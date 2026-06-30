«واتساب» يطرح ميزة أسماء المستخدمين... للتواصل دون مشاركة رقم الهاتفhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5290285-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
«واتساب» يطرح ميزة أسماء المستخدمين... للتواصل دون مشاركة رقم الهاتف
«واتساب» يبدأ طرح ميزة أسماء المستخدمين (واتساب)
بدأ تطبيق «واتساب» طرح واحدة من أكثر الميزات انتظاراً؛ وهي أسماء المستخدمين (Usernames)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخصوصية، وتسهيل التواصل بين المستخدمين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم.
وبحسب ما أُعلن، أصبح بإمكان بعض المستخدمين حجز اسم مستخدم خاص بهم تمهيداً للإطلاق التدريجي للميزة على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، على أن يتمكن الآخرون من الوصول إليها تباعاً مع توسع عملية الإطلاق.
وستتيح الميزة للمستخدم إنشاء اسم مستخدم فريد يمكن مشاركته مع الآخرين بدلاً من رقم الهاتف، بحيث يتمكن أي شخص يعرف هذا الاسم من بدء محادثة دون الاطلاع على الرقم الشخصي الخاص بالمستخدم، وهو ما يمثل تغييراً كبيراً في آلية التواصل داخل التطبيق، خصوصاً عند التعامل مع العملاء أو المجتمعات أو الأشخاص الذين لا يرغب المستخدم في مشاركة رقمه معهم.
ومن المزايا اللافتة أن «واتساب» سيسمح للمستخدمين بحجز أسماء المستخدمين أنفسهم المستخدمة في حساباتهم على منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك»، لتوحيد الهوية الرقمية عبر تطبيقات «ميتا». كما حجزت الشركة عدداً من أسماء الشخصيات العامة والعلامات المعروفة للحد من محاولات الانتحال.
ورغم اعتماد الميزة على أسماء المستخدمين، أكدت الشركة أنها لن توفر دليلاً عاماً للبحث عن الحسابات؛ إذ سيحتاج الطرف الآخر إلى معرفة اسم المستخدم الكامل حتى يتمكن من بدء المحادثة، في خطوة تهدف إلى الحد من الرسائل العشوائية والحفاظ على مستوى مرتفع من الخصوصية.
كما يعمل «واتساب» على إضافة طبقة حماية جديدة تعرف باسم «Username Key»، وهي عبارة عن رمز تعريفي إضافي يمكن استخدامه للتأكد من الوصول إلى الحساب الصحيح، خصوصاً في حال تشابه أسماء المستخدمين، أو لمحاولة الحد من عمليات انتحال الهوية.
ويمكن للمستخدمين الذين وصلت إليهم الميزة التوجه إلى الإعدادات في «واتساب»، ثم الحساب، ومن بعدها اسم المستخدم (Username) لاختيار اسم مستخدم مناسب وحجزه، في حين ستواصل الشركة طرح الميزة تدريجياً للمستخدمين حول العالم خلال الأشهر المقبلة.
وتُعدّ ميزة أسماء المستخدمين أحد أكبر تحديثات «واتساب» خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تعالج مطلباً قديماً للمستخدمين يتمثل في إمكانية التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف، بما يمنح مستوى أعلى من الخصوصية ويجعل استخدام التطبيق أكثر مرونة في الاستخدامات الشخصية والمهنية. ورغم أن هذه الفكرة ليست جديدة؛ إذ سبق أن قدمها تطبيق «تلغرام» منذ سنوات، فإن وصولها إلى «واتساب» يُعدّ تحولاً مهماً نظراً لقاعدة مستخدميه التي تتجاوز أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهرياً حول العالم.
رفعت «أبل» أسعار أجهزة «ماك» و«آيباد» ومنتجات أخرى مع ارتفاع تكاليف الذاكرة، بفعل الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
نسيم رمضان (لندن)
«فورد» تعيد المهندسين ذوي الخبرة بعد أن «طردهم» الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5290293-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«فورد» تعيد المهندسين ذوي الخبرة بعد أن «طردهم» الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة «فورد» أنها أعادت توظيف المئات من خبراء صناعة السيارات المخضرمين، وذلك بعد أن أدركت أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي تسبب في مشكلات مكلفة مالياً ومزعجة للشركة، كما كتب تايلور هاتماكر(*).
إعادة مئات المهندسين الخبراء
ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركة ضمت 350 مهندساً من أصحاب الخبرة الطويلة (الذين يُشار إليهم بلقب «أصحاب اللحى الرمادية» دلالةً على الخبرة والحكمة) إلى قوتها العاملة على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ ومن بينهم كثير من الموظفين السابقين في «فورد» الذين تم تعيينهم لمعالجة مشكلات الموثوقية التي اشتهرت بها الشركة.
وقال كومار غالهوترا مدير العمليات في «فورد»، إن الشركة «كانت تعتمد بشكل متزايد على أنظمة الجودة الآلية»، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يكن يفي بمعايير الشركة المتعلقة بالموثوقية. ونظراً لأن الأنظمة الحاسوبية لم تكن كافية، أعادت «(فورد) متخصصين فنيين (قادرين على) رصد نقاط الفشل المحتملة قبل وصول أي قطعة إلى أرضية المصنع»، حسبما أوضح غالهوترا.
لقد أصبح العنصر البشري - بما يمتلكه من سنوات خبرة تراكمية - الركيزة الأساسية في مساعي «فورد» لجعل سياراتها أكثر موثوقية. وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة «فورد»، لوكالة «بلومبرغ» قائلاً: «نحن نشهد انخفاضاً في تكاليف تغطية الضمان، وانخفاضاً في تكاليف عمليات اعادة السيارات»، مما يخلق «دفعة إيجابية» توفر مئات الملايين من الدولارات.
الخبرة أقوى من جودة الذكاء الاصطناعي
قال تشارلز بون، نائب رئيس هندسة مكونات المركبات في «فورد»: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي أداة رائعة، لكن جودته تعتمد كلياً على جودة المعلومات المستخدمة في تدريبه». وأضاف: «في السنوات السابقة، لم نولِ الاهتمام الكافي لخبرات مهندسينا الأكثر دراية ومعرفة، والذين رافقونا عبر دورات إنتاج متعددة».
مشاكل استدعاء السيارات
يُذكر أن «فورد» كانت قد سجلت أرقاماً قياسية جديدة في عدد عمليات إعادة (استدعاء) السيارات لأسباب تتعلق بالسلامة خلال عام 2025، وذلك مع ظهور مشكلات متتالية في تشكيلة سياراتها وشاحناتها. وتكبدت الشركة مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة بسبب تكاليف إصلاحات الضمان، بدءاً من المخاوف المتعلقة بتصدع حاقنات الوقود، ووصولاً إلى خطر توقف سياراتها فجأة أثناء السير على الطريق.
وقد بلغت حدة المشاكل التي استدعت هذه الإجراءات درجة دفعت الشركة إلى تأخير طرح الطرازات المُعاد تصميمها لمدة تصل إلى 6 أسابيع، وذلك لإتاحة الوقت لإجراء فحوصات إضافية للجودة؛ وهي عملية تتولاها الكوادر البشرية في الشركة.
إدخال الذكاء الاصطناعي ليس كافياً
قال «بون»: «لقد اعتقدنا -خطأً- أن مجرد إدخال الذكاء الاصطناعي وتغذية الأنظمة بمتطلبات التصميم المتاحة لدينا، سيكون كافياً لإنتاج منتج عالي الجودة». لكن «فورد» أدركت في النهاية أن أنظمتها الآلية وأدوات الذكاء الاصطناعي لا يمكنها العمل بفاعلية دون الاستعانة بالخبرة البشرية التقليدية.
ومن خلال إعادة توظيف مهندسين مخضرمين وإضافة مراحل متعددة لمراقبة الجودة، تتوقع «فورد» انخفاضاً حاداً في تكاليف استدعاء السيارات خلال السنوات المقبلة.
يمكن تفعيل العديد من الخصائص من خلال الشاشة التي تعمل باللمس
يشهد قطاع سماعات الأذن اللاسلكية نقلات نوعية من حيث التصميم وعمر البطارية وتقنيات إلغاء الضجيج. وتقدم سماعات «آنكر ساوندكور ليبرتي 5 برو» Anker Soundcore Liberty 5 Pro تقنيات صوتية ثورية وتجربة استماع مبهرة، بسعر معتدل. وهذه السماعات ليست مجرد تحديث عادي، بل هي إعادة تصميم شاملة، حيث حققت رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» كأكثر السماعات وضوحاً للمكالمات في العالم. كما تقدم السماعات مزايا ذكية إضافية تشمل الترجمة الفورية بين اللغات (أكثر من 100 لغة أثناء التحدث مع الآخرين وجهاً لوجه، ولكن يجب توافر الاتصال بالإنترنت لعمل هذه الميزة، وتشمل اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية واليابانية، وغيرها) وتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. واختبرت «الشرق الأوسط» السماعات قبل إطلاقها في المنطقة العربية، ونذكر ملخص التجربة.
ثورة التصميم.. والراحة
سيلاحظ المستخدم من أول نظرة التغيير الجذري في تصميم السماعات نفسها، حيث تخلت عن التصميم التقليدي واتجهت نحو الشكل البيضاوي. وهذا التصميم يمنح السماعات هويتها المميزة، ويوفر راحة أكبر بفضل التوازن في الوزن، حيث يبلغ وزنها 5.5 غرام للسماعة الواحدة.
وبالحديث عن الراحة والثبات، تم تزويد السماعات بزعانف سليكونية قابلة للفك والتركيب حسب رغبة المستخدم؛ ما يضمن ثباتاً ممتازاً حتى أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة. كما توفر السماعات خمسة مقاسات مختلفة من سدادات الأذن السليكونية لمساعدة أي مستخدم في الحصول على الإغلاق المثالي للأذن، وهو أمر جوهري لجودة الصوت وعزل الضوضاء.
وتمثل علبة الشحن تصميماً هندسياً مبهراً؛ فهي ليست مجرد علبة للشحن فقط، بل تقدم شاشة لمس ملونة مدمجة في واجهتها الأمامية. وتسمح هذه الشاشة بالتحكم في أنماط الصوت والتنقل بين درجات عزل الضوضاء ومراقبة مستوى شحن كل سماعة والعلبة بدقة؛ ما يغني عن الحاجة إلى إخراج الهاتف من الجيب في أغلب الأوقات.
كما تتميز السماعات أيضاً بمتانة عالية بفضل دعم معيار IP55 لمقاومة المياه والغبار والعرق، وهو ما يبعث على الطمأنينة أثناء الاستخدام في مختلف الظروف الجوية أو في صالة التدريب الرياضي. ويوحي التصميم العام للعلبة والسماعات بجودة تصنيع ممتازة.
عزل ضوضاء فائق الذكاء
وبالانتقال إلى تقنية إلغاء الضوضاء النشط Active Noise Cancellation ANC، تقدم السماعات أداءً استثنائياً بفضل معالج «ذاس» Thus الجديد للذكاء الاصطناعي الذي يحلّل أكثر من 384 ألف إشارة صوتية في الثانية، حيث تحلّل السماعات الضوضاء المحيطة بسرعة فائقة لخفض الترددات المنخفضة والمزعجة بشكل مذهل؛ ما يجعلها الرفيق المثالي في الرحلات الطويلة وبيئات العمل الصاخبة.
كما توفر السماعات نمط «التكيف الذكي» الذي يوازن بين العزل التام والوعي بالبيئة المحيطة، وهي ميزة رائعة عند المشي في الشوارع المزدحمة. وبالإضافة إلى ذلك، تضيف ميزة «الدردشة السهلة» Easy Chat لمسةً من الذكاء، حيث تفعّل السماعات تلقائياً نمط الشفافية وخفض مستوى الموسيقى بمجرد اكتشاف صوت المستخدم عند التحدث مع الآخرين من حوله، لتعود للعمل الطبيعي بعد انتهاء المحادثة.
وتم اختبار التحدث بالقرب من شارع رئيسي مزدحم جداً بالسيارات، حيث أكد الطرف الآخر أن الصوت واضح للغاية ولم يتم سماع صوت أي سيارة في الخلفية؛ ما يدل على القدرات المتقدمة لعزل الصوتيات والضوضاء دون التأثير على جودة صوت الطرف الذي يتحدث.
قدرات صوتية ممتدة
ويقدم تطبيق «ساوندكور» Soundcore الخاص بالسماعات مزايا عدّة تمنح المستخدم سيطرة كاملة، حيث يمكن من خلاله إجراء اختبار القدرة السمعية لأذن المستخدم HeadID الذي يصمم ملفاً صوتياً مخصصاً بترددات تناسب أذنيه وحده، بالإضافة إلى خيارات تخصيص واسعة ومعادل صوتي Equalizer ذي ثمانية نطاقات للتحكم الدقيق بالترددات.
كما تتضمن السماعات تقنيات صوتية متقدمة مثل «دولبي آتموس» Dolby Audio مع خاصية تتبع حركة الرأس؛ ما يعزز من الانغماس الصوتي ويجعل المستخدم يشعر وكأنه في وسط الفعالية الموسيقية أو الفيلم. ورغم أن النمط القياسي يميل إلى تعزيز الصوتيات الجهورية Bass، فإن التطبيق يمنح المرونة الكاملة لتعديل ذلك إذا كان المستخدم من محبي المحادثات المتوازنة أو الصافية.
وتدعم السماعات تقنية «بلوتوث 6.1» مع دعم لترميز LDAC الصوتي عالي الجودة؛ ما يضمن نقل صوت عالي الدقة. الميزة الأبرز هنا هي دعم الاتصال متعدد النقاط لثلاثة أجهزة في وقت واحد، وهي ميزة نادرة وعملية جداً لمن يتنقل باستمرار بين الهاتف الجوال والكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي.
وتجدر الإشارة إلى أن السماعات تستجيب للأوامر الصوتية (تدعم الأوامر بالإنجليزية والألمانية واليابانية والصينية) في 0.91 ثانية، مقارنة بـ2.78 ثانية في السماعات الأخرى؛ ما يدل على سرعة المعالجة الفائقة والاستجابة السريعة لأوامر المستخدم.
وبالنسبة لعمر البطارية، تقدم السماعات أداءً يصل إلى 12 ساعة في الشحنة الواحدة دون تفعيل ميزة عزل الضوضاء، أو نحو 6.5 ساعة لدى تفعيلها. وتمتد المدة لتصل إلى 50 ساعة إجمالية لدى استخدام علبة الشحن، مع تقديم ميزة الشحن السريع التي تمنح المستخدم 4 ساعات من العمل بعد شحن السماعات لمدة 5 دقائق فقط.
وضوح استثنائي في المكالمات
كما تتفوق السماعات في جودة المكالمات، حيث تم دمج مصفوفة من 8 ميكروفونات مع مستشعري توصيل عظمي لالتقاط صوت المستخدم بوضوح تام وعزل الضوضاء الخلفية. وتعالج ميزة «المكالمات الواضحة» Clear Calls المدعومة بالذكاء الاصطناعي صوت المستخدم محلياً على الشريحة المدمجة لضمان نقاء الصوت حتى في ظروف الرياح الشديدة أو الضجيج العالي، أو لدى التحدث بصوت منخفض في حال وجود معلومات مهمة لا يرغب المستخدم للآخرين من حوله سماعها.
ويبلغ سعر السماعات 749 ريالاً سعودياً (نحو 200 دولار أميركي)، وهي متوافرة في المنطقة العربية بألوان الأزرق أو الزهري أو الأبيض أو الأسود بدءاً من هذا الشهر.
كم هو مزعج أن تستقل سيارتك لتفاجأ بوميض ضوء «فحص المحرك»، أو تنبيهات أخرى تظهر فجأة أمام عينيك؟ ستخبرك أداة «بلو درايفر برو سكان» (BlueDriver Pro Scan) بشكل فوري تقريباً، بطبيعة المشكلة، وقد تحميك من التعرض لتعطل مفاجئ.
