«ساوندكور ليبرتي 5 برو»... تجربة صوتية ذكية

يشهد قطاع سماعات الأذن اللاسلكية نقلات نوعية من حيث التصميم وعمر البطارية وتقنيات إلغاء الضجيج. وتقدم سماعات «آنكر ساوندكور ليبرتي 5 برو» Anker Soundcore Liberty 5 Pro تقنيات صوتية ثورية وتجربة استماع مبهرة، بسعر معتدل. وهذه السماعات ليست مجرد تحديث عادي، بل هي إعادة تصميم شاملة، حيث حققت رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» كأكثر السماعات وضوحاً للمكالمات في العالم. كما تقدم السماعات مزايا ذكية إضافية تشمل الترجمة الفورية بين اللغات (أكثر من 100 لغة أثناء التحدث مع الآخرين وجهاً لوجه، ولكن يجب توافر الاتصال بالإنترنت لعمل هذه الميزة، وتشمل اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية واليابانية، وغيرها) وتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. واختبرت «الشرق الأوسط» السماعات قبل إطلاقها في المنطقة العربية، ونذكر ملخص التجربة.

تصميم أنيق ووزن منخفض لراحة ممتدة

ثورة التصميم.. والراحة

سيلاحظ المستخدم من أول نظرة التغيير الجذري في تصميم السماعات نفسها، حيث تخلت عن التصميم التقليدي واتجهت نحو الشكل البيضاوي. وهذا التصميم يمنح السماعات هويتها المميزة، ويوفر راحة أكبر بفضل التوازن في الوزن، حيث يبلغ وزنها 5.5 غرام للسماعة الواحدة.

وبالحديث عن الراحة والثبات، تم تزويد السماعات بزعانف سليكونية قابلة للفك والتركيب حسب رغبة المستخدم؛ ما يضمن ثباتاً ممتازاً حتى أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة. كما توفر السماعات خمسة مقاسات مختلفة من سدادات الأذن السليكونية لمساعدة أي مستخدم في الحصول على الإغلاق المثالي للأذن، وهو أمر جوهري لجودة الصوت وعزل الضوضاء.

وتمثل علبة الشحن تصميماً هندسياً مبهراً؛ فهي ليست مجرد علبة للشحن فقط، بل تقدم شاشة لمس ملونة مدمجة في واجهتها الأمامية. وتسمح هذه الشاشة بالتحكم في أنماط الصوت والتنقل بين درجات عزل الضوضاء ومراقبة مستوى شحن كل سماعة والعلبة بدقة؛ ما يغني عن الحاجة إلى إخراج الهاتف من الجيب في أغلب الأوقات.

كما تتميز السماعات أيضاً بمتانة عالية بفضل دعم معيار IP55 لمقاومة المياه والغبار والعرق، وهو ما يبعث على الطمأنينة أثناء الاستخدام في مختلف الظروف الجوية أو في صالة التدريب الرياضي. ويوحي التصميم العام للعلبة والسماعات بجودة تصنيع ممتازة.

تستطيع السماعات ترجمة المحادثات المباشرة بين أكثر من 100 لغة

عزل ضوضاء فائق الذكاء

وبالانتقال إلى تقنية إلغاء الضوضاء النشط Active Noise Cancellation ANC، تقدم السماعات أداءً استثنائياً بفضل معالج «ذاس» Thus الجديد للذكاء الاصطناعي الذي يحلّل أكثر من 384 ألف إشارة صوتية في الثانية، حيث تحلّل السماعات الضوضاء المحيطة بسرعة فائقة لخفض الترددات المنخفضة والمزعجة بشكل مذهل؛ ما يجعلها الرفيق المثالي في الرحلات الطويلة وبيئات العمل الصاخبة.

كما توفر السماعات نمط «التكيف الذكي» الذي يوازن بين العزل التام والوعي بالبيئة المحيطة، وهي ميزة رائعة عند المشي في الشوارع المزدحمة. وبالإضافة إلى ذلك، تضيف ميزة «الدردشة السهلة» Easy Chat لمسةً من الذكاء، حيث تفعّل السماعات تلقائياً نمط الشفافية وخفض مستوى الموسيقى بمجرد اكتشاف صوت المستخدم عند التحدث مع الآخرين من حوله، لتعود للعمل الطبيعي بعد انتهاء المحادثة.

وتم اختبار التحدث بالقرب من شارع رئيسي مزدحم جداً بالسيارات، حيث أكد الطرف الآخر أن الصوت واضح للغاية ولم يتم سماع صوت أي سيارة في الخلفية؛ ما يدل على القدرات المتقدمة لعزل الصوتيات والضوضاء دون التأثير على جودة صوت الطرف الذي يتحدث.

قدرات صوتية ممتدة

ويقدم تطبيق «ساوندكور» Soundcore الخاص بالسماعات مزايا عدّة تمنح المستخدم سيطرة كاملة، حيث يمكن من خلاله إجراء اختبار القدرة السمعية لأذن المستخدم HeadID الذي يصمم ملفاً صوتياً مخصصاً بترددات تناسب أذنيه وحده، بالإضافة إلى خيارات تخصيص واسعة ومعادل صوتي Equalizer ذي ثمانية نطاقات للتحكم الدقيق بالترددات.

كما تتضمن السماعات تقنيات صوتية متقدمة مثل «دولبي آتموس» Dolby Audio مع خاصية تتبع حركة الرأس؛ ما يعزز من الانغماس الصوتي ويجعل المستخدم يشعر وكأنه في وسط الفعالية الموسيقية أو الفيلم. ورغم أن النمط القياسي يميل إلى تعزيز الصوتيات الجهورية Bass، فإن التطبيق يمنح المرونة الكاملة لتعديل ذلك إذا كان المستخدم من محبي المحادثات المتوازنة أو الصافية.

وتدعم السماعات تقنية «بلوتوث 6.1» مع دعم لترميز LDAC الصوتي عالي الجودة؛ ما يضمن نقل صوت عالي الدقة. الميزة الأبرز هنا هي دعم الاتصال متعدد النقاط لثلاثة أجهزة في وقت واحد، وهي ميزة نادرة وعملية جداً لمن يتنقل باستمرار بين الهاتف الجوال والكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي.

وتجدر الإشارة إلى أن السماعات تستجيب للأوامر الصوتية (تدعم الأوامر بالإنجليزية والألمانية واليابانية والصينية) في 0.91 ثانية، مقارنة بـ2.78 ثانية في السماعات الأخرى؛ ما يدل على سرعة المعالجة الفائقة والاستجابة السريعة لأوامر المستخدم.

وبالنسبة لعمر البطارية، تقدم السماعات أداءً يصل إلى 12 ساعة في الشحنة الواحدة دون تفعيل ميزة عزل الضوضاء، أو نحو 6.5 ساعة لدى تفعيلها. وتمتد المدة لتصل إلى 50 ساعة إجمالية لدى استخدام علبة الشحن، مع تقديم ميزة الشحن السريع التي تمنح المستخدم 4 ساعات من العمل بعد شحن السماعات لمدة 5 دقائق فقط.

وضوح استثنائي في المكالمات

كما تتفوق السماعات في جودة المكالمات، حيث تم دمج مصفوفة من 8 ميكروفونات مع مستشعري توصيل عظمي لالتقاط صوت المستخدم بوضوح تام وعزل الضوضاء الخلفية. وتعالج ميزة «المكالمات الواضحة» Clear Calls المدعومة بالذكاء الاصطناعي صوت المستخدم محلياً على الشريحة المدمجة لضمان نقاء الصوت حتى في ظروف الرياح الشديدة أو الضجيج العالي، أو لدى التحدث بصوت منخفض في حال وجود معلومات مهمة لا يرغب المستخدم للآخرين من حوله سماعها.

ويبلغ سعر السماعات 749 ريالاً سعودياً (نحو 200 دولار أميركي)، وهي متوافرة في المنطقة العربية بألوان الأزرق أو الزهري أو الأبيض أو الأسود بدءاً من هذا الشهر.