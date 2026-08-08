وكالة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بـ«مقذوف غير محدد» قبالة عُمان

أفادت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية»، السبت، بأن سفينة أصيبت بمقذوف قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتواؤه من دون وقوع إصابات.

وقالت الهيئة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، «أفاد مصدر موثوق به بأن سفينة أصيبت بمقذوف غير محدد، تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه. ولم ترد أي تقارير عن تأثير بيئي. وأفيد أيضاً بأن السفينة وطاقمها بخير».

وقالت الإمارات، اليوم السبت، إن إيران هاجمت ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بصاروخ أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، في أحدث تصعيد للهجمات على حركة الملاحة البحرية هناك.

وقالت شركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك)، أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم، أمس الجمعة، إن 15 سفينة تابعة لها تعرضت لما وصفتها بأنها هجمات غير مبررة أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية الصراع. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.