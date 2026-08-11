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علوم

من «لن تكون أباً» إلى الأمل... الذكاء الاصطناعي يعثر على حيوانات منوية خفية

تقنية جديدة تمنح رجالاً فقدوا الأمل فرصة لإنجاب أطفال بيولوجيين

تصوير رمزي لحركة الحيوانات المنوية (بكساباي)
تصوير رمزي لحركة الحيوانات المنوية (بكساباي)
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من «لن تكون أباً» إلى الأمل... الذكاء الاصطناعي يعثر على حيوانات منوية خفية

تصوير رمزي لحركة الحيوانات المنوية (بكساباي)
تصوير رمزي لحركة الحيوانات المنوية (بكساباي)

هذه الفكرة تقف وراء تقنية جديدة طوَّرها باحثون في جامعة كولومبيا الأميركية، تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن الحيوانات المنوية النادرة داخل عينات السائل المنوي، حتى عندما تعجز الطرق التقليدية والعين البشرية عن العثور عليها، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

ويقول الدكتور زيف ويليامز، متخصص علاج الخصوبة ومدير مركز الخصوبة في جامعة كولومبيا، إنَّ من أصعب اللحظات في عمله إخبار رجل بأنه «لن يكون أباً». لكن بعض هؤلاء الرجال قد لا يكونون، في الواقع، خالين تماماً من الحيوانات المنوية؛ فقد تكون هناك خلايا قليلة جداً تختبئ وسط مليارات من بقايا الخلايا.

ويعاني بعض الرجال حالةً تُعرَف باسم «انعدام الحيوانات المنوية»، حيث لا تظهر الحيوانات المنوية في عينة السائل المنوي عند الفحص. وقد يكون السبب انسداداً يمكن علاجه، أو خللاً شديداً في عملية إنتاج الحيوانات المنوية داخل الخصيتين.

وفي الحالات التي توجد فيها أعداد ضئيلة للغاية من الحيوانات المنوية، يصبح العثور عليها مهمة بالغة الصعوبة.

وهنا يأتي دور نظام «STAR»، وهو اختصار لـ«تتبع الحيوانات المنوية واستعادتها». وتعمل التقنية بطريقة تشبه التلسكوب الذي يكشف للعين البشرية أجساماً لا تستطيع رؤيتها في السماء.

تمرُّ عينة السائل المنوي عبر شريحة ميكروفلويدية صغيرة، بينما تلتقط كاميرا فائقة السرعة نحو 300 صورة في الثانية. ويحلل الذكاء الاصطناعي هذه الصور بحثاً عن أي حيوان منوي. وعندما يكتشف النظام خليةً منويةً، يرسل إشارةً إلى صمام صغير يسمح بعزلها واستعادتها لاستخدامها في علاج الخصوبة.

وتكمن أهمية التقنية في أنَّها تتعامل مع مشكلة يصعب على الإنسان حلها. فالبحث التقليدي عن الحيوانات المنوية النادرة يتم يدوياً تحت المجهر، وقد يستغرق فحص العينة الواحدة نحو 8 ساعات. وعندما لا تحتوي العينة إلا على حيوانين أو 3 يصبح العثور عليها وسط بقايا الخلايا أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش.

وفي بعض الحالات، يلجأ الأطباء إلى إجراء جراحي يُعرَف باسم «micro-TESE»، يتم خلاله فحص أنسجة الخصية؛ بحثاً عن حيوانات منوية يمكن استخدامها في عملية الإخصاب، إلا أنَّ هذا الإجراء لا يضمن العثور عليها.

واستغرق تطوير نظام «STAR» نحو 7 سنوات، وأصبح متاحاً في مركز الخصوبة بجامعة كولومبيا في أواخر عام 2025.

وفي إحدى الحالات، عثر النظام على حيوانات منوية لدى رجل يبلغ 39 عاماً عانى وزوجته 19 عاماً من العقم. وتمكَّن الزوجان بعد ذلك من إنجاب طفلة.

وفي حالة أخرى، لم يتمكَّن الأطباء من العثور على أي حيوان منوي خلال يومين من البحث في عينة مأخوذة خلال إجراء «micro-TESE». لكن نظام «STAR» عثر على 44 حيواناً منوياً في العينة نفسها خلال ساعة واحدة.

وفي دراسة شملت 175 حالة، تمكَّن النظام من العثور على الحيوانات المنوية واستعادتها في نحو 26 في المائة من الحالات. ويقول ويليامز إن هناك حالياً حالة حمل قائمة تحقَّقت بعد العثور على حيوانَين منويَّين فقط.

لكن التقنية لا تستطيع مساعدة الرجال الذين لا ينتجون أي حيوانات منوية على الإطلاق. ولهذا يتجه الباحثون إلى خطوة أكثر طموحاً: إنتاج الحيوانات المنوية في المختبر.

وأعلنت شركة أميركية أنَّها تمكَّنت من إنماء حيوانات منوية بشرية باستخدام خلايا جذعية مأخوذة من أنسجة الخصية. إلا أنَّ النتائج لم تُكرَّر حتى الآن من جانب جهات مستقلة، كما لم تُنشر في مجلة علمية تخضع لمراجعة الأقران.

وإلى أن يصبح إنتاج الحيوانات المنوية في المختبر خياراً متاحاً وآمناً، تمنح تقنيات مثل «STAR» بعض الرجال فرصةً لم تكن متاحةً لهم من قبل.

وبالنسبة إلى ويليامز، فإنَّ أهمية العثور على حيوان منوي واحد تتجاوز بكثير حجمه المتناهي في الصغر. ويقول: «عندما لا توجد أي حيوانات منوية، تتخلى عملياً عن الأمل في إنجاب طفل بيولوجي. أما عندما تجد حيواناً منوياً واحداً، فيمكنك أن تتخيَّل الطفل، والأحفاد، وأحفاد الأحفاد».

ففي عالم علاج العقم، قد يكون حيوان منوي واحد غير مرئي تقريباً للعين، لكنه بالنسبة إلى رجل انتظر سنوات ليصبح أباً، بداية عائلة كاملة.

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علوم

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بمرض الكبد الدهني قبل 16 عاماً؟

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة مستقبل الكبد؟
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة مستقبل الكبد؟
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هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بمرض الكبد الدهني قبل 16 عاماً؟

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة مستقبل الكبد؟
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة مستقبل الكبد؟

قد يعتقد معظم الناس أن فحص الدم لا يخبر الطبيب إلا بما يحدث داخل الجسم اليوم، لكن ماذا لو استطاع أن يكشف أيضاً ما قد يحدث بعد ستة عشر عاماً؟ لم يعد هذا مجرد خيال علمي، بل احتمال تطرحه دراسة حديثة نشرتها مجلة نيتشر للشيخوخة «Nature Aging» في 30 يوليو (تموز) 2026. فقد أظهر باحثون أن الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل خمس بروتينات فقط في الدم، استطاع التنبؤ بخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني الأيضي (أي المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي)، قبل سنوات طويلة من ظهور أعراضه السريرية، وذلك في خطوة قد تمثل تحولاً جذرياً في مفهوم الطب الوقائي، لينتقل من علاج المرض بعد ظهوره إلى توقعه قبل أن يبدأ.

ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على «رؤية المستقبل»، بل إن أجسامنا تترك بصمات بيولوجية دقيقة في الدم قبل وقت طويل من تحولها إلى مرض واضح. وما تفعله الخوارزميات الحديثة هو التقاط هذه الإشارات الصامتة، وربطها بأنماط مَرضية معقدة قد تبقى خفية على العين البشرية سنوات طويلة، مما يمنح الأطباء فرصة ثمينة للتدخل المبكر قبل حدوث الضرر.

رصد المرض الذي يتسلل إلى الكبد

وباء صامت

يُعد المرض الكبدي الدهني الأيضي (Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease - MASLD) أحد أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشاراً في العالم، ويرتبط بالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الدهون. وتشير التقديرات إلى أنه يصيب نحو واحد من كل ثلاثة بالغين حول العالم، ما يجعله أحد أكبر تحديات الصحة العامة في العقود المقبلة.

وتكمن خطورته في أنه يتطور بصمت؛ فقد تتراكم الدهون داخل الكبد سنوات طويلة دون أعراض واضحة، ولا يُكتشف المرض إلا بعد ظهور تغيرات في وظائف الكبد أو في الفحوصات الشعاعية، عندما يكون الضرر قد بدأ، بالفعل. أما الدراسة الجديدة فتقترح تحولاً جذرياً في هذا المفهوم، إذ تشير إلى إمكانية اكتشاف إشارات بيولوجية في الدم تسبق ظهور المرض بسنوات طويلة، بما يفتح الباب أمام الوقاية والتدخل المبكر، بدلاً من انتظار المضاعفات.