تؤدي أداة التشخيص هذه، التي تأتي بحجم الجيب، مهام كبيرة؛ إذ يكفي توصيلها بمنفذ «أو بي دي آي آي» في سيارتك للحصول على بيانات مباشرة وتشخيصات ذات مستوى احترافي. وهي تساعدك في تحديد مشكلات الصيانة المحتملة بسيارتك، كما أن استخدامها بسيط ولا يتطلب معرفة ميكانيكية متقدمة. وتوفر الأداة معلومات تساعدك في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت سيارتك بحاجة لعرضها على ميكانيكي موثوق، أم لا.
وإذا كنت مثلي لا تعرف شيئاً عن منفذ توصيل «أو بي دي آي آي» في سيارتك أو أين تجده، فقد قدّم لي «غوغل» إجابة سريعة: منفذ «أو بي دي آي آي» منفذ تشخيصي قياسي، وهو إلزامي بجميع المركبات المصنعة في عام 1996 فما بعده، ويقع أسفل لوحة القيادة في جهة السائق. يتيح هذا المنفذ الاتصال بين الماسح الضوئي ووحدة التحكم الإلكترونية في السيارة لقراءة التشخيصات، ومسح الرموز الكمبيوترية، وتوفير الطاقة.وتحتوي أداة «بلو درايفر برو سكان» على أكثر من 9 آلاف رمز كمبيوتري تشخيصي، وترسل النتائج عبر البلوتوث إلى التطبيق المصاحب لها.
وحسب التقارير، يتوافق الجهاز مع ما يصل إلى 90 في المائة من السيارات والشاحنات الخفيفة وسيارات الدفع الرباعي التي بيعت في أميركا الشمالية منذ عام 1996. ويتميز مخطط التوافق على موقع «بلو درايفر» بسهولة التصفح، ويضم علامات تجارية؛ مثل «فورد»، و«جنرال موتورز»، و«تويوتا»، و«هوندا»، و«بي إم دبليو»، وغيرها.
ويساعد تطبيق «بلو درايفر» مباشرة في قراءة الرموز، وعرض تاريخ السيارة، وفحص أضواء التحذير، وعرض قرارات الاستدعاء، ومعلومات السيارة، ونشرات الخدمة. وهناك كثير من الميزات الأخرى، كما أن واجهة التحكم في الشاشة الرئيسية للتطبيق تمتاز بسهولة التصفح. وبمجرد حصولك على المعلومات المطلوبة، يمكنك ببساطة إرسالها إلى بريدك الإلكتروني لتمريرها إلى الميكانيكي الخاص بك.
تعمل الأداة دون الحاجة إلى اشتراك للحصول على تقارير حول المحرك، ونظام الوقود، وناقل الحركة، وغيرها؛ بل وتوفر إرشادات لمهام بسيطة مثل إعادة ضبط مؤشر الزيت. ولا تقتصر الاستخدامات على سيارتك الخاصة فحسب؛ وإنما فكّر في توصيلها بمركبة مستعملة قد ترغب في شرائها، لتظهر لك أي مشكلات حالية إلى جانب تاريخ صيانتها.
أعلنت شركة «ديفياليه» الفرنسية المتخصصة في الأنظمة الصوتية، التي تصف نفسها بأنها مدفوعة بالسعي الدؤوب لتحقيق التميز الصوتي، عن إطلاق سماعتها اللاسلكية الفاخرة «ديفياليه جيميناي 2» (Devialet Gemini II premium) بلونين جديدين: اللؤلؤي الفاتح والأخضر الغامق.
وتنضم هذه الألوان إلى الألوان الثلاثة الأصلية (الأسود والذهبي والأبيض)، وهي ألوان جديدة تماماً بالنسبة لي؛ إذ لم تسبق لي تجربة أو حتى سماع هذه السماعات الفاخرة. وقد استغرقت الشركة 15 عاماً من الهندسة قبل إطلاق الجيل الثاني من «جيميناي» العام الماضي، لتخرج بصوت ضخم يتميز بالقوة والوضوح ويناسب جميع قوائم التشغيل. وفي الواقع، أرسل لي أحد القراء أخيراً فكرة مثيرة للاهتمام، متسائلاً: «لماذا لا تستمع إلى قوائم تشغيل لا تعتاد سماعها أثناء مراجعة السماعات؟»؛ لذا قررت تجربة ذلك مع هذه السماعات، واخترت قوائم تشغيل لفرق «البيغ باند» الموسيقية التي تعود لفترة الأربعينات.
