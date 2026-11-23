نموذج «روبوت قاتل» وضعه ناشطون عند بوابة براندنبورغ في برلين للتحذير من خطورة الأسلحة ذاتية التشغيل (أرشيفية - رويترز)

حذَّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوقية من أن العالم يقترب من مرحلة قد يصبح معها تنظيم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل أمراً بالغ الصعوبة، في ظل تسارع تطوير هذه الأنظمة العسكرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مقابل بطء الجهود الدولية الرامية إلى وضع ضوابط قانونية لاستخدامها.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد جاء التحذير عقب اختتام مؤتمر استمر أسبوعاً في جنيف، بمشاركة أكثر من 120 دولة عضواً في اتفاقية للأمم المتحدة تنظم استخدام بعض أنواع الأسلحة.

وانتهى المؤتمر إلى اتفاق على مناقشة أداة لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل خلال العامين المقبلين؛ الأمر الذي نظر إليه بأنه لم يواكب المطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من مخاطر هذه الأسلحة.

وقالت كوردولا درويغه، مديرة القانون الدولي والحركة والشراكات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «بدأنا نرى الذكاء الاصطناعي يُستخدم في ساحات المعارك، وربما حتى داخل أنظمة التسليح نفسها. إذا تركنا هذا المجال دون تنظيم، فسيكون من الصعب للغاية احتواء الأمر لاحقاً».

والأسلحة ذاتية التشغيل هي أنظمة عسكرية تعمل دون إشراف بشري، وتعتمد غالباً على الذكاء الاصطناعي أو تقنيات الروبوتات.

ومع التطور الهائل والسريع للذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، طورت الجيوش والشركات المصنعة أنظمة أسلحة أكثر تقدماً، سواء لأغراض هجومية أو دفاعية.

وتشمل هذه الأنظمة استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد بنوك الأهداف، كما فعل الجيش الإسرائيلي في غزة، بالإضافة إلى الطائرات المسيَّرة شبه ذاتية التشغيل في الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي تتمتع بما يُعرف بـ«قدرة المرحلة الأخيرة»، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي زمام الأمور في اللحظات الأخيرة قبل وصول الطائرة المسيَّرة إلى هدفها.

وقد دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبوليارك إيغر، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إقرار اتفاق قانوني دولي ملزِم يتضمن حظراً واضحاً لبعض أنواع الأسلحة ذاتية التشغيل، وفرض قيود صارمة على استخدامها.

وبشكل خاص، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل ضد الأفراد، وضمان أن تعمل أنظمة الأسلحة بطريقة يمكن التنبؤ بها، مع فرض قيود تشمل قصر استخدامها على الأهداف العسكرية حصراً.

وشددت درويغه على أن الهدف ليس حظر جميع أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وإنما وضع خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها بموجب معاهدة دولية، مؤكدة أن استهداف البشر بواسطة الآلات يجب أن يكون أحد أبرز المحظورات الأخلاقية.

وحذَّرت من أن العالم بات قريباً للغاية من تجاوز هذه الخطوط الحمراء، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على الآلات في تحديد البشر واستهدافهم.

وتزايدت المخاوف الحقوقية مع تسجيل حوادث ألحقت أضراراً بالمدنيين نتيجة استخدام أنظمة توجيه تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ففي يوليو (تموز)، قُتل ثلاثة مدنيين إثر تحطم طائرة مسيَّرة روسية موجهة بنظام ذكاء اصطناعي في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا. وكانت الطائرة تستهدف على الأرجح محطة وقود، لكنها اصطدمت بجدار؛ ما أدى إلى مقتل المدنيين جراء تطاير الشظايا.

وفي قطاع غزة، استخدم الجيش الإسرائيلي تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوسيع قوائم الأهداف العسكرية بوتيرة تفوق قدرة البشر على إنجازها؛ الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية بشأن وقوع أخطاء في تحديد الأهداف ومقتل مدنيين وأشخاص لم تكن صلاتهم بالجماعات المسلحة واضحة.

كما أشارت تقارير إلى أن ضربة أميركية استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران، وأسفرت عن مقتل 156 مدنياً، بينهم 120 طفلاً، ربما ارتبطت بمعلومات استخباراتية غير دقيقة جُمعت بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.