ماذا اكتشف الباحثون؟

اعتمد الباحثون على تحليل عينات دم لأكثر من 50 ألف مشارك من المملكة المتحدة والصين، مستخدمين تقنيات البروتيوميات (Proteomics) وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لاستخلاص بصمة حيوية في بلازما الدم مكّنت من التنبؤ بخطر الإصابة بالمرض الكبدي الدهني الأيضي قبل ما يصل إلى 16 عاماً من ظهور أعراضه.

ولم يكتفِ الباحثون ببناء هذا النموذج، بل اختبروه في مجموعات سكانية مستقلة، فحافظ على دقته التنبؤية، ما عزز موثوقية النتائج. كما أظهرت الدراسة أن دمج هذه البصمة الحيوية مع المعلومات السريرية المعتادة، مثل العمر، ومؤشر كتلة الجسم، ومستويات السكر والدهون، حسّن القدرة على التنبؤ بصورة ملحوظة، مقارنة بالاعتماد على البيانات السريرية وحدها.

ويختلف هذا النهج عن كثير من الدراسات السابقة، إذ لم يعتمد على تحليل الجينات، بل على البروتينات التي تعكس ما يجري داخل الجسم بصورة لحظية، وتتأثر بالعمر ونمط الحياة والالتهابات. لهذا يرى الباحثون أنها قد تكشف الإشارات البيولوجية المبكرة للمرض قبل سنوات من ظهوره سريرياً.

بصمة تكشف المستقبل

أين يأتي دور الذكاء الاصطناعي؟

لا يستطيع الطبيب، مهما بلغت خبرته، تحليل آلاف البروتينات في الوقت نفسه وربط العلاقات الدقيقة بينها، بينما تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي معالجة هذا الكم الهائل من البيانات واكتشاف أنماط بيولوجية قد تبقى خفية على العين البشرية.

ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يرى المستقبل، بل إنه يحسب احتمالات الإصابة اعتماداً على بيانات تراكمت من عشرات الآلاف من الأشخاص، فهو لا يتنبأ بالغيب، وإنما يكشف الإشارات البيولوجية المبكرة التي يتركها المرض في الجسم قبل سنوات من ظهوره سريرياً.

ماذا يعني ذلك للممارسة الطبية؟

إذا أثبتت هذه النتائج فاعليتها في الدراسات المستقبلية وفي الممارسة السريرية، فقد يتغير مفهوم الفحص الصحي الدوري بصورة جوهرية، فبدلاً من أن يقتصر تحليل الدم على الكشف عما يعانيه المريض اليوم، قد يصبح قادراً أيضاً على تقدير أخطار الأمراض التي قد يواجهها بعد عشر سنوات أو أكثر.

وهذا يمنح الطبيب فرصة ثمينة للتدخل في مرحلة لا يزال المرض فيها قابلاً للوقاية، من خلال تعديل نمط الحياة، وإنقاص الوزن، وتحسين السيطرة على السكري وارتفاع الدهون، وربما استخدام علاجات وقائية قبل أن يتعرض الكبد لتلف لا يمكن عكسه.

ولا تقتصر أهمية هذا النهج على تحسين صحة المريض، بل قد تمتد إلى الأنظمة الصحية أيضاً، إذ يسهم في تقليل الحاجة إلى الفحوصات والإجراءات التشخيصية المتقدمة، وخفض تكاليف علاج المضاعفات المزمنة، ونقل الرعاية الصحية من علاج المرض بعد ظهوره إلى الوقاية منه قبل أن يبدأ.

هل تقود المملكة مستقبل الطب الوقائي؟

ماذا يعني ذلك للعالم العربي؟

تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في العالم العربي، الذي يشهد ارتفاعاً متزايداً في معدلات السمنة وداء السكري، وهما من أبرز عوامل خطر الإصابة بالمرض الكبدي الدهني الأيضي. وإذا أثبتت هذه التقنية فاعليتها في الدراسات المستقبلية، فقد تسهم في نقل الرعاية الصحية من تشخيص المرض بعد ظهوره إلى التعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به قبل سنوات، مما يتيح التدخل المبكر والحد من مضاعفاته.