وقد أثبتت سماعات «جيميناي 2» جدارتها؛ ورغم أنها لم تجعلني من عشاق هذه الفرق، فإن الصوت الذي وصل إلى أذني كان أكثر من رائع، حيث جذبتني السماعات واستمتعت حقاً بكيفية أداء تلك الموسيقى. وبعد اختبارها لعدة أسابيع، لا يراودني أدنى شك في الجودة المتقدمة للصوت المنبعث من مكبرات صوت داخلية مخصصة مقاس 10 ملم مطلية بالتيتانيوم في كل أذن.
وما ساعد «ديفياليه» في بلوغ مستوى التميز الذي تنشده، تزويد السماعات بميزات متقدمة مثل التقليل النشط لضجيج الرياح، وإلغاء الضوضاء التكيفي، واقتران النقاط المتعددة عبر تقنية «بلوتوث 5.2». وتشمل الميزات الأخرى إجراء مكالمات واضحة دون استخدام اليدين، وفترة تشغيل تصل إلى 5 ساعات للشحنة الواحدة، مع إجمالي 22 ساعة باستخدام علبة الشحن والتخزين اللاسلكية المرفقة، إضافة إلى هيكل مقاوم للماء والعرق بمعيار «آي بي إكس 4».كما تمتاز أدوات التحكم باللمس الموجودة على الأذن بالاستجابة العالية، ويمكن تخصيصها عبر تطبيق «جيميناي» المصاحب، الذي يحتوي على مُعادل للصوت لضبط النغمات التي تفضلها، إضافة إلى إعدادات صوتية مسبقة.ويأتي الجيل الثاني من سماعات «جيميناي» بحجم أصغر بنسبة 40 في المائة من الجيل الأول، وبنية تصنيعية عالية الجودة. وبمجرد وضعها في الأذن، تمنحك شعوراً بالراحة والتصميم المريح، وهي ميزة أجدها لا تقل أهمية عن جودة الصوت التي تنتجها، كما تتوفر بالعبوة 4 أحجام مختلفة من رؤوس الأذن بمقاييس (صغير جداً، وصغير، ومتوسط، وكبير).
السعر: 499 دولاراً.
الموقع:
https://www.devialet.com/en-us/true-wireless-earb* خدمات «تريبيون ميديا»
شا حن صغير للطاقة
هناك أمر مؤكد بشأن أجهزة الطاقة المحمولة: إنها تصبح أصغر حجماً فأصغر، بينما تقدم ميزات أكثر وقوة أكبر. ويُعدّ بنك الطاقة «كوكتيك 15 إير» (Cuktech Power Bank 15 Air) مثالاً نموذجياً لذلك.
لقد صُمم هذا الجهاز المحمول، الذي يأتي بحجم الجيب، بتقنيات متقدمة من «نيتريد الغاليوم» وسيليكون - كربون لضمان شحن أسرع وأكثر برودة وأماناً. كما يتميز بنظام توزيع ذكي للطاقة؛ إذ يوفر ما يصل إلى 100 واط من بطارية داخلية بسعة 15000 ملّي أمبير/ساعة.
وتوجد في المقدمة شاشة «تي إف تي» رقمية ذكية توفر مراقبة فورية لكل منفذ، والجهد الكهربي الحالي، ودرجة الحرارة، والوقت المقدر لإعادة الشحن، وميزات شحن ذكية أخرى.
كما يحتوي الجهاز على 3 منافذ (منفذان من نوع «يو إس بي سي»، ومنفذ واحد من نوع «يو إس بي إيه») يمكنها العمل جميعاً في الوقت نفسه. وحسب البيانات المقدمة من شركة «كوكتيك»، فإن الجهاز يمكنه شحن هاتف «آيفون 17 برو ماكس» نحو 1.7 مرة، أو هاتف «سامسونغ إس 25 ألترا» نحو 2.2 مرة تقريباً. كما يوفر منفذ الشحن السريع «يو إس بي سي» ما يصل إلى 65 واط من الطاقة لشحن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.