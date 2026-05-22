«الشرق الأوسط» في «مهرجان كان - 8»... دورة رائعة رغم خيبات أمل تصل إلى خاتمتها

توقعات المحطة ما قبل الأخيرة

الليلة هي ليلة ختام الدورة 79 لمهرجان «كان». 11 يوماً من المشاهدات واللقاءات والنشاطات والتسكع بين المقاهي، أو السير عند رصيف ذلك الشاطئ الممتد ما بين نقطتين على مسافة نحو كيلومتر واحد. تبدأ بأحد أهم الفنادق (وأغلاها سعراً)، وتنتهي بقصر المهرجان حيث تُعرَض الأفلام في أقسامها المختلفة.

* المسابقة الرسمية

أحد هذه الأقسام وأكثرها مدعاة للترقّب والاهتمام هو قسم المسابقة الرئيسية: 23 فيلماً خاضت المنافسة، مستعرضة مواهب مخرجيها وممثليها وكاتبيها أمام أعين لجنة تحكيم يقودها المخرج الكوري الجنوبي بارك-تشان ووك، الذي سيضع ثقله بوصفه أحد أهم مخرجي السينما اليوم وراء تلك الاختيارات المنتظرة.

بارك-تشان ووك رئيس لجنة التحكيم (أ.ف.ب)

باقي أعضاء اللجنة (8) يتوزّعون بين كاتب السيناريو بول لافرتي، والممثلين ستيلان سكارغارد، وديمي مور، وروث نيغا، وإسحاق د بانكولي، والمخرجين لورا وندل، ودييغو كاسبيدس، وكلوي زاو.

كالعادة، لا يمكن معرفة حيثيات الاجتماع الأخير للجنة، وما يدور فيه من نقاشات وتبادل آراء ومواقف. كل ما هو معروف أن هذه المواهب ذات أساليب العمل والرؤى المختلفة عليها أن تخرج بنتائج تقرر مَن فاز وفي أي ركن (فيلم، تمثيل، إخراج، سيناريو إلخ...)، ولماذا.

أمر واحد ثابت في ظل هذا التعدد في الرؤى، هو أن المخرج بارك-تشان ووك ليس من النوع الذي ينصاع لغالبية، بل يناقش كل رأي مستنداً إلى خبرته المديدة. هو مَن قدَّم نفسه بقوّة سنة 2003 بفيلم «Old Boy»، وحققت أفلامه بعد ذلك (من بينها «Stoker»، و«The Handmaid») نجاحات نقدية عدة.

ميزة قيام مخرج بقيادة لجنة التحكيم هي أنه يستطيع قراءة ما قد لا يقرأه الآخرون في لجنته. نستطيع بسهولة افتراض أنَّ بارك-تشان ووك يتمعَّن في الأفلام من وجهة نظره بصفته صانع أفلام يعرف جوانب المهنة، وأين تكمن حسنات كل فيلم ونقاط ضعفه.

روسي خارج روسيا

خلال الأسبوع الأول من العروض اليومية، بدا كما لو أنَّ المهرجان وجد الأفلام التي ستثير القدر الأكبر من المداولات. البولندي بافل بافيلوفيسكي قدَّم «وطن»، والذي توقع كثير من النقاد أن يفوز بالجائزة الذهبية. لكن الحُكم على هذا النحو هو من نوع التكهنات غير العملية، كون الأيام التالية حبلى بالأفلام القادرة على منافسة متساوية.

من «على نحو مفاجئ» للياباني ريوسوكي هاماغوتشي (أ آر تي فرانس سينما)

وبينما أخفق «ملاحظات ناغي» للياباني فوكادا كوجي في احتلال مكانة مميّزة، تربَّع الفيلم الياباني الآخر «على نحو مفاجئ (All of a Sudden)» في مقدِّمة تلك الأعمال التي ستبقى في البال لحين الاجتماع الذي سيقرِّر لمَن تذهب جوائز هذه الدورة.

