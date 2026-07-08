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يوميات الشرق سفر وسياحة

كيف تطور مفهوم «السياحة الشاملة» في المنتجعات؟

تركيا تركب موجة الرفاهية بلا تكاليف إضافية

كيف تطور مفهوم «السياحة الشاملة» في المنتجعات؟
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كيف تطور مفهوم «السياحة الشاملة» في المنتجعات؟

كيف تطور مفهوم «السياحة الشاملة» في المنتجعات؟

لم يعد مفهوم «الإقامة الشاملة» أو ما يُعرف بالـ«All Inclusive» في المنتجعات السياحية يعني مجرد بوفيهات مفتوحة، بل تطور ليصبح تجربة متكاملة تجمع بين الإقامة الفاخرة، والمطاعم والأنشطة الترفيهية، والبرامج الصحية، والخدمات الشخصية ضمن سعر واحد.

وتُعد تركيا واحدة من الوجهات العالمية التي تبنّت هذا النوع من السياحة، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به، خاصة في المدن الساحلية مثل أنطاليا وبودروم وبيليك. وخلال العقود الماضية، استثمرت الفنادق والمنتجعات التركية في تطوير هذا النموذج، وهو ما أسهم في تعزيز تنافسية تركيا واستقطاب ملايين السياح سنوياً من دول الخليج وأوروبا وروسيا، ورسخ مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الدول تخصصاً في هذا النوع من السياحة الفاخرة.

ففي مدينة بودروم تحديداً، نجحت المنتجعات الفاخرة في إعادة تعريف هذا المفهوم، ليصبح عنواناً للرفاهية أكثر من كونه خياراً اقتصادياً، وهو ما أسهم في استقطاب أعداد متزايدة من السياح، خصوصاً من منطقة الخليج، الباحثين عن تجربة متكاملة دون تكاليف إضافية غير متوقعة.

اطلالة مباشرة على البحر (الشرق الأوسط)

فتنتشر في بودروم الكثير من العلامات الفندقية الكبرى، من بينها «ماندرين أورينتال» و«سيكس سينسز» و«بودروم إيديشن» وغيرها. وكان منتجع «ماكس رويال بودروم» من أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ انتقل من نموذج الإقامة التقليدية إلى مفهوم أكثر شمولاً بعد 3 أعوام من افتتاحه، فهو يدمج الإقامة مع تجربة متكاملة، تشمل الطعام والترفيه والاسترخاء والأنشطة اليومية.

وفي مقابلة مع بانو آكان، عضو مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لـ«ماكس رويال»، قالت إن ميزة السياحة الشاملة في «بودروم» أنها ترتكز على الخدمة الراقية على الريفييرا التركية؛ حيث تجتمع المطاعم العالمية والعناية بالصحة والنوادي المخصصة للصغار في مكان واحد، ما يجعل الإقامة مرنة وتلبي احتياجات العائلات، فالمسافر العصري لا يبحث حالياً عن منتجع جميل فقط، بل يتطلع إلى تجارب ثقافية متنوعة ورحلات استثنائية في عالم الطعام وفرص لاكتشاف أشياء غير مألوفة. وتابعت بانو آكان أن «ماكس رويال» يُقدم ميزة «ماكس أسيستانت»، وهي مخصصة لتواصل الضيوف مع المسؤول عند خدمتهم طيلة وقت الإقامة، وهذه الخدمة تكون عن طريق تطبيق إلكتروني، يضمن لكل ضيف خدمة خاصة، تشمل التنقل في المنتجع بواسطة العربات الكهربائية وحجز المطاعم وغيرهما، ومن أكثر الخدمات التي تحظى بتقدير الضيوف خدمة ترتيب الأمتعة عند الوصول، وإعادة تجهيزها عند المغادرة، وهي لمسة مدروسة تلقى استحساناً كبيراً لدى المسافرين الدائمين الذين يقدّرون التنظيم، ويستمتعون بشعور «البيت الثاني» منذ اللحظة الأولى لوصولهم.

تتميز مطاعم بودروم باطلالاتها المباشرة على زرقة البحر (الشرق الأوسط)

ولم تكن السياحة الشاملة في الماضي على المستوى الحالي نفسه في تركيا وغيرها، فمفهومها كان يرتكز على تقديم البوفيهات المتكررة والرخيصة والنشاطات المحدودة في مكان واحد، أما اليوم فتغيَّر المفهوم، وأصبحت السياحة الشاملة راقية من كل النواحي، وعلى رأسها توفر المطاعم الجيدة التي تُقدم الطعام على مدار الساعة من دفع أي مبلغ إضافي.

