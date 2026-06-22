خواتم ذكية مطورة مدعمة بالذكاء الاصطناعي

في الوقت الذي كانت فيه الساعات الذكية تتنافس خلال العقد الماضي لانتزاع انتباهنا عبر الإشعارات الاهتزازية والشاشات المضيئة، كانت هناك ثورة أكثر هدوءاً تتسلل إلى أصابعنا.

خواتم ذكية متقدمة

أجل، لقد نضجت سوق الخواتم الذكية لتتطور من فئة تجريبية محدودة النطاق، إلى ساحة منافسة حقيقية للمعدات والأجهزة، حيث تتجاوز العمليات فيها مجرد حساب عدد الخطوات. ولكل من يتطلع إلى تتبع حالته الصحية من دون ربط جهاز كمبيوتر صغير بذراعه (أو في أثناء القيام بذلك)، فقد أصبحت الساحة الآن مكتظة بخيارات توازن بين الجماليات الراقية والمجموعات المتطورة من أجهزة الاستشعار.

وفيما يلي بعض الخيارات التي تستحق الاطلاع عليها:

• «خاتم أورا 4- Oura Ring 4». يظل خاتم «أورا الجيل الرابع» بطل هذه الفئة بلا منازع، حيث يمثل المعيار القياسي الذي تُقاس بناء عليه جميع الخواتم الأخرى. ويبدأ سعره من 349 دولاراً، ويقدم ما يمكن اعتباره تجربة البرمجيات الأكثر صقلاً وتطوراً في هذا المجال، مع تركيز شديد على تتبع مرحلة الاستشفاء البدني والصحة الأيضية من خلال رؤاه المحدثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، هناك عقبة باتت مثار جدل وخلاف بين العديد من المستخدمين، وتتمثل في اشتراك شهري إلزامي بقيمة 5.99 دولار للاطلاع على أي شيء يتجاوز البيانات الأساسية المبسطة. وبالنسبة لشركة «أورا»، لا يعدّ الجهاز إلا وعاء لنموذج جلب الإيرادات المتكررة فيما يركز على العافية والصحة المستدامة على المدى الطويل.

• «خاتم سامسونغ غالاكسي» (Samsung Galaxy Ring). سلكت شركة «سامسونغ» مساراً مختلفاً مع خاتمها «غالاكسي رينغ»؛ إذ طرحته ليكون الرفيق الأمثل لأولئك الذين يعيشون بالفعل داخل منظومة «آندرويد» الحيوية.

ويتميز الخاتم، الذي يبلغ سعره 399 دولاراً - وهو أعلى قليلاً من سعر خاتم «أورا» - بخلوه من نموذج الاشتراكات؛ ما يعني أن السعر الذي تسدده عند الشراء هو كل ما ستدفعه.

وإلى جانب إطاره المصنوع من التيتانيوم المقاوم للخدش، يعتمد «غالاكسي رينغ» بصورة كبيرة على عناصر التحكم عبر إيماءة «النقر المزدوج»، التي تتيح لك إيقاف المنبهات، أو التقاط صورة بالهاتف بنقرة بسيطة من أصابعك.

أما العقبة الوظيفية فتكمن في المنظومة المغلقة التي تفرضها «سامسونغ»؛ فمن أجل الحصول على الحزمة الكاملة من الميزات، بما في ذلك «مؤشر الطاقة» المتقدم - الذي يدمج بيانات نومك، ونشاطك، وتقلب معدل ضربات قلبك في مقياس جاهزية موحد - فإنك تحتاج حقاً إلى ربطه بهاتف «سامسونغ»، مما يجعله جهازاً ممتازاً لكنه مقيد بنوع محدد من البرمجيات.

خيارات أخرى

• خاتم «ألتراهيومان إير» (Ultrahuman Ring AIR). بالنسبة للفئة التي تنظر إلى المخطط البياني لمعدل ضربات القلب، وتتمنى لو حصلت على مزيد من البيانات التفصيلية، فإن خاتم «أولتراهيومان إير» هو الأداة المتخصصة المثالية والأنسب لهم.

ويبدأ سعره من 349 دولاراً دون أي رسوم دورية متكررة، وتتجه شركة «أولتراهيومان» من خلاله نحو مبدأ «الذات الكمية» (تتبع البيانات الشخصية) عبر التركيز على ضبط الإيقاع الحيوي اليومي وتتبع المؤشرات الأيضية.

وقد صُمم الخاتم ليتوافق بدقة مع أدوات تحسين الأداء البيولوجي الأخرى؛ مثل أجهزة المراقبة المستمرة لمستوى الغلوكوز؛ ما يوفر مستوى من العمق والدراية بشأن كيفية تأثير الكافيين أو وجبات الطعام المتأخرة على عملية استشفائك البدني، وهو الأمر الذي تمر عليه الخواتم الأخرى مرور الكرام.

لذا، فهو لا يُعدّ مجرد ملحق عام لنمط الحياة اليومي، وإنما أداة مخصصة وموجهة لأولئك الذين يريدون التعامل مع أجسادهم بوصفها آلة عالية الأداء.

• خاتم «رينغ كون الجيل الثاني إير» (RingConn Gen 2 Air). خاتم «رينغ كون الجيل الثاني إير» يعدّ بلا شك المغيّر الحقيقي لقواعد اللعبة في هذا المجال، ويقدم مبرراً قوياً يجعله الخيار الأكثر عمليّة للشخص العادي.

مع سعر يبدأ من 199 دولاراً ودون أي متطلبات للاشتراك، فإنه ينافس كبار اللاعبين في السوق من حيث السعر، في حين يقدم بطارية تمتد طاقتها التشغيلية إلى 10 أيام كاملة. كما أن تصميمه الذي يدمج بين المربع والدائرة ليس مجرد لمحة تصميمية عابرة، وإنما اختيار هندسي مريح يمنع الخاتم من الدوران حول إصبعك، مما يضمن بقاء أجهزة الاستشعار محاذية لبشرتك تماماً.

ورغم أنه يفتقر إلى الشهرة التجارية الواسعة التي تتمتع بها «أورا» أو «سامسونغ»، فإنه - بوصفه قيمة حقيقية مقابل السعر - ينجح في تضمين تقنيات متطورة لمراقبة النوم ومعدل ضربات القلب داخل هيكل يبدو أخف وزناً بشكل ملحوظ من منافسيه.

• «خاتم أمازفيت هيليو» (Amazfit Helio Ring». أخيراً، نجح خاتم «أمازفيت هيليو» في خلق مكانة خاصة به عبر استهداف الرياضيين الذين لا يفضلون الاختيار بين الخاتم والساعة. ويُعدّ هذا الخاتم، بسعر يبلغ 149 دولاراً، نقطة الدخول الأكثر ملاءمة من حيث التكلفة إلى عالم الخواتم الرائدة، وقد صُمم خصيصاً ليتزامن مع خط الساعات الرياضية الحالي من شركة «أمازفيت».

وفي حين يمكنه العمل بمفرده، فإنه يتفوق بشكل ملحوظ عند استخدامه أداةً مكملة تركز على الاستشفاء البدني، حيث يسد الفجوات في البيانات خلال الساعات التي قد يخلع فيها الرياضي ساعته الضخمة المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي للنوم.

ويُثبت هذا الخاتم أن مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء قد لا يدور حول إيجاد جهاز واحد يلبي الرغبات كافة، وإنما يكمن بالأحرى في بناء شبكة خفية من أجهزة الاستشعار التي تندمج وتتلاشى تفاصيلها في حياتنا اليومية.

* مجلة «فاست كومباني»