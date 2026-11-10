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شؤون إقليمية

هل تبدأ حرب على نتنياهو داخل الكنيست الجديد؟

نتنياهو وحلفاؤه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس يحضرون نقاشاً بجلسة عامة في «الكنيست» (أرشيفية - رويترز)
نتنياهو وحلفاؤه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس يحضرون نقاشاً بجلسة عامة في «الكنيست» (أرشيفية - رويترز)
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هل تبدأ حرب على نتنياهو داخل الكنيست الجديد؟

نتنياهو وحلفاؤه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس يحضرون نقاشاً بجلسة عامة في «الكنيست» (أرشيفية - رويترز)
نتنياهو وحلفاؤه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس يحضرون نقاشاً بجلسة عامة في «الكنيست» (أرشيفية - رويترز)

يبدأ البرلمان الإسرائيلي الجديد الثلاثاء أعماله بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي لم تُسفر عن أغلبية واضحة. فهل تبدأ الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو حربها عليه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة؟

كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، وهي مهمة معقدة قد تستغرق وقتا. وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، يواصل نتنياهو الذي يُعدّ أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، تصريف أعمال الحكومة. لكن البرلمان الجديد المؤلف من 120 عضوا، يضمّ شريحة كبرى من الأعضاء الذين قد يتكتلون لمواجهته وعرقلة سياساته.

ويقول الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية آساف شابيرا «عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست». وتراجع عدد مقاعد تكتّل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق.

وحصد تكتّل المعارضة 46 مقعدا. وتعارض الأحزاب ذات الأغلبية العربية التي حصلت على 19 مقعدا، بشدة نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة.

في ما يأتي أبرز الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الكنيست الجديد ضد سياسات نتنياهو:

لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر

خلال حملته الانتخابية، ركزّ تكتل المعارضة على ضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ورفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن تلك الإخفاقات، وعارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، مفضّلا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسيا.

ويقول شابيرا إنه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، بإمكان البرلمان الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقا على لجنة تحقيق رسمية.

وكان آيزنكوت أعلن عقب الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.

إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو

يمكن للبرلمان الجديد أيضا التحرك سريعا لإلغاء بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل التي أُقرت في عهد نتنياهو، بما في ذلك مساعيه لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية التي بات رئيس الوزراء ينظر إليها باعتبارها خصما، بعد توجيه تهم فساد إليه.

وأثارت الإصلاحات القضائية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبية في تاريخ إسرائيل. وأعربت الأوساط الليبرالية عن مخاوفها بشأن مستقبل الديموقراطية في البلاد، قبل أن يؤدي هجوم «حماس» والحروب التي تلته إلى تحويل اهتمام الرأي العام سريعا نحو قضايا أخرى.

ويمكن للبرلمان الجديد أن يسعى إلى إلغاء القوانين التي أقرّها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.

كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين «الحريديم« من الخدمة العسكرية. ويثير هذا الإعفاء غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين، في وقت تواجه المؤسسة العسكرية ضغوطا متزايدة ونقصا في القوى البشرية.

ويوضح شابيرا أن إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو أمر بسيط من الناحية الإجرائية، إذ يكفي طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة. لكن هذه العملية قد تستغرق أسابيع عدّة، في وقت المعارضة تحتاج إلى تنسيق كثيف في ما بينها والاتفاق على أولوياتها التشريعية.

انتخاب رئيس جديد للكنيست

ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست. ويشغل هذا المنصب حاليا أمير أوحانا الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يحصل قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

واندلعت أولى بوادر المواجهة الخميس، عندما وجّهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو موعد يُعدّ، بحسب شابيرا، الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالات. لكن أوحانا ردّ بأن العرف المتّبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وتعهّد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك «بشكل عاجل» لتنفيذ أولويات التكتل. وقال «سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن».

