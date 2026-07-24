مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي في إطلاق نار بالضفة الغربية

قُتل 4 فلسطينيين على الأقل وأُصيب آخرون، الجمعة، في إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

ووقع تبادل إطلاق النار في قرية تل قرب نابلس المتاخمة لمستوطنة حفات جلعاد في الضفة الغربية.

من جهتها، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود) ‌إن ‌شخصاً ​قُتل ‌وأصيب ⁠اثنان ​في إطلاق ⁠نار قرب ⁠مستوطنة ‌حفات جلعاد ‌في ​الضفة ‌الغربية صباح الجمعة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، برد «حازم» إثر الهجوم في الضفة الغربية، الذي أسفر عن مقتل إسرائيلي. وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: «سنتحرك بحزم ضد الإرهابيين ومن أرسلهم»، مضيفاً أنه سيعقد اجتماعاً مع مسؤولين أمنيين «لمناقشة الرد على هذا الهجوم الدامي».