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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يرفض مسامحة أعدائه «حتى من أجل دخول الجنة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
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ترمب يرفض مسامحة أعدائه «حتى من أجل دخول الجنة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا يستطيع مسامحة بعض أعدائه، حتى لو كان الغفران شرطاً لدخول الجنة، مؤكداً أنه يكنّ الكراهية لبعضهم وسيظل كذلك.

وجاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، بُثت مساء الأحد، حيث سأله مقدم البرنامج روس دوثات عما يتوقع أن يحدث له بعد الموت، فقال ترمب: «أنا شخص متدين، لذا من الناحية النظرية سأذهب إلى الجنة».

وبعد ذلك سأله دوثات عما إذا كان سيتمكن من مسامحة شخصيات سبق أن عبّر عن كراهيته لها، مثل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إذا كان ذلك هو الشرط الوحيد لدخول الجنة، ليرد ترمب قائلاً: «حسناً، عندها لن أكون حقيقياً، أليس كذلك؟»، واصفاً خصومه بأنهم «أشخاص يفتقرون تماماً للنزاهة، أشخاص سيئون للغاية، وضارون جداً لبلادنا».

وعندما سأله دوثات عما إذا كانت إجابته تعني الرفض، قال ترمب بوضوح: «الإجابة هي لا. أريد أن أكون صادقاً، لا».

وأضاف المحاور أن ترمب عاش حياة استثنائية وحظي بفرص ومكاسب عديدة، متسائلاً عما إذا كان كل ذلك لا يكفي لأن يجد في قلبه مساحة لمسامحة بعض خصومه قبل الوقوف أمام الحساب الإلهي.

ورد الرئيس الأميركي: «هل يمكنني أن أكون صادقاً؟ على الأرجح لا أستطيع فعل ذلك، لأنني أكره بعض أعدائي، وسأظل أكرههم دائماً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات الحادة بين ترمب وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية التي استهدفتها انتقاداته على مدار السنوات الماضية، وشهدت فترة ولايته الثانية خضوع عدد من هؤلاء لتدقيق وتحقيقات قانونية.

ومن أبرز الأسماء التي وردت في هذا السياق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، ومستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، الذين واجهوا اتهامات وإجراءات قضائية خلال الفترة الأخيرة.

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ترمب يرفض مسامحة أعدائه «حتى من أجل دخول الجنة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT
TT

ترمب يرفض مسامحة أعدائه «حتى من أجل دخول الجنة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا يستطيع مسامحة بعض أعدائه، حتى لو كان الغفران شرطاً لدخول الجنة، مؤكداً أنه يكنّ الكراهية لبعضهم وسيظل كذلك.

وجاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، بُثت مساء الأحد، حيث سأله مقدم البرنامج روس دوثات عما يتوقع أن يحدث له بعد الموت، فقال ترمب: «أنا شخص متدين، لذا من الناحية النظرية سأذهب إلى الجنة».

وبعد ذلك سأله دوثات عما إذا كان سيتمكن من مسامحة شخصيات سبق أن عبّر عن كراهيته لها، مثل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إذا كان ذلك هو الشرط الوحيد لدخول الجنة، ليرد ترمب قائلاً: «حسناً، عندها لن أكون حقيقياً، أليس كذلك؟»، واصفاً خصومه بأنهم «أشخاص يفتقرون تماماً للنزاهة، أشخاص سيئون للغاية، وضارون جداً لبلادنا».

وعندما سأله دوثات عما إذا كانت إجابته تعني الرفض، قال ترمب بوضوح: «الإجابة هي لا. أريد أن أكون صادقاً، لا».

وأضاف المحاور أن ترمب عاش حياة استثنائية وحظي بفرص ومكاسب عديدة، متسائلاً عما إذا كان كل ذلك لا يكفي لأن يجد في قلبه مساحة لمسامحة بعض خصومه قبل الوقوف أمام الحساب الإلهي.

ورد الرئيس الأميركي: «هل يمكنني أن أكون صادقاً؟ على الأرجح لا أستطيع فعل ذلك، لأنني أكره بعض أعدائي، وسأظل أكرههم دائماً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات الحادة بين ترمب وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية التي استهدفتها انتقاداته على مدار السنوات الماضية، وشهدت فترة ولايته الثانية خضوع عدد من هؤلاء لتدقيق وتحقيقات قانونية.

ومن أبرز الأسماء التي وردت في هذا السياق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، ومستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، الذين واجهوا اتهامات وإجراءات قضائية خلال الفترة الأخيرة.

مواضيع
دونالد ترمب أخبار أميركا أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ترمب: مخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن إدارتها ولا أمانع وضع ضوابط

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT
TT

ترمب: مخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن إدارتها ولا أمانع وضع ضوابط

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي يمكن إدارتها، لكنه أبدى استعداداً لوضع تدابير وقائية، إذ صرح لبرنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس» بأنه «لا مانع لديه في وجود ضوابط».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تقبل مخاطر الذكاء الاصطناعي من أجل الحفاظ على تفوقها على الصين، قال ترمب إن هذه المخاطر يمكن التحكم فيها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الديمقراطيين بشأن وضع تدابير وقائية.

وقال: «لا أمانع وضع ضوابط»، مضيفاً أنه لا يريد أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى وضع الولايات المتحدة في «مركز ثانٍ متأخر» خلف الصين، التي قال إنها لا تفرض مثل هذه القيود.

وكان ترمب قد أبدى في السابق تفضيله لترك شركات التكنولوجيا تراقب نفسها بنفسها بدلاً من فرض قيود حكومية شاملة. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تشير تعليقاته الأحدث إلى بعض الانفتاح تجاه وضع ضمانات، وإن كان لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى.

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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يرجح لقاء بوتين وشي الأسبوع المقبل لمناقشة إنهاء الحرب مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (رويترز)
TT
TT

ترمب يرجح لقاء بوتين وشي الأسبوع المقبل لمناقشة إنهاء الحرب مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد إنه من المرجح أن يجتمع مع الرئيسَين الروسي والصيني الأسبوع المقبل لمناقشة إنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترمب لصحافيين إنه يتوقع لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في مدينة شينجن في الصين يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني).

وصرح «حسنا، سأتوجه إلى الصين، وأعتقد أن أحد الاجتماعات سيكون مع الرئيس بوتين والرئيس شي، وسيكون ذلك أمرا مثيرا للاهتمام» مضيفا «سنناقش أمورا كثيرة، بما في ذلك نزع السلاح النووي، لكننا سنتناول العديد من القضايا الأخرى. نحن نسعى لإنهاء الحرب في إيران».

وذكر الكرملين في 21 أكتوبر (تشرين الأول) أن هذا الاجتماع الثلاثي، وهو الأول من نوعه، «يجري الإعداد له». وجاء ذلك عقب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن بوتين يسعى من خلال المحادثات الثلاثية إلى التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا يصب في مصلحة موسكو التي غزت أوكرانيا عام 2022.

ويُعد استعداد ترمب للقاء بوتين دليلا إضافيا على المساعي التي بذلها الرئيس الأميركي لإنهاء العزلة الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

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