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شؤون إقليمية

هل تبدأ حرب على نتنياهو داخل الكنيست الجديد؟

نتنياهو وحلفاؤه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس يحضرون نقاشاً بجلسة عامة في «الكنيست» (أرشيفية - رويترز)
نتنياهو وحلفاؤه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس يحضرون نقاشاً بجلسة عامة في «الكنيست» (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

هل تبدأ حرب على نتنياهو داخل الكنيست الجديد؟

نتنياهو وحلفاؤه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس يحضرون نقاشاً بجلسة عامة في «الكنيست» (أرشيفية - رويترز)
نتنياهو وحلفاؤه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس يحضرون نقاشاً بجلسة عامة في «الكنيست» (أرشيفية - رويترز)

يبدأ البرلمان الإسرائيلي الجديد الثلاثاء أعماله بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي لم تُسفر عن أغلبية واضحة. فهل تبدأ الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو حربها عليه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة؟

كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، وهي مهمة معقدة قد تستغرق وقتا. وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، يواصل نتنياهو الذي يُعدّ أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، تصريف أعمال الحكومة. لكن البرلمان الجديد المؤلف من 120 عضوا، يضمّ شريحة كبرى من الأعضاء الذين قد يتكتلون لمواجهته وعرقلة سياساته.

ويقول الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية آساف شابيرا «عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست». وتراجع عدد مقاعد تكتّل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق.

وحصد تكتّل المعارضة 46 مقعدا. وتعارض الأحزاب ذات الأغلبية العربية التي حصلت على 19 مقعدا، بشدة نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة.

في ما يأتي أبرز الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الكنيست الجديد ضد سياسات نتنياهو:

لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر

خلال حملته الانتخابية، ركزّ تكتل المعارضة على ضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ورفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية عن تلك الإخفاقات، وعارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، مفضّلا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسيا.

ويقول شابيرا إنه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، بإمكان البرلمان الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقا على لجنة تحقيق رسمية.

وكان آيزنكوت أعلن عقب الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.

إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو

يمكن للبرلمان الجديد أيضا التحرك سريعا لإلغاء بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل التي أُقرت في عهد نتنياهو، بما في ذلك مساعيه لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية التي بات رئيس الوزراء ينظر إليها باعتبارها خصما، بعد توجيه تهم فساد إليه.

وأثارت الإصلاحات القضائية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبية في تاريخ إسرائيل. وأعربت الأوساط الليبرالية عن مخاوفها بشأن مستقبل الديموقراطية في البلاد، قبل أن يؤدي هجوم «حماس» والحروب التي تلته إلى تحويل اهتمام الرأي العام سريعا نحو قضايا أخرى.

ويمكن للبرلمان الجديد أن يسعى إلى إلغاء القوانين التي أقرّها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.

كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين «الحريديم« من الخدمة العسكرية. ويثير هذا الإعفاء غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين، في وقت تواجه المؤسسة العسكرية ضغوطا متزايدة ونقصا في القوى البشرية.

ويوضح شابيرا أن إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو أمر بسيط من الناحية الإجرائية، إذ يكفي طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة. لكن هذه العملية قد تستغرق أسابيع عدّة، في وقت المعارضة تحتاج إلى تنسيق كثيف في ما بينها والاتفاق على أولوياتها التشريعية.

انتخاب رئيس جديد للكنيست

ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست. ويشغل هذا المنصب حاليا أمير أوحانا الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يحصل قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

واندلعت أولى بوادر المواجهة الخميس، عندما وجّهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو موعد يُعدّ، بحسب شابيرا، الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالات. لكن أوحانا ردّ بأن العرف المتّبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وتعهّد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك «بشكل عاجل» لتنفيذ أولويات التكتل. وقال «سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن».

مواضيع
بنيامين نتنياهو إسرائيل
شؤون إقليمية

«النووي الإيراني» يعقّد فرص إنهاء الحرب

صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
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«النووي الإيراني» يعقّد فرص إنهاء الحرب

صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)

يعقّد الملف النووي فرص إنهاء الحرب، رغم تبادل واشنطن وطهران تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز؛ فواشنطن تريد تخفيف اليورانيوم المخصب أو نقله إلى الخارج، بينما قالت طهران إن إخراجه «غير مطروح بأي شكل»، واشترطت رفع الحصار والعقوبات ووقف الحرب قبل أي تفاوض نووي.

ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المطالب الإيرانية بأنها «شائنة وسخيفة وغير واقعية حقاً»، مستبعداً اختراقاً قريباً.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث جهود الوساطة مع طهران.

وبدأ المبعوث الصيني تشاي جون من طهران جولة تشمل عُمان والسعودية، وقال إن «القوة لا يمكن أن تحل المشكلات». ورحبت طهران بدور بكين في خفض التوترات، وتزامنت الاتصالات مع ضربات على قشم، وإعلان طهران استهداف 11 ناقلة في هرمز.

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أولى حرب إيران إيران أميركا
شؤون إقليمية

قاليباف: إسرائيل تريد جرّ أميركا إلى «مستنقع» بلا نهاية مع إيران

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف الأسبوع الماضي
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قاليباف: إسرائيل تريد جرّ أميركا إلى «مستنقع» بلا نهاية مع إيران

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف الأسبوع الماضي

اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، إسرائيل بالسعي إلى جرّ واشنطن إلى حرب مفتوحة مع إيران، وذلك في يوم تكثفت فيه الوساطة القطرية لإنهاء الحرب.

وكتب قاليباف على منصة «إكس»، مساء الاثنين: «يسعى الإسرائيليون ليل نهار إلى جرّ أميركا إلى حرب لا نهاية لها مع إيران؛ مستنقع لن يقدر أي رئيس، حالياً أو مستقبلاً، جمهورياً كان أو ديمقراطياً، على الخروج منه».

وسبقه بساعات تعليق مماثل لوزير الخارجية عباس عراقجي على حديث الرئيس دونالد ترمب عن نفور الناخبين من إسرائيل. وكتب عراقجي: «يدرك الرئيس الأميركي بوضوح أن الغالبية العظمى من الأميركيين مشمئزون من إسرائيل... سئموا من خداع إسرائيل للإدارات الأميركية وجرّها إلى حروب لا تنتهي».

وكان ترمب قد تحدث، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، عن «نفور كبير، على نحو لا يصدق، من إسرائيل» بين أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، إلى جانب الحرب على إيران وارتفاع أسعار البنزين.

وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأحد، إن مهمة بلاده تجاه إيران «لم تُنجز بعد»، وإن طهران لا تزال تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وتنفي إيران ذلك.

وقال ترمب لشبكة «سي إن إن» إن استئناف الحرب على إيران «مستبعد جداً» ما دامت المفاوضات بشأن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز تحرز تقدماً، مع إبقائه الخيار العسكري قائماً.

والتقى ترمب، الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، في اجتماع استمر نحو 45 دقيقة وتركّز على «المفاوضات مع إيران»، بحسب صحافي في موقع «أكسيوس». ولم يصدر بيان رسمي عن اللقاء.

ونفى مسؤول أمني إيراني كبير، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، تقارير عن لقاء مرتقب بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في الدوحة، وقال إن طهران لن تتفاوض «ما لم يتخذ الطرف الأميركي خطوة عملية في إطار الشروط السبعة».

وتتمسك طهران بـ«مقترح اليومين» لإعادة فتح المضيق. وقال عراقجي إن المقترح لا يزال «قائماً» إذا نُفذت الشروط الإيرانية، وإن على البيت الأبيض أن يتخذ قراره. ووصفه المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي بأنه «ذروة حسن النية»، رداً على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وصف بعض الشروط الإيرانية بأنها «شائنة وسخيفة»، مستبعداً اختراقاً قريباً.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد كشف، الاثنين، أن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإنهاء وضع «لا حرب ولا سلام». وقال بقائي إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، وهو أحد المطالب الأميركية الرئيسية.

وتزامنت الاتصالات مع ضربات أميركية على قشم، وإعلان طهران استهداف 11 ناقلة في هرمز خلال عشرة أيام.

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