وفي المملكة العربية السعودية، يوفر التطور المتسارع في البنية الصحية الرقمية، وتكامل السجلات الطبية الإلكترونية، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ضِمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، فرصة لتطوير نماذج تنبؤية تعتمد على بيانات السكان المحليين، بدلاً من الاعتماد الكامل على نماذج دُرِّبت في مجتمعات تختلف في خصائصها الوراثية والبيئية.

كما يمكن للمؤسسات البحثية والطبية الرائدة في المملكة، ومنها مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية ومدينة الملك عبد العزيز الطبية، أن تسهم في قيادة جهود إنشاء قواعد بيانات بروتينية للسكان في المملكة والمنطقة.

من علاج المرض إلى درئه

ربما تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها لا تقدم وسيلة جديدة لتشخيص مرض الكبد فحسب، بل تعكس تحولاً أعمق في فلسفة الطب. فبعد أن كان الهدف هو اكتشاف المرض وعلاجه، أصبح الطموح هو التعرف إلى بوادره البيولوجية قبل سنوات من ظهوره، ومنع حدوثه من الأساس.

ولا يزال هذا النهج بحاجة إلى مزيد من الدراسات قبل اعتماده في الممارسة السريرية، لكنه يرسم ملامح مستقبل قد يصبح فيه تحليل الدم أداة لتقدير المخاطر الصحية المقبلة، وليس مجرد وسيلة للكشف عن الأمراض الحالية.

وعندها، قد لا يكون السؤال الذي يطرحه الطبيب: «ما المرض الذي تعانيه اليوم؟»، بل: «ما الذي يمكن أن نفعله اليوم حتى لا تُصاب به غداً؟».

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الذكاء الاصطناعي الصحة العالم
علوم

البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي... أسوأ مما تبدو عليه

البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي... أسوأ مما تبدو عليه
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البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي... أسوأ مما تبدو عليه

البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي... أسوأ مما تبدو عليه

حددت دراسة جديدة دور الذكاء الاصطناعي الكبير في الإخلال بالبيئة وإلحاق الأضرار بها؛ إذ يؤدي إنشاء مراكز البيانات الجديدة المرتبطة بالنظم الذكية إلى بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري، مثل محطة غاز في تكساس تدعمها شركة «أمازون» التي قد تصبح أكبر مصدر منفرد لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة. ولكن الأدهى من ذلك أن الذكاء الاصطناعي يجعل صناعة الوقود الأحفوري أكثر إنتاجية أيضاً.

الذكاء الاصطناعي يزيد إنتاجية استخراج الوقود الأحفوري

تكشف دراسة جديدة أن مكاسب الإنتاجية هذه قد تولِّد انبعاثات تفوق ما تنتجه مراكز البيانات اليوم بما يصل إلى 13 ضعفاً.

وتركز الدراسة -التي نُشرت في دورية «npj Climate Action» التابعة لمجموعة «نيتشر» (Nature Portfolio)- على ما تُعرَف بـ«الانبعاثات الناجمة عن التمكين»، وهي الانبعاثات التي تنشأ عندما تستخدم شركات النفط والغاز الذكاء الاصطناعي لاستخراج الوقود الأحفوري وتكريره بسرعة وتكلفة أقل، وكذلك لتوليد مزيد من الطاقة.

كما حسبت الدراسة كيف يجعل الذكاء الاصطناعي الطاقة المتجددة أكثر إنتاجية، إلا أن التأثير على الوقود الأحفوري يفوق بكثير الفائدة العائدة على الطاقة المتجددة.

ولكي تظل الانبعاثات العالمية ثابتة تقريباً، يجب أن تتحسن إنتاجية الطاقة المتجددة بمعدل يتراوح بين 4 و5 أضعاف من معدل تحسن إنتاجية الوقود الأحفوري. ويعود ذلك جزئياً إلى أن أي تحسن –ولو كان بسيطاً- في عمليات استخراج الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك هذا الوقود.

زيادة الانبعاثات الكربونية

ووجدت الدراسة أن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تزيد الانبعاثات العالمية بمقدار يتراوح بين 0.47 و1.8 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً (للمقارنة، تعادل 1.8 غيغا طن 3 أضعاف الانبعاثات السنوية لألمانيا). وتتراوح الانبعاثات الناجمة عن مكاسب الإنتاجية في قطاع الوقود الأحفوري بين 3.3 و13.3 ضعف الانبعاثات الحالية الناتجة عن مراكز البيانات.

