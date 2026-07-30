عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
صحتك

هل يعالج عصير الصبار بطانة الأمعاء فعلاً؟

الأبحاث المتعلقة بتأثير عصير الصبار في بطانة الأمعاء تُظهر نتائج متباينة (بيسكلز)
الأبحاث المتعلقة بتأثير عصير الصبار في بطانة الأمعاء تُظهر نتائج متباينة (بيسكلز)
TT
TT

هل يعالج عصير الصبار بطانة الأمعاء فعلاً؟

الأبحاث المتعلقة بتأثير عصير الصبار في بطانة الأمعاء تُظهر نتائج متباينة (بيسكلز)
الأبحاث المتعلقة بتأثير عصير الصبار في بطانة الأمعاء تُظهر نتائج متباينة (بيسكلز)

حظي الصبار على مدى قرون بمكانة بارزة في الطب التقليدي، واشتهر بخصائصه المهدّئة للبشرة والمساعدة على التئام الجروح. وفي السنوات الأخيرة، اتجه الاهتمام إلى استخدامه لدعم صحة الجهاز الهضمي؛ إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى شرب عصير الصبار (الألوفيرا) أملاً في تحسين صحة الأمعاء وتعزيز سلامة بطانتها. ورغم أن بعض الدراسات الأولية تشير إلى فوائد واعدة، فإن الأدلة العلمية المتوافرة حتى الآن لا تزال غير كافية للجزم بقدرته على ترميم بطانة الأمعاء أو علاج تلفها، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

هل يعالج عصير الصبار بطانة الأمعاء؟

تُعد بطانة الأمعاء طبقة رقيقة من الخلايا تُبطّن الجهاز الهضمي، وتؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على صحة الجسم؛ فهي تسمح بمرور العناصر الغذائية والماء إلى مجرى الدم، وفي الوقت نفسه تمنع تسرب البكتيريا الضارة والسموم والمواد غير المرغوب فيها. وترتبط خلايا هذه البطانة ببعضها بعضاً بواسطة بروتينات تُعرف باسم «الوصلات المحكمة»، التي تعمل كبوابات دقيقة تنظّم مرور المواد بين الأمعاء والدم. كما تنتج الأمعاء طبقة واقية من المخاط تساعد على حماية جدارها، وتوفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا النافعة التي تسهم في الحفاظ على توازن الجهاز الهضمي.

وتُظهر الأبحاث المتعلقة بتأثير عصير الصبار في بطانة الأمعاء نتائج متباينة؛ إذ إن معظم الأدلة المتوافرة حتى الآن تستند إلى دراسات مخبرية وأخرى أُجريت على الحيوانات. وتشير هذه الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في الصبار قد تدعم صحة بطانة الأمعاء من خلال عدة آليات، من أبرزها:

- المساعدة في الحفاظ على سلامة الوصلات المحكمة بين خلايا الأمعاء.

- تعزيز إنتاج الطبقة المخاطية الواقية التي تغطي جدار الأمعاء.

- الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، اللذين قد يسهمان في إضعاف حاجز الأمعاء.

- دعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، التي تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة الحاجز المعوي ووظائفه.

ورغم أن هذه النتائج تبدو مشجعة، فإنها لا تعني بالضرورة أن التأثيرات نفسها ستتحقق لدى البشر، إذ تختلف الاستجابة البشرية عن النتائج التي تُسجل في الدراسات المخبرية أو الحيوانية.

أما الدراسات التي أُجريت على البشر، فما زالت محدودة من حيث العدد وحجم العينات. فقد أظهرت بعض التجارب السريرية الصغيرة أن جل الصبار قد يسهم في تخفيف الأعراض لدى المصابين بالتهاب القولون التقرحي ومتلازمة القولون العصبي. ومع ذلك، لا يزال الباحثون غير قادرين على تأكيد ما إذا كان الصبار يعيد ترميم بطانة الأمعاء بشكل مباشر، أم أن تأثيره يقتصر على تقليل الالتهاب وتخفيف أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي.

