي في السنوات الأخيرة، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن قيمة هذه التجربة تتجاوز مشاركة النجوم أو ضخامة مشاهد الحركة، لتكمن في الكيفية التي وُظِّفت بها الإمكانات الإنتاجية والبنية التحتية المتطورة داخل المملكة العربية السعودية، في مقدمتها «استوديوهات الحصن» التي اعتبرها عنصراً حاسماً في خروج العمل بمستوى بصري عالمي يجعل المشاهد يظن أنه صُوِّر في دول متعددة حول العالم.

وأضاف العياد أن «السينما العربية، رغم امتلاكها سابقاً لمواقع واستوديوهات جيدة، كانت تواجه تحدياً في استغلال تلك الإمكانات بالشكل الأمثل»، معتبراً أن ما يُحسب لـ«سفن دوجز» هو تعامله مع الاستوديو كعالم متكامل لبناء الفيلم من الداخل وليس مجرد مساحة تصوير تقليدية، «مما منح صناع العمل سيطرة فائقة على التفاصيل البصرية وتنفيذ مشاهد الانفجارات والمطاردات بتقنيات حديثة ودقة عالية»، على حد تعبيره.

وأكد أن «الفيلم لم يرتكز على الإبهار البصري الفج، بل نجح في تقديم نموذج يضاهي أفلام الحركة العالمية من حيث بناء المشاهد، والإيقاع المتسارع، والتناغم بين الكوادر العربية والعالمية».

حرص عدد كبير من النجوم على الحضور لمشاهدة الفيلم (حساب رئيس هيئة الترفيه)

رأي دعمه الناقد السينمائي المصري محمد عبد الرحمن الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفيلم يمثل تجربةً مختلفةً واستثنائيةً بكل المقاييس داخل السينما العربية»، مشيراً إلى ابتعاد الفيلم عن القوالب التقليدية المعتادة، سواء على مستوى الإنتاج أو طبيعة التنفيذ أو حتى حجم الأسماء المشاركة فيه.

وأضاف أن «وجود هذا العدد الكبير من النجوم العالميين داخل الفيلم لم يكن مجرد محاولة دعائية أو ظهور شرفي عابر، بل جاء مندمجاً بشكل واضح داخل الأحداث، وهو ما منح التجربة ثقلاً حقيقياً وجعلها أقرب إلى الأعمال العالمية الكبرى».

وأشار إلى أن «مشاهد الانفجارات والمعارك والمطاردات نُفذت بدرجة عالية من الاحترافية والدقة، وهو ما يعكس حجم المجهود الإنتاجي المبذول في الفيلم»، لافتاً إلى أن «سفن دوجز» يمثل نقلة مهمة في شكل الإنتاج السينمائي العربي، مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بطلا العمل كريم عبد العزيز وأحمد عز عربياً.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفيلم كان يحتاج إلى مساحة أكبر من التكثيف الدرامي، وعدم الاعتماد على مشاهد الأكشن وحدها، معتبراً أن التجربة رغم ذلك تبقى بداية مهمة قد تفتح الباب أمام سلسلة من الأعمال العربية الضخمة خلال السنوات المقبلة.