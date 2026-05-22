الذكاء الاصطناعي يقترب من نوبل... ومخاوف من «ثورة» قد تهدّد البشرية

توقَّع الشريك المؤسِّس لشركة «أنثروبيك» المتخصّصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، جاك كلارك، أن تشهد السنوات المقبلة تحولات غير مسبوقة في قدرات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنّ هذه الأنظمة قد تتمكن خلال الـ12 شهراً المقبلة من العمل مع البشر على تحقيق اكتشاف علمي يفوز بجائزة نوبل، وأن يحصل العاملون في المهن الحرفية على دعم من روبوتات ثنائية الأرجل خلال عامين.

وذكرت «الغارديان» أنّ كلارك وصف التطوّرات المُتسارعة في هذا المجال بأنها تمنح شعوراً «مذهلاً ومتسارعاً بالتقدُّم»، مقدّماً سلسلة من التوقّعات، من بينها أن تتمكن شركات تُدار بالكامل بواسطة أنظمة ذكاء اصطناعي من تحقيق إيرادات بملايين الدولارات خلال 18 شهراً، وتصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحلول نهاية عام 2028، قادرة على تصميم أنظمة أكثر تطوّراً لتحل محلّها.

وخلال محاضرة ألقاها في جامعة أكسفورد، حذَّر كلارك أيضاً من أن هناك سيناريوهات مُحتملة لا تزال قائمة قد تمنح هذه التكنولوجيا «احتمالاً غير صفري بالقضاء على جميع البشر على الكوكب»، مشدّداً على أنه «من المهم التصريح بوضوح بأنّ هذا الخطر لم يختفِ».

ويُعرف أشهر نماذج «أنثروبيك» باسم «كلود»، وإنما الشركة أطلقت أخيراً نسخة تحمل اسم «ميثوس»، أظهرت قدرة مثيرة للقلق على استغلال الثغرات في الأمن السيبراني.

وقال كلارك للطلاب إنه سيكون من الأفضل لو تمكن البشر من إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا «لمنح أنفسنا، نحن النوع البشري، مزيداً من الوقت»، للتعامل مع تداعيات قدراتها المتنامية.

لكنه أقرَّ في الوقت عينه بأنّ ذلك لن يحدث في ظلّ سباق التطوير المحموم الذي تخوضه «جهات ودول متعدّدة، مُنخرطة في منافسة متبادلة، تطغى فيها المنافسات التجارية والجيوسياسية على الجوانب الوجودية المرتبطة ببقاء الجنس البشري». وأضاف أنّ هذا الوضع «ليس مثالياً».

ويُعد كلارك من أبرز الشخصيات القيادية في «أنثروبيك»، التي أسَّسها باحثون غادروا شركة «أوبن إيه آي» بسبب خلافات تتعلّق بمعايير السلامة. وقد تعرَّضت الشركة، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 900 مليار دولار، لاتهامات من البيت الأبيض، في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومن مؤيّدين لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، بـ«إثارة المخاوف» سعياً إلى الدفع نحو تشريعات تنظيمية قد تعزز موقعها التنافسي.

لكن «أنثروبيك» تنفي هذه الاتهامات، في حين قال كلارك إن كثيرين لا يزالون في حالة إنكار تجاه حجم التقدُّم الذي يحرزه الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أنه يسعى إلى تشجيع البشرية على الاستعداد لتكنولوجيا «ستصبح قريباً أكثر قدرة منا جميعاً مجتمعين».

وشبَّه كلارك التقاعس عن الاستعداد للذكاء الاصطناعي بالفشل العالمي في الاستعداد لأوبئة مثل جائحة «كوفيد ـ 19»، قائلاً: «إذا وقفنا مكتوفي الأيدي وتركنا الذكاء الاصطناعي يتوسَّع، فسنجد أنفسنا في نهاية المطاف مجبرين على الاكتفاء برد الفعل».

وفي السياق عينه، حذَّر مدير معهد أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، البروفسور إدوارد هاركورت، من أنّ ازدياد اعتماد البشر على هذه الأنظمة قد يؤدّي إلى «ضمور إدراكي» يضعف قدرات الإنسان على اتخاذ القرار وإصدار الأحكام.

وأشار إلى أنّ أكثر توقّعاته تحفّظاً يتمثّل في أنّ «قطاعات واسعة من الاقتصاد والمجتمع ستشهد تغيّرات عميقة»، قد تشمل نشوء اقتصاد آلي منفصل عن الاقتصاد البشري، وحصول الروبوتات على «عقول»، وتقدُّم العلوم من دون تدخُّل بشري مباشر، وظهور أجهزة علمية لم يتصوّرها البشر من قبل لكنها تعمل بكفاءة.

واعترف في ختام حديثه بأن بعض هذه التوقّعات «يبدو جنونياً».