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يوميات الشرق لمسات الموضة

لامين يامال... من نجم كروي إلى أيقونة موضة

ما هو سر جاذبيته للعلامات التجارية وبيوت الأزياء؟

لامين يامال خلال احتفالات منتخب إسبانيا في ساحة سيبيليس بمدريد بعد التتويج بكأس العالم (أ.ب)
لامين يامال خلال احتفالات منتخب إسبانيا في ساحة سيبيليس بمدريد بعد التتويج بكأس العالم (أ.ب)
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لامين يامال... من نجم كروي إلى أيقونة موضة

لامين يامال خلال احتفالات منتخب إسبانيا في ساحة سيبيليس بمدريد بعد التتويج بكأس العالم (أ.ب)
لامين يامال خلال احتفالات منتخب إسبانيا في ساحة سيبيليس بمدريد بعد التتويج بكأس العالم (أ.ب)

وصل لامين يامال إلى كأس العالم وهو يُعدُّ أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم. وغادر البطولة وقد أصبح بالنسبة لكثيرين أكثر لاعبيها جاذبية من الناحية التسويقية.

حتى قبل انطلاق البطولة، كان يامال قد أحرز على عقود رعاية ضمت «أديداس» و«ماكدونالد» و«باوررايد» و«أميركان إيغل». شركة «أميركان إيغل» بدأت تعاقدها معه كأول سفير لعلامتها التجارية على الإطلاق بعد أن توسَّمت فيه الاستمرارية والقدرة على مخاطبة أبناء جيله. قبل المونديال، أطلقت حملة بعنوان: Ready for the World، وبعد أيام من تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم، غيَرت اسمها مؤقتا إلى «لامين إيغلز» «Lamine Eagles» احتفالاً به.

من الحملة التي نشرتها شركة «أميركان إيغل» على منصتها (موقع أميركان إيغل)

كما أطلقت إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها يامال مع كرات قدم باستخدام التكنولوجيا. جاءت هذه الصور امتداداً للحملة التي ظهرت مؤخراً على اللوحات الإعلانية في ميدان تايمز سكوير، وتستبق طرح الشركة لأول مجموعة أزياء حصرية تحمل توقيع «يامين يامال» على مستوى العالم. فقد تجاوز التعاون بينهما حدود الحملات الإعلانية ليصل إلى إطلاق مجموعة تحمل توقيعه. استلهمت المجموعة الجديدة من أسلوبه الخاص خارج الملعب، حيث تضم سراويل جينز واسعة، وشورتات بيرمودا بقصات فضفاضة وسراويل كارغو، وسترات بقبعات وقمصان جينز إلى جانب قطع أساسية أخرى. القاسم المشترك بينها كلها طابعها المريح المستلهم من ثقافة الشارع وتأثرها بموسيقيي الهيب هوب والراب.

ارتفاع أسهمه

استعدادات الشركة لإطلاق المجموعة في بداية شهر سبتمبر (أيلول)، يُؤكد السرعة الهائلة التي تحوَّل بها شاب يبلغ 19 سنة من العمر إلى واحدة من أكثر الشخصيات التجارية قيمة في العالم. فانتصار إسبانيا على الأرجنتين في المباراة النهائية لم يكن مجرد تتويج لمكانته بين نخبة لاعبي كرة القدم، بل جعله قوة تسويقية لا تتكرر إلا مرة كل جيل. فمنذ عقود، شكَّل كأس العالم منصة مهمة لانطلاق أكبر نجوم كرة القدم نحو الشهرة العالمية. خرج منها كل من بيليه ومارادونا ورونالدو وزين الدين زيدان وليونيل ميسي ببطولات لا تُنسى عززت نجوميتهم.

وحتى أولئك الذين لم يرفعوا الكأس، مثل ديفيد بيكهام، وجدوا فيها منصة نقلتهم من حدود الرياضة إلى عالم الثقافة والموضة والتسويق.

أسهمه التسويقية ارتفعت بنسبة عالية بعد فوز منتخبه بكأس العالم (أ.ف.ب)

ويبدو أن لامين يامال اليوم يسير على النهج نفسه. قوَته تكمن في أنه، على عكس كثير من النجوم الذين يقتربون من نهاية مسيرتهم، يمتلك عنصراً بالغ الأهمية بالنسبة للرعاة: الصبا والشباب. ففي سن 19 فقط، أمامه عقد أو أكثر للتألق في الملاعب وحصد المزيد من الجماهيرية.

وعلى ما يبدو فإن مهارته الكروية ليست وحدها ما تجعله سفيراً مثالياً في الوقت الحالي، بل أيضاً شخصيته الدافئة وأسلوبه الخاص المطبوع بلمسة تمرَد وفي الوقت ذاته قريب جداً من أبناء جيله، إضافة إلى حضوره القوي على وسائل التواصل الاجتماعي.