ما مكونات الصبار التي قد تدعم صحة الأمعاء؟

يحتوي جل الصبار على مئات المركبات الطبيعية، إلا أن عدداً منها حظي باهتمام خاص في الدراسات العلمية بسبب خصائصه المحتملة في دعم صحة الأمعاء، ومن أبرزها:

الأسيمانان والغلوكومانان: وهما من الألياف النباتية التي قد تسهم في دعم سلامة حاجز الأمعاء، وتعزيز نمو البكتيريا المعوية النافعة.

الألوسين: مركب يتميَّز بخصائص مضادة للالتهابات، وقد يساعد في الحد من تهيج بطانة الأمعاء.

الألوين والألو-إيمودين: مركبان دُرست تأثيراتهما في إنتاج المخاط وتقليل الالتهاب، إلا أن تناول جرعات مرتفعة منهما قد يثير مخاوف تتعلق بالسلامة، لذلك ينبغي استخدام المنتجات المحتوية عليهما بحذر.

اقرأ أيضاً

الأشعة فوق البنفسجية تصل إلى الجلد حتى مع استخدام المظلات وفي الأماكن المظللة (أ.ب)

من العلاج بالصبار إلى المشروبات المثلجة... معتقدات خاطئة تهدد صحتك في الصيف

يتمتع نبات الصبار بالعديد من الاستخدامات العلاجية ويدخل في تركيبات علاجات الحروق

ماذا يحدث لضغط دمك عند شرب عصير الصبار؟

كيف تعالج التهابات لثتك باستخدام الصبار؟ طبيب يجيب

كيف تعالج التهابات لثتك باستخدام الصبار؟ طبيب يجيب

مواضيع
الصحة نصائح صحية أطعمة صحية نظام غذائي أمراض أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تقليل السكر في أول عامين من العمر يحمي الدماغ من الخرف مستقبلاً

صحتك تقليل تناول السكر في أول عامين من عمر الطفل قد يسهم في خفض خطر الإصابة بالخرف مستقبلاً (بيكسلز)

تقليل السكر في أول عامين من العمر يحمي الدماغ من الخرف مستقبلاً

كشفت دراسة حديثة أن الحد من تناول السكر في أول عامين من عمر الطفل قد يسهم في خفض خطر الإصابة بالخرف في مراحل متقدمة من العمر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك الامتناع التام عن الكربوهيدرات قد يؤدي إلى نقص في عدد من المغذيات المهمة (بيكسلز)
صحتك

5 عادات «صحية» قد تضر جسمك

رغم أن اتباع نمط حياة صحي يعد أحد أهم السبل للوقاية من الأمراض وإطالة العمر، فإن بعض الممارسات التي يظن كثيرون أنها مفيدة قد تأتي بنتائج عكسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك قضاء وقت مفرط على الإنترنت يرتبط بارتفاع مستويات التوتر وتدهور الحالة المزاجية (رويترز)
صحتك

تأثير استخدام الإنترنت المكثف علينا: توتر مستمر ومزاج متقلب وإهمال عام

كشفت دراسة حديثة أن قضاء وقت مفرط على الإنترنت يرتبط بارتفاع مستويات التوتر، وتدهور الحالة المزاجية، وإهمال الأنشطة الحياتية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (برلين)
صحتك الإقلاع عن التدخين يُسهم في عكس بعض التأثيرات الضارة للتبغ على الرئتين (أ.ف.ب)
صحتك

هل يمحو الإقلاع عن التدخين كل أضرار الرئتين؟

يُعد الإقلاع عن التدخين من أهم القرارات التي يمكن لأي شخص اتخاذها للحفاظ على صحته، إذ تبدأ فوائد هذه الخطوة بالظهور منذ الساعات الأولى بعد تدخين آخر سيجارة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
صحتك انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو ما يُعرف بفقر الدم يُعد من المضاعفات الشائعة لسرطان الرئة (بيكسلز)
صحتك

ليس السعال فقط... أعراض مفاجئة قد تكشف سرطان الرئة

يُعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان خطورة، ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى أن أعراضه غالباً لا تظهر بوضوح في مراحله المبكرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)