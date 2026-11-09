ترمب يرفض مسامحة أعدائه «حتى من أجل دخول الجنة»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا يستطيع مسامحة بعض أعدائه، حتى لو كان الغفران شرطاً لدخول الجنة، مؤكداً أنه يكنّ الكراهية لبعضهم وسيظل كذلك.

وجاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، بُثت مساء الأحد، حيث سأله مقدم البرنامج روس دوثات عما يتوقع أن يحدث له بعد الموت، فقال ترمب: «أنا شخص متدين، لذا من الناحية النظرية سأذهب إلى الجنة».

وبعد ذلك سأله دوثات عما إذا كان سيتمكن من مسامحة شخصيات سبق أن عبّر عن كراهيته لها، مثل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إذا كان ذلك هو الشرط الوحيد لدخول الجنة، ليرد ترمب قائلاً: «حسناً، عندها لن أكون حقيقياً، أليس كذلك؟»، واصفاً خصومه بأنهم «أشخاص يفتقرون تماماً للنزاهة، أشخاص سيئون للغاية، وضارون جداً لبلادنا».

وعندما سأله دوثات عما إذا كانت إجابته تعني الرفض، قال ترمب بوضوح: «الإجابة هي لا. أريد أن أكون صادقاً، لا».

وأضاف المحاور أن ترمب عاش حياة استثنائية وحظي بفرص ومكاسب عديدة، متسائلاً عما إذا كان كل ذلك لا يكفي لأن يجد في قلبه مساحة لمسامحة بعض خصومه قبل الوقوف أمام الحساب الإلهي.

ورد الرئيس الأميركي: «هل يمكنني أن أكون صادقاً؟ على الأرجح لا أستطيع فعل ذلك، لأنني أكره بعض أعدائي، وسأظل أكرههم دائماً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات الحادة بين ترمب وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية التي استهدفتها انتقاداته على مدار السنوات الماضية، وشهدت فترة ولايته الثانية خضوع عدد من هؤلاء لتدقيق وتحقيقات قانونية.

ومن أبرز الأسماء التي وردت في هذا السياق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، ومستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، الذين واجهوا اتهامات وإجراءات قضائية خلال الفترة الأخيرة.