تباعاً بعدها عُرضت أفلام أخرى لافتة بينها «المحبوبة» لرودريغو سوروغويَن، و«نمر من ورق» (إسبانيا) لجيمس غراي (الولايات المتحدة)، و«أمل» لنا هونغ-دجين (كوريا الجنوبية)، و«فجورد» (Fjord) لكرستيان مونغيو (رومانيا).

لاحقاً دخل فيلم آخر مهم وجيّد على خط هذه التوقعات، وهو «مينوتور (Minotaure)» للروسي أندريه زفاياغنتزف، ليزيد التنبؤات حول النتائج تعقيداً لا على الصعيد الفني فقط، بل على صعيد سياسي أيضاً. فالمخرج سبق أن قدَّم أعماله في «كان» ومنها «لوياثان (Leviathan)» سنة 2014، و«بلا حب (Loveless)» في 2017. حينذاك لم تكن الحرب الأوكرانية واردة، ووقتها فاز بجائزة لجنة التحكيم عن «بلا حب»، وبجائزة أفضل سيناريو عن «لياثان».

الآن الوضع يختلف ومهرجان «كان» مشارك في مقاطعة أوروبية لكل النشاطات الروسية (ثقافية، وفنية، وخلافهما). هذه المقاطعة ما زالت ساريةً رغم وجود «مينوتور» في المسابقة، وهو من بين أفضل أعمال زفاياغنتزف لليوم. لكن المخرج الروسي لجأ لتغطية مشوار فيلمه الجديد بتأمين تمويل من فرنسا وألمانيا ولاتفيا، مع قيامه بالتصوير في لاتفيا بداية من مطلع شهر يونيو (حزيران) في العام الماضي.

بين فيلمين جديرين

هل سيضمن له هذا الالتفاف جائزة؟ لجنة التحكيم لن تقرر موقفها بناء على ما إذا كان المخرج روسياً أم لا، والمهرجان لا يعارض إذا ما فاز هذا الفيلم على سواه أو كان من بين تلك الأفلام الفائزة. هذا مع العلم بأن المخرج الروسي يضع في خلفية ما يعرضه في فيلمه هذا نقداً للسياسة الروسية الحالية.

المخرج أندريه زفاياغنتزف (اليمين) خلال تصوير «مينوتور» (سي جي سينما)

الذي سيبدو مقلقاً بعض الشيء مصير «أمل»، وهو فيلم جيد التنفيذ (كتابة وإخراجاً) كونه فيلماً كورياً قُدّر له أن يمر في «فلتر» الأعمال المرشّحة الذهبية أو سواها، في سنة قيام مخرج كوري آخر برئاسة تلك اللجنة. إذا ربح قد يُنظَر إلى الأمر على أساس مباركة وطنية، وإذا لم يربح قد ينظر البعض إلى حقيقة أنه كان يستحق الفوز لولا الخوف من تضارب الاعتبارات.

ما قد يحُول ضد أن يفوز «أمل» بجائزة هو أنه، في نهاية المطاف، فيلم أكشن. جيد التنفيذ، رائع المخيلة، تصاميم فنية أخّاذة ومشاهد ذات إخراج بارع... لكنه في النهاية فيلم حركة وخيال وهذه قلّما تجد التقدير الذي تستحقه في مهرجان كبير مثل هذا.

بالنسبة لفيلم زفاياغنتزف الأمر يختلف

المنافسة الحادة المتوقعة هي بين فيلم «وطن» لبافل بافلوفيسكي وفيلم «مينوتور» لزفاياغنتزف. الأول يمتاز بقدرة ذلك المخرج على استعراض الخاص والعام في الحقبة التاريخية التي يدور فيها بمهارة، والثاني فيلم جيد التأسيس ويحاكي تلك الأعمال التي تبحث في العاطفة لكنها تتعامل مع الفكر وليس مع العاطفة (مستوحى من فيلم حققه الفرنسي كلود شابرول سنة 1969 بعنوان «امرأة خائنة La femme infidèle»).

مع وجود هذا التنافس بين الأفلام المذكورة أعلاه، فإنَّ الخسارة ستكون من نصيب معظم الأفلام المشتركة، طبيعياً. ومن أبرز الخاسرين اثنان، أحدهما هو أصغر فرهادي، المخرج الإيراني الذي أنجز فيلمه الفرنسي الثاني هذا العام، وهو «حكايات متوازية».

المخرج الآخر الذي يبدو أن فيلمه لن يصل إلى التصفيات النهائية هو الإسباني بدرو ألمودوفار الذي قدَّم في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهرجان فيلمه الجديد «كريسماس مر (Bitter Christmas)». التأثير الذي تركه الفيلم بين النقاد كان جيداً بين الأوروبيين عموماً، وأقل من ذلك بين النقاد الأميركيين.

البلجيكية فيرجيني إفيرا مرشحة للفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في «على نحو مفاجئ» للياباني ريوسوكي هاماغوتشي (رويترز)

ممثلون وممثلات

إذا ربح «حكايات متوازية» جائزةً ما، فقد تكون من نصيب فيرجيني إفيرا التي تلعب دوراً رئيسياً في الفيلم (إلى جانب إيزابل أوبير). في الحقيقة قد تفوز إفيرا عن دورها في فيلم ثانٍ داخل المسابقة هو «على نحو مفاجئ» للياباني ريوسوكي هاماغوتشي. هناك تؤدي أيضاً دوراً يُحسب لها بجدارة.

كذلك الحال بالنسبة للممثلة ساندرا هولر عن دورها في «وطن».

الممثل الإسباني خافيير باردم مرشح للفوز بجائزة أفضل ممثل عن «المحبوبة» (رويترز)

في المقابل الرجالي، قد تُمنح جائزة أفضل تمثيل للإسباني خافيير باردم عن «المحبوبة».

كل ما سبق يشي بمفاجآت كثيرة. حتى ولو كانت التوقعات المدرجة هنا صحيحة، فالقرار الأخير بيد لجنة التحكيم، وهذه لا بد ستشهد تناقضاً شديداً بين الآراء.

قالت الممثلة المصرية تارا عماد إن فيلم «سفن دوجز» بمنزلة تجربة سينمائية جديدة بالنسبة لها، وعدته «مغامرة كاملة».

محمد صلاح أبو سيف: تجنبت إخراج فيلم عن والدي

أكد المخرج المصري محمد أبو سيف نجل المخرج الراحل صلاح أبو سيف أن أسرته قامت قبل سنوات بإهداء مكتبة ومقتنيات والده لوزارة الثقافة المصرية.

هل انتهى مهرجان «كان» بأقل الخسائر الممكنة؟

‫عكست جوائز مهرجان كان السينمائي التي تمّ منحها يوم السبت (الثالث والعشرين من الشهر) نتائج لم تكن متوقعة.

خاص جيانكارلو إسبوزيتو لـ«الشرق الأوسط»: عشت «فوضى منظمة» في «7DOGS»

قال الممثل الأميركي، جيانكارلو إسبوزيتو، إن مشاركته في فيلم «7DOGS» لم تكن مجرد خطوة جديدة في مسيرته الفنية، بل تجربة مختلفة جذبت انتباهه منذ اللحظة الأولى.

«7DOGS» ينطلق من القاهرة وسط حشد فني عربي

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة العرض العالمي الأول لفيلم «سفن دوجز» وسط حشد فني عربي جمع صناع الترفيه في المنطقة مع عدد من الفنانين العالميين.

خطة مصرية لإنعاش «ماسبيرو» واستعادة «تأثيره»

تباشر الحكومة المصرية خطة لإنعاش «الهيئة الوطنية للإعلام» (ماسبيرو)، بهدف استعادة تأثيره، مع تسريع وتيرة تسديد المديونيات المتراكمة على مدار سنوات ضمن جدول زمني واضح.

وناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برفقة عدد من الوزراء ورئيس «الهيئة الوطنية للإعلام» أحمد المسلماني وخلال اجتماع عقد (الاثنين) بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، ملف تطوير «الهيئة الوطنية للإعلام»، وآليات تسوية مديوناتها، مع الالتزام بتنفيذ خطة التطوير.

وأكد مدبولي أن خطة الدولة تستهدف عودة «ماسبيرو» لسابق عهده كقوة ناعمة كبرى، وعدم تكرار تراكم المديونيات، مشيراً إلى بذل كافة الجهود الممكنة لحل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنين.

وتحدث وزير المالية أحمد كجوك عن العمل على توفير موارد مالية مستدامة للهيئة لتصبح قادرة على الانطلاق، فيما أكد المسلماني على استمرار العمل بخطة التطوير التي بدأت الفترة الماضية، وتضمنت خفض النفقات، والعمل على جذب الوكالات الإعلانية الكبرى للتعاون مع «ماسبيرو»، بالإضافة إلى إحداث «نقلة عبر منصات التواصل الاجتماعي»، وفق البيان.

مجلس الوزراء ناقش استعادة تأثير ماسبيرو (رئاسة مجلس الوزراء)

ورغم أن البيان الصادر عن الاجتماع لم يتضمن حجم المديونية الحالية على «ماسبيرو»، فإن رئيس «الهيئة الوطنية للإعلام» قال خلال اجتماع في مجلس النواب (البرلمان) الشهر الماضي إن أصل الدين والجزء الأكبر من المديونية 42.6 مليار جنيه (الدولار يساوي 52.25 جنيهاً في البنوك) لصالح بنك الاستثمار ناتج عن تمويل أصول وطنية تم تحميلها على ميزانية «ماسبيرو».

وأكد خلال الاجتماع أن التوجه لحل جذري ونهائي لكافة الديون المتراكمة لصالح الضرائب، والتأمينات، والمرافق يجري مناقشته عبر حزمة واحدة تشمل مبادلة الأصول غير المستغلة، ودعم الدولة بأراضٍ إضافية.

وخلال الشهور الماضية، اشتكى عدد من العاملين بالتلفزيون الذين بلغوا سن التقاعد من عدم صرف المستحقات الخاصة بهم رغم مرور سنوات على تقاعدهم، منهم الإعلامية بثينة كامل التي نشرت شكواها على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بينما اشتكى آخرون من عدم صرف تكاليف العلاج الخاصة بهم، والتي يفترض أن تتحمل جهة عملهم جزءاً منها.

وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب (البرلمان) عماد الدين حسين إن هناك رغبة حقيقية في إحداث تغيير إيجابي بالتلفزيون، سواء من الحكومة، أو قيادات الهيئة، لكن في الوقت نفسه هناك تحديات صعبة، ومتراكمة لا تقتصر فقط على الأمور المالية، ولكن تتضمن تحديات مرتبطة بإعادة الهيكلة، والمحتوى المقدم، وإعادة المشاهدين لشاشات «ماسبيرو».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التحديات تمثل عبئاً إضافياً يجب النظر إليه، فالتطور الرقمي جعل عادات المشاهدين تتغير، بالإضافة إلى وجود مشكلات، وديون متراكمة منذ عقود، هناك نية حقيقية للتعامل معها، وحلحلتها، رغم إدراك تعقيدات الأمر من جوانب عدة».

