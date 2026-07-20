دراسة: القهوة المفلترة قد تُبطئ الشيخوخة… وسريعة التحضير قد تُسرّعها

أفادت دراسة حديثة بأن تناول القهوة المفلترة مرتبط بإبطاء الشيخوخة البيولوجية، بينما تُظهر الدراسة أن القهوة سريعة التحضير لها نتائج معاكسة.

وفي دراسة حديثة نُشرت في مجلة «npj Science of Food»، قيّم الباحثون العلاقة بين استهلاك القهوة والشيخوخة البيولوجية.

الشيخوخة عملية معقدة تتسم بتراجع تدريجي في الوظائف الحيوية. ونظراً للزيادة غير المسبوقة في نسبة كبار السن في جميع أنحاء العالم، يبقى تحديد طرق لتأخير الشيخوخة البيولوجية تحدياً بالغ الأهمية.

والقهوة المفلترة (أو المقطرة) هي طريقة لتحضير القهوة تعتمد على تمرير الماء الساخن ببطء عبر بن مطحون داخل فلتر ورقي أو معدني. يمنع الفلتر مرور الشوائب، والرواسب، مما ينتج عنه كوب قهوة صافٍ، ونقي، وذو قوام خفيف يبرز النكهات الأصلية للبن (مثل الفواكه، أو المكسرات).

ويُعد النظام الغذائي من بين العوامل المؤثرة في الشيخوخة البيولوجية. وعلى وجه الخصوص، خضعت القهوة، وهي من أكثر المشروبات استهلاكاً، للدراسة والبحث من حيث فوائدها، ومخاطرها الصحية.

قيّمت العديد من الدراسات العلاقة بين تناول القهوة والأمراض المزمنة. ومع ذلك، لا تزال العلاقة بين استهلاك القهوة والشيخوخة البيولوجية غير مدروسة بشكل كافٍ، حيث أسفرت دراسات قليلة فقط عن نتائج متضاربة. علاوة على ذلك، لم تتناول الدراسات المتاحة هذه العلاقة بشكل كافٍ.

في هذه الدراسة درس الباحثون العلاقة بين أنواع تحضير القهوة ومؤشرات الشيخوخة البيولوجية. حللوا بيانات من بنك البيانات الحيوية في المملكة المتحدة (UKB).

ووفق موقع «ميديكال هيلث»، استُخدم استبيان تكرار تناول الطعام لتحديد إجمالي استهلاك القهوة. جمعت استبانات متكررة لتذكر النظام الغذائي على مدار 24 ساعة معلومات حول أنواع القهوة، بما في ذلك القهوة المفلترة، والقهوة سريعة التحضير، وأنواع أخرى، مع استخدام متوسط ​​الاستهلاك للمشاركين الذين أكملوا استبانات متعددة.

قُيّمت ثلاثة مؤشرات للشيخوخة البيولوجية: طول التيلومير النسبي في الكريات البيضاء (rLTL)، وتسارع فينو إيدج، وتسارع العمر البيولوجي بطريقة كليميرا-دوبال. قُيّم طول التيلومير النسبي في الكريات البيضاء، وهو مؤشر حيوي للشيخوخة الخلوية، باستخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل الكمي لتقدير نسبة عدد نسخ تكرار التيلومير إلى عدد نسخ الجين أحادي النسخة.

قامت دراستا PhenoAge Accel وKDM-BA Accel بقياس العمر البيولوجي بناءً على معايير بيوكيميائية وسريرية. وشملت المتغيرات المصاحبة ما يلي: العمر، والعرق أو الأصل الإثني، والجنس، والتعليم، والمنطقة الجغرافية، ومؤشر تاونسند للحرمان، وتناول الكحول، وحالة التدخين، ومؤشر كتلة الجسم، والنشاط البدني، والسكر، والمحليات الصناعية، أو الحليب المضاف إلى القهوة، واستهلاك القهوة منزوعة الكافيين، ووجود مرض السكري، أو السرطان، أو أمراض القلب والأوعية الدموية، أو ارتفاع ضغط الدم.

نتائج الدراسة

أظهر استهلاك القهوة سريعة التحضير اتجاهات عامة ملحوظة نحو زيادة تسارع الشيخوخة الظاهرية، وتسارع تحلل الكيتونات، ولكن مع انخفاض في طول التيلومير النسبي، وهو ما يتوافق مع تسارع الشيخوخة البيولوجية.

وعلى النقيض من ذلك، أظهر استهلاك القهوة المفلترة اتجاهات عامة ملحوظة نحو انخفاض تسارع الشيخوخة الظاهرية، وتسارع تحلل الكيتونات في العظام، ولكن مع ارتفاع في طول التيلومير النسبي، بما يتوافق مع تباطؤ الشيخوخة، على الرغم من أن المجموعة التي تناولت أكبر كمية لم تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في طول التيلومير النسبي.

في الوقت نفسه، لم تُلاحظ أي اتجاهات ملحوظة لأنواع القهوة الأخرى. لاحظ الباحثون أن معظم تقديرات تأثير القهوة سريعة التحضير تُشير إلى تسارع في العمر يتراوح بين 0.1 و0.2 سنة تقريباً، وكانت ذات أهمية سريرية هامشية على المستوى الفردي.

أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين الذين يتناولون أكثر من 3 أكواب من القهوة سريعة التحضير يومياً كان لدى الذكور، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، والمدخنين الحاليين تسارع أعلى في تحلل الكيتونات في العظام مقارنةً بغير المستهلكين.

في المقابل، انخفض تسارع تحلل الكيتونات في العظام لدى الذكور الذين تناولوا أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة المفلترة يومياً.

أظهرت تحليلات الحساسية أن النتائج ظلت ثابتة بشكل ملحوظ في مختلف التحليلات، بما في ذلك بعد استبعاد المشاركين المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو السرطان، أو السكري، وكذلك أولئك الذين تناولوا القهوة مع السكر، أو المُحليات الصناعية، أو الحليب، أو القهوة منزوعة الكافيين.