يبدو واضحاً أن يامال مثل أي شاب في عمره يحب اللعب بالموضة ويستعملها كلغة شخصية (أ.ف.ب)

كما أسهمت خلفيته متعددة الثقافات في توسيع نطاق جاذبيته. فقد وُلد في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وهو ما يجسد التنوع الذي باتت كثير من الشركات العالمية تبحث عنه في سفرائها. فهذه النوعية من القصص ذات البٌعد العاطفي والإنساني، تمتلك قيمة تجارية هائلة، لأنها تلامس مشاعر المستهلك المستهدف بمُنتجاتها.

ولا يمكن الحديث عن صعود لامين يامال والجانب العاطفي، دون التوقف عند تلك الصورة التي تداولتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، والتي جمعته طفلاً بليونيل ميسي خلال جلسة تصوير خيرية لبرشلونة. صورة عابرة في وقتها، تحولت لاحقاً إلى واحدة من أكثر الصور رمزية في كرة القدم الحديثة؛ لحظة التقطت الماضي وهو يسلّم، صُدفة، المشعل لوريث المستقبل.

إطلالاته اليومية تتقاطع مع ثقافة الشارع المستلهمة من الهيب هوب وموسيقى الراب (إ.ب.أ)

البحث عن نجوم جدد

واليوم، مع اقتراب ميسي من نهاية مسيرته، وخروج كريسيتيانو رونالدو من مسرح كأس العالم، بدأت كرة القدم العالمية تبحث عن الوجوه التي ستقود المرحلة المقبلة. صحيح أن أسماء مثل كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام فرضت نجوميتها، غير أن صغر سن يامال، إلى جانب تتويجه بكأس العالم، يمنحانه ميزة استثنائية. ويزداد الرهان عليه وضوحاً مع منحه القميص التاريخي رقم 10 في برشلونة، الذي ارتداه ميسي لسنوات، في دلالة تشير إلى أن النادي يراه محور مشروعه الرياضي والتسويقي على حد سواء. والدليل أن مبيعات القميص رقم 10 ارتفعت منذ ارتدائه له.

ظهوره المتكرر بنظارات شمسية مختلفة وبأساليب تجمع بين الثقة والبساطة أصبح جزءاً من الصورة التي يقدمها لجمهوره (أ.ف.ب)

ما لا يختلف عليه اثنان أن جاذبية يامال لا تقوم على مقاييس الوسامة التقليدية، إلا أن الكاريزما التي يتمتع بها، إضافة إلى الموهبة والقصة التي تجمعه بميسي، تجعله ورقة تسويقية نادرة، قادرة على تحقيق ما تعجز عنه أحياناً الحملات الإعلانية التقليدية. ففي الماضي، كانت الشركات تكتفي بوضع صورة اللاعب على إعلان أو حملة موسمية، أما اليوم فهي تسعى إلى بيع أسلوب حياته بالكامل، وتحويل ذوقه الشخصي جزءاً من هوية العلامة التجارية.

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هل انتصرت قوة الفن أخيراً... كيف أعادت آنا وينتور جون غاليانو لدائرة الضوء ؟

جون غاليانو وآنا وينتور في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية عام 2021 (غيتي)
جون غاليانو وآنا وينتور في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية عام 2021 (غيتي)
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هل انتصرت قوة الفن أخيراً... كيف أعادت آنا وينتور جون غاليانو لدائرة الضوء ؟

جون غاليانو وآنا وينتور في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية عام 2021 (غيتي)
جون غاليانو وآنا وينتور في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية عام 2021 (غيتي)

لا يتوقف حفل المتروبوليتان السنوي عن إثارة الجدل في السنوات الأخيرة. ففي العام الماضي كان الجدل بسبب رعاية الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون»، وزوجته لورين سانشيز للحفل فيما اعتبره البعض اختراقاً للذوق الرفيع من قبل المال «الحديث». لكن ذلك الجدل يبدو الآن ناراً برداً وسلاماً مقارنة بالنار التي أشعلها إعلان متحف المتروبوليتان في نيويورك أن معرض العام المقبل سيقام تحت عنوان «جون غاليانو: آفاق».