عقد المسلماني اجتماعات عدة مع مسؤولي التلفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن السعي الحكومي لتسوية المديونيات هو أساس التعامل مع ملف «ماسبيرو»، بينما يبقى الحديث عن التطوير بلا نتيجة حقيقية، في ظل غياب الإحصائيات، والبيانات المحدثة عن عدد الاستوديوهات، وافتقار البرامج لميزانيات توفر الحد الأدنى من الظهور التلفزيوني المناسب، والقادر على المنافسة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفترة الماضية شهدت الإعلان عن عدة مشاريع تستهدف عودة التلفزيون، منها عودة قطاع الإنتاج، وهو الذراع الإنتاجية للدراما التلفزيونية لـ(ماسبيرو)، لكن في الواقع هذه العودة لم تتحقق بشكل فعلي».

لكن الناقد الفني المصري، محمد عبد الخالق، اعتبر قرار مدبولي وضع آليات واضحة لتسوية المديونيات خطوة مهمة للغاية في طريق إعادة «ماسبيرو» إلى مكانته التاريخية باعتباره مؤسسة تستحق دعماً حقيقياً يعيد لها تأثيرها الواسع على الشارع، والرأي العام.

وأضاف عبد الخالق لـ«الشرق الأوسط» أن «التحرك الحكومي الحالي يستحق التحية»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «الأمر لا يجب أن يتوقف عند سداد الديون فقط، لأن التطوير الحقيقي لـ(ماسبيرو) يحتاج إلى خطة موازية تقوم على تحديث البنية التحتية بالكامل، بداية من الاستوديوهات، والكاميرات، وحتى التقنيات المستخدمة داخل قطاعات الإنتاج، والبث، مع أهمية الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع التطوير التقني، من خلال إطلاق دورات تدريبية، وورش عمل متخصصة تشمل جميع العاملين».

بريطانيا تسجّل حرارة قياسية لشهر مايو بلغت 33.5 درجة

سجّلت بريطانيا، الاثنين، أعلى درجة حرارة لشهر مايو (أيار)، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بعدما وصلت إلى 33.5 درجة قرب لندن وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

كانت أعلى مستويات حرارة مسجلة سابقاً في مايو 32.8 درجة، وسُجلت لأول مرة عام 1922 ثم في 1944، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا رقم جديد غير مسبوق لدرجات الحرارة في المملكة المتحدة التي شهدت أعلى معدلات حرارة في عام 2025. وحذّر علماء من أن البلاد غير مهيأة لمواجهة موجات الحر المتزايدة التي يُسببها تغيّر المناخ بفعل الإنسان.

كان مكتب الأرصاد قد توقّع في وقت سابق أن تصل مستويات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، بعدما امتدت موجة الحر إلى أجزاء من جنوب شرقي إنجلترا ولندن.

وكتب مكتب الأرصاد على وسائل التواصل الاجتماعي: «وصلت مستويات الحرارة في مطار هيثرو مؤخراً إلى 33.5 درجة، متجاوزةً بذلك المستوى القياسي المسجَّل في مايو».

أشخاص يستمتعون بركوب القوارب في بحيرة سيربنتين بهايد بارك بلندن وسط موجة حر شديدة 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)

وأضافت هيئة الأرصاد في وقت سابق: «عادةً ما تُحطّم المستويات القياسية بفوارق لا تتجاوز أجزاء من عشرة من الدرجة، مما يجعل هذه الموجة الحارة غير مسبوقة في هذا الوقت من العام».

وقال الخبير في مكتب الأرصاد الجوية، توم مورغان، لوكالة الأنباء البريطانية «برس أسوسييشن»: «قلَّما نشهد مستويات حرارة تتجاوز 35 درجة حتى في أشهر الصيف، لذا فإن رؤيتها تقترب من 35 درجة في شهر مايو... أمر غير مسبوق».

ويقول علماء إن تغيّر المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من حدة الظواهر الجوية القاسية كموجات الحر والجفاف والفيضانات، مما يجعل تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أكثر تكراراً.

وحذّر خبراء المناخ الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، من أن البلاد «بُنيت لمناخ لم يعد موجوداً»، ودعوها إلى تكييف بنيتها التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مع واقع كوكب يزداد احتراراً.

