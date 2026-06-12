عزيز عبدو: على الفنان إحاطة نفسه بأشخاص ينبّهونه إلى أخطائه

رغم انتمائه إلى جيل الفنانين الشباب، يحرص المغني عزيز عبدو على تقديم عمل متكامل يخاطب مختلف الفئات العمرية؛ فلم ينجرف يوماً وراء الترندات الرائجة أو الأغنية التجارية السريعة. كما لم تغرّه معايير مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة أعماله الفنية. وفي كل عمل يقدّمه يبرز حرصه على انتقاء الكلمة الراقية واللحن المتقن، مبتعداً عن المفردات المبتذلة والألحان التي تفتقر إلى الجاذبية. وأخيراً أطلق أغنيته الجديدة «في القلب» بإيقاعات الـ«لاتين بوب»، وصوّرها تحت إدارة المخرجة فرح علامة التي أضفت عليها أجواءً مفعمة بالفرح والطاقة الإيجابية.

ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أنني من الفنانين الشباب، لكنني أنتمي إلى المدرسة الفنية القديمة. لذلك أتمسّك بتقديم العمل الأصيل على مستوى الكلمة واللحن، وأتعامل مع خياراتي الفنية بكثير من التأنّي».

ويروي في سياق حديثه كيف وُلدت أغنية «في القلب» بشعر ولحن ثنائيين. فشارك بكتابتها كل من تامر حسين ومُصطفى ناصر، ولحّنها عمر مُصطفى بمُشاركة شادي حسن، في حين تولّى التوزيع الموسيقيّ سليمان دميان، في خلطة موسيقيّة جمعت بين الإحساس العصريّ والطابع الإيقاعيّ الشبابيّ.

صوّر كليب أغنيته الجديدة {في القلب} تحت إدارة المخرجة فرح علامة (اليان الحاج)

ويضيف: «كنا في جلسة تجمعنا معاً في مصر مع ملحنَي وكاتبَي العمل. وراودتني فكرة تقديم أغنية يشارك فيها جميع الموجودين، فوُلدت (في القلب) التي أعدّها أغنية جميلة قلباً وقالباً».

منذ بداياته الفنية، طبع مشوار عزيز عبدو الغنائي صورة شبابية نابضة، وترجمها بألحان تنبع من موسيقى الـ«لاتين بوب»، فصارت تلازمه كهوية غنائية طغت على أغانيه عامة. فلماذا قام بهذا الخيار؟ يردّ: «منذ إصداري في عام 2004 أغنية (جو جنون) اتخذت هذا النوع من الموسيقى كبصمة فنية لي. فوجدتها تشبهني بطاقتها الفرحة ووقعها الإيجابي على الناس. فعندما أغني أبحث عما يمثّل شخصيتي. فالغناء ليس تمثيلاً، بل صورة تعكس شخصية صاحبها. ولذلك عندما ألتقي بأحدهم يسر لي فوراً أنني أشبه أغنياتي، وهو أمر يسعدني. فأنا بعيد كل البعد عن المزاج الدرامي وأجواء النكد. وأحب أن أنثر حولي طاقة تحيي حب الحياة».

أخيراً، أصدر عزيز عبدو عدة أغانٍ جديدة، ولكن باللهجة المصرية، فهل يتّخذ هذا الخط مساراً له؟ يوضح: «مصر ركني المفضل لصناعة أغنياتي، وصدف أن ركزت على اللهجة المصرية، ولا سيما أن لديّ جمهوراً عريضاً فيها. ولكنني بالطبع لا أنوي حصر أغانيّ بهذه اللهجة، وحالياً أحضّر لأغانٍ باللبنانية بالتعاون مع ملحنين وشعراء محليين. وقد يكون بينهم زياد برجي وهشام بولس ومنير بوعساف وأحمد ماضي وعلي المولى وغيرهم. فالصورة لم تتضح بعد تماماً، وأنا متحمس جداً لهذه الخطوة».

برأي عبدو أن الكليب لم يفقد أهميته لأن الجمهور يحب أن يشاهد الفنان وهو يؤدي أغنيته (اليان الحاج)

ويشير إلى أنه يعتزم إصدار باقته الغنائية اللبنانية بعد شهر رمضان المقبل، لافتاً إلى أنه يصوّر حالياً ثلاث أغنيات باللهجة المصرية في تركيا، ما يدفعه إلى التريّث في طرح أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد عزيز عبدو أن صناعة الفن اليوم باتت أكثر صعوبة مما كانت عليه في السابق. ويقول: «يتطلب العمل الفني ميزانيات كبيرة، وأحياناً تصل تكلفة تنفيذ أغنية واحدة إلى نحو 35 ألف دولار. لكن الأهم يبقى عملية التسويق المرافقة للإصدار، فمهما توافرت في الأغنية عناصر فنية جيدة، يظل التسويق عاملاً أساسياً في نجاحها».

وعن الكليبات المصوّرة، تسأله «الشرق الأوسط» عمّا إذا كانت لا تزال تشكّل عنصراً أساسياً يرافق الإصدارات الغنائية، فيجيب: «نحن نعيش في عصر الصورة والصوت، ولذلك لم تتراجع أهمية الكليب يوماً. فهو يفرض نفسه على أي عمل غنائي؛ لأن الجمهور يحب أن يشاهد الفنان وهو يؤدي أغنيته. وأعتبر الكليب قيمة مضافة للأغنية، لا سيما أنني أتعامل مع كل عمل أقدّمه على أنه مشروع نجاح، أو ما يُعرف بـ(هيت)».

لوحظ اتجاه عدد من الفنانين أخيراً إلى تقديم أغانٍ ترتكز على جمل موسيقية معروفة مع إدخال تعديلات طفيفة عليها، فهل يخشى الوقوع في هذا الفخ؟ يجيب: «على الفنان أن يعرف جيداً أين تكمن مصلحته الفنية، وأن يتعامل مع مسيرته بموضوعية. وتزداد المشكلة عندما يغيب من يمكنهم تنبيهه إلى الأخطاء التي قد يرتكبها. وهي مهمة تقع غالباً على عاتق مدير الأعمال. وأعتقد أن غياب هذا النوع من الأشخاص عن محيط الفنان قد يوقعه في أكثر من مطبّ».

صناعة الفن اليوم باتت أكثر صعوبة... والتسويق عامل أساسي في نجاحها عزيز عبدو