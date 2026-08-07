الذكاء الاصطناعي يبتكر فيروسات جديدة... إنجاز علمي يثير مخاوف أمنية

ضمن إنجاز علمي يعكس القدرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة الوراثية، نجح باحثون في تصميم فيروسات جديدة لم تكن موجودة في الطبيعة، وتمكن بعضها من التكاثر بسرعة تفوق نظيراتها الطبيعية. وبينما يرى العلماء أن هذا التطور قد يفتح آفاقاً واسعةً لتطوير الطب وعلم الأحياء، فإنه أثار في الوقت نفسه تساؤلات وتحذيرات بشأن مخاطره المحتملة، لا سيما إمكانية إساءة استخدام هذه التقنيات في تطوير أسلحة بيولوجية، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

واستخدم فريق من معهد «آرك» في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأميركية الذكاء الاصطناعي لتدريب نموذج حاسوبي على التعرف إلى الأنماط الطبيعية للحمض النووي، قبل توظيف تلك المعرفة في تصميم فيروسات جديدة لا وجود لها في الطبيعة.

ورغم أن الفيروسات الناتجة، المعروفة باسم «العاثيات»، لا تُصيب البشر أو الحيوانات، فإن هذا الإنجاز أثار مخاوف من إمكانية تسخير التقنية نفسها مستقبلاً لتصميم مسببات أمراض أكثر خطورة أو استخدامها في تطوير أسلحة بيولوجية.

واعتمد الباحثون على برنامج يحمل اسم «إيفو» (Evo)، وهو نموذج يعمل بطريقة مشابهة لبرنامج «تشات جي بي تي»، إذ دُرِّب على كميات هائلة من التسلسلات الجينية الخاصة بالحيوانات والنباتات والفيروسات والميكروبات.

ولأن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تعتمد على تحليل الأنماط والتنبؤ بتسلسل الكلمات في النصوص، فقد وظّف العلماء المبدأ ذاته لتحليل الشفرة الوراثية والتنبؤ بتسلسلات جينية جديدة، ثم توليدها.

وخلال عملية التدريب، مسح برنامج «إيفو» نحو تسعة تريليونات نيوكليوتيد، وهي الوحدات البنائية الأساسية للحمض النووي (DNA)، ثم استخدم هذه البيانات لتوليد شفرات وراثية جديدة قادرة على أداء وظائف محددة.

واختار العلماء البدء بالفيروسات لأنها أقل تعقيداً بكثير من الجينوم البشري، الذي يمثل مجموعة التعليمات الوراثية الكاملة الموجودة داخل الخلايا.

وقال صامويل كينغ، طالب الدراسات العليا في جامعة ستانفورد وأحد مؤلفي الدراسة، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «بدا الأمر وكأنه الخطوة المنطقية التالية».

وبعد أن تعرّف برنامج «إيفو» إلى الجينوم الخاص بفيروس «Phi X-174»، الذي وقع عليه الاختيار لأنه لا يستطيع إصابة البشر أو الحيوانات، استخدمه الباحثون لإنتاج نسخ جديدة من هذا الفيروس.

ومن بين ما يقرب من 300 جينوم فيروسي صممه الذكاء الاصطناعي، تبيّن أن 16 منها فقط كانت قابلة للحياة.

وعند اختبار هذه الفيروسات داخل المختبر، اكتشف الباحثون أن بعضها تكاثر بوتيرة أسرع من فيروس «Phi X-174» الأصلي، إذ خرج من الخلايا المضيفة بعد تكاثره بسرعة أكبر، تاركاً وراءه خلايا ميتة.

ووصف البروفيسور مارك غويل، من مختبر البيولوجيا التركيبية بجامعة بومبيو فابرا في إسبانيا، الدراسة، بأنها «نقطة تحول بالغة الأهمية»، لأنها «تمنحنا فرصة للحلم بإمكانات واعدة لمواجهة أعظم التحديات التي تواجه البشرية».

وأضاف: «للمرة الأولى في التاريخ، بدأنا نصمم علم الأحياء باستخدام الحاسوب».

وأكد الباحثون أنهم لم يزوّدوا نموذج الذكاء الاصطناعي بأي بيانات تتعلق بالفيروسات التي تصيب الإنسان، كما استبعدوا أيضاً الفيروسات المشابهة التي تصيب الحيوانات والنباتات والفطريات، في محاولة للحد من المخاطر المحتملة.

ومع ذلك، حذّر خبراء من أن هذا الإنجاز يثير أسئلة جوهرية تتعلق بالسلامة والأمن البيولوجيين.

وفي مقال علمي مصاحب للدراسة، قال الدكتور توماس إنجلسباي والدكتور موريتز هانكي، من مركز الأمن الصحي بجامعة جونز هوبكنز، إن النتائج تطرح «أسئلة ملحة تتعلق بالسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي».

وأوضحا أن النقاش لم يعد يدور حول ما إذا كانت تقنيات تصميم الجينوم الفيروسي باستخدام الذكاء الاصطناعي ستصبح واقعاً، بل حول كيفية ضمان استخدامها من دون «التسبب في أضرار جسيمة»، مؤكدين أنه «لا ينبغي السعي إلى تصميم فيروسات يمكن أن تُسبب المرض».