مصر: عودة موسم التندُّر بـ«العجول الهربانة» وسط جدل الرفق بالحيوان

عاد موسم «التندر» بمقاطع فيديو «العجول الهربانة» إلى الواجهة مجدداً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتصدرت «الترند» على منصة «إكس» في مصر «العجول الهربانة»، الاثنين، مع تداول واسع لفيديوهات تعود لسنوات ماضية، مصحوبة بتعليقات «سوشيالية» تحمل نبرة سخرية، في حين احتجت بعض التعليقات المناصرة لجمعيات الرفق بالحيوان بأنه لا يجوز التهكم بهذا الأمر؛ لأن هذه العجول غالباً ما تكون في طريقها للذبح.

وتوالت الفيديوهات التي تظهر فيها العجول وهي تهرب من أصحابها، بل تطارد البعض الآخر في حالة هياج شديد، مع تعليقات تتندر بهذا المشهد. ونشر بعض مستخدمي «إكس» معترضين على هذه الظاهرة، وقال أحدهم: «كل عيد الناس تعتبر موضوع العجول الهربانة مادة للضحك والسخرية، لكنها بجد قمة الوجع، لما روح خلقها ربنا تكون خايفة وبتحاول تهرب من مصيرها، خاصة أن أسلوب وطريقة بعض الجزارين غير آدمية بالمرة».

من جانبه، يرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «عودة فيديوهات (العجول الهربانة) لصدارة (الترند) لا تعتبر مجرد صدفة موسمية؛ فهي تبدو وكأنها جزء من ذاكرة رقمية يعاد تشغيلها كلما اقترب عيد الأضحى»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الصفحات والحسابات تعرف أن هذا النوع من المقاطع يحقق تفاعلاً سريعاً سواء كانت حديثة أو قديمة؛ لأنك تشاهد مطاردة مصحوبة بتعليقات ساخرة، فتضمن تفاعلاً معها بعدد الإعجابات والمشاركات، أما الرفق بالحيوان فهو ضرورة؛ لأن الأمر في جوهره أضحية تجسد شعيرة ورحمة لا مشهد فوضى للكاميرات».

وكانت دار الإفتاء المصرية تصدت لهذا الأمر في العام الماضي؛ إذ كتب أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور هشام ربيع، على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «مشاهد هروب الأضاحي قبل الذَّبْح في موسم العيد، وجعل ذلك طُرْفَة للتَّندُّر والضحك يتنافى كليّاً مع الأمر الإلهي: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195]، ويناقِض أيضاً الأمر النبوي: (وإذا ذبحتُم فأحسِنوا الذِّبحة)». وأضاف أن «الأضحية شعيرة تُعبِّر عنَّا معشر المسلمين... فعَبِّر صَح وبإحسان».

أصول شرعية وصحية لذبح الأضاحي (وزارة الزراعة المصرية)

وبينما اعتاد بعض الأهالي ذبح الأضاحي بالقرب من منازلهم أو في جراجات العمارات، فقد حذرت وزارة الزراعة المصرية من الذبح العشوائي، ونشرت فيديو تبرز فيه الفارق بين الذبح الصحي في المجازر الحكومية، وبين الذبح العشوائي في الشارع أو لدى الأهالي وما يمكن أن يسببه من أضرار وتلوث. وتدعو المواطنين للالتزام بالذبح داخل المجازر الرسمية حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

في السياق نفسه، أكدت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن التندر بمشاهد «العجول الهربانة» هو أمر غير إنساني، وضد الشرع أيضاً الذي يوصي بالإحسان للأضحية، ويحدد طريقة معينة للذبح، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجوز التندر بمثل هذه الفيديوهات، ولكن للأسف البعض ربما يتخذونها وسيلة للتسلية أو حتى للتكسب من وراء المشاهدات، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإنسانية وقواعد الرفق بالحيوان».

