تقرير: روبيو أمر وفد عراقجي بمغادرة نيويورك بعد تعثر المحادثات

أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمته وزير الخارجية عباس عراقجي، بمغادرة الولايات المتحدة فوراً مساء الاثنين، بعد تعثر المحادثات غير المباشرة بين البلدين، حسب مصادر تحدثت إلى موقع «أكسيوس».

وقال المسؤول الأميركي للموقع: «الوزير روبيو طرد الوفد الإيراني الذي تجاوز فترة الترحيب به. كانت الجمعية العامة قد انتهت، لذلك حان وقت مغادرته».

وكان البيت الأبيض يعتقد، صباح الاثنين، أن ثمة احتمالاً لإحراز تقدم في المحادثات في وقت لاحق من اليوم، لكن بحلول أواخر بعد الظهر اتضح أنها وصلت إلى طريق مسدود، حسب «أكسيوس».

وأبلغت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، مساءً وبأمر من روبيو، نظيرتها الإيرانية بأن على وفد عراقجي مغادرة نيويورك فوراً.

وتوجه الوفد إلى المطار بعد ساعات، واستقل رحلة إلى الدوحة عند الساعة 1:20 فجر الثلاثاء. وأكد المصدر الثاني أن واشنطن طلبت مغادرة الوفد، لكنه قال إن عراقجي كان مقرراً أن يغادر عائداً إلى طهران مساء الاثنين في جميع الأحوال.

عراقجي خلال مشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي (الخارجية الإيرانية)

ووصف «أكسيوس» الخطوة بأنها «توبيخ دبلوماسي غير معتاد بدرجة كبيرة»، رغم أن الإيرانيين كانوا سيغادرون قريباً على الأرجح، وقال إنها تكشف عمق انعدام الثقة بين البلدين.

ونفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن تكون المغادرة جاءت استجابة لطلب أميركي. وقالت على منصة «إكس» إن الوفد غادر نيويورك مساء الاثنين «وفقاً للجدول الذي أُبلغت به وزارة الخارجية الأميركية مسبقاً في 17 سبتمبر (أيلول)»، مضيفة أن الخارجية الأميركية، «بعدما لم تحقق شيئاً»، لجأت إلى نشر «أخبار لا أساس لها ولا قيمة».

الرد الأميركي

وتسلم عراقجي، مساء الثلاثاء في الدوحة، الرد الأميركي على مقترح طهران لإنهاء الحرب من الوسطاء القطريين، حسب مسؤول مطلع تحدث إلى «رويترز».

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، أن الرد يخضع للدراسة، من دون أن تكشف مضمونه.

وقال المسؤول إن الجانبين متفقان إلى حد كبير على الخطوات، لكنهما لا يزالان مختلفين على ترتيب تنفيذها، ضمن خطة لبناء الثقة على مدى سبعة أيام تمهد للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو (حزيران).

وقالت مصادر إقليمية لـ«أكسيوس» إن الوسطاء القطريين يواصلون محادثاتهم مع الطرفين بشأن مقترح توفيقي.

«سنضربهم أو نتوصل إلى اتفاق»

وفي واشنطن، سئل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عن كيفية التوصل إلى اتفاق مع نظام يصفه بأنه «مجنون»، فقال: «ربما سأضربهم». وأضاف: «علينا اتخاذ هذا القرار. سنضربهم أو نتوصل إلى اتفاق. لكن الوقت حان تقريباً. سينتهي هذا الأمر قريباً جداً، بطريقة أو بأخرى».