ولا تقتصر جاذبية «بودروم» على المنتجعات فقط، بل تمتد إلى معالمها السياحية التي تجمع بين التاريخ والطبيعة والحياة العصرية. ففي قلب المدينة، تقع قلعة بودروم التي تعود إلى القرن الخامس عشر، وتضم متحفاً للآثار البحرية، فيما تستقطب بقايا ضريح هاليكارناسوس، من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، عشاق التاريخ والثقافة.

كما تُعد مارينا بودروم القلب النابض للمدينة؛ حيث ترسو اليخوت الفاخرة القادمة من مختلف أنحاء العالم، وتُحيط بها المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية. ومع غروب الشمس، تتحول المارينا إلى واحدة من أكثر مناطق المدينة حيوية، لتجمع بين الإطلالات البحرية والتسوق والمشهد الاجتماعي الذي يُميز المدينة.

برك سباحة خاصة (الشرق الأوسط)

ومن أبرز الوجهات في شبه الجزيرة منطقة ياليكافاك، التي تحوَّلت من قرية صغيرة لصيد الأسماك إلى واحدة من أبرز وجهات السياحة الفاخرة في تركيا، بفضل مرساها الحديث لليخوت، وشواطئها، ومطاعمها، وفنادقها المطلة على البحر، لتصبح محطة مفضلة لزوار بودروم.

وفي المقابل، يقدم بازار بودروم وجهاً مختلفاً للمدينة؛ حيث لا تزال الأسواق التقليدية تحتفظ بأجوائها المحلية، من متاجر الحرف اليدوية والسجاد والتوابل والحلويات التركية، إلى المقاهي الشعبية التي تمنح الزائر فرصة للتعرف على تفاصيل الحياة اليومية في المدينة.

وشهرة بودروم تاريخية؛ حيث كانت تُعرف باسم «هاليكارناسوس»، وكانت موطناً لإحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، (ضريح موسولوس) قبل أن تتحول عبر العقود إلى مركز سياحي يجمع بين التاريخ والطبيعة والحياة العصرية. واليوم تشتهر المدينة بشواطئها المتنوعة، ومرافئها البحرية الفاخرة، وقراها الساحلية الهادئة، إلى جانب أجوائها المتوسطية التي تجعلها وجهة مناسبة للباحثين عن الاسترخاء أو الأنشطة البحرية أو التجارب الثقافية.

السياحة الشاملة تخطت مفهوم البوفيهات المفتوحة (الشرق الأوسط)

أين تأكل في بودروم؟

لينيا

يحمل مطعم «لينيا» توقيع الشيف الإسباني الشهير داني غارسيا، الحاصل على نجوم ميشلان، ويأتي بنسخته «البودرومية» لينقل فلسفته الخاصة القائمة على «ثقافة النار والشواء» إلى الساحل التركي.

ويرتكز «لينيا» على مفهوم الستيك هاوس المعاصر؛ حيث تلعب النيران وحطب الفحم الدور الرئيسي في إعداد الأطباق. ويدمج الشيف بين تقنيات الشواء الإسبانية التقليدية والمكونات العالمية، ما يعني أنك لن تجد مجرد قطع لحم مشوية تقليدية، بل أطباق مطبوخة ببطء، ومدخنة بعناية، ومتبلة بخلطات مبتكرة.

وتبرز قطع لحم «الريب آي» و«التومادوك» المطهوة على درجة حرارة دقيقة، بالإضافة إلى طبق «البرغر» الشهير الخاص بالشيف، كما لا تقتصر القائمة على اللحوم الحمراء فحسب، بل تمتد لتشمل خيارات مبتكرة من المأكولات البحرية المشوية على الفحم، ومقبلات إسبانية، على رأسها الزبادي الذي يُقدم في طبق جميل على شكل غروب الشمس.

