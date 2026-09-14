«وول ستريت» معك أينما ذهبت.. بهذه التطبيقات

يجدر بأي شخص يستثمر أمواله في الأسواق المالية أن يضع في اعتباره تلك النصيحة الشهيرة التي أسداها المستثمر ومدير الصناديق والمؤلف بيتر لينش: «اعرف ما تملكه، واعرف لماذا تملكه».
تطبيقات مالية
ومعرفة ما تملكه أضحى أمرا يسيرا، على الأقل بفضل الأدوات المتاحة على هاتفك الذكي. فقد أقدمت خدمات مثل «غوغل فاينانس « وتطبيق «ستوكس» للأسهم من شركة أبل، على تطوير ميزات الشريط الإخباري المباشر، ومراقبة الأسواق بنحو مستمر عبر السنوات لمتابعة الأوراق المالية المتداولة علنا، والعملات، والمؤشرات. ورغم أن هذه العروض المجانية المدعومة بالإعلانات لا يمكنها إدارة أموالك مباشرة كالتطبيقات التابعة لشركات الخدمات المالية، إلا أنه ما يزال بوسعك تعلم الكثير أثناء تتبع استثماراتك. وإليك نظرة عامة عنها.
• «غوغل فاينانس Google Finance «. ظهر تطبيق «غوغل فاينانس» لأول مرة على شبكة الإنترنت منذ عقدين من الزمان. وفي هذا الصيف، أطلقت غوغل نسخة محدثة مزودة بأدوات جديدة للذكاء الاصطناعي لمراقبة الاستثمارات وتحليل اتجاهات السوق. كما يتوفر تطبيق مخصص لـ «غوغل فاينانس» على نظام أندرويد، بينما تعكف الشركة على تطوير نسخة لنظام تشغيل «إي أو إس».
وتأتي أدوات الذكاء الاصطناعي هذه مصحوبة بإخلاء مسؤولية من غوغل يؤكد أن المحتوى المقدم هو لأغراض إعلامية وصرفة فقط ولا يقدم نصيحة مالية أو استثمارية. وتصف سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة عبر الإنترنت طبيعة البيانات الشخصية التي تُجمع خلال الاستخدام.
وفي نسخة متصفح الحاسوب المكتبي، يمكنك سحب جدول بيانات أو ملف «بي دي إف» أو لقطة شاشة لحسابك الاستثماري الحالي لإضافة أوراقك المالية إلى البرنامج. فما عليك سوى الانتقال إلى لوحة «المحفظة الاستثمارية» على اليسار، والنقر على «إنشاء محفظة»، ثم اختيار «تحميل ملف» وتحديد المستند حتى يستورد «غوغل فاينانس» البيانات. وتكون معلومات محفظتك الاستثمارية مرئية على نسخة الويب المخصصة للهواتف المحمولة من «غوغل فاينانس»، لكنها لا تتزامن حتى الآن مع تطبيق أندرويد.
وفي تطبيق أندرويد، يمكنك إضافة رموز الأسهم يدويا إلى المحفظة أو إلى قائمة المراقبة للأسهم والصناديق التي تتابعها. إذ يمكنك الضغط على زر «القوائم» في الأسفل ثم على علامة (+) للبدء في إضافة رموز الأسهم.
ويوفر «غوغل فاينانس» خوادم وتغذية حية للأسعار المباشرة وأخبار السوق لترافق لوحة متابعة استثماراتك. وإلى جانب تقديم أبحاث عن الشركات، يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في «غوغل فاينانس» تحديد عوامل معينة تفسر سبب تحرك سعر سهم ما في وقت محدد.
كما يمكن للبرنامج تقييم محفظتك الاستثمارية واقتراح نقاط الضعف المحتملة، مثل تركيز الكثير من الاستثمارات في قطاع معين. ولكن تذكر دائما: الذكاء الاصطناعي عُرضة لارتكاب الأخطاء.
«أسهم أبل»
•تطبيق «ستوكس Stocks» « من أبل. أدرجت أبل تطبيق «ستوكس: الأسهم» مع هاتف آيفون الأصلي عام 2007، واستمرت في تحديثه منذ ذلك الحين. وما يزال تطبيق «ستوكس « تطبيقا مثبتا مسبقا على أجهزة آيفون الجديدة، ولكن إذا كنت قد حذفته، فيمكنك تنزيله مجددا من متجر تطبيقات «آب ستور». كما تتوفر نسخ خاصة بأجهزة ماك، وآيباد، وساعة أبل، ونظارة «فيجن برو».
ويضم موقع أبل الإلكتروني وثيقة خاصة بالأسهم والخصوصية لمن يراودهم الفضول بشأن جمع البيانات الشخصية. وفي تطبيق «ستوكس»، يمكنك البحث عن الشركات عبر رموز أسهمها، وإنشاء قوائم مراقبة مخصصة للأسهم، وصناديق السندات، وصناديق الاستثمار المشترك، والصناديق المتداولة في البورصة، والعملات التي تتابعها. وللبدء، اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العليا اليسرى للسطح والشاشة واختر «قائمة مراقبة جديدة».
وعند الضغط على رمز السهم، يعرض التطبيق شاشة معلومات تشمل الأسعار الحالية، والأداء التاريخي، وغير ذلك. وإذا كان لدى الشركة تقرير أرباح سيصدر قريبا، فاضغط على زر «الإضافة إلى التقويم» إذا كنت راغبا في المتابعة. وفي أسفل الشاشة، يعرض تطبيق «ستوكس: الأسهم» قائمة بالنشرات الإخبارية والمقالات ذات الصلة بالشركة، رغم أنك قد تحتاج إلى اشتراك مدفوع لبعض المطبوعات والمنشورات.
وإذا لم يكن التطبيق مفتوحا، فيمكنك متابعة السوق أو الأسهم الفردية عبر سؤال المساعد «سيري».
ولإضافة «أداة مصغرة» خاصة بتطبيق «ستوكس» إلى الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون، اضغط على مساحة فارغة في الشاشة حتى تبدأ الأيقونات في الاهتزاز، ثم اضغط على «تعديل» في الزاوية العليا اليمنى، واختر «إضافة أداة مصغرة»، وحدد تطبيق «ستوكس: الأسهم».
تطبيقات أخرى
يمكنك العثور على العديد من التطبيقات المالية الأخرى المتاحة بعيدا عن أدوات غوغل وأبل، وإن كان الكثير منها يفرض رسوم اشتراك.
• «ياهو فاينانس Yahoo Finance « ويستخدم تطبيق «ستوكس» من أبل بعض البيانات الصادرة عن «ياهو فاينانس». وتوفر «ياهو» بنفسها مستويات مجانية (مدعومة بالإعلانات) وأخرى مدفوعة من موقعها وتطبيقاتها المالية. وتتراوح أسعار النسخ المدفوعة الخالية من الإعلانات بين 8 دولارات و50 دولارات شهريا كلما أضفت ميزات مدفوعة ومتقدمة مثل التقارير البحثية وترشيحات الأسهم من الخبراء. وبدلا من إدخال مقتنيات محفظتك الاستثمارية يدويا، يمكن لـ «ياهو فاينانس» الربط بحساباتك الاستثمارية الحالية عبر خدمة البيانات المالية الآمنة «يودلي».
• شركة «إمباور بيرسونال داشبورد Empower Personal Dashboard « المالية توفر تطبيقات لنظامي «أندرويد» و»آي أو إس» لتتبع محفظتك الاستثمارية بعد إنشاء حساب مجاني.
كما أن هناك الكثير من تطبيقات المالية الشخصية وإعداد الميزانية التي ستتتبع استثماراتك كجزء من نظامك العام لإدارة الثروة. ولكن إذا كنت تلتزم بميزانية محددة بالفعل أو ترغب في طريقة بسيطة لمعرفة ما تملكه (ولماذا تملكه)، فإن الخيارات والتطبيقات «الافتراضية» المتاحة على هاتفك يمكنها تقديم المساعدة.
*خدمة «نيويورك تايمز».