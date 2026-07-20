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ثقافة وفنون

«الفكر النقدي اللامفكّر فيه» لعباس عبد جاسم

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«الفكر النقدي اللامفكّر فيه» لعباس عبد جاسم

ضمن سلسلة «منشورات مركز تنوير للبحوث والدراسات التنموية»، صدر كتاب جديد للناقد العراقي عباس عبد جاسم بعنوان «الفكر النقدي اللامفكّر فيه» في 180 صفحة من القطع المتوسط، وقد تضمن ثلاثة عشر فصلاً ومقدمة.

يقول الناقد في مقدمة الكتاب: «أعني بـ(الفكر النقدي اللامفكّر فيه): إزاحة النقد وإبداله ضمناً بآليات عابرة لقوانين النقدية التي كانت سائدة في مشغل كتابي النقدي (النظرية النقدية العابرة للتخصصات)، وذلك بالتوجّه نحو فكر نقدي يتجاوز النظرية النقدية بالعبور النقدي أولاً، والتأسيس لمفهوم جديد اصطلحت عليه بـ(تنوير التنوير) ثانياً، وصياغة منظومة من المقولات التي تشكل بنية إطارية لفكر نقدي يتجاوز نقد النقد ثالثاً».

ويرى المؤلف أن «دور الرسالة قد انتهى بعد أن انتهى (المثقف الرسولي)، واضمحلّت فاعلية المفكر العربي بعد أن تراجعت منظومة الفكر العربي، إن لم نقل توقفت عند حدود معينة من ميتافيزيقيا العمق، والأنظمة الآيديولوجية، حتى تغيّر العالم بالتحولات الميتامعرفية، وما بعد المعلوماتية».

وقد يجد القارئ في هذا الكتاب بعض التداخل بين فصوله، هذا على الرغم من استقلالية كل فصل عن الآخر، والسبب في ذلك تعالق الأفكار بعضها بحجر بعض، أو تنافذ بعضها ببعض في هذه الأطروحة.

ويقول الناقد عبد جاسم في مقدمته: «إن كان الفكر النقدي اللامفكّر فيه استراتيجية عبر نقدية، مركبة من (فكر نقد لا مفكر فيه)، فإن ما يقتل هذا الفكر التأليه والتعالي على الفهم والمعاني البشرية بصيغتَي التضخيم الفكري والتهويل العقائدي».

وهو يعترف بأنه «لم يخفِ ممارسته في نحت المصطلحات واشتقاقها بصيغ جديدة من الاجتهاد الإبستيمي في صوغ البنى المصطلحية، وكيفية توظيفها في الفكر النقدي ما بعد النظرية، وما تنطوي عليه من دلالات اصطلاحية بوصفها كائنات لغوية حية ومتحرِّكة في حقل الفكر المابعدي، وكيفية توظيف هذه المصطلحات كآليات اشتغال لمدلولات مفهومية متجدّدة مع قوانين تطور حركة العصر والعالم».

من فصول الكتاب: واقعية الكوانتم والبنى الواقعية المتحوّلة، والفكر النقدي اللامفكر فيه، ونقد ما بعد الأكاديمية: مقدمة في الفكر النقدي ما بعد النظرية النقدية، وبينونة الفكر النقدي وإشكالية اللامفكّر فيه، وبراديغما الفكر النقدي ما بعد النظرية النقدية، ونظرية النظرية في الفكر النقدي، ونقد النقد وإشكالية المصطلح والمفهوم في الفكر النقدي، وتنوير التنوير: نحو أطروحة جديدة في الفكر النقدي، وفلسفة الفلسفة: تراجع الفلسفة من منظور الفكر النقدي، ونقد اليسار العربي ما بعد الكولونيالية، ونقد الإنتجليسيا الرثة، والريبورت المفكر: الرقمنة بوصفها بنية مفكرنة، ونحو فكر نقدي جديد لفهم السايبورغ (الجنس الافتراضي).

وكانت هذه الدراسات قد نُشرت في مجلة «الأديب الثقافية» العراقية ابتداء من العدد السادس من عام 2023، والأعداد التالية له.

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