سباغو

وعندما يُذكر اسم الشيف النمساوي - الأميركي الشهير ولفغانغ بوك، يتبادر إلى الذهن فوراً حفل «جوائز الأوسكار» ومطعم «سباغو» التاريخي في بيفرلي هيلز، فيقوم مفهوم «سباغو» في جوهره على كسر القواعد التقليدية؛ حيث يدمج بجرأة بين تقنيات الطهي الفرنسية الكلاسيكية، والمكونات الطازجة لولاية كاليفورنيا، واللمسات الآسيوية النابضة بالحيوية (مثل استخدام الزنجبيل، والصويا، والوسابي)، مع الاستعانة ببعض المنتجات المحلية الطازجة من مزارع بحر إيجة.

السياحة الشاملة تقدم تجربة كاملة لاكتشاف المدينة وثقافتها (الشرق الأوسط)

أين تتسوق؟

يالي كافاك مارينا

ليس مجرد مرسى لليخوت، بل هو مركز الحياة الفارهة في بودروم. يضم المارينا مجمعاً تجارياً مفتوحاً، يحتوي على أشهر دور الأزياء العالمية، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ راقية تطل مباشرة على اليخوت الفاخرة.

تعتمد السياحة الشاملة على تقديم كل ما يحتاجه الضيف (الشرق الأوسط)

أواسيس مول

مركز تجاري مفتوح يجمع بين الماركات التركية المحلية والعالمية، ويعد مناسباً للعائلات لاحتوائه على مناطق ترفيهية ومطاعم متنوعة.

مطعم سباغو بودروم (الشرق الأوسط)

ولمحبي التسوق التقليدي والشعبي:

بازار بودروم القديم

يقع خلف القلعة مباشرة، وهو عبارة عن شوارع ضيقة مخصصة للمشاة. وفي هذا البازار يمكنك شراء المصنوعات الجلدية المحلية والتوابل والحلويات التركية وغيرها.

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يوميات الشرق سفر وسياحة

أرمينيا تُمدد إعفاء مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة حتى يوليو 2027

أرمينيا تُمدد إعفاء مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة (الشرق الأوسط)
أرمينيا تُمدد إعفاء مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة (الشرق الأوسط)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أرمينيا تُمدد إعفاء مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة حتى يوليو 2027

أرمينيا تُمدد إعفاء مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة (الشرق الأوسط)
أرمينيا تُمدد إعفاء مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الأرمينية تمديد العمل بالقرار المؤقت الخاص بالإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة للمسافرين المؤهلين من دول مجلس التعاون الخليجي لمدة عام إضافي، ليظل سارياً حتى الأول من يوليو (تموز) 2027.

ويأتي القرار في إطار جهود أرمينيا لتسهيل حركة السفر وتعزيز السياحة والتبادل بين البلاد ومنطقة الخليج العربي، بما يُتيح للزوّار المؤهلين دخول أرمينيا دون الحاجة إلى إجراءات تأشيرة مسبقة خلال الفترة المحددة، وفقاً للشروط المعتمدة.

أرمينيا تُمدد إعفاء مواطني ومقيمي دول الخليج من التأشيرة (الشرق الأوسط)

ويشمل الإعفاء المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، إضافة إلى المقيمين المؤهلين في دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة استيفاء متطلبات الجنسية والإقامة. كما يُعفى من التأشيرة حاملو تصاريح الإقامة السارية الصادرة عن دول الخليج، أو الولايات المتحدة، أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو منطقة شنغن، على أن يكون تصريح الإقامة صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر عند تاريخ الدخول إلى أرمينيا.

وبموجب القرار، يمكن للمسافرين المؤهلين الإقامة في أرمينيا لمدة تصل إلى 180 يوماً خلال عام واحد، مع ضرورة إبراز تصريح الإقامة، سواء عبر بطاقة إقامة أو ملصق رسمي مثبت في جواز السفر.

ويعزز هذا التمديد مكانة أرمينيا بوصفها وجهة سياحية سهلة الوصول أمام الزوار القادمين من الخليج، خصوصاً خلال موسم الصيف؛ حيث توفر البلاد أجواء معتدلة وطبيعة متنوعة، تشمل الجبال والأودية الخضراء، إلى جانب المواقع التاريخية والثقافية، مع قربها الجغرافي من المنطقة ورحلات جوية قصيرة تربطها بدول الخليج.

من الرياضات المتوفرة في أرمينيا (الشرق الأوسط)

وقالت لوسين غيفورغيان، رئيسة لجنة السياحة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، إن أعداداً متزايدة من المسافرين من دول الخليج زارت أرمينيا خلال السنوات الماضية للتعرف إلى تاريخها وثقافتها وطبيعتها، مؤكدة أن تمديد قرار الإعفاء من التأشيرة يعكس التزام البلاد بتعزيز الانفتاح واستقبال مزيد من الزوار.