جون غاليانو وهو في ذروة نجاحه كان يميل إلى الاستعراض (أ.ف.ب)

لا يختلف اثنان على أن المصمم البريطاني أحد أبرز المصممين، وأكثرهم تأثيراً في تاريخ الموضة المعاصرة، وهناك إجماع على عبقريته الإبداعية، إلا أن الطريقة التي أنهت مسيرته في دار «ديور» لا تزال تُلقي بظلالها عليه حتى اليوم. كان ذلك في عام 2011 حين ظهر في تسجيل مصور له في أحد مقاهي باريس وهو في حالة سكر، ويوجه إهانات معادية للسامية إلى زبائن آخرين. أدانته محكمة فرنسية لاحقاً بتهمة ارتكاب جريمة كراهية، وقضت بتغريمه، وإلزامه بدفع الرسوم القضائية. اعتذر غاليانو، مبرِّراً أنه كان يعاني آنذاك من إدمان شديد على الكحول، والمخدرات، وأنه لا يتذكر ما حدث. لكن اعتذاره لم يشفع له، وأقيل من دار «ديور». توقع كثيرون أن تكون هذه النهاية، وأن اسمه سيختفي نهائياً من مشهد الموضة.

جون غاليانو مع عارضاته في عام 2010 خلال أسبوع الموضة لـ«هوت كوتور» (غيتي)

لكن لحسن حظه أن لوبياً آخر يؤمن بعبقريته الإبداعية كان يرى أنه يستحق فرصة ثانية، من بينهم نجمات وعارضات أزياء واصلوا دعمه. العارضة البريطانية كايت موس مثلاً طلبت منه في نفس العام وفي ذروة الأزمة تصميم فستان زفافها. كما ظهرت زيندايا وكيم كارداشيان وغيرهما بتصاميمه لاحقاً في أكثر من مناسبة بما فيها حفلات الميت غالا. هذا التكرار اعتبره كثيرون مؤشراً على محاولات لإعادته لدائرة الضوء.

وكانت آنا وينتور، المديرة العالمية للمحتوى في مجلات «فوغ» وعضو مجلس أمناء متحف المتروبوليتان، من أبرز الداعمين لعودته. فهي لم تُخفِ يوماً إعجابها بموهبته، وكانت ترى أنه أحد أكثر المبدعين استحقاقاً لمعرض استعادي بهذا الحجم، معتبرة أن أعماله -سواء في «جيفنشي» أو «ديور» أو «ميزون مارجيلا»، إلى جانب علامته الخاصة- تُمثّل مزيجاً بين الثقافة والإبداع.

زيندايا بفستان صممه جون غاليانو لدار «ميزون مارجيلا» في حفل متحف المتروبوليتان 2024 (أ.ف.ب)

دعم وشجاعة آنا وينتور

تصريحاتها الإيجابية تجاهه جعلت البعض يربط اسمها بعودة غاليانو للعمل لفترة مؤقتة مع «أوسكار دي لا رنتا»، ثم انتقاله لاحقاً إلى «ميزون مارجيلا».

وفي سبتمبر (أيلول) 2023 عُرض للمرة الأولى في مهرجان تيلورايد السينمائي الفيلم الوثائقي High & Low—John Galliano. كان من إخراج كيفن ماكدونالد، وإنتاج بالتعاون مع Condé Nast Entertainment. الفيلم الذي يتطرق لحياته ومسيرته الفنية بكل حلوها ومرها نجح منذ عرضه في إثارة موجة من التعاطف معه، وإرسال إشارات إلى أن هناك مساراً تدريجياً لإعادة تقديم المصمم المغضوب عليه من جهات معيّنة إلى عشاق إبداعاته. طبعاً لم يغب دور آنا وينتور هنا أيضاً، فقد تردّد أنها أمضت سنوات تسعى إلى إخراج هذا المشروع للنور، وأن أكثر من مخرج اعتذر عن توليه.

جون غاليانو وآنا وينتور في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية عام 2021 (غيتي)

لم يقف الأمر عند هذا الحد، ففي عام 2024 تردد أن اسمه اقتُرح ليكون محور معرض معهد الأزياء وحفل ميت غالا، إلا أن المشروع أُرجئ بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة، وما رافقها من احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، الأمر الذي أعاد للذاكرة الحادثة المشؤومة التي أدّت إلى توقيفه ومحاكمته في عام 2011 بتهمة معاداة السامية. وربما كان هذا ما دفع منظمي المعرض إلى اتخاذ خطوات جادة هذه المرة لتفادي الحساسية التي تحيط باسمه قبل الإعلان الرسمي.

مباركة حاخامات للمشروع

كشف تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن وينتور وغاليانو وأندرو بولتون، أمين المتحف، عقدوا على مدار العام الماضي سلسلة لقاءات مع «حاخامات بارزين، وقادة في المجتمع اليهودي» بمدينة نيويورك، بهدف الاستماع إلى آرائهم بشأن التحديات التي قد يثيرها تخصيص معرض لأعمال غاليانو، وربما أيضاً للحصول على دعمهم، أو مباركتهم للمشروع.

