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شؤون إقليمية

الصين: الصراع ‌المتفاقم ​في ‌الشرق ‌الأوسط لا يمكن حله بالقوة

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
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TT

الصين: الصراع ‌المتفاقم ​في ‌الشرق ‌الأوسط لا يمكن حله بالقوة

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)

التقى المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون ‌مع ‌علي ​باقري ‌كني نائب أمين ​المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في طهران، وأكد تطلع الصين إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ‌وأن الصراع ‌المتفاقم ​في ‌الشرق ‌الأوسط لا يمكن حله بالقوة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعه في بكين مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني، إن على جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط التركيز على الحلول السياسية بدلاً من اللجوء إلى السلاح مرة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله للمسؤول الإيراني إن الحوار والتفاوض هما السبيل لحل الصراعات في الشرق الأوسط. وأضاف وانغ أن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها.

وحسب بيان «الخارجية الصينية»، قال وانغ إن الحرب في الشرق الأوسط «طال أمدها، وامتدت وتوسعت»، وإن «الحوار والتفاوض هما طريق الحل». ودعا الأطراف إلى التحلي «بروح المسؤولية تجاه الشعوب والتاريخ»، و«التلاقي في منتصف الطريق»، والتركيز «بعقلانية وواقعية» على التسوية السياسية، «بدلاً من الاحتكام إلى السلاح مجدداً».

وقال إن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لاستعادة السلام في المنطقة، انطلاقاً من «سلسلة المبادرات والمقترحات» التي طرحها الرئيس شي جينبينغ لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

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الصين: الصراع ‌المتفاقم ​في ‌الشرق ‌الأوسط لا يمكن حله بالقوة

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
TT
TT

الصين: الصراع ‌المتفاقم ​في ‌الشرق ‌الأوسط لا يمكن حله بالقوة

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)

التقى المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون ‌مع ‌علي ​باقري ‌كني نائب أمين ​المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في طهران، وأكد تطلع الصين إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ‌وأن الصراع ‌المتفاقم ​في ‌الشرق ‌الأوسط لا يمكن حله بالقوة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعه في بكين مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني، إن على جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط التركيز على الحلول السياسية بدلاً من اللجوء إلى السلاح مرة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله للمسؤول الإيراني إن الحوار والتفاوض هما السبيل لحل الصراعات في الشرق الأوسط. وأضاف وانغ أن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها.

وحسب بيان «الخارجية الصينية»، قال وانغ إن الحرب في الشرق الأوسط «طال أمدها، وامتدت وتوسعت»، وإن «الحوار والتفاوض هما طريق الحل». ودعا الأطراف إلى التحلي «بروح المسؤولية تجاه الشعوب والتاريخ»، و«التلاقي في منتصف الطريق»، والتركيز «بعقلانية وواقعية» على التسوية السياسية، «بدلاً من الاحتكام إلى السلاح مجدداً».

وقال إن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لاستعادة السلام في المنطقة، انطلاقاً من «سلسلة المبادرات والمقترحات» التي طرحها الرئيس شي جينبينغ لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

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أخبار إيران أخبار الصين حرب إيران الصين إيران
شؤون إقليمية

آيزنكوت يزيح نتنياهو... ويستعجل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (يمين) خلال لقاء لتكليف زعيم تحالف المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة أمس (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (يمين) خلال لقاء لتكليف زعيم تحالف المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة أمس (د.ب.أ)
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آيزنكوت يزيح نتنياهو... ويستعجل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (يمين) خلال لقاء لتكليف زعيم تحالف المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة أمس (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (يمين) خلال لقاء لتكليف زعيم تحالف المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة أمس (د.ب.أ)

أزاح زعيم المعارضة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، أمس، غريمه رئيس الوزراء الأطول حكماً، بنيامين نتنياهو، من طريق تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، بعد تلقيه تكليفاً رسمياً من الرئيس إسحاق هرتسوغ، لتشكيل الحكومة ضمن مهلة تصل إلى 6 أسابيع.

وأظهر آيزنكوت استعجالاً لمسار إتمام تشكيل الحكومة. وعقب لقاء مع هرتسوغ، قال إن إسرائيل لا تستطيع «تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من انتخابات لا تنتهي»، ورأى أن «الديمقراطية الإسرائيلية تمر بإحدى أكثر اللحظات حساسية» في تاريخها.

ويسمح النظام البرلماني الإسرائيلي بتشكيل حكومة أقلية؛ أي تمتلك أقل من 61 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، شريطة ألا يجمع طرف آخر أغلبية (60 مقعداً + 1) تصوت لإسقاطها.

ودعا آيزنكوت حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته. وجاء الدعوة غداة تخويف نتنياهو من أنّ التحالف بين أحزاب المعارضة (بقيادة آيزنكوت) والأحزاب العربية، سيؤدي إلى «تفكّك» إسرائيل. وبدوره، حذّر هرتسوغ، في كلمته لدى لقاء آيزنكوت، مما وصفها بـ«حالة الضبابية السياسية التي تواجهها البلاد في أعقاب الانتخابات الأميركية».

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تشكيل حكومة إسرائيل بعهدة آيزنكوت... ونتنياهو يخوف من «التفكك»

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أولى إسرائيل
شؤون إقليمية

طهران تحذر واشنطن من «الجدية» في الحصار

المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي (أرشيفية - إرنا)
المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي (أرشيفية - إرنا)
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طهران تحذر واشنطن من «الجدية» في الحصار

المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي (أرشيفية - إرنا)
المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي (أرشيفية - إرنا)

حذر «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، من أن طهران ستكون «أكثر جدية» إذا كانت واشنطن جادة في فرض الحصار، ووصف خطة «البوابة الحديدية» الأميركية بأنها «تلاعب بالألفاظ».

وفيما دعا الرئيس مسعود بزشكيان إلى «ترك التجاذبات الفئوية جانباً» للتوصل إلى اتفاق، خيّر وزير الخارجية عباس عراقجي واشنطن بين تنفيذ مقترح إيراني مدته يومان، يشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، أو الحرب.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية إبراهيم عزيزي، إن طهران «لن تجعل الصناعة النووية موضع مساومة»، فيما طالب نواب برفع التخصيب إلى 90 في المائة، وشككوا في جدوى البقاء في معاهدة حظر الانتشار، واشترطوا تنفيذ الشروط السبعة قبل أي تفاوض.

وأعلنت إيران انفجار أربع ناقلات في مضيق هرمز بسبب «مخالفة» مساراتها، بينما عطّلت طائرة أميركية سفينة شحن في بحر عُمان.

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المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي (أرشيفية - إرنا)

طهران تتحدى خطة أميركية لتشديد الحصار

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