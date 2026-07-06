هل دقت ساعة النهاية للتطبيقات والبرامج التقليدية؟

شهدت البيئة الرقمية طوال العقود الماضية اعتماداً مطلقاً على التطبيقات، والبرامج المتخصصة؛ فلكل مهمة تطبيق، ولكل خدمة واجهة يتعين على المستخدم الانتقال إليها، والتعامل مع قوائمها المعقدة. ومع ظهور نماذج وكلاء الذكاء الاصطناعي AI Agents والأدوات الذكية الجديدة، بدأ هذا النموذج التقليدي يتآكل بوضوح، حيث يندفع المستخدمون نحو بيئات تفاعلية موحدة تعتمد على المحادثات البسيطة، واللغة الطبيعية كبديل عن تحميل وإدارة عشرات التطبيقات المنفصلة.

الذكاء الاصطناعي بديل ثوري

• ثورة التحرير الرقمي: عندما يتحدث الإنسان ويعمل الذكاء الاصطناعي. ويتجلى هذا التحول بعمق في مجال تحرير الصور، وعروض الفيديو، وهو القطاع الذي هيمنت عليه برامج عملاقة مثل «آدوبي فوتوشوب» لعقود من الزمن. وتُسهّل أدوات الذكاء الاصطناعي تحرير الصور بنحو غير مسبوق، ما يجعل المستخدم العادي في غنى عن تعلم مهارات التصميم المعقدة، مثل التعامل مع الطبقات Layers، وأقنعة التحديد، وأنماط المزج. وبدلاً من قضاء ساعات في معالجة التفاصيل يدوياً، أصبح بالإمكان حذف عناصر كاملة، أو تغيير الخلفيات، أو ضبط الإضاءة والألوان بعبارة نصية قصيرة، وواضحة.

وسحبت السهولة والسرعة التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدمين تدريجياً من البرامج المكتظة بالقوائم، والأدوات. ورغم أن البرامج الاحترافية لن تختفي تماماً في الفترة القريبة، فإنّ الإصدارات الحديثة منها تندمج وتتكامل مع الأوامر الصوتية، والنصية، ما يحول تجربة تحرير الوسائط من مهارة يدوية تتطلب التدريب الشاق إلى مجرد عملية «تحدث»، وتوجيه لغوي للأنظمة الذكية التي تتولى التنفيذ بدقة فائقة.

• من السفر إلى التسوق: نافذة دردشة واحدة لإدارة حياتك اليومية. وبالانتقال إلى المعاملات الحياتية اليومية، مثل التخطيط للسفر، وحجز الرحلات، يظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي كبديل ثوري يُغني المسافرين عن زيارة منصات الحجز المختلفة، وقضاء ساعات في مقارنة الأسعار، ومواعيد الطيران. ويستطيع الوكيل الذكي فهم رغبات المستخدم وتفضيلاته من خلال جملة واحدة، ليتولى بعدها تقييم خيارات شركات الطيران، ومقارنة الفنادق، واختيار التوقيت الأنسب، بل وإتمام الحجز، والدفع، والتحقق من سياسات الإلغاء دون أن يغادر المستخدم شاشة الدردشة.

وبدأت الفكرة التقليدية القائمة على فتح تطبيق مطعم معين أو تصفح منصات التوصيل الشهيرة تتراجع لصالح المساعدين الرقميين الشاملين، ذلك أن النماذج الأولية لوكلاء الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على إدارة عملية الطلب بأكملها بطلب واحد؛ حيث يحدد الذكاء الاصطناعي أقرب فرع، ويختار أفضل طريقة للتسلم، ويبحث تلقائياً عن قسائم الخصم، والعروض المتاحة، ثم يُرسل الطلب مباشرة، ويحدد وقت التجهيز المتوقع.

يذكر أن التجارة الإلكترونية ومنصات التسوق عبر الإنترنت ليست بعيدة عن هذا الحراك؛ إذ أصبح التوجه الحالي يركز على دمج المساعدين الأذكياء في صُلب منصات البيع الكبرى لتمكين المستخدمين من البحث عن السلع، وإجراء المقارنات بين المنتجات، وإضافة المشتريات إلى السلة، وإتمام الدفع المالي مباشرة من خلال واجهة محادثة ذكية. ويُلغي هذا النمط الفارق بين المتجر التقليدي والمُساعد الشخصي، ويجعل عملية التسوق تجربة سلسة تشبه استشارة خبير مبيعات بشري.

تجربة صينية رائدة

تقود شركات التقنية الصينية الكبرى هذا التحول الجذري في شرق آسيا، مثل «علي بابا» Alibaba، و«تنسنت» Tencent، والتي تسعى جاهدة لنقل مئات الملايين من المستخدمين من نموذج «التطبيقات الشاملة» Super Apps إلى عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا الحراك إلى جعل صندوق الدردشة هو البوابة السحرية، ونقطة الانطلاق الثابتة لكل المعاملات اليومية، بدءاً من المعاملات البنكية، ووصولاً إلى أصغر المشتريات، دون الحاجة للوقوف عند واجهات التطبيقات المصغرة.

وعملت شركة «علي بابا» على ترقية قدرات مساعدها الذكي الشهير «كوين» Qwen ليصبح طبقة برمجية فائقة الذكاء تتفوق على التطبيقات التقليدية عبر دمج سلسلة من الإجراءات المتلاحقة في أمر لفظي واحد. ولم تكتفِ الشركة بالخدمات الداخلية، بل فتحت نظام المُساعد لاستقبال وكلاء أذكياء خارجيين يمثلون علامات تجارية عالمية ومحلية شهيرة، مثل شركات الطيران، وسلاسل المطاعم، والمقاهي، للمشاركة في تقديم خدمات فورية من داخل المساعد نفسه.

ومن جهتها تتحرك شركة «تنسنت» نحو إطلاق وكيلها الذكي الخاص في قلب تطبيق «ويتشات» WeChat الأكثر انتشاراً في الصين، مستفيدة من البنية التحتية الهائلة للتطبيق الذي يجمع بالفعل خدمات التواصل، والمدفوعات. ويسعى هذا الوكيل الذكي إلى إلغاء حاجة المستخدم لتذكر موقع كل خدمة أو وظيفة داخل المنصة مترامية الأطراف، حيث يقوم الوكيل بفهم الرسالة المطلوبة، والوصول التلقائي إلى الخدمة المناسبة، وإتمام المهمة خلف الكواليس، مثل طلب سيارة أجرة، أو تسديد فاتورة، مثلاً.

ذكاء «استباقي»

• الذكاء الاستباقي: شاشات خالية من التشتت والخدمات تتوقع رغباتك. وتتعدى مزايا منظومة التفاعل هذه مجرد الاستجابة للأوامر، لتصل إلى القدرة على التنبؤ الاستباقي باحتياجات المستخدمين بناء على سلوكياتهم السابقة، وتحليل البيانات اللحظية. فعلى سبيل المثال، يمكن لوكيل ذكي خاص بمتجر قهوة أن يقترح على المستخدم طلب مشروبه المفضل مبكراً لتفادي أوقات الذروة، بينما يمكن لوكيل خطوط الطيران وضع خطة سفر متكاملة ومخصصة بدقة تتناسب مع مواعيد عمل المستخدم المعتادة، ورحلاته السابقة دون طلب مباشر منه.

ويمتد هذا التغيير البنيوي إلى مختلف القطاعات الخدمية الأخرى، مثل حجز المواعيد الطبية، وتتبع الشحنات، والطرود، وإدارة المهام المكتبية، وحتى تنظيم الميزانيات الشخصية، ما يسهم في خلق بيئة تقنية خالية من تشتت الواجهات. وبدلاً من امتلاء شاشات الهواتف بصفحات من الأيقونات التي تتطلب تحديثات مستمرة، وصلاحيات وصول متعددة، يتقلص المشهد الرقمي بالكامل ليتلخص في نافذة حوار واحدة تفهم ما يريده الإنسان، وتنفذه فوراً.

يتم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في أكبر «التطبيقات الخارقة» في الصين لتطوير تجربة الاستخدام

• تحديات الثقة وإعادة تعريف نظام التشغيل المستقبلي. إلا أن هذا التحول يواجه تحديات جوهرية متعلقة بمدى موثوقية هذه الأنظمة، وقدرتها على كسب ثقة المستخدمين؛ فالوقوع بخطأ أثناء حجز تذكرة طيران غير قابلة للإلغاء، أو تجاهل خصم مالي مهم، أو اختيار منتج خاطئ أثناء التسوق قد يحبط المستخدم. وتدفع هذه الهفوات المحتملة المستخدمين إلى التمسك بالتحكم اليدوي التقليدي عبر التطبيقات المنفصلة لضمان دقة التنفيذ بأنفسهم.

ولا يعني نجاح تجارب وكلاء الذكاء الاصطناعي بالضرورة الاختفاء التام والنهائي للبرامج، والتطبيقات، وقواعد البيانات الخلفية التي بُنيت عليها البرامج الحالية، بل يعني إعادة تعريف دورها في الحياة اليومية، إذ ستتحول البرامج الكبيرة والخدمات الرقمية إلى بنية تحتية صامتة، ومحركات خلفية تعمل بإشارات غير مرئية، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي دور الوسيط، والوجهة الوحيدة التي يقصدها المستخدم لإنجاز كل شيء.

ويتشكل مستقبل علاقة الإنسان بالتقنية اليوم حول التخلي التدريجي عن المهارات التقنية الإجرائية (مثل معرفة مكان زر ما، أو كيفية ضبط إعداد ما داخل التطبيق) لصالح مهارات التواصل اللغوي، والتعبير الدقيق عن الاحتياجات. ويتجه المشهد الرقمي بسرعة نحو نموذج يصبح فيه نظام التشغيل بأكمله عبارة عن مساعد ذكي واحد، وتنتهي معه الهيمنة الطويلة لمتاجر التطبيقات التقليدية لصالح منظومة ذكية مرنة تضع تلبية الأوامر في المقام الأول. وليس من البعيد ظهور نظام تشغيل متخصص مبني من الأساس على هذه الفكرة، أو تطوير «مايكروسوفت» أو «غوغل» أو «أبل» -وغيرها من الشركات- لإصدارات خاصة من نظم تشغيلها تعمل بهذه الآلية، بهدف اختبار تقبل المستخدمين لها قبل إطلاق نظام تشغيل «وكلاء الذكاء الاصطناعي» للجميع.