جون غاليانو عام 1997 بعد عرضه لموسم الربيع والصيف لـ«ديور» (غيتي)

ويتضمن تقرير «نيويورك تايمز» تصريحاً للحاخام ريك جاكوبس، رئيس اتحاد اليهودية الإصلاحية في أميركا الشمالية، قال فيه: «كان هناك قلق حقيقي من أن يواجه المعرض معارضة واسعة، لا تقتصر على التشكيك، بل تمتد إلى شعور بأن إقامة هذا المعرض أمر غير صائب».

وأضاف أنه خرج بانطباع إيجابي عن غاليانو بعد اللقاءات، قائلاً: «الكلمة التي أعود إليها هي (الصدق). لقد كان منفتحاً، ينظر إلينا مباشرة، ويتحدث بوضوح، لا كما لو كان يردد عبارات أُعدت له مسبقاً».

من جانبه، قال جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لـرابطة مكافحة التشهير (ADL)، إن الرابطة قبلت اعتذار غاليانو منذ سنوات، وإنها ترى أنه بذل جهداً حقيقياً لفهم ما حدث، وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه، وأن تلك الجهود تستحق التقدير.

اللافت في هذه الاجتماعات والتصريحات أن تكريم غاليانو لم يكن مجرد قرار فني، بل كان أيضاً قراراً سياسياً، وأخلاقياً، لأن القضية لم تعد تتعلق بمصمم موهوب ارتكب خطأ واعتذر عنه، بل بكيفية تعامل مؤسسة ثقافية بحجم متحف المتروبوليتان مع إرث فني يرافقه ماضٍ مثير للجدل. ولهذا لم يكن كافياً الاحتفاء بعبقريته الإبداعية، بل كان لا بد أيضاً من بناء توافق، أو على الأقل تخفيف حدة الاعتراضات، قبل المضي في المشروع.

في «ميزون مارجيلا» عبّر عن الرومانسية ومفهوم الأنوثة بأسلوبه المائل إلى السريالي (ميزون مارجيلا)

جون غاليانو... آفاق

معرض «جون غاليانو: آفاق» (John Galliano: Horizons) المرتقب لعام 2027 سيحتفي بتأثير المصمم البريطاني في تاريخ الموضة، من دون أن يتجاهل الجدل الذي رافق مسيرته منذ أحداث عام 2011.

وهذا ما أكده أمين معهد الأزياء، أندرو بولتون، بقوله إن المعرض لن يتجاهل الجانب المظلم من مسيرة غاليانو، بل سيتناول أيضاً ما ترتب عليه من تأثيرات على إرثه الفني، وكيف يُنظر إليه اليوم.

الإنجاز الفني لا يُلغي المسؤولية الأخلاقية لكنه أيضاً لا يمحو أثر الموهبة في تاريخ الموضة (أ.ف.ب)

فالواضح من التصريحات واللقاءات التي سبقت اتخاذ القرار ونالت القبول أن الجهود تتمحور حول تقديم جون غاليانو باعتباره فناناً جرى «إنصافه» أخيراً بعد سنوات من الإقصاء، ومن دون تجاهل ما حدث في عام 2011. بل يمكن القول إن جعل تلك الحادثة جزءاً من سردية المعرض نفسها كان رسالة ضرورية وواضحة تفيد بأن الإنجاز الفني لا يُلغي المسؤولية الأخلاقية، لكنه أيضاً لا يمحو أثر الموهبة في تاريخ الموضة.

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العناية بالبشرة تبدأ بالنوم... 5 خطوات أساسية لبشرة صحية

البداية وفق كل الخبراء تبدأ ببشرة نظيفة ثم ترطيبها (علامة ستورن)
البداية وفق كل الخبراء تبدأ ببشرة نظيفة ثم ترطيبها (علامة ستورن)
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العناية بالبشرة تبدأ بالنوم... 5 خطوات أساسية لبشرة صحية

البداية وفق كل الخبراء تبدأ ببشرة نظيفة ثم ترطيبها (علامة ستورن)
البداية وفق كل الخبراء تبدأ ببشرة نظيفة ثم ترطيبها (علامة ستورن)

منذ زمن بعيد ارتبط النوم في الوعي الشعبي بالراحة واستعادة العافية. يتردد دائماً أن «النوم خير دواء».

هذه الحكمة أكدت صحتها دراسات تفيد أن البشرة تستفيد هي الأخرى من الساعات التي يخلد فيها الجسد إلى النوم. فخلال هذه الفترة تؤدي البشرة كثيراً من وظائفها الحيوية، وتنشط فيها عمليات تجدد الخلايا وآليات إصلاحها. كما يعمل الحاجز الواقي للبشرة على استعادة توازنه بعد كل ما قد يتعرض له خلال النهار من أشعة الشمس والملوثات وغيرها من العوامل البيئية. ولهذا السبب، لا تقل العناية بالبشرة في المساء أهمية عن العناية بها صباحاً، وإن كانت لا تحتاج بالضرورة إلى روتين طويل أو عدد كبير من المستحضرات، وفق الدكتورة تانيا باكشي، من علامة لـ Sunny Herbals في الشرق الأوسط.

ترى الدكتورة تانيا باكشي أن الاهتمام بالجمال لا يقتصر على النهار (خاص)

تقول إن هناك خطوات بسيطة وثابتة غالباً ما يكون أكثر فائدة من اتباع روتينات معقدة تُطبق على فترات متباعدة وبمنتجات باهظة الثمن للحصول على نتائج فعالة. بالنسبة لها، هناك خمس عادات مسائية يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً في صحة البشرة على المدى الطويل.

1. تنظيف البشرة جيداً

يبدأ أي روتين مسائي بتنظيف البشرة لإزالة الواقي الشمسي، وبقايا المكياج، وما تراكم عليها من شوائب خلال اليوم. ويُفضّل استخدام منظف لطيف مع ماء فاتر، مع تجنب الماء الساخن أو الفرك القاسي، لأن البشرة تستعد خلال الليل لمرحلة من الترميم الطبيعي، وقد تستفيد أكثر من بيئة هادئة ونظيفة بدلاً من الإفراط في استخدام المقشرات أو الجمع بين عدة مكونات قوية في الوقت نفسه.

في هذه المرحلة، يكفي عادةً تخصيص نحو دقيقة واحدة للتنظيف، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بالتربيت برفق بواسطة منشفة نظيفة وناعمة.

تنظيف البشرة برفق هي الخطوة الأولى قبل النوم (غيتي)

2. ترطيب البشرة قبل أن تجف تماماً

تشير الدكتورة باكشي أن البشرة تميل إلى فقدان كمية أكبر من الماء أثناء النوم مقارنة بساعات النهار، وقد يزيد الهواء الجاف أو المكيفات من هذا الفقدان. لذلك يُنصح بوضع المرطب بعد تنظيف البشرة مباشرة، أو خلال دقائق قليلة، بينما لا تزال رطبة قليلاً، للمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة.

ولا يرتبط الترطيب الفعَّال بارتفاع سعر المنتج بقدر ارتباطه باختيار تركيبة مناسبة لنوع البشرة والاستمرار في استخدامها. ويمكن أن تحتوي المرطبات على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو الكيلندولا، إلى جانب مكونات أخرى تدعم حاجز البشرة وتساعد على تقليل الجفاف، بحسب احتياجات كل بشرة.

ترطيب البشرة بالكريمات أو الزيوت بعد التنظيف عملية مهمة (خاص)

3 - تدليك الوجه برفق

إذا كنتِ تضعين الكريم المرطب، فقد يكون من المفيد استثمار دقيقة أو دقيقتين في توزيعه بحركات لطيفة صاعدة، بدءاً من الفك باتجاه الأذن، ثم من منتصف الجبهة إلى الخارج، مع حركات دائرية خفيفة حول العينين.

فقد يساعد هذا التدليك على تحسين تدفق الدم بصورة مؤقتة، كما يمنح كثيراً من الأشخاص شعوراً بالاسترخاء ويخفف التوتر الذي يتراكم في عضلات الوجه، خصوصاً في منطقة الفك. ولا يتطلب الأمر أدوات خاصة إذا لم تتوفر، إذ تكفي أطراف الأصابع لأداء هذه الخطوة ببساطة.

4 - العناية باليدين

غالباً ما تظهر علامات التقدم في العمر على اليدين مبكراً، نظراً لتعرضهما المستمر للماء والمنظفات والمعقمات وأشعة الشمس. وهنا يساعد استخدام كريم مرطب غني على منح الجلد فرصة أطول للاستفادة من الترطيب خلال ساعات الليل، خاصة إذا أصبح ذلك جزءاً ثابتاً من الروتين اليومي. كما أن الاحتفاظ بعبوة الكريم إلى جانب السرير قد يسهل الالتزام بهذه العادة. نفس الأمر ينطبق على العنق، الذي لا يمكن تجاهله عند توزيع الكريم على الوجه أو اليدين.

يجب أن يشمل الاهتمام اليدين بشكل مكثف (غيتي)

5- النوم جزء من روتين العناية

ومع ذلك، فإن أفضل مستحضرات العناية محدودة الفائدة إذا كان النوم غير كافٍ أو مضطرب. دراسات عديدة تشير إلى أن قلة النوم ترتبط بضعف وظيفة الحاجز الواقي للبشرة، وازدياد الجفاف، وبهتان المظهر العام، إلى جانب بطء تعافي الجلد من الضغوط اليومية.

ولذلك يُنصح بالحصول على ما بين سبع وتسع ساعات من النوم في غرفة هادئة وباردة نسبياً، مع تغيير غطاء الوسادة بانتظام، وتقليل استخدام الشاشات قبل موعد النوم، بما يساعد الجسم على الاستعداد للراحة.

في النهاية، لا يحتاج الروتين المسائي إلى عشرات المنتجات أو خطوات معقدة. فتنظيف لطيف، وترطيب مناسب، وقليل من العناية اليومية، إلى جانب نوم كافٍ، قد تشكل جميعها أساساً بسيطاً وعملياً للحفاظ على بشرة صحية على المدى الطويل. والسر الحقيقي ليس في كثرة المستحضرات، بل في الاستمرار والانتظام.

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للتصدي للهدر... «حرب قانونية» على الموضة في أوروبا

موظفون ينتجون الملابس في مصنع للملابس يصدّر إلى أوروبا والولايات المتحدة في سوتشيان شرق الصين (أ.ف.ب)
موظفون ينتجون الملابس في مصنع للملابس يصدّر إلى أوروبا والولايات المتحدة في سوتشيان شرق الصين (أ.ف.ب)
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للتصدي للهدر... «حرب قانونية» على الموضة في أوروبا

موظفون ينتجون الملابس في مصنع للملابس يصدّر إلى أوروبا والولايات المتحدة في سوتشيان شرق الصين (أ.ف.ب)
موظفون ينتجون الملابس في مصنع للملابس يصدّر إلى أوروبا والولايات المتحدة في سوتشيان شرق الصين (أ.ف.ب)

لا يختلف اثنان على أن صناعة الموضة تقوم لعقود على فكرة الوفرة والاستهلاك؛ الأمر الذي عرَّضها لاتهامات باستنزاف البيئة؛ بسبب الإنتاج المُفرط وما يترتب عنه من إتلاف للمنتجات غير المباعة. والآن أعلنت أوروبا حكمها على هذه الاتهامات بالقانون.

فابتداءً من 19 يوليو (تموز) الماضي، دخلت قواعد أوروبية جديدة حيز التنفيذ، تحظر على الشركات الكبرى إتلاف الملابس والأحذية والإكسسوارات غير المباعة، مع إلزامها بتدويرها أو إعادة بيعها والإفصاح عن الفائض، وذلك في إطار سياسة «التصميم البيئي للمنتجات المستدامة» للحد من الهدر والإسراف.

ويبدأ تطبيق هذا الحظر بشكل تدريجي هذا العام مع إعفاءات مؤقتة لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

موظفون ينتجون الملابس في مصنع للملابس يصدّر إلى أوروبا والولايات المتحدة في سوتشيان شرق الصين (أ.ف.ب)

قد يبدو القرار للوهلة الأولى مجرد إجراء تنظيمي جديد ضمن سلسلة التشريعات البيئية الأوروبية، لكنه في الواقع يمثل لحظة مفصلية لصناعة اعتادت إنتاج كميات تفوق حاجتها الفعلية، والتعامل مع الفائض بصفته جزءاً طبيعياً من دورة الأعمال. فالقرار يضع نموذج الموضة المعاصر بأكمله تحت المجهر. تشير تقديرات أوروبية إلى أن ما بين 4 و9 في المائة من المنتجات النسيجية المطروحة في الأسواق الأوروبية تُدمّر قبل أن تُستخدم. ويعني ذلك أن ما بين 264 ألفاً و594 ألف طن من المنسوجات لا يصل إلى المستهلك أساساً. أما الأثر البيئي لهذه الممارسة، فيُقدّر بنحو 5.6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، وهو رقم يوازي تقريباً إجمالي الانبعاثات الصافية لدولة مثل السويد.

صورة أرشيفية للمصممة أيمي باوني في مشغلها (خاص)

ما تؤكده هذه الأرقام أن صناعة الموضة أصبحت في العقود الأخيرة من أكثر قطاعات الاقتصاد العالمي اعتماداً على الاستهلاك السريع والتجديد المستمر. من هذا المنظور، تُرحّب أيمي باوني، مصممة دار «أكين» AKYN، بالقرارات الجديدة وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تشريع يُعالج مسألة (الموضة السريعة) مهم، وبرأيي تأخر كثيراً». وترى باوني، وهي واحدة من بين أكثر المصممات إيماناً بالاستدامة وضرورة حماية البيئة، أن هذه القوانين معقدة ويجب «أن تشمل كل العلامات التي تطرح أزياءً سريعة بشكل مفرط، وأنها لا يجب أن تقتصر على (شي إن) و(تيمو)، وعلامات الموضة الشعبية مثل (زارا) و(أيتش أند إم)، بل يجب أن تشمل العلامات الكبيرة أيضاً».

من مجموعة «أكين» لصيف 2026 تُطبّق فيها المصممة أيمي باوني مفهوم الاستدامة قدر الإمكان (أكين)

تُضيف: «يجب على الكل الالتزام بالقوانين، وإلا فإن التشريع لن يُحقّق التغيير الحقيقي، وسيفتح الباب أمام البعض للتحايل على التشريع وعدم الامتثال له، لا سيما إذا كانت إمكاناتها تمكّنها من الالتفاف حول هذه القوانين لمصلحتها». وتتابع: «نحن في حاجة إلى التأكد من أن الجميع سيلتزم وسيُحاسَب». السؤال الذي يفرض نفسه، برأيها ويراود معظم المؤيدين لهذه القوانين، هو ما إذا كانت شعارات الاستدامة التي تنادي بها الموضة منذ سنوات، تحوَلت واقعاً أم لا؟

الاستدامة... شعار أم قناعة؟

تعاون أيمي باوني مصممة علامة «أكين» مع علامة «فينيستير» يأتي من إيمانهما المشترك بضرورة حماية البيئة (أكين)

فخلال العقد الماضي، كانت كلمة «الاستدامة» الأكثر تداولاً في عالم الموضة إلى حد أنها أصبحت جزءاً من لغة تسويقية تتصدر عناوين المؤتمرات والبيانات الصحافية. لكن في الوقت الذي كانت فيه الشركات تُسهب في الحديث عن المواد المعاد تدويرها، وخفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري، استمر حجم الإنتاج العالمي في الارتفاع. ولم تخف دورة التجديد السريع؛ ما أدى إلى ظهور مصطلح «الغسل الأخضر» لوصف الحالات التي تستخدم فيها اللغة البيئية أداةً تسويقية لا أقل ولا أكثر. ولا يعني ذلك أن جميع المبادرات كانت شكلية. فهناك علامات حققت تقدماً ملموساً في تتبع سلاسل التوريد، وتوسيع برامج الإصلاح وإعادة البيع واستخدام مواد أقل ضرراً بالبيئة. كما أصبحت أسماء مثل «باتاغونيا» و«ستيلا ماكارتني» و«أكين» تُستشهد بها كنماذج جادة في هذا المجال.

لقطة من فيلم سجَّلته المصممة أيمي باوني تسلّط فيه الضوء على الاستدامة بكل مراحلها (أيمي باوني)

وكانت أيمي باوني قد سجّلت فيلماً استغرق تصويره خمس سنوات يتتبع رحلة بحثها عن «الاستدامة المتكاملة»؛ من المواد والخامات، إلى العمالة، وكيف يتم التعامل معها. بالنسبة إليها؛ من واجب المصمم أو الشركة المُنتجة أن تُعرّف المستهلك بمصادرها وكل مراحل إنتاجها وتوريدها إلى أن تصل إلى المحال لتصبح في متناول يده. مجرد القول إنها مصنوعة من مواد مستدامة أو أعيد استعمالها ليس كافياً.

التسوق الإلكتروني

رغم صعوبة تقدير حجم صناعة الأزياء اليوم، فإن في الاتحاد الأوروبي وحده بلغت نحو 167 مليار يورو، بزيادة بلغت 14 في المائة في عام 2022 بعد أن استعاد القطاع عافيته عقب جائحة كورونا. لكن النمو الحقيقي في هذه السنوات، لم يحدث داخل المتاجر، بل على الشاشات. فبين عامي 2009 و2022، زاد الإقبال على التسوق الإلكتروني؛ الأمر الذي ولّد ظاهرة جديدة غيَّرت قواعد اللعبة بالكامل: ثقافة المرتجعات.

محكمة فرنسية رفضت طلباً رسمياً لتعليق منصة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» (رويترز)

ففي أوروبا، يحق للمستهلك الذي يشتري سلعة عبر الإنترنت أن يعيدها خلال 14 يوماً من دون الحاجة إلى تبرير السبب. وقد أسهم هذا الحق القانوني، إلى جانب المنافسة بين المنصات والمتاجر الرقمية، في خلق ثقافة استهلاكية تقوم على مبدأ بسيط: اشترِ أولاً وقرر لاحقاً. بالنسبة للمستهلك، فإن العملية مريحة للغاية، بحيث يمكنه طلب مقاسات أو ألوان عدّة من القطعة الواحدة، وتجربتها في البيت، ثم إعادة ما ليس مناسباً. لكنها بالنسبة للشركات عبء يُكلّفهم الكثير، بدليل أن الإحصائيات السوقية تفيد بأن قطعة من كل خمس قطع تُشترى عبر الإنترنت في أوروبا تعاد إلى البائع. أما الأحذية، فتُسجّل معدلات أعلى تصل في بعض الفئات إلى 37 في المائة بسبب عدم ملاءمة المقاس أو عدم اقتناع المستهلك بالشكل النهائي للمنتج.

التكلفة الخفية

بالنسبة لصناع الموضة، فإن اللحظة التي يضغط فيها المستهلك على زر إرجاع المنتج، تبدأ الخسارة. فالقطعة لا تعود مباشرة إلى رفوف المتجر، بل تمر بعمليات نقل وفرز وفحص وتنظيف وإعادة تغليف وتخزين قد تستغرق أسابيع. وخلال هذه الفترة قد تفقد جزءاً من قيمتها التجارية، إذا كانت مرتبطة بموسم محدد أو صيحة عابرة. ووفقاً لمعهد الموضة الإيجابية التابع لمجلس الأزياء البريطاني، قد تصل تكلفة معالجة المرتجع إلى ما بين 55 و75 في المائة من سعر المنتج الأصلي. وهكذا تتحول خدمة تشجع الزبائن على الشراء إلى مشكلة مالية حقيقية. ويزيد الأمر سوءاً فيما يتعلَّق بالمنتجات الأعلى سعراً؛ لأنه كلما ارتفع سعر القطعة، ارتفع سقف توقعات المستهلك، ليعيدها إذا لم تُطابق تصوراته بالكامل.

الأزمة تبدأ قبل البيع

بيد أنه بالنسبة لمصممين مثل أيمي باوني، فإن المشكلة تبدأ قبل وصول المنتج إلى المتجر أصلاً. فصناعة الأزياء الحديثة تقوم على التنوع المستمر: ألوان وقصات جديدة لكل موسم، تمنح المستهلك حرية أكبر في الاختيار، لكن بالنسبة إلى دور الأزياء، فإن كل خيار قد يكون مجازفة؛ لأن لا أحد يمكن أن يتوقع اللون أو الصيحة التي ستروّج أو تثير الرغبة في الشراء، وبالتالي لا يمكنهم توقع كمية الإنتاج.

عاملات في مصنع للملابس تابع لشركة «شي إن» في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين (أ.ف.ب)

لهذا؛ يكون الحل غالباً هو إنتاج كميات تفوق الطلب المتوقع، لا سيما وأن فائض المخزون يبقى أقل ضرراً من خسارة مبيعات محتملة نتيجة نفاد المنتجات. وتبرز هذه الظاهرة بوضوح في قطاع الأزياء السريعة. فهي تقوم أساساً على توفير أكبر قدر ممكن من الخيارات وبأسرع وقت ممكن.

أسهم في اتساع هذه الظاهرة انتقال الجزء الأكبر من صناعة الملابس إلى آسيا، حيث تكلفة اليد العاملة والإنتاج منخفضة مقارنة بأوروبا. ليس هذا فحسب، بل يبدو أن إنتاج عشرة آلاف قطعة قد يكون أقل تكلفة من إنتاج خمسة آلاف فقط؛ الأمر الذي يُشجّع على الإفراط في الإنتاج، وتقبل احتمالية أن جزءاً منها لن يُباع.

مصير الفائض

عمال يعملون على خط إنتاج لتصنيع الملابس لصالح شركة «شي إن» في مصنع بمدينة قوانغتشو بمقاطعة غوانغدونغ - الصين (رويترز)

في أفضل السيناريوهات، تجد هذه المنتجات طريقها إلى التخفيضات أو متاجر الأوتليت أو أسواق إعادة البيع. وقد تباع لشركات متخصصة في تصفية المخزون. وفي أحسن الحالات، تُمنح لجمعيات خيرية أو تُرسل إلى أسواق أخرى حول العالم. لكن ليس كل منتج يجد فرصة ثانية. فالمنتجات التي تتضرر أو تفقد قيمتها التجارية أو تصبح قديمة مقارنة بالمجموعات الجديدة قد تنتهي إلى الإتلاف. منذ بضع سنوات كشفت التحريات عن أن هذه الممارسة تشمل بيوت أزياء كبيرة، تُفضّل الحفاظ على «بريستيجها» وندرتها بمنع وصولها إلى قنوات التخفيضات. أشهر هذه القضايا طالت دار «بيربري» قبل سنوات، عندما أثار الكشف عن إتلافها منتجات غير مباعة تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية موجة انتقادات واسعة دفعت الشركة إلى الاعتذار وتغيير سياساتها لاحقاً.

أما القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 19 يوليو، فتكمن أهميته برأي أيمي باوني في توضيحه أن التحدي الحقيقي حالياً ليس إنتاج ملابس أكثر استدامة، بل إنتاج عدد أقل وشفافية بالتعامل مع المنتج من المصدر إلى المستهلك.

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