ويُذكر أن اثنين من مؤلفي الدراسة كانا موظفَين في شركة «مايكروسوفت»، وتركا العمل فيها لتأسيس منظمة غير ربحية تحمل اسم «حملة الانبعاثات الناجمة عن التمكين» (Enabled Emissions Campaign).

تأثير غير متكافئ

وقال ويل ألبين، المؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان له: «لقد أمضيت سنوات في بناء أدوات لمنصات الذكاء الاصطناعي، ورأيت بنفسي كيف تُستخدم هذه الأدوات. ومثل أي أداة أخرى، يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة أي مجال يُطبَّق فيه. نعم، يمكنه دفع عجلة الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وتحسين الكفاءة؛ لكنه يعمل أيضاً منذ سنوات على تعزيز إنتاجية صناعة الوقود الأحفوري. وتُظهر بحوثنا أن هذا التأثير غير متكافئ؛ إذ يعمل الذكاء الاصطناعي كرافعة اقتصادية تعزز جدوى الوقود الأحفوري وهيمنته».

* مجلة «فاست كومباني».

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الذكاء الاصطناعي البيئة العالم
علوم

ما العلاجات الفعالة حقاً لألم الركبة؟

ما العلاجات الفعالة حقاً لألم الركبة؟
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ما العلاجات الفعالة حقاً لألم الركبة؟

ما العلاجات الفعالة حقاً لألم الركبة؟

تُعد الركبتان ثاني أكثر مناطق الجسم شيوعاً للإصابة بالألم المزمن، بعد الظهر، إذ يعاني كثير من الناس من ألم الركبة في مرحلة ما من حياتهم، سواء كان ذلك ناتجاً عن إصابات في الغضاريف والأنسجة الرخوة خلال فترة الشباب والنشاط البدني، أو بسبب التآكل والاهتراء مع التقدم في العمر، كما كتب أليساندرا ديكوراتو (*).

امتصاص الصدمات... وتآكل المفاصل

بوصفها أكبر مفاصل الجسم، تمتص الركبتان الصدمات والقوى الواقعة عليهما أثناء ممارسة الرياضة، أو صعود السلالم، أو حتى عند الاستلقاء في السرير. ويمكن لهذا الضغط أن يؤدي إلى تآكل المفاصل، كما قد يتسبب - في حال وجود إصابة سابقة - في ألم تتراوح حدته بين الانزعاج البسيط والعجز التام عن الحركة.

يقول الدكتور ماثيو عبدل، جراح العظام في «مايو كلينك» (Mayo Clinic)، إن الألم المزمن قد يكون منهكاً للغاية؛ سواء من الناحية الجسدية أو المالية أو العاطفية. ويضيف: «قد لا يعبر الشخص صراحةً بأن ركبته تؤلمه بشدة، لكنه يظل منشغلاً بالتفكير في هذا الألم حتى أثناء حديثه عن أمور لا تمت للموضوع بصلة».

ولحسن الحظ، هناك خطوات يمكنك اتخاذها للتعامل مع هذا الانزعاج، والحفاظ على قدرتك على الحركة، والوقاية من الإصابات المستقبلية. يقول روبرت تيرنر، أخصائي العلاج الطبيعي في «مستشفى الجراحات الخاصة» (Hospital for Special Surgery) في نيويورك: «لا يعني الشعور بألم في الركبة بالضرورة أنك ستخضع لعملية جراحية».

وفيما يلي توضيح لكيفية التمييز بين الأنواع الشائعة لألم الركبة، وما يوصي به الخبراء لعلاجها:

الأسباب الشائعة لألم الركبة

*الفصال العظمي osteoarthritis (التهاب المفاصل التنكسي) يعد السبب الأكثر شيوعاً لألم الركبة المزمن، لا سيما لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق. وتتميز هذه الحالة بتآكل الغضاريف الموجودة في المفاصل وفقدانها لقدرتها على امتصاص الصدمات؛ ما يؤدي إلى حدوث التهاب وتورم متقطع وألم يزداد سوءاً بمرور الوقت - رغم أن الحالة قد تشهد تحسناً أو تدهوراً من يوم لآخر، وذلك حسبما يوضح الدكتور نيكولاس سكارسيلا، جراح العظام في «كليفلاند كلينك» (Cleveland Clinic) .ويمكن أن يكون هذا الألم حاداً أو نابضاً، وقد يظهر في أجزاء مختلفة من الركبة، سواء على الجوانب أو أسفل الرضفة (صابونة الركبة). وغالباً ما يشعر المصابون بالفصال العظمي بتيبس في المفصل خلال فترة الصباح، بينما تصبح الحركة أسهل عموماً مع تقدم ساعات النهار.