وأضافت أن أرمينيا تتطلع إلى الترحيب بمزيد من الضيوف من دول الخليج لاكتشاف ما تقدمه من تجارب متنوعة في مجالات الثقافة والطبيعة والمأكولات والتاريخ.

وأكدت السلطات الأرمينية أن شروط الدخول قد تخضع للتغيير، وأن الاستفادة من الإعفاء تختلف وفقاً للجنسية ووضع الإقامة، داعية المسافرين إلى مراجعة التعليمات المحدثة الصادرة عن وزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا قبل السفر.

يوميات الشرق سفر وسياحة

اطرد طاقتك السلبية في زيارة واحدة إلى جبل الملح

زوار جبل الملح من جنسيت مختلفة (الشرق الأوسط)
زوار جبل الملح من جنسيت مختلفة (الشرق الأوسط)
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اطرد طاقتك السلبية في زيارة واحدة إلى جبل الملح

زوار جبل الملح من جنسيت مختلفة (الشرق الأوسط)
زوار جبل الملح من جنسيت مختلفة (الشرق الأوسط)

بمجرد وصوله إلى جبل الملح المخصص للزيارة كنزهة ومساحة للترفيه والسياحة، وجد وائل محمد (38 سنة) نفسه أمام تلال بيضاء مرتفعة يصعد إليها الكثيرون صغاراً وكباراً، وبعضهم يتقاذف بكرات الملح البيضاء على سبيل المرح والدعابة.

وائل الذي يعمل محاسباً في شركة إلكترونيات بالقاهرة وجدها فرصة أن يتوجه إلى محافظة بورسعيد (250 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة) على ساحل البحر المتوسط لقضاء إجازة يومين مصطحباً زوجته وولديه.

قال لـ«الشرق الأوسط»: «حين عرفت أن الشركة التي أعمل بها توفر حافلات ورحلات إلى بورسعيد في الإجازات الأسبوعية وجدتها فرصة لأقضي بعض الوقت على البحر مع أسرتي»، وأضاف: «حين وصلت إلى هناك سألت أحد الأشخاص عن أهم المعالم التي يمكن أن نزورها ونستمتع بها فدلني على جبل الملح في مدينة بورفؤاد».

دكان الملح ركن التذكارات والأمنيات (الشرق الأوسط)

للذهاب من مدينة بورسعيد حتى بورفؤاد، يتطلب الأمر ركوب «المعدية» وهي مركب ضخم عائم متحرك ينقل الأفراد والسيارات بين المدينتين بطريقة رومانسية، حتى إن البعض يعد ركوب المعدية في حد ذاته فسحة، على الرغم من أنها جزء طبيعي في حركة المواصلات والتنقل بين المدينتين الساحليتين.

يقع جبل الملح في مدينة بورفؤاد الملاصقة لمدينة بورسعيد، ولا يفصل بينهما سوى برزخ بحري، وتكوّن هذا الجبل (وهو جبل صناعي) خلال 100 عام تقريباً بحسب ما يقول أحد العاملين بإدارته.

يتبع الجبل شركة «النصر للملاحات»، وهي شركة قطاع أعمال عام تابعة للدولة، وتنتج ما يصل إلى 300 ألف طن ملح سنوياً يُستخدم في أغراض شتى من بينها ملح الطعام، حيث تكّون من بقايا الملح الخشن التي تخرج من الملاحات الممتدة على مساحة كبيرة في مدينة بورفؤاد.

الزوار يتسلقون جبل الملح (الشرق الأوسط)

ينجذب الزوّار لجبل الملح لما يمثله من مساحة كبيرة من الملح الأبيض الذي يشبه من بعيد جبال الثلج في أوروبا، حتى إن البعض ينفذ جلسات تصوير على الجبل وهو يرتدي ملابس ثقيلة كأنهم في أوروبا، والبعض يذهب إلى جبل الملح لما يشاع عنه بأنه يمتص الطاقة السلبية، فيصبح وسيلة للاستشفاء.

ويعد جبل الملح من الوجهات السياحية الشهيرة في بورسعيد، وفق الخبير السياحي المصري، محمد كارم، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الجبل يعد تجربة سياحية مميزة»، مضيفاً: «لا يتوقف جمال جبل الملح على كونه يمثل مشهداً غريباً على ساحل البحر المتوسط، لكنه أيضاً عنصر جذب بصري كبير جداً لأن طبيعته البيضاء تصنع أجواءً جديدة على المنطقة؛ ما يعطي جذباً كبيراً للسياحة الداخلية والخارجية تشبه الثلوج عندما تنزل على جبال الأرز في لبنان».

دكان الملح وشجرة الأمنيات في جبل الملح (الشرق الأوسط)

الاستشفاء والسياحة العلاجية جوانب أخرى تُميز جبل الملح، بحسب كارم، مؤكداً أن «الاستشفاء هدف أساسي لزيارة المكان؛ لأن الهواء نفسه مُحمل باليــــود، وهذا مهم للجهاز التنفسي والبيئـــة الملحية مهمة للجلد، كما أن الملح يطرد الطاقة السلبية».

ويلفت الخبير السياحي إلى أهمية هذا الموقع وإمكانية أن يتم إنشاء بنية سياحية حوله، ووضعه على الأجندة السياحية، مثل فنادق أو استراحات، ليكون أكثر جذباً للزوار من السياحة الداخلية والخارجية، أو تخصيص المنطقة لمركز الاستجمام والعلاج الطبيعي، مع إشراف طبي وإرشادي للترويج للسياحة العلاجية.

جبل الملح يجذب الزوار في المناسبات والإجازات (الشرق الأوسط)

وأوضح أن هذا الجبل جزء أساسي في برنامج زيارات المصريين إلى بورسعيد ليلتقطوا الصور التذكارية في المكان، لكن يجب أن يدخل على أجندة شركات السياحة الخارجية أيضاً.

وإلى جوار جبل الملح يأتي ركن التذكارات في «دكان الملح» الذي يديره شباب من بورفؤاد، ويضم منتجات من الملح، غالباً من الملح البحري، والعديد من منتجات سيوة ذات الفوائد الصحية والتي تدخل أيضاً في ديكورات المنازل.

ويقول مدير «دكان الملح»، مدثر دسوقي: «يضم موقع الجبل أكبر ملاحة في الشرق الأوسط والأعلى في تصدير الملح، وتكاد تكون مساحة الملاحة توازي مساحة مدينة بورفؤاد».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا تقديم منتجات من الملح والخشب لتكون بمنزلة تذكارات لزوار جبل الملح، كما يقوم الكثيرون بكتابة أحلامهم وأمنياتهم على شجرة الأمنيات، ويعلقونها على حوائط دكان الملح، وهناك كلمات وعبارات مكتوبة بكل اللغات؛ لأن زوار الجبل يأتون من كل الجنسيات، ووصل عدد الرسائل إلى 3 آلاف رسالة».

وأشار إلى أن عدد الزائرين لجبل الملح يــــــــتزايد في المناسبات والأعياد، لافتاً إلى أن البعض أحياناً يقومون بجلسات تصـــــــــــــــــوير على جبـــــــــــــل الملح؛ نظراً لمنظره الرائع الذي يشبه إلى حد كبير الجبال الثلجية في أوروبا.

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يوميات الشرق سفر وسياحة

رحلة بالقارب والدراجة إلى حقول الخزامى

الدراجات الهوائية وسيلة تنقل أساسية في أمستردام (نيويورك تايمز)
الدراجات الهوائية وسيلة تنقل أساسية في أمستردام (نيويورك تايمز)
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رحلة بالقارب والدراجة إلى حقول الخزامى

الدراجات الهوائية وسيلة تنقل أساسية في أمستردام (نيويورك تايمز)
الدراجات الهوائية وسيلة تنقل أساسية في أمستردام (نيويورك تايمز)

في بلد يُعد ركوب الدراجات جزءاً من الحياة اليومية، تقدّم هولندا لزوارها فرصة فريدة لاكتشاف الريف وقراه التاريخية وحقول الخزامى الشهيرة، من خلال رحلات تجمع بين الرحلات المائية وركوب الدراجات.

حقول الخزامى من أجمل الزيارات في هذا الوقت (نيويورك تايمز)

ففي هولندا، يحمل كل تقاطع ضمن شبكة مسارات الدراجات التي تتشابك عبر مقاطعتي شمال هولندا وجنوبها رقماً خاصاً به. وفي صباح مشمس من شهر أبريل (نيسان)، وبينما كنتُ أقود دراجتي جنوباً من مدينة هارلم نحو حقول الخزامى التي تغطي الريف برُقَع واسعة من اللون الفوشي والأصفر والأحمر القاني، انطلقت مسترشدة بالنقطتين 23 و90. ومع ذلك، ورغم الاستعانة بتطبيق لتحديد المواقع (GPS)، أخطأتُ الطريق بعد لوحتي إرشاد فقط، بينما سلك رفاقي في الرحلة منعطفاً خاطئاً آخر، ولم نجتمع مجدداً إلا بعد ساعات.

طواحين الهواء المنتشرة بين الحقول (نيويورك تايمز)

وقال بن آيكلهوف، وهو مرشد لدى شركة «بوت بايك تورز»، خلال الرحلة التي استمرت ثمانية أيام، وتركزت في معظمها بجنوب هولندا: «نمنحكم الخرائط والتعليمات، ولديكم جهاز تحديد المواقع، ولديكم أيضاً عقولكم، وهذا هو الأهم».

وقد نظّمت الشركة الهولندية الرحلة انطلاقاً من سفينة نهرية شكّلت معسكراً عائماً ينطلق منه راكبو الدراجات كل صباح حاملين وجبة غداء أعدوها من بوفيه الإفطار، ثم يعودون إليها بعد الظهر لتناول العشاء والمبيت.

حقول الخزامى الرائعة بألوانها العديدة (نيويورك تايمز)

وتُعد رحلات الدراجات ذاتية التوجيه من بين أقل برامج الشركة تكلفة (ابتداءً من 799 يورو، أو نحو 927 دولاراً) وأقلها تنظيماً، إذ تتيح فرصاً للانحراف عن المسار واستكشاف طرق بديلة لمن يهوون الملاحة، مثلي. وخلال جلسة تعريفية في اليوم الأول، وعدت لينِكه مومرستيغ، المرشدة الثانية المشرفة على الرحلة، بأن الطريق «أشبه بلغز رائع». وأضافت: «خلال أسبوع واحد سترون كل ما يظهر على بطاقات البريد الهولندية: الخزامى، والجبن، وطواحين الهواء». واتضح لاحقاً أن بإمكانك رؤية ما هو أكثر من ذلك، إذا أخطأتَ الطريق.

محلات بيع الاجبان في كل مكان (نيويورك تايمز)

وانطلقت الرحلة من أمستردام؛ حيث ترسو سفن الرحلات النهرية الأعلى سعراً بالقرب من محطة القطار المركزية في قلب المدينة الصاخب. وعلى بُعد ست محطات بالحافلة، وجدت سفينة «أركونا»، التي تتسع لـ92 راكباً، راسية في ميناء مينيرفاهيفن الهادئ.

وكانت كبائن السفينة البالغ عددها 47 موزعة على مستويين؛ ففي الطابق الرئيسي، كانت هناك صالة في المقدمة وقاعة طعام في المؤخرة تتوسطهما عدة كبائن ذات نوافذ تمتد من الأرض إلى السقف. أما في المستوى السفلي، فقد ضمت مقصورتي المريحة ذات السريرين نافذة صغيرة تقع مباشرة فوق مستوى المياه، وسريرين منفصلين تعلوهما ألحفة سميكة، وحماماً صغيراً عملياً.

رحلات مائية تقودك الى حقول الخزامى (نيويورك تايمز)

واحتوت خزائن التخزين الواسعة على حقائب جانبية للدراجات مزودة بمضخات هواء وأدوات إصلاح طارئة يمكن تثبيتها على الدراجات طوال الأسبوع. كما شغلت رفوف الدراجات نصف سطح المراقبة المفتوح أعلى السفينة.

وعثرت على دراجتي الهولندية الهجين ذات السرعات السبع من طراز «أزور» بين أسطول يغلب عليه الدراجات الكهربائية (بلغت تكلفة استئجارها 91 يورو للأسبوع، بينما بلغت تكلفة الدراجة الكهربائية 252 يورو). وكان منحدر يُنزَّل من السطح عند رسو السفينة ليسمح للراكبين بالصعود والنزول بدراجاتهم.

رحلة مائية بين طواحين الماء (نيويورك تايمز)

تضمنت ستة أيام من ركوب الدراجات مسارات مقترحة تراوحت بين جولات قصيرة نسبياً بطول 12 ميلاً ورحلات أكثر طموحاً بطول 36 ميلاً. وفي بعض الأحيان، كانت السفينة تلتقينا عند نهاية مسار أحادي الاتجاه، وفي أحيان أخرى كنا نكمل دائرة كاملة ونعود بالدراجات إلى موقع الرسو. وخلال جلسة التعريف عند الوصول، طُلب من المجموعة البحث عن الأرصفة الحمراء التي تشير إلى مسارات الدراجات المعبدة.

وقد اشتهرت هولندا بتوسيع أراضيها عبر انتزاع مساحات من البحر، ما أدى إلى إنشاء أراضٍ منخفضة ومروج مستصلحة تُعرف باسم «البولدر»، يجري تجفيفها بواسطة طواحين الهواء، ضمن شبكة معقدة من القنوات والممرات المائية.

الدراجة الهوائية رفيقة المسافر الى هولندا (نيويورك تايمز)

وقد عرّفنا يومنا الأول على الريف الخصيب المليء بالمزارع الصغيرة وأزهار الربيع وأصوات الطيور. وانطلقت بمفردي على طول مسارات بمحاذاة القنوات تحفها نباتات اللفت الصفراء الكثيفة، وعبرت جسوراً نحو قرية بروكلين التي استمد منها حي بروكلين في نيويورك اسمه.

وعندما وصلت إلى سلسلة من البحيرات القريبة؛ حيث تشق مسارات الدراجات المقامة على جزر ضيقة (شبيهة بالأشرطة) الممرات المائية، التقيت الراكبتين الوحيدتين الناطقتين بالإنجليزية اللتين لم تكونا تستخدمان دراجات كهربائية، وهما امرأتان من غرب كندا. وشكلنا معاً ثلاثياً أطلقت عليه اسم «فريق الدراجة الحقيقية».

استراحة قبل متابعة الرحلة على الدارجة (نيويورك تايمز)

وفي مدينة أوترخت، بدت الدراجات المتوقفة وكأنها تصطف على طول كل جسر وقناة. وأودعنا دراجاتنا في مرآب تحت الأرض مخصص للدراجات فقط (ومجاني)، قبل أن نتجول في المركز الذي يعود إلى العصور الوسطى، ونتناول الغداء بجوار كنيسة دوم القوطية الشاهقة.

وفي وقت متأخر من بعد الظهر، اتجهت السفينة جنوباً غربياً نحو روتردام عبر هويس جذب الركاب إلى السطح العلوي، لمشاهدة البوابات الحديدية الضخمة وهي تُغلق خلفنا، فيما امتلأت الحجرة بالمياه تدريجياً قبل فتح البوابات الأمامية وإطلاقنا إلى مجرى مائي أعلى.

رحلات سياحية على الدراجات الهوائية (نيويورك تايمز)

وفي اليوم التالي، قادتنا رحلة الدراجات انطلاقاً من روتردام مروراً ببعض أعلى طواحين الهواء في هولندا بمدينة سخيدام، قبل مواصلة الطريق إلى دلفت.

ووصفت مومرستيغ مدينة دلفت، موطن الرسام يوهانس فيرمير والخزف الأزرق الشهير، بأنها «أمستردام صغيرة بلا ازدحام».

قوارب سياحية (نيويورك تايمز)

وعلى الرغم من مشكلات الملاحة، إذ قدّرنا أننا نضيف نحو ثلاثة أميال يومياً بسبب أخطاء قراءة اللوحات الإرشادية، وصلنا إلى دلفت في وقت سمح لنا بتناول غداء نزهة في الساحة الرئيسية المهيبة المحاطة بالمباني ذات الواجهات الجملونية، التي تتوسطها كنيسة نيوفي كيرك أو «الكنيسة الجديدة» العتيقة.

استراحة بين الزهور (نيويورك تايمز)

وعلى مقربة منها، كانت كنيسة أوده كيرك أو «الكنيسة القديمة» تميل، مثل برج بيزا المائل.

وفي المدينة، التحق راكبو الدراجات المشاركون في الرحلة بزيارة جماعية (مقابل 7 يوروات) إلى مصنع «رويال دلفت» للخزف، المعروف بتصميماته الزرقاء والبيضاء المميزة على كل شيء، من الأطباق الفنية القابلة للاقتناء إلى القباقيب الهولندية التذكارية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

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