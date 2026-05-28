الأمم المتحدة: الحرارة العالمية ستبقى عند مستويات قياسية حتى 2030

توقعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية «بمستويات قياسية أو شبه قياسية» خلال فترة 2026 إلى 2030، مرجحة بنسبة 75 في المائة أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال مارس (آذار) إلى أنّ فترة 2015 إلى 2025 تمثل أكثر 11 سنة حرّاً على الإطلاق، متوقعة في تقرير جديد صادر عنها أن يستمر هذا الاتجاه.

وبحسب التقرير، وهو حول توقعات المناخ على مستوى العالم لسنة إلى عشر سنوات، والذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، من «المحتمل» بنسبة 86 في المائة أن تسجل إحدى سنوات فترة 2026 إلى 2030 الرقم القياسي للسنة الأكثر حراً على الإطلاق، والذي سجل عام 2024.

وقال ليون هيرمانسون، المعدّ الرئيسي للتقرير الذي يجمع توقعات من 13 معهداً، «يُتوقَّع حدوث ظاهرة إل نينيو في أواخر عام 2026، ما يزيد احتمال أن يسجّل العام التالي أي 2027، الرقم القياسي المقبل».

وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن معدّل درجات الحرارة المتوقعة لخمس سنوات في وسط المحيط الهادئ الاستوائي يشير إلى «اتجاه نحو ظروف مناخية شبيهة بظاهرة إل نينيو»، لا سيما في عامي 2027 و2028.

وتتميز ظاهرة إل نينيو بارتفاع درجات حرارة المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه. وتحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر من تسعة إلى اثني عشر شهراً.

وشهد عاما 2023 و2024 آخر موجة من ظاهرة إل نينيو، ما جعلهما العامين الأكثر حرّاً على الإطلاق. وتؤثر هذه الظاهرة الدورية بشكل متسلسل على المناخ العالمي لأشهر عدة.

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن معدلات درجات حرارة سطح الأرض العالمية السنوية ستتجاوز بين عامي 2026 و2030 مستويات ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900) بما يتراوح بين 1.3 و1.9 درجة مئوية.

ويستبعد التقرير «بشكل كبير» (احتمال أقل من 1 في المائة) أن يتجاوز معدل درجة حرارة سطح الأرض العالمية معدل الفترة 1850-1900 بأكثر من درجتين مئويتين خلال أيّ من السنوات الخمس المقبلة.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عتبتي 1.5 درجة مئوية و2.0 درجة مئوية المذكورتين في اتفاق باريس تشيران إلى «احترار طويل الأمد يستمر لفترة ممتدة، ويُقاس عادة على مدى 20 عاماً».

وأشارت إلى أن تجاوز معدل درجة الحرارة العالمية السنوية لهاتين العتبتين في بعض السنوات لا يعني استحالة تحقيق أهداف اتفاق باريس المتعلقة بالحرارة على المدى البعيد، مضيفة أنه من المتوقع حدوث تجاوزات موقتة بوتيرة متزايدة مع اقتراب اتجاه الاحترار العالمي من هاتين العتبتين.

وتظهر التوقعات أيضاً استمرار تجاوز الاحترار في القطب الشمالي الاتجاه العالمي بشكل ملحوظ. ومن المتوقع خلال فصول الشتاء الخمسة المقبلة في نصف الكرة الشمالي أن ترتفع درجات الحرارة في القطب الشمالي بمقدار 2.8 درجة مئوية عن معدل فترة 1991-2020.

ومن جهة أخرى، يُتوقع أن تتجاوز معدلات هطول الأمطار المعدلات في المناطق الواقعة عند خطوط العرض العليا من النصف الشمالي للكرة الأرضية خلال فصول الشتاء الخمسة المقبلة.