مقتل إسرائيلي في هجوم مسلح بالضفة الغربية

أفادت الشرطة الإسرائيلية وفرق الإسعاف اليوم (الأحد) بمقتل رجل إسرائيلي واحد على الأقل، في هجوم مسلح بالضفة الغربية.

وقالت ​هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصاً قُتل وأصيب ‌خمسة ‌آخرون ⁠في ​إطلاق نار يشتبه ⁠في أنه هجوم إرهابي وصرحت الشرطة ‌الإسرائيلية ​أن ‌مشتبهاً ‌به في إطلاق النار ‌جرى «تحييده» في منطقة كوخاف يائير، وهو من سكان مدينة الطيبة العربية، الواقعة شمال موقع الهجوم، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وبحسب صورة من موقع الحادث، استخدم المهاجم رشاشاً بدائي الصنع يُعرف باسم «كارلو» أو «كارل غوستاف». وأعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة أنه تم تحييد منفذ الهجوم والقبض عليه من قبل قوات الأمن، التي لا تزال تبحث عن مهاجم ثانٍ محتمل.

وتم تفعيل حالة تأهب قصوى لاحتمال تسلل آخرين في بلدة تسور ناتان وسط إسرائيل، عقب هجوم إطلاق النار وأمر الجيش الإسرائيلي سكان البلدة بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

وفي الوقت نفسه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم إرسال قوات خاصة إلى موقع الهجوم.