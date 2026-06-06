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صحتك

ما سر «الماخانا»... وكيف تتحول هذه الوجبة الخفيفة إلى سلاحك الفعال لإنقاص الوزن؟

أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي فهم التفاصيل الدقيقة لكيفية تفاعل الجسم والعقل وعملهما (أ.ب)
أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي فهم التفاصيل الدقيقة لكيفية تفاعل الجسم والعقل وعملهما (أ.ب)
  • مومباي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مومباي: «الشرق الأوسط»
TT

ما سر «الماخانا»... وكيف تتحول هذه الوجبة الخفيفة إلى سلاحك الفعال لإنقاص الوزن؟

أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي فهم التفاصيل الدقيقة لكيفية تفاعل الجسم والعقل وعملهما (أ.ب)
أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي فهم التفاصيل الدقيقة لكيفية تفاعل الجسم والعقل وعملهما (أ.ب)

قال موقع «أونلي ماي هيليث» إن الماخانا أو جوز الثعلب تُعدّ بديلاً ممتازاً للأطعمة المصنّعة والسريعة عند محاولة إنقاص الوزن.

ورغم أن هذه البذور المنتفخة معروفة بانخفاض سعراتها الحرارية وغناها بالعناصر الغذائية، فإن تناولها بشكل عشوائي طوال اليوم قد يعيق تقدمك.

وينصح الخبراء بتناول ما بين 25 و30 غراماً من الماخانا يومياً؛ لأن هذا يضمن الاستفادة من فوائدها الغذائية دون استهلاك سعرات حرارية خفية كما يجب الانتباه إلى طريقة تحضيرها.

ويُساعد تجنّب التحميص الشديد في السمن أو الزبدة أو طبقات سميكة من الملح.

وتقول مادهو ياداف، اختصاصية التغذية الأولى في مستشفى فورتيس مولوند، بمومباي الهندية إن الماخانا يمكن أن تكون إضافة قيّمة لخطة إدارة الوزن، عند تناولها باعتدال وكجزء من نظام غذائي متوازن.

وتضيف: «الماخانا منخفضة نسبياً في السعرات الحرارية والدهون، بينما توفر كمية جيدة من الكربوهيدرات المعقدة وبعض البروتين، مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع والحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية بين الوجبات الرئيسية».

وذكّر الموقع أنه لا يوجد طعام واحد يُعدّ مكوناً سحرياً لحرق الدهون ويتطلب فقدان الوزن الحقيقي الجمع بين اختيار وجبات خفيفة ذكية وعادات نمط حياة صحية ومستمرة.

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6 خضراوات تحتوي على ألياف أكثر من التفاح

سعر الخرشوف في سوق محلية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية (أ.ف.ب)
سعر الخرشوف في سوق محلية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

6 خضراوات تحتوي على ألياف أكثر من التفاح

سعر الخرشوف في سوق محلية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية (أ.ف.ب)
سعر الخرشوف في سوق محلية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية (أ.ف.ب)

​يوفِّر التفاح كمية جيدة من الألياف؛ حيث يحتوي على 3.5 غرام في التفاحة الصغيرة و4.2 غرام في التفاحة المتوسطة، وهو ما يعادل 12.5 في المائة و15 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها التي تبلغ 28 غراماً.

ولكن هناك كثيراً من الأطعمة، بما في ذلك أنواع مختلفة من الخضراوات، توفر أليافاً أكثر في كل حصة، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

حبات من الخرشوف بأحد المتاجر في لندن (أرشيفية- رويترز)

الخرشوف

يُصنَّف الخرشوف كخضراوات غنية بالألياف، بالإضافة إلى أنه غني بالإينولين، وهو ألياف بريبايوتك تدعم صحة الأمعاء وتنظيم سكر الدم. كما أنه منخفض الكربوهيدرات، مما يجعله خضاراً مثالياً لمن يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات. تحتوي خرشوفة متوسطة الحجم على 6.84 غرام من الألياف (أي 24 في المائة من القيمة اليومية).

الفاصوليا السوداء غنية جداً بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض الدهون في الدم (رويترز)

الفاصوليا السوداء

يساعد تناول كوبين من الفاصوليا السوداء المطبوخة على تحقيق أكثر من 100 في المائة من هدفك اليومي من الألياف. مع الفاصوليا السوداء، ستحصل أيضاً على مغذيات أخرى مثل الفولات، وهو نوع من فيتامينات «ب» التي تدعم انقسام الخلايا، وصحة خلايا الدم الحمراء، ونمو الجنين. يحتوي نصف كوب من الفاصوليا السوداء المطبوخة على 7.6 غرام من الألياف (أي 27 في المائة من القيمة اليومية).

