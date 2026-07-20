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شؤون إقليمية

إيران: لن نسمح باستخدام مضيق هرمز لتهديد أمننا

بقائي أكد أن الاتصالات مع واشنطن مستمرة عبر الوسطاء

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تظهر تصاعد الدخان من انفجار في موقع غير معروف، خلال ما قالت القيادة إنها ضربات استهدفت إيران (رويترز)
صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تظهر تصاعد الدخان من انفجار في موقع غير معروف، خلال ما قالت القيادة إنها ضربات استهدفت إيران (رويترز)
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إيران: لن نسمح باستخدام مضيق هرمز لتهديد أمننا

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تظهر تصاعد الدخان من انفجار في موقع غير معروف، خلال ما قالت القيادة إنها ضربات استهدفت إيران (رويترز)
صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تظهر تصاعد الدخان من انفجار في موقع غير معروف، خلال ما قالت القيادة إنها ضربات استهدفت إيران (رويترز)

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز لتهديد أمنها، في ظل احتدام الصراع مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل هذا الممر الاستراتيجي، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي في طهران، إن بلاده «لن تسمح بإساءة استخدام هذا الممر المائي مرة أخرى لتهديد أمن إيران ومصالحها الوطنية»، مؤكداً أن طهران «مصممة على اتخاذ الإجراءات اللازمة» للدفاع عن سيادتها وحماية مصالحها.

ولفت بقائي إلى أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة، رغم الضربات العسكرية الأميركية. وقال: «لقد أُبلغنا عبر وسطاء، وتلقينا رسائل، من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطا في الأيام الأخيرة، وقد نُقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء».

ووسّعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران، اليوم، مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء إيران، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضمّ محطة للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتَي نفط في مضيق هرمز.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها «استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة وشبكات اتصالات، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز».

وقال الرئيس دونالد ترمب للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم، «ضربناهم بقوة شديدة مجددا الليلة»، مشيرا إلى أن هذه الضربات جاءت ردّا على مقتل الجنود الأميركيين الثلاثة في الأيام الماضية في الحرب. وأضاف أن هؤلاء الجنود قتلوا لكي «لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي».

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حرب إيران مضيق هرمز إيران أميركا

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