*متلازمة «الرباط الحرقفي الظنبوبي» وبالنسبة للأشخاص النشطين بدنياً، تُعد الإصابات الناجمة عن الإفراط في استخدام المفصل سبباً شائعاً آخر لألم الركبة؛ وعادة ما تنتج هذه الإصابات عن زيادة مفاجئة في شدة التمارين الرياضية أو مدتها أو حجمها. قد يكون عداؤو المسافات الطويلة عُرضة للإصابة بمتلازمة «الرباط الحرقفي الظنبوبي» (IT band syndrome)، وهي حالة تنجم عن الحركات المتكررة وتسبب ألماً في الجانب الخارجي للركبة.

*«متلازمة الألم الرضفي الفخذي» كما يمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط، وضعف عضلات الفخذ الأمامية (الرباعية)، وسوء محاذاة الركبة، والإصابات السابقة إلى «متلازمة الألم الرضفي الفخذي» patellofemoral pain syndrome - المعروفة أيضاً باسم «ركبة العداء» - والتي تسبب ألماً أسفل صابونة الركبة.

وقد يظهر ألم الركبة فجأة أيضاً إثر السقوط أو التعرض لحادث، أو أثناء ممارسة الرياضة، أو حتى عند الانحناء في الحديقة؛ وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يكون الألم حاداً وشديداً.

*إصابة الغضروف الهلالي (meniscus) - وهو قطعة غضروفية هلالية الشكل تعمل على امتصاص الصدمات وتثبيت الركبة - وتعد الإصابة به واحدة من أكثر إصابات الركبة شيوعاً. وغالباً ما تحدث هذه التمزقات نتيجة حركة التواء مفاجئة، ما قد يسفر عن ألم حاد وتورم وصعوبة في ثني المفصل لاحقاً. ويقول سكارسيلّا: «عادةً ما تكون هذه الإصابة مرتبطة بحدث محدد يتذكره المصاب جيداً».

* إصابات أخرى. ومن الإصابات الشائعة الأخرى التواء الأربطة، الذي يحدث عندما يتمدد أحد الأربطة الأربعة الرئيسية في الركبة - وهي أشرطة نسيجية ضامة تشبه الحبال وتوفر الثبات للمفصل - بشكل مفرط أو يتعرض للتمزق. ويُعد كل من الرباط الجانبي الإنسي (MCL) والرباط الصليبي الأمامي (ACL) من أكثر الأربطة عرضة للإصابة؛ وفي حالة تمزق الرباط الصليبي الأمامي (ACL) تحديداً، قد يشعر المصاب بصوت «فرقعة» أو تمزق مفاجئ.

علاج الألم الناجم عن الإجهاد المفرط والتهاب المفاصل

*العلاج الطبيعي: حتى لو ظهر الألم تدريجياً، يجدر بك التفكير في زيارة أحد أخصائي العلاج الطبيعي؛ إذ يمكنه المساعدة في تحديد أنماط الحركة التي قد تسهم في ألم الركبة، مثل ضعف عضلات الورك أو ميل القدمين للانحراف نحو الداخل، وذلك حسبما ذكر «تيرنر». كما يمكنه تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى استشارة طبيب.

* التمارين الرياضية: أما إذا كان الألم مزمناً وليس ناتجاً عن إصابة حديثة، فإن تقوية العضلات المحيطة بالركبة - سواء العلوية (مثل عضلات الأرداف، والعضلات القابضة للورك، والعضلات الرباعية، والعضلات الخلفية للفخذ) أو السفلية (مثل عضلات الساق والكاحل) - يمكن أن تكون فعالة في تخفيف الألم الناجم عن أسباب مختلفة والوقاية من الآلام المستقبلية. وبالنسبة للألم الرضفي الفخذي (ألم مقدمة الركبة)، فقد يساعد تقوية العضلات الرباعية، والعضلات المبعدة للورك، وعضلات الجذع، بالإضافة إلى ممارسة تمارين الإطالة للعضلات الرباعية.

يمكن للتمارين الرياضية أيضاً أن تخفف الألم الناجم عن الفصال العظمي (التهاب المفاصل التنكسي)، وقد تكون بفاعلية مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية. وتُعد التمارين الهوائية (الأيروبيك) منخفضة التأثير - مثل ركوب الدراجات أو السباحة أو استخدام جهاز المشي البيضاوي (Elliptical) - خيارات جيدة إذا كان روتينك المعتاد يسبب لك الألم. وقد أظهرت بعض الدراسات أن استخدام الأشرطة اللاصقة الطبية taping وارتداء أحذية ثابتة وداعمة قد يساعد أيضاً في تخفيف ألم الركبة.

*حقن الستيرويد: إذا لم تجدِ تغييرات نمط الحياة والأدوية الفموية نفعاً، فقد يوصي طبيبك بحقن الستيرويد. ورغم أن هذه الحقن قد تخفف الألم لبضعة أسابيع في كل مرة، إلا أنها لا تُنصح للاستخدام المتكرر، وفقاً لما ذكره «سكارسيلا».

تتفاوت الأدلة العلمية حول فاعلية حقن حمض الهيالورونيك hyaluronic acid injections في تخفيف الألم، لكن بعض الأطباء يرون أنها قد تساعد المرضى الذين يعانون من مراحل مبكرة من الفصال العظمي ولم يستجيبوا للعلاجات الأخرى. كما قد يوصي بعض الأطباء بحقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية platelet-rich plasma لتخفيف الألم لدى فئات معينة من المرضى، إلا أن هذه العلاجات قد تكون مكلفة ولم يثبت أنها تعيد بناء الغضاريف، وذلك حسب الدكتورة جوان بورغ شتاين، مديرة قسم الطب التجديدي في مؤسسة «ماس جنرال بريغهام». (Mass General Brigham) وإذا جربت مجموعة من العلاجات ولا يزال الألم يؤثر على جودة حياتك، فقد يوصي طبيبك بإجراء جراحة استبدال الركبة.

علاج الإصابات

في حالات الإصابات المفاجئة، يوصي «تيرنر» بالتوقف عن النشاط الذي تسبب في الألم ووضع الثلج حول محيط المفصل بالكامل بدلاً من الاكتفاء بوضعه على الجزء الأمامي فقط. قد تساعد مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو البدائل الموضعية. وفي بعض الحالات، قد تتطلب إصابات معينة - مثل تمزق الرباط الصليبي الأمامي أو الغضروف الهلالي - تدخلاً جراحياً.

يقول تيرنر إنه ينبغي عليك استشارة الطبيب إذا شعرت بعدم ثبات في الركبة، أو إذا عانيت من ألم حاد ومفاجئ (يشبه الطعن)، أو واجهت صعوبة في صعود الدرج أو المشي لأكثر من أربع خطوات دون ألم. من جهته يضيف بورغ شتاين أنه لا ينبغي تجاهل الحمى - التي قد تكون علامة على وجود عدوى - أو الألم الذي يزداد سوءاً، أو الألم المتركز مباشرة فوق العظم، أو الألم الذي يمنعك من النوم ليلاً.

كيف تحافظ على صحة ركبتيك؟

يوضح عبدل أن كثيراً من عوامل الخطر المسببة لألم الركبة تقع خارج نطاق سيطرتنا؛ إذ لا يمكنك تغيير عمرك أو جيناتك الوراثية، على سبيل المثال. ومع ذلك فإن الحفاظ على وزن صحي للجسم يمكن أن يساعد في تخفيف العبء الواقع على الركبتين؛ فكل خطوة تضع على الركبة حملاً يعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف وزن الجسم.

كما أن الحفاظ على النشاط البدني أمر مهم أيضاً. ورغم الاعتقاد الشائع بأن بعض أنواع التمارين تؤثر سلباً على الركبتين، فإن ضعف العضلات الناتج عن الخمول قد يزيد من خطر الإصابة بالفصال العظمي (التهاب المفاصل التنكسي) مستقبلاً.

ويقول بورغ شتاين: «حتى لو كنت مصاباً بالتهاب المفاصل، فما دمت تتمتع بالمرونة والقوة، وتتبع نظاماً غذائياً جيداً وتحصل على قسط كافٍ من الراحة، فإن وظائف الركبة ستكون أفضل بكثير وستقل حدة الأعراض. ​​لذا حتى وإن لم نتمكن من الوقاية منه تماماً، فيمكننا بالتأكيد التعامل معه بشكل استباقي».

* خدمة «نيويورك تايمز»

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