تباطؤ التوظيف في بريطانيا مع تسارع نمو الرواتب خلال أكتوبر

أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة، للمرة الأولى في أربعة أشهر، في حين ارتفعت الرواتب الابتدائية لهذه الوظائف بوتيرة أسرع.

وأظهر المسح الشهري، الذي أجرته هيئة التوظيف والتشغيل البريطانية، بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي»، تراجع التعيين في الوظائف الدائمة والمؤقتة، وسط مخاوف الشركات بشأن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التكاليف، وفق «رويترز».

وقال جون هولت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والشريك الأول لـ«كيه بي إم جي» في بريطانيا، إن الشركات ستُقيّم ما إذا كانت الإجراءات المعلَنة في الموازنة توفر لها الاستقرار الكافي لمواجهة الضغوط الخارجية وارتفاع التكاليف.

وأضاف أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار توقعات ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، قد يُعرقل بوادر التحسن التي بدأت تظهر في سوق العمل.

وتراجع مؤشر التعيينات في الوظائف الدائمة إلى 46.6 نقطة في أكتوبر، من 50.9 نقطة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ مايو (أيار). كما انخفض مؤشر التوظيف المؤقت إلى 48.9 نقطة، من 50.9 نقطة، في أول تراجع له منذ مارس (آذار).

في المقابل، ارتفع عدد المرشحين المتاحين لشَغل الوظائف الدائمة والمؤقتة بشكل طفيف، في حين سجلت الوظائف الشاغرة الدائمة أبطأ وتيرة انكماش منذ أغسطس (آب) 2024، مقابل زيادة محدودة في الوظائف المؤقتة.

كان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة، الأسبوع الماضي، محذّراً من أن استمرار الصراع الأميركي الإيراني قد يستدعي زيادة أخرى واحدة على الأقل. ويتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، خلال عام 2027.

وشمل المسح نحو 400 شركة متخصصة في استشارات التوظيف والعمالة، وأُجري بين 12 و26 أكتوبر، قبل إعلان وزير المالية جون هيلي الموازنة في 28 أكتوبر، التي لم تُحدث تغييراً يُذكر في توقعات النمو أو التضخم.