القرع الجوزي يتميز بمذاق معتدل يميل إلى الحلاوة (بيكسلز)

القرع الجوزي

يعتبر القرع الجوزي غنياً بالألياف، بالإضافة إلى ذلك هو غني أيضاً بعناصر مثل البوتاسيوم وفيتامينات «أ» و«ب».

يحتوي كوب واحد من القرع الجوزي المطبوخ (مقطع مكعبات) على 9 غرامات من الألياف (أي 32 في المائة من القيمة اليومية).

البازلاء منخفضة نسبياً في السعرات الحرارية وغنية بالبروتين (بكسلز)

البازلاء

تعد البازلاء غنية بالألياف؛ حيث تحتوي على 4.4 غرام لكل نصف كوب مطبوخ. كما أن البازلاء منخفضة نسبياً في السعرات الحرارية وغنية بالبروتين؛ إذ تحتوي على 67 سعرة حرارية و4.3 غرام من البروتين لحجم الحصة نفسها.

تحتوي البطاطا الحلوة على وفرة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة (بكسلز)

البطاطا الحلوة

يوفر كوب من البطاطا الحلوة المطبوخة نحو 8.2 غرام من الألياف، وأقل من 250 سعرة حرارية. وتُعرف البطاطا الحلوة كذلك بكونها غنية بفيتامين «أ»، المرتبط بفوائد صحة العين والجلد والدماغ، إلى جانب احتوائها على كميات أكبر من مغذيات أخرى، مثل البوتاسيوم وفيتامين «ب 6».

البروكلي من أقوى الأطعمة التي تحمي البروستاتا (بكسلز)

البروكلي

يحتوي البروكلي على كميات جيدة من الألياف، سواء تناولته نيئاً أو مشوياً أو مسلوقاً على البخار. وبما أن البروكلي غني أيضاً بالكالسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامينات «ك» و«ج» و«أ»، فستحصل على فوائد مضادة للالتهابات، قد تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان، وفقاً لبحوث حديثة.

يحتوي كوب من البروكلي المطبوخ على 5.1 غرام من الألياف (أي 18 في المائة من القيمة اليومية).

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الفيتامينات نظام غذائي
صحتك

ماذا تأكل في الصيف؟ فاكهة غنيّة بالماء تُنعش الجسم

أنواع التوت المختلفة من أفضل الخيارات الغذائية في الصيف (بكسلز)
أنواع التوت المختلفة من أفضل الخيارات الغذائية في الصيف (بكسلز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
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  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

ماذا تأكل في الصيف؟ فاكهة غنيّة بالماء تُنعش الجسم

أنواع التوت المختلفة من أفضل الخيارات الغذائية في الصيف (بكسلز)
أنواع التوت المختلفة من أفضل الخيارات الغذائية في الصيف (بكسلز)

مع اشتداد درجات الحرارة في فصل الصيف، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة في بعض الأحيان، يتطلَّب ترطيب الجسم وتبريده أكثر من مجرّد شرب الماء؛ فتناول الفاكهة الغنية بالماء يحافظ على برودة الجسم ويساعد على ترطيبه، كما يوفّر العناصر والفيتامينات المطلوبة لأداء الوظائف الحيوية.

ورغم أنّ الماء يُعدّ المصدر الأساسي لترطيب الجسم، فإنّ الأطعمة التي تتناولها تساعدك أيضاً على تلبية حاجاتك اليومية من الماء. إذ يوفر تناول الفاكهة السوائل، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والألياف، وفق تقرير جديد نُشر، الجمعة، على موقع «فيري ويل هيلث».

ويشدّد التقرير على أنّ البطيخ من أكثر الفاكهة ترطيباً للجسم، إذ تبلغ نسبة الماء فيه نحو 92 في المائة. وتحتوي شريحة من البطيخ على 85 سعرة حرارية، بالإضافة إلى الألياف، وفيتامين أ، والبوتاسيوم، والليكوبين، والسيترولين، وهو حمض أميني يعزّز تدفّق الدم في الجسم.

الفراولة

وأفاد التقرير بأنّ الفراولة تحتوي أيضاً على نسبة ماء تبلغ نحو 92 في المائة، وهي فاكهة حلوة المذاق، لكنها تتميّز بأنها ذات مؤشّر جلايسيمي منخفض نسبياً، لذا فهي أقل عرضة لرفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ.

ويحتوي كوب من الفراولة على 48 سعرة حرارية، بالإضافة إلى فيتامين ج، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والألياف، والأنثوسيانين، والفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة قوية.

يتكوَّن البطيخ من نحو 90 في المائة من الماء (بكسلز)

وأضاف التقرير أنّ الغريب فروت يتكوَّن من نحو 90 في المائة ماء، لذا يمكن إضافته إلى السَلطات، كما يمكن استخدامه لتحضير عصير منعش. لكن تذكَّر أن الغريب فروت يتفاعل مع عدد من الأدوية. لذا، إذا كنت تتناول أي أدوية بوصفة طبية، فتأكد من مراجعة النشرة الداخلية للتحقّق من سلامة تناوله أو شرب عصيره. وتحتوي نصف حبة غريب فروت على 53 سعرة حرارية، بالإضافة إلى فيتامين ج، وفيتامين أ، والألياف، والبوليفينولات، وهي مضادات للالتهابات ومضادات للأكسدة.

وأوضح التقرير أنّ الشمام يتكون أيضاً من نحو 90 في المائة من الماء، ممّا يجعله فاكهة مرطَّبة يمكن تناولها على شكل وجبة خفيفة حلوة بمفردها. كما أنّ قوامه الطري يجعله خياراً رائعاً لتحضير المثلّجات. وتحتوي قطعة متوسّطة الحجم من الشمام على 23 سعرة حرارية، بالإضافة إلى الألياف، وفيتامين أ، وبيتا كاروتين.

الخوخ

ومن المعروف أيضاً أنّ الخوخ يُعد مصدراً غنياً بالماء، إذ تبلغ نسبة الماء فيه نحو 88 في المائة. ويحتوي كوب من شرائح الخوخ على 66 سعرة حرارية، بالإضافة إلى الألياف، وفيتامين ج، وفيتامين أ، وفيتامين ب، وبيتا كاروتين، والبوتاسيوم، وفق التقرير.

ونبَّه التقرير إلى أنّ التوت البرّي الكامل، غير المجفَّف، يحتوي على نحو 87 في المائة ماء. ويحتوي كوب من التوت البري الطازج على 11 سعرة حرارية، وهو غني بالألياف، وفيتامين هـ، وفيتامين ك1، والنحاس، والمنغنيز.

وأفاد التقرير بأنّ التوت الأحمر يتميَّز أيضاً بمحتوى مائي يبلغ نحو 87 في المائة، وتضاهي هذه الثمار الصغيرة بعض الفاكهة الأكبر حجماً لجهة قدرتها على ترطيب الجسم. إذ يحتوي كوب من التوت على 62 سعرة حرارية وعناصر غذائية مثل فيتامين ك، وفيتامين هـ، وفيتامين ب، وفيتامين ج، والألياف، ومضادات الأكسدة، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والمنغنيز.

وأضاف أنّ محتوى الأناناس من الماء، الذي يبلغ 87 في المائة، يساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم. إذ تحتوي شريحة من الأناناس على 40 سعرة حرارية، بالإضافة إلى فيتامين ج، وفيتامين ب6، والنحاس، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، وفق التقرير.

الخيار والطماطم من الأغذية المرطبة للجسم والمفيدة صحياً (بكسلز)

الخيار

ووفق التقرير، يُصنَّف الخيار علمياً ضمن الفاكهة، ويحتوي على نسبة عالية جداً من الماء تصل إلى 96 في المائة. كما يوفّر العناصر الغذائية اللازمة للوقاية من الجفاف. ويحتوي كوب من الخيار على 15 سعرة حرارية، كما يحتوي على فيتامين ك، وحمض الفوليك، والكالسيوم، ومضادات الأكسدة البوليفينولية، والفلافونويدات، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم.

وختم التقرير بأنّ الطماطم، وهي نوع آخر من الخضراوات يُصنف في الواقع علمياً ضمن الفاكهة، تحتوي على نحو 94 في المائة ماء. ويحتوي كوب من الطماطم على 45 سعرة حرارية، بالإضافة إلى فيتامين أ، وفيتامين ك، وفيتامين ج، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين، والمغنيسيوم الذي يساعد العضلات على التعافي بعد النشاط البدني.

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صحتك

بدائل الماء... 10 أطعمة تعزز ترطيب الجسم

يتميز الخيار بمحتواه العالي جداً من الماء (بكسلز)
يتميز الخيار بمحتواه العالي جداً من الماء (بكسلز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

بدائل الماء... 10 أطعمة تعزز ترطيب الجسم

يتميز الخيار بمحتواه العالي جداً من الماء (بكسلز)
يتميز الخيار بمحتواه العالي جداً من الماء (بكسلز)

يُعد الحفاظ على ترطيب الجسم من العوامل الأساسية لدعم الصحة العامة وتعزيز وظائف الأعضاء، حيث يلعب الماء دوراً محورياً في العمليات الحيوية اليومية. ورغم أهمية شرب الماء، يمكن للأطعمة الغنية بالماء أن تساهم بشكل فعّال في تلبية احتياجات الجسم من السوائل، إلى جانب توفير الفيتامينات والمعادن والألياف.

ويعدد تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث»، أبرز الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي ودعم الصحة العامة.

1. الخيار

يُصنّف الخيار تقنياً ضمن الفواكه، ويتميز بمحتواه العالي جداً من الماء الذي يصل إلى 96 في المائة. كما يحتوي على عناصر غذائية تساعد في الوقاية من الجفاف.

كوب واحد من الخيار يحتوي على 15 سعرة حرارية ويضم:

فيتامين «ك»

حمض الفوليك

الكالسيوم

مضادات أكسدة من نوع البوليفينولات

الفلافونويدات

البوتاسيوم

المغنيسيوم

الصوديوم

2. الطماطم

الطماطم أيضاً تُعد فاكهة من الناحية النباتية، وتحتوي على نحو 94 في المائة من الماء، وتُستخدم في السلطات والسندويشات واللفائف.

كوب واحد من الطماطم يحتوي على 45 سعرة حرارية ويضم:

فيتامين «أ»

فيتامين «ك»

فيتامين «سي»

البوتاسيوم

مضادات أكسدة مثل الليكوبين

المغنيسيوم (يساعد على تعافي العضلات بعد النشاط البدني)

3. البطيخ

يحتوي البطيخ على نحو 92 في المائة من الماء، ويُعد من أكثر الفواكه ترطيباً.

قطعة بحجم 1/16 من ثمرة البطيخ تحتوي على 85 سعرة حرارية، إضافة إلى:

الألياف

فيتامين «أ»

البوتاسيوم

الليكوبين

السيترولين

البطيخ يُعد من أكثر الفواكه ترطيباً (بكسلز)

4. الفراولة

تحتوي الفراولة على نحو 92 في المائة من الماء، وتُعد خياراً صحياً منخفض التأثير على سكر الدم.

كوب واحد من الفراولة يحتوي على 48 سعرة حرارية ويضم:

فيتامين «سي»

حمض الفوليك

المنغنيز

الألياف

مضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات

5. الغريب فروت

يحتوي الغريب فروت على نحو 90 في المائة من الماء، ويمكن تناوله طازجاً أو عصيراً، لكن يجب الانتباه إلى تفاعله مع بعض الأدوية.

نصف ثمرة يحتوي على 53 سعرة حرارية إضافة إلى:

فيتامين «سي»

فيتامين «أ»

الألياف

بوليفينولات مضادة للالتهاب والأكسدة

6. الشمام (الكنتالوب)

يحتوي الشمام على نحو 90 في المائة من الماء، وهو خيار منعش وسهل الهضم.

قطعة متوسطة تحتوي على 23 سعرة حرارية وتضم:

الألياف

فيتامين «أ»

بيتا كاروتين

7. الخوخ

يمتاز الخوخ بنسبة ماء تصل إلى نحو 88 في المائة، ويمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله بوصفه وجبة خفيفة.

كوب واحد من الخوخ يحتوي على 66 سعرة حرارية ويضم:

الألياف

فيتامين «سي»

فيتامين «أ»

فيتامينات مجموعة «ب»

بيتا كاروتين

البوتاسيوم

يمتاز الخوخ بنسبة ماء تصل إلى نحو 88 في المائة (بكسلز)

8. التوت البري

يحتوي التوت البري الطازج على نحو 87 في المائة من الماء، ويُستخدم غالباً في السلطات أو الزبادي.

كوب واحد يحتوي على 11 سعرة حرارية ويضم:

الألياف

فيتامين «هـ»

فيتامين «ك1»

النحاس

المنغنيز

مركبات مضادة للأكسدة

9. الأناناس

يحتوي الأناناس على نحو 87 في المائة من الماء، ويُضفي نكهة حلوة ومنعشة على الأطباق.

شريحة واحدة تحتوي على 40 سعرة حرارية وتضم:

فيتامين «سي»

فيتامين «ب6»

النحاس

المغنيسيوم

البوتاسيوم

الحديد

10. التوت الأحمر (التوت العليق)

يحتوي التوت الأحمر على نحو 87 في المائة من الماء، ويُعد غنياً بالعناصر الغذائية رغم حجمه الصغير.

كوب واحد يحتوي على 62 سعرة حرارية ويضم:

فيتامين «ك»

فيتامين «هـ»

فيتامينات مجموعة «ب»

فيتامين «سي»

الألياف

مضادات أكسدة

المغنيسيوم

الفوسفور

البوتاسيوم

المنغنيز.

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