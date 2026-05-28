حين تقرر الخوارزمية من يموت ومن يعيش... في الحروب الذكية

بينما يتسابق العالم لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تشخيص الأمراض بدقة أعلى وإنقاذ مزيد من الأرواح داخل المستشفيات، يتسارع في الجهة المقابلة سباق آخر أكثر قتامة: تعليم الخوارزميات كيف تدير الحروب، وتختار الأهداف، وتتخذ قرارات القتل خلال أجزاء من الثانية.

وهنا يبرز أحد أكثر الأسئلة الأخلاقية إرباكاً في عصر الذكاء الاصطناعي: هل يمكن للعالم أن يتحدث عن «ذكاء اصطناعي أخلاقي» في الوقت الذي تُمنح فيه الخوارزميات تدريجياً سلطة تحديد من يعيش... ومن يموت؟

من الطب إلى ساحات القتال

خلال السنوات الأخيرة، ارتبط الذكاء الاصطناعي في أذهان الناس غالباً بتحسين جودة الحياة، خصوصاً في مجالات الطب والتعليم والخدمات الإنسانية. لكن التطويرات العسكرية المتسارعة كشفت وجهاً آخر أكثر تعقيداً وقلقاً لهذه التقنية.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتحليل البيانات العسكرية أو دعم القرار البشري، بل بدأ يدخل تدريجياً إلى قلب القرار القتالي نفسه، عبر أنظمة قادرة على تحليل الصور الحرارية، وتتبع الأهداف، وتقييم التهديدات خلال أجزاء من الثانية.

هل تفهم الخوارزمية معنى الحياة؟

إخراج الإنسان من دائرة اتخاذ القرار

وفي دراسة حديثة نُشرت في أبريل (نيسان) 2026 بعنوان: «الذكاء الاصطناعي في حروب المستقبل: الأطر الأخلاقية وتنظيم الأسلحة الذاتية القاتلة» (Artificial Intelligence in Future Warfare: Ethical Frameworks and the Regulation of Lethal Autonomous Weapons)، حذّر الباحث محمد فيصل صديقي من أن تطور الذكاء الاصطناعي العسكري بات أسرع من قدرة القوانين الدولية على مواكبته وتنظيمه.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض الأنظمة الحديثة بدأ يعمل ضمن ما يُعرف بـ«الإنسان خارج الحلقة» (Human-out-of-the-loop)، أي أن القرار القتالي قد ينتقل تدريجياً من الإنسان إلى الخوارزمية نفسها.

أين تختفي المسