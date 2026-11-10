«الحرس الثوري» يكشف «مدينة صاروخية جديدة» تحت الأرض

كشفت «الحرس الثوري» عن «مدينة صاروخية» جديدة تحت الأرض، وعرضت أسلحة جديدة. وجاء ذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً».

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، صوراً ومقاطع فيديو لجولة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد العمليات اللواء علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، داخل أحد أنفاق المنشأة. ولم تحدد الوسائل موقع المنشأة أو حجم ما تضمه من صواريخ.

وقال عبداللهي، خلال الجولة في ما وصفته وسائل الإعلام بـ«المدينة الصاروخية الاستراتيجية»، إن «آثار الصواريخ المتطورة في ميدان المعركة ستفاجئ الأعداء».

وأظهرت الصور صواريخ باليستية داخل أنفاق تحت الأرض، ورؤوساً حربية، وصواريخ محمّلة على منصات إطلاق متحركة، إلى جانب مستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة. ولم يظهر فيها مسؤولون غير عبداللهي وموسوي.

صورة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من مدينة صاروخية تحت الأرض في موقع مجهول وتظهر صواريخ جاهز للإطلاق الثلاثاء

وذكرت وكالات رسمية إيرانية أن القائدين اطلعا على أجزاء من المجمع وعلى «القدرات والجاهزية العملياتية» للوحدات الصاروخية. ووصفت الوكالتان «المدن الصاروخية» بأنها جزء من البنية الدفاعية للبلاد، وقالتا إنها تؤدي دوراً في «تعزيز الردع والرد على التهديدات المحتملة».

ومن بين الأسلحة المعروضةصاروخ وصفته بـ«المتطور والمفاجئ» من دون أن تكشف اسمه أو مداه أو مواصفاته

رسائل متبادلة

وكان ترمب قد قال، الاثنين، بعد لقائه في البيت الأبيض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قدرة إيران على التصنيع العسكري «زالت بنحو 85 في المائة». وأضاف أنها لا تزال تنتج «أعداداً محدودة» من الصواريخ والمسيّرات.

وقال إن العمل العسكري «لا يبدو ضرورياً للغاية» في هذه المرحلة، لكن واشنطن «جاهزة للتحرك» إذا تغير الوضع. وتحدث عن «زخم إيجابي» نحو إنهاء الحرب، وقال إن حاملة طائرات أخرى وصلت «محمّلة حتى آخرها بمعدات جديدة».

وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» بُثت الأحد، قال ترمب إنه لا يرى «أي سبب» لتصعيد القتال. لكنه قال لشبكة «سي إن إن» في اليوم نفسه إن واشنطن حددت أهدافاً في البنية التحتية الإيرانية، بينها 38 جسراً، ستضربها إذا استؤنفت العمليات.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة علي عبداللهي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، يتفقدان منشأة صاروخية تحت الأرض (التلفزيون الرسمي)

وفي اليوم نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية بهجوم أميركي على جزيرة قشم، ولم يعلق الجانب الأميركي. وقال مصدر إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن الضربات طالت أنظمة رادار وقواعد لمنصات إطلاق صواريخ وأنظمة لزرع الألغام البحرية.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أفاد بأن الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» استهدفت أربع ناقلات نفط في مضيق هرمز خلال 24 ساعة، و11 ناقلة خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، الاثنين، إن العقيدة العسكرية للجيش تتجه نحو «نهج هجومي» تنفيذاً لأوامر المرشد مجتبى خامنئي. وأوضح أن مفهومي «الرد الفعال» و«بلا قيود جغرافية» يجري تحويلهما إلى «استراتيجيات تنفيذية»، وأن تعزيز القدرات العسكرية مستمر «بلا توقف».

ورد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي على حديث واشنطن عن المفاوضات، وكتب على منصة «إكس» أنها «تتخبط كمقامر يائس». ودعاها إلى «الرضوخ للشروط السبعة التي حددتها إيران مراراً».