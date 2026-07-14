«إكسيد VX» تعيد تعريف مفهوم القيادة العائلية الفاخرة في السعودية بتقنيات ذكية وأداء متطور

تواصل «إكسيد VX» ترسيخ مكانتها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة، من خلال تقديم تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا الذكية، ومستويات متقدمة من الراحة والأمان، لتلبي تطلعات العائلات العصرية الباحثة عن سيارة تجمع بين الفخامة والاعتمادية في مختلف الاستخدامات اليومية والرحلات الطويلة.

وتتوفر «إكسيد VX» في السعودية عبر شركة محركات الإرث العربي، إحدى شركات الغرير والوكيل المعتمد لعلامة «إكسيد»، والتي تواصل تعزيز حضور العلامة التجارية بالسوق السعودية، من خلال توفير أحدث الطرازات وخدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء.

ويعكس التصميم الخارجي للسيارة شخصية تجمع بين القوة والرقي، بفضل الواجهة الأمامية الجريئة، والمصابيح الأمامية بتقنية LED، والخطوط الانسيابية التي تمنح السيارة حضوراً مميزاً على الطريق، في حين توفر المقصورة الداخلية بيئة رحبة تتسع لثلاثة صفوف من المقاعد، مع استخدام خامات فاخرة وتشطيبات عالية الجودة تمنح جميع الركاب مستويات استثنائية من الراحة.

وتعتمد السيارة على محرك 2.0 لتر TGDI يولّد قوة 261 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، إلى جانب نظام دفع رباعي يعزز الثبات والأداء في مختلف ظروف القيادة، ليمنح السائق تجربة قيادة تجمع بين السلاسة والقوة.

كما تزخر المقصورة بمجموعة واسعة من أحدث التقنيات الذكية، تشمل شاشة معلومات وترفيه قياس 15.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة مستقلة للراكب الأمامي بالمقاس نفسه، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاحن لا سلكي للهواتف الذكية، ونظام الذكاء الاصطناعي Lion 5.0، بالإضافة إلى شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)، بما يوفر تجربة رقمية متطورة وسهلة الاستخدام.

وفي مجال السلامة، تأتي «إكسيد VX» مزوّدة بحزمة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق، تشمل نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام المحافظة على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعد القيادة في الازدحام، وكاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة، إلى جانب نظام المساعدة على الركن الأوتوماتيكي، بما يعزز مستويات الحماية والثقة أثناء القيادة.

وتجسد «إكسيد VX» رؤية العلامة التجارية في تقديم مفهوم متطور للتنقل الذكي، من خلال الجمع بين التصميم العصري، والأداء القوي، والتقنيات الحديثة، لتوفر تجربة قيادة فاخرة تناسب العائلات، كما تلبي تطلعات الشباب الباحثين عن سيارة تجمع بين الأناقة، والابتكار، والاعتمادية.