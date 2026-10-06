دراسة: النساء يعانين من الألم بدرجة أكبر من الرجال

كشفت دراسة عالمية واسعة أن النساء يُبلغن عن معاناتهن من الألم بدرجة أعلى من الرجال في مختلف أنحاء الجسم.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد شملت الدراسة بيانات جُمعت من أكثر من 6 ملايين شخص ينتمون إلى 118 دولة خلال الفترة من 1990 إلى 2025، وتراوحت أعمارهم بين خمس سنوات وأكثر من 100 عام.

وبحث فريق الدراسة معدلات الألم في 11 موضعاً من الجسم، بينها الرأس والوجه والرقبة والكتف والقدم والكاحل واليد والمعصم والصدر والظهر والبطن والفخذ والركبة.

ووجد الباحثون أن النساء سجلن مستويات أعلى من الألم في جميع المواضع التي جرى قياسها، وكانت الفروق أوضح بشكل خاص فيما يتعلق بالصداع وآلام الوجه والبطن.

وبالنسبة إلى كلٍّ من الرجال والنساء، لوحظ أن زيادة الشعور بالألم تحدث قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين، ثم تصل إلى ذروتها عند سن الخامسة والسبعين أو ما بعدها، مع ازدياد آلام الظهر والورك والركبة بمرور العمر.

كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص المقيمين في المناطق ذات التصنيف الأدنى في «مؤشر التنمية البشرية» عانوا بشكل ملحوظ من «معدلات أعلى لآلام الجسم في المراحل المتأخرة من العمر»، وسجلوا معدلات لآلام أسفل الظهر تبلغ ضعف المعدلات المسجلة لدى كبار السن في مناطق أخرى تقريباً.

وأشار الباحثون إلى أن التقديرات الحالية لمعدلات الألم تركز على التشخيصات الطبية، مما قد يؤدي إلى استبعاد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ولهذا السبب قاموا بتحليل معدلات الألم المُبلغ عنه ذاتياً.

وذكروا أن هذا التحليل قد يرسخ أساساً لجهود أكثر إنصافاً في مجالي الرصد والوقاية من الألم.