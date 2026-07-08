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شؤون إقليمية

آلاف يشاركون في مراسم تشييع خامنئي بالعراق

شاحنة تحمل نعش المرشد الإيراني السابق علي خامنئي تشق طريقها عبر حشود المعزين خلال موكب الجنازة في النجف العراقية (أ.ب)
شاحنة تحمل نعش المرشد الإيراني السابق علي خامنئي تشق طريقها عبر حشود المعزين خلال موكب الجنازة في النجف العراقية (أ.ب)
  • النجف العراق: «الشرق الأوسط»
TT
  • النجف العراق: «الشرق الأوسط»
TT

آلاف يشاركون في مراسم تشييع خامنئي بالعراق

شاحنة تحمل نعش المرشد الإيراني السابق علي خامنئي تشق طريقها عبر حشود المعزين خلال موكب الجنازة في النجف العراقية (أ.ب)
شاحنة تحمل نعش المرشد الإيراني السابق علي خامنئي تشق طريقها عبر حشود المعزين خلال موكب الجنازة في النجف العراقية (أ.ب)

خرج آلاف اليوم (الأربعاء) لشوارع مدينة النجف العراقية، للمشاركة في تشييع الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي الذي قُتل في بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في إطار مراسم شهدت مشاركات حاشدة داخل بلاده، وامتدت إلى خارج حدودها.

ورفع المشيعون صوراً كبيرة لخامنئي، ورددوا هتافات: «الموت لأميركا»، و«الموت لإسرائيل»، بينما كان نعش خامنئي يقطع الطرقات على متن شاحنة كبيرة.

ورفرفت الأعلام العراقية والإيرانية فوق الحشود، إلى جانب لافتات أظهرت وجود الجماعات المسلحة العراقية القوية المدعومة من طهران التي انضم أنصارها إلى المراسم.

قُتل خامنئي في 28 فبراير الماضي في غارات جوية إسرائيلية وأميركية على بلاده (رويترز)

ووصل نعش خامنئي مساء أمس (الثلاثاء) إلى مطار النجف الدولي؛ حيث أقام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وكبار المسؤولين والشخصيات الدينية مراسم استقبال رسمية. ووصل كذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة «الحرس الثوري» للمشاركة في المراسم التي من المتوقع أن تستمر حتى مدينة كربلاء بالعراق، قبل إعادة نعش خامنئي إلى إيران ليوارَى الثرى.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له في مطار النجف الدولي بالعراق (رويترز)

وفي ذروة الحرب، وقبل وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان) الماضي، استهدفت إسرائيل كبار قادة إيران، ويرجَّح أنها استخدمت -في حالة واحدة على الأقل- ظهورهم العلني لتحديد مواقعهم. كما هدَّدت بقتل خامنئي الابن.

مشيعون يحيطون بشاحنة تحمل نعش خامنئي خلال موكب الجنازة في النجف العراقية (أ.ب)

وخلال المراسم، رفع مشاركون شعارات ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينها دعوات إلى قتله، أو موته، بعد مقتل خامنئي في بداية الحرب بضربات أميركية إسرائيلية.

آلاف يتجمعون في مرقد الإمام علي بالنجف العراقية (رويترز)

وتصاعدت الرسائل السياسية المرافِقة للتشييع، في وقت توقفت فيه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مؤقتاً، إلى ما بعد انتهاء مراسم الدفن.

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طهران تندد بـ«انتهاك» أميركي للاتفاق المؤقت

صورة من مقطع فيديو لانفجاراتٍ وقعت في مدينة بندر عباس، الميناء الرئيسي في إيران(أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو لانفجاراتٍ وقعت في مدينة بندر عباس، الميناء الرئيسي في إيران(أ.ف.ب)
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT

طهران تندد بـ«انتهاك» أميركي للاتفاق المؤقت

صورة من مقطع فيديو لانفجاراتٍ وقعت في مدينة بندر عباس، الميناء الرئيسي في إيران(أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو لانفجاراتٍ وقعت في مدينة بندر عباس، الميناء الرئيسي في إيران(أ.ف.ب)

نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الأربعاء) بما وصفته بالانتهاك الأميركي للاتفاق المؤقت، بعد شن الولايات المتحدة عشرات الضربات على أهداف داخل إيران رداً على استهداف ناقلات في مضيق هرمز.

وأضافت الوزارة في بيان، أن «انتهاك ترتيباتنا في مضيق هرمز واستمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان يجعلان الاتفاق المؤقت غير فعال».

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء اليوم بوقوع سلسلة من الانفجارات في مدينة بوشهر الساحلية التي تضمّ المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، فيما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول محلي قوله إنه تم «استهداف قاعدتين عسكريتين في بوشهر بجنوب إيران صباح اليوم دون أنباء عن إصابات حتى الآن».

وتقع بوشهر في جنوب غرب إيران قبالة جزيرة خرج، التي تُعدّ الميناء النفطي الرئيسي الذي يمرّ عبره عادة 90 في المئة من النفط الخام الإيراني.

كما أعلنت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» تعلن مقتل أحد عناصرها بهجوم «بطائرات العدو المسيرة» صباح اليوم.

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حرب إيران أميركا إيران
شؤون إقليمية

«الحرس الثوري» يعلن استهداف 85 منشأة أميركية في الكويت والبحرين

المسيرة الإيرانية «شاهد» (أ.ب)
المسيرة الإيرانية «شاهد» (أ.ب)
  • طهران: «الشرق الأوسط»
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  • طهران: «الشرق الأوسط»
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«الحرس الثوري» يعلن استهداف 85 منشأة أميركية في الكويت والبحرين

المسيرة الإيرانية «شاهد» (أ.ب)
المسيرة الإيرانية «شاهد» (أ.ب)

قال الحرس الثوري الإيراني الأربعاء إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأميركية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأميركية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي.

وذكر البيان «في رد أولي على هذا العدوان، نفذت القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيّرات، استهدفت 85 منشأة عسكرية أميركية رئيسية« في البلدين، كما أسقطت مسيّرة من طراز «إم كيو-9».

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شؤون إقليمية

قالبياف يتهم أميركا بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف... 12 أكتوبر 2024 (رويترز)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف... 12 أكتوبر 2024 (رويترز)
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قالبياف يتهم أميركا بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف... 12 أكتوبر 2024 (رويترز)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف... 12 أكتوبر 2024 (رويترز)

اتهم رئيس ​البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم (الأربعاء)، الولايات المتحدة ‌بارتكاب ‌انتهاكات جسيمة ​لمذكرة ‌تفاهم إنهاء الحرب، ⁠مشيراً ​إلى الهجمات ⁠الأميركية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية ⁠والتهديدات ‌بمواصلة الضربات ‌وانتهاك «الترتيبات» ​الإيرانية ‌في ‌مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على ‌لبنان.

وقال قاليباف في منشور على ⁠منصة ⁠«إكس «لقد انتهى عصر التنمّر والابتزاز... نحن لا نرضخ».

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