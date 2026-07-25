إيران: مقتل بحار في الهجوم الأوكراني على سفينة ببحر قزوين

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، بالهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وقالت إن الهجوم أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر.

ووصفت طهران الواقعة بأنها «عمل عدواني»، مضيفةً أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي، واتهمت أوكرانيا بالسعي إلى توسيع نطاق الحرب الروسية - الأوكرانية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، في وقت سابق اليوم، إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفناً أخرى تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.

وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: «حققنا أيضاً نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران».

ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل إضافية.

ولاحقاً اتهم زيلينسكي روسيا بتقديم صور بالأقمار الاصطناعية لإيران تساعدها في توجيه هجماتها في الشرق الأوسط.