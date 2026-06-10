إردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا أيضاً

إيران: الضربات الأميركية تضر بمسار التفاوض

إيرانيون يمرون بسياراتهم أمام لوحة دعاية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها «إسرائيل لن ترى الخمسة عشر عاماً المقبلة» في ساحة فلسطين بطهران (إ.ب.أ)

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، الولايات المتحدة وإسرائيل بتقويض المسار الدبلوماسي الهادف إلى إنهاء الحرب، بعد ضربات متبادلة بين طهران وواشنطن قرب مضيق هرمز، وضربات إسرائيلية متواصلة في لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة «لا يمكن أن تتقدم» في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مضيفاً: «بعد ما حدث خلال الليل، نحتاج إلى إعادة تقييم المسار الدبلوماسي مع واشنطن... أي عملية دبلوماسية تتطلب حداً أدنى من الاستقرار».

واتهم بقائي واشنطن بإلحاق الضرر بالعملية الدبلوماسية عبر «رسائل متناقضة» وتغييرات متكررة في المواقف والمطالب، فضلاً عن «الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار».

وقال، في مقطع فيديو نقلته وسائل إعلام إيرانية: «للأسف، تلحق الولايات المتحدة ضرراً بهذه العملية الدبلوماسية من خلال رسائلها المتناقضة وتغييراتها المتكررة في المواقف والمطالب، والأسوأ من ذلك كله، من خلال انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار».

وأضاف أن إسرائيل تضر بالمسار نفسه من خلال «الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان».

وتابع بقائي: «أي عملية دبلوماسية تتضرر باستخدام القوة واللجوء إلى أعمال غير قانونية على الأرض».

وجاءت تصريحات بقائي بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة شن ضربات جوية على مواقع في جنوب إيران، قالت القيادة المركزية الأميركية إنها استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادار، رداً على إسقاط مروحية أميركية من طراز «أباتشي» قرب مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حمّل إيران مسؤولية إسقاط المروحية، متوعداً بالرد، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية إنقاذ فردَي الطاقم بواسطة زورق مسيّر تابع للبحرية الأميركية، في أول عملية من هذا النوع.

وفي المقابل، أعلنت إيران تنفيذ هجمات صاروخية على مواقع في البحرين والكويت، بينما قال الأردن إنه أسقط خمسة صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة موفق السلطي الجوية التي تستضيف قوات أميركية.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل الوسطاء، بقيادة باكستان، محاولاتهم لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران نحو اتفاق دائم، في وقت يتمسك فيه الطرفان بمواقف متشددة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز