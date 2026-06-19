يمان الحاج لـ«الشرق الأوسط»: الموسيقى ترافق تطوري في الحياة

في عام 1955، كتب الأخوان رحباني كلمات أغنية «مرفرف الدلال» وصاغاها بما يتناسب ولحن الأغنية الكوبية الشهيرة «كيزاس كيزاس كيزاس». وسرعان ما حققت الأغنية انتشاراً واسعاً بصوت السيدة فيروز، قبل أن تعيد الفنانة فاديا طنب تقديمها لاحقاً. كما استهوت عدداً من الموسيقيين الذين أعادوا توزيعها برؤى عصرية، من بينهم الموسيقي جان ماري رياشي الذي قدّمها بعنوان «بالعكس» بمشاركة رامي عياش وعبير نعمة.

وأخيراً، عادت «مرفرف الدلال» إلى الواجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت تداولاً لافتاً. كما اختارت الموسيقية والمغنية يمان الحاج إعادة تقديمها بقالب موسيقي جديد، قبل أن تشارك والدتها فاديا طنب الحاج أداءها في نسخة تجمع بين صاحبة الأغنية في إحدى أشهر محطاتها، وابنتها التي أعادت إحياءها بروح معاصرة. وقد حصد هذا العمل نسب مشاهدة مرتفعة، لا سيما أنه جمع بين جيلين فنيين مختلفين، وبين أم وابنتها في لقاء موسيقي حمل الكثير من الحنين والتجدد.

قدمت أغنية {مرفرف الدلال} في دويتو مع والدتها (يمان الحاج)

فهل شكّل هذا الدويتو نوعاً من المواجهة الفنية أو حمل في طياته شيئاً من التحدي؟ ترد يمان الحاج في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتبره مواجهة أو تحدياً على الإطلاق، بل تعاوناً فنياً جاء نتيجة رغبتنا في إضفاء روح جديدة على الأغنية من خلال تطعيمها بآلات وتوزيعات موسيقية معاصرة».

وتتابع مؤكدة أنها تستمتع دائماً بالغناء إلى جانب والدتها، وتوضح: «ربما يكمن التحدي الوحيد في هذه الثنائية في منح كل صوت مساحته الخاصة وحضوره المستحق، بحيث نصل إلى نتيجة تبرز جمال الصوتين معاً. كان من الممكن أن تأتي الأغنية بمستوى عادي أو أقل مما توقعناه، لكنها خرجت على العكس تماماً، مفعمة بالدفء والمشاعر الصادقة. فهي نابعة من علاقة أم بابنتها، ومن المحبة والحنان اللذين يجمعاننا».

اعتادت يمان الحاج أن تطلّ على متابعيها عبر مقاطع فيديو قصيرة تعيد من خلالها قراءة أغانٍ معروفة بأسلوب موسيقي مختلف.

تهتم بالتسمك بالأغنية الأصيلة وإيصالها لأجيال جديدة (يمان الحاج)

فقدّمت «بدنا نروق» لهيفاء وهبي بروح مستوحاة من أسلوب عزيز مرقة، معتمدة على آلة الغيتار بأنه ركيزة أساسية للتوزيع الموسيقي. كما أدّت أعمالاً أخرى بنفحات قريبة من أسلوب عبير نعمة، إلى جانب إعادة تقديم أغنية «حبيبي يا نور العين» لعمرو دياب برؤية خاصة بها.

فكيف تتأثر يمان بالموسيقى التي تستمع إليها؟ وما الأسرار التي استقتها من هذا العالم الواسع؟ تردّ في سياق حديثها: «الموسيقى ترافق تطوري في الحياة وكل تغيير يصيب شخصيتي وتفكيري. أحياناً عندما أطّلع على أغان قديمة أشعر بأنها لا تمت لي بأي صلة. فالأغنية برأيي كالصورة تطبعها اللحظة التي ولدت فيها فتوثّقها. ومرات كثيرة أكتشف نواحي في الموسيقى لم ألاحظها من قبل. فمن الجميل رؤية الموسيقى باعتبارها مرآة لتقدمي في الموسيقى».

وغالباً ما تنجز يمان ألحانها من الصفر، فتبتكر بنية موسيقية تنبع من أسلوبها الخاص ورؤيتها الفنية. وتندرج أغنية «بخيالي»، التي أطلقتها أخيراً، ضمن هذا الإطار. استوحت فيها بعض ملامح الأداء الغنائي لعبير نعمة والتوزيع الموسيقي الذي يقدمه سليمان دميان. وتتحدث يمان عن أوجه الشبه التي تجمعها بعبير نعمة، فتقول: «ثمة نقاط مشتركة كثيرة بيننا، أبرزها الميل إلى التجديد الفني وعدم الركون إلى نمط واحد. لكنها أكثر تعمقاً مني في الفن الشرقي، كما أننا نتشارك في الخلفية الموسيقية والخط الغنائي، أما على صعيد الصوت، فالأمر مختلف تماماً، إذ يتمتع كل منا بخامة وأسلوب أداء خاصين به».

تقول أن ما تقدمه اليوم هو أشبه بخليط موسيقي مركّب من عناصر وتجارب متعددة (يمان الحاج)

ولا يقتصر إعجاب يمان بعبير نعمة، بل يمتد أيضاً إلى الفنان المصري تووليت. وتقول: «يملك أسلوباً غنائياً متفرداً لا يشبه أحداً، وأتمنى التعاون معه في عمل فني. فهو يعزف على الغيتار، ويكتب ويلحن بروح لاتينية مميزة. وقد لفتني كثيراً في أحد حفلاته عندما قدّم أغانيه بتوزيعات مستوحاة من موسيقى الجاز».

وكما تُكنّ الإعجاب لعبير نعمة وتووليت، فإنها تثمّن أيضاً تجربة الفنانة هيفاء وهبي، وتصفها بـ«الذكية». وعندما نسألها ماذا كانت ستفعل لو كانت مكانها، تجيب: «هناك فرق شاسع بيننا كما الشمس والقمر. ولا أرى نقاط تشابه حقيقية تجمعنا. لكنني أقدّر جرأتها وقدرتها الدائمة على التجدد في عالم الغناء. كما أنني معجبة بشجاعتها وتمسكها بقناعاتها من دون الالتفات كثيراً إلى آراء الآخرين. فهي تملك روح تحدٍ لافتة، وأرى أن جزءاً كبيراً من جمالها ينبع من شخصيتها وروحها».

وعما إذا كانت لا تزال في مرحلة البحث عن هويتها الفنية، ترد: «أحب الشمولية في الفن، ولذلك لا أرغب في حصر نفسي ضمن قالب محدد. فالتجدد ضروري لأي فنان، شرط أن يحافظ على بصمته الخاصة. واليوم أشعر بأنني وجدت مساحة تعبّر عني في الأغنية الشرقية، فيما تراجع حماسي لتقديم الأغنيات الغربية. تربطني علاقة وثيقة بالألحان الشرقية وبالآلات الموسيقية التي ترافقها، وهو ما يمنحني هوية فنية خاصة. وأشبّه الأمر بقطع (البازل) التي أعيد تركيبها بطريقتي الخاصة».

وتتابع: «أنا، مثل والدتي فاديا طنب والفنانة عبير نعمة، متشبعة بموسيقى وألحان متنوعة تركت أثرها في تكويننا الفني. وما أقدمه اليوم هو أشبه بخليط موسيقي مركّب من عناصر وتجارب متعددة. لذلك أعتقد أن صوتي الموسيقي سيبقى في حالة تطور وتحوّل دائمين».

أحب الشمولية في الفن ولا أرغب في حصر نفسي ضمن قالب محدد يمان الحاج