المخرجة اللبنانية ميرنا خياط: شركات الإنتاج ما عادت تستثمر في الكليب الغنائي

تملك المخرجة ميرنا خياط تاريخاً طويلاً في صناعة الكليبات الغنائية، تركت خلاله بصمتها الخاصة على أعمال عدد من نجوم لبنان والعالم العربي. تعاونت مع نبيل شعيل، ونوال الكويتية، وشيرين وجدي، والراحلة سوزان تميم، كما وقَّعت أعمالاً مصوّرة لنوال الزغبي، ووائل كفوري، ونانسي عجرم، ووائل جسار وغيرهم، لتبقى كليباتها محفورة في ذاكرة المُشاهد العربي.

تقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إنّ صناعة الفيديو كليب الغنائي تراجعت بشكل ملحوظ، والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بصورة مباشرة في هذا الانحسار. فبعدما كانت شركات الإنتاج ترصد ميزانيات ضخمة للاستثمار في هذه الصناعة، باتت اليوم شبه ممتنعة عن صرف الأموال على عمل فنّي يمكن أن ينتشر تلقائياً، سواء ترافق مع كليب أم لا. وتوضح: «في الماضي كانت شركات الإنتاج تعوّل على بيع الأشرطة والأسطوانات المدمجة، وكانت الكليبات تشكّل وسيلة أساسية لتحفيز الجمهور على شراء ألبومات الفنانين. أما اليوم، وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، تغيّرت المعادلة بالكامل، ولم يعد الكليب عنصراً أساسياً في انتشار الأغنية».

تعترف بتراجع إنتاجات الكليبات الغنائية بنسبة 90 % (ميرنا خياط)

ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا المجال، واعتماد عدد من الفنانين عليه في أعمالهم المصوّرة، خفت وهج هذه الصناعة أكثر. فهل يسير عالم الفيديو كليب نحو الاندثار؟ تُجيب خياط: «لا يمكن للصورة أن تختفي تماماً من المشهد البصري للأغنية. صحيح أنّ حجم الإنتاج تراجع بنسبة تقارب 90 في المائة مقارنةً بالماضي، لكن ما تبقّى من هذه الصناعة لا يزال يقاوم للبقاء، إما عبر الذكاء الاصطناعي وإما بميزانيات متواضعة». وتتابع: «لم يعد كثيرون مستعدين لبذل الجهد المطلوب أو ابتكار أفكار جديدة. أنا من المخرجين الذين أدخلوا المؤثرات الصوتية والبصرية إلى الكليب منذ سنوات طويلة، قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. واليوم يمكننا الاستفادة منه من دون أن نسلّمه المهمّة كاملة. فمهما تطورت التكنولوجيا ستبقى خالية من المشاعر والروح، وهنا يكمن الفرق بين العمل الحِرفي القائم على الإبداع، والعمل المنفَّذ بالكامل بالآلة».

وعن استمرار نجوم الصف الأول في الحفاظ على مكانتهم رغم ظهور مواهب شابة تُحقّق نجاحات سريعة، تقول: «كان يقف وراء النجوم الكبار أشخاص يوجّهونهم وينظّمون خطواتهم. كانوا يسمعون النصيحة ويثقون بمن يُدير مسيرتهم». وتضيف: «كما فعل الراحل سيمون أسمر وجيجي لامارا، فقد استطاعا صناعة نجوم لا يزال بريقهم حاضراً حتى اليوم. أما الجيل الجديد فينصت إلى أرقام مواقع التواصل وتعليقات الناس، فيظن أنه بلغ القمة بسرعة. كثيرون يريدون الشهرة الفورية، وكأنهم يهبطون بـ(الباراشوت)، من دون المرور بالمراحل الطبيعية التي تصنع الفنان الحقيقي».

رأت في دورها التمثيلي الجديد تحدّياً (ميرنا خياط)

وفي المقابل، تؤكد خياط أنّ بعض الفنانين الشباب يسيرون بخطوات ثابتة ومدروسة، وتذكر من بينهم ماريلين نعمان، قائلةً: «هي تسير في الطريق الصحيح، وتحافظ على تواضعها وشخصيتها، ولم تُغيّرها الشهرة كما حصل مع غيرها».

ومؤخراً، خاضت ميرنا خياط تجربة تمثيلية جديدة من خلال مشاركتها في مسلسل روسي بعنوان «الرهينة»، انتقلت فيه من خلف الكاميرا إلى أمامها. وتُعلّق: «ليست تجربتي الأولى في التمثيل، فقد شاركت سابقاً في مسلسل (صدفة) للراحل أنطوان غندور، وكذلك في فوازير رمضانية بعنوان (مشاوير)، إضافة إلى فيلم (الفجر) للمخرج طوني أبو الياس. لكن انشغالي بالإخراج أبعدني عن التمثيل، رغم أنني درستُ المجالين». وتضيف: «عندما عُرض عليّ مسلسل (الرهينة) وجدت فيه تحدّياً حقيقياً، كما تحمّست أكثر عندما علمت أن نيقولا معوض يشارك فيه».

المسلسل هو إنتاج روسي - بريطاني مشترك، صُوّر بين روسيا والخليج العربي، ويتألّف من 6 حلقات تُعرض على منصة روسية. وتؤدّي فيه خياط دور امرأة محجّبة تستقبل فتيات مخطوفات ضمن شبكة تديرها عصابة متخصّصة بالاتجار بالبشر، وذلك ضمن إطار درامي سياسي اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق، ويُحقق نسب مشاهدة مرتفعة، وفق قولها.

وعما إذا كانت تفكر في الانتقال جدّياً إلى التمثيل، في ظلّ تراجع إنتاج الكليبات الغنائية، تقول: «الأعمال الدرامية اللبنانية، رغم نجاحها وتميزها، لا تزال محدودة العدد. وبالتالي، فإنّ فرص المشاركة فيها ليست متاحة للجميع. وإذا تلقيت عرضاً مناسباً فقد أكرّر التجربة، لأنني أحبّ التمثيل. أما فكرة التفرُّغ الكامل للإخراج أو التمثيل فلم تعد واقعية اليوم». وتختم: «ربما أتّجه مستقبلاً إلى الكتابة والتأليف الدرامي، فهو مشروع يراودني منذ مدّة، لكن لم يحن وقته بعد».