شاشة مطورة وكاميرا لمراقبة الأطفال داخل السيارة

يعتبر جهاز «بلاي تو فيديو ألترا» (Play2 Video Ultra)، من شركة «أوتوكاست»، الإضافة الأمثل لتحويل شاشة سيارتك إلى مركز ترفيهي متكامل. في ظل التطور المستمر لشاشات السيارات وزيادة حجمها وتعزيز جودتها، لماذا لا تستغل هذه الميزات خلال لحظات الانتظار غير المتوقعة؟ يتيح لك هذا الجهاز إمكانية الاسترخاء في مقعدك، ومتابعة ما تحب أثناء الانتظار، أو في داخل مواقف السيارات داخل مراكز التسوق، حتى ينجز شريكك جولة التسوق.

شاشة سيارة منصة للتطبيقات

يمكنك التعامل مع جهاز «بلاي تو فيديو ألترا» كمنصة تجمع الكثير من التطبيقات، التي تفتقر إليها منظومة سيارتك الداخلية، ما يثري تجربتك الترفيهية في أثناء القيادة. وبذلك، يصبح بمقدورك تشغيل تطبيقات البث الشهيرة مثل «نتفليكس» و«يوتيوب» و«برايم فيديو» مباشرة داخل سيارتك، باستخدام اشتراكاتك الخاصة.

يعتمد الجهاز في تشغيله على نظام تشغيل «أندرويد» مدمج، وهو متوافق مع هواتف «آيفون» و«أندرويد» عبر نظامي «كار بلاي» أو «أندرويد أوتو». كما يدعم تكنولوجيا «بلوتوث» من الإصدار 5.4، وشبكات «واي فاي» ثنائية النطاق. وللاستمتاع بتجربة صوتية متكاملة، يجري تشغيل الصوت مباشرة عبر النظام الصوتي لسيارتك.

وبصفتي من مستخدمي أجهزة «أبل»، فإن كلتا سيارتيّ تدعمان نظام «كار بلاي»، ولم يتطلب إعداد هذا الجهاز الصغير ـ الذي يأتي بحجم الجيب ـ سوى توصيله بكابل «يو إس بي ـ إيه»، كما يأتي معه محول «يو إس بي ـ سي». وتعتمد جودة البث، بشكل مباشر، على قوة إشارة هاتفك الذكي، فكلما كانت الإشارة أقوى، كلما كانت تجربة مشاهدة الفيديو أفضل. وقد توليت إنجاز الإعدادات الأولية للجهاز أثناء توقفي في مرآب المنزل، لذا استخدمت شبكة الـ«واي فاي» المنزلية.

وعند استخدام الجهاز خارج المنزل والاتصال بهاتفي «آيفون» عبر شبكة الجيل الخامس، لم أواجه أي مشكلات. ويتميز جهاز «بلاي تو فيديو ألترا» بدعمه لتكنولوجيا «بلوتوث 5.4»، وشبكات «واي فاي» ثنائية النطاق.

بجانب ما سبق، يحتوي الجهاز على منصة تطبيقات مدمجة توفر تشكيلة واسعة من الخيارات. وفي أثناء اتصال «بلاي تو فيديو ألترا»، يمكنك العودة إلى شاشة «كار بلاي»، أو «أندرويد كار» بضغطة زر واحدة على الشاشة.

ومع كل هذه الميزات، من الضروري تذكر أن الجهاز مصمم للاستخدام داخل السيارة، حيث تأتي السلامة أولاً ودائماً. ويتعين على السائقين تقليل عوامل التشتيت إلى الحد الأدنى، لذا يجب استخدام الجهاز بمسؤولية، مع تركيز كامل الانتباه على الطريق، وبالتأكيد، عليك تجنب القيادة في أثناء مشاهدة التلفزيون. ويتوفر الجهاز عبر الموقع الإلكتروني للشركة بسعر 89 دولاراً و99 سنتاً https://www.ottocast.com/products/play2video-ultra.

محول "يو إس بي ـ سي" لتوصيلة اجهزة "اوتوكاست"

كاميرا مدمجة لمراقبة الأطفال

في سياق متصل، أطلقت شركة «أوتوكاست» نظام «كابين كير Cabin» ـ كاميرا مدمجة لمراقبة الأطفال، تتصل بنظام «كار بلاي» عبر محول خاص، ما يضمن سلامة وراحة أطفالك في المقعد الخلفي. ويوفر لك هذا النظام مرآة رؤية خلفية رقمية تغطي المنطقة، التي وُضعت فيها الكاميرا.

وعلى غرار جهاز «بلاي تو فيديو ألترا»، يتميز نظام «كابين كير» بسهولة التركيب والإعداد؛ إذ يكفي توصيل محول «يو إس بي» في المنفذ الخاص بنظام «كار بلاي». ويجري تثبيت الكاميرا على الجزء الخلفي من مسند رأس السائق أو الراكب الأمامي، لمراقبة الرضع في مقاعدهم الخاصة، بينما يمكن توصيل كابل «يو إس بي» بأي منفذ لتزويد الكاميرا بالطاقة.

وبمجرد الانتهاء من التثبيت والتشغيل، ستتمكن في أثناء القيادة من مراقبة الركاب في المقعد الخلفي، بأمان وبلقطات حية ومباشرة عبر شاشة سيارتك، ما يتيح لك إبقاء عينيك متوجهتين للأمام، لضمان قيادة آمنة. ولن تضطر بعد الآن إلى تشتيت انتباهك عن الطريق، للنظر إلى المقعد الخلفي.

وقد استعنت بابن أخي لتجربة النظام ومراقبة أطفاله الثلاثة الصغار، وخرج من التجربة بالانطباع على النحو الآتي: «وأصبحت مراقبة أطفالي في المقعد الخلفي عبر الشاشة الأمامية، أسهل بكثير مما كانت عليه في السابق، حيث كنت أحاول رؤية ابنتي في مقعدها المواجه للخلف، عبر مرآة الرؤية الخلفية، ومرآة أخرى مثبتة على ظهر المقعد. ومع ميزة تقسيم الشاشة لتفعيل الكاميرا ونظام (كار بلاي) معاً، ظلت الشاشة كبيرة بما يكفي لرؤيتها ورؤية خريطة النظام دون أي صعوبة».

نظام "كابن كير" للمراقبة

أما فيما يخص إنجاز الإعدادات، فقد أكد أنه كان سريعاً، وأن توصيل الهاتف بنظام مراقبة المقصورة كان بسيطاً، بفضل الإرشادات المرفقة والتوجيهات الفورية التي تظهر على الشاشة.

وقد جرب النظام في عدة سيارات، ووجد أنه يعمل بكفاءة كاملة دون أي أخطاء، خاصة في الطرازات المجهزة بأحدث شاشات «كار بلاي» العاملة باللمس. وتميزت الأنظمة الأحدث بضوابط تحكم محسنة بشكل ملحوظ، ما زاد سهولة تنشيط الأيقونات والتنقل بينها.

وتأتي الكاميرا بزاوية رؤية عريضة تبلغ 150 درجة وبدقة وضوح تصل إلى 1080 بكسل. أما أثناء الليل، فقد حافظت الصورة على جودتها العالية، بفضل تقنية الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء غير المتوهجة، ما يتيح التقاط الفيديو، دون الحاجة إلى إضاءة صناعية قد تزعج الرضع في أثناء نومهم.

كما يتيح النظام إمكانية الاختيار بين أنماط عرض مختلفة لتلبية الاحتياجات المحددة، بما في ذلك نمط «صورة داخل صورة»، الذي يظهر نافذة متحركة للكاميرا فوق شاشة «كار بلاي» الكاملة.

وفي نمط «الشاشة المقسمة»، يمكنك تفعيل خريطة الملاحة إلى جانب البث المباشر للكاميرا، أو يمكنك الانتقال إلى نمط «الشاشة الكاملة»، لعرض البث الحي للمقاعد الخلفية بشكل كامل.

وتشير مواصفات شركة «أوتوكاست» إلى أن نظام «كابين كير» يدعم هواتف «آيفون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 10» أو الإصدارات الأحدث (من هاتف «آيفون» ستة فما فوق)، ويتطلب وجود شاشة تعمل باللمس تدعم نظام «كار بلاي» السلكي المثبت من المصنع. ويتوفر هذا النظام عبر الموقع الإلكتروني للشركة بسعر 109 دولارات.

https://www.ottocast.com/products/cabin-care-wireless-carplay-adapter$109.00

* خدمات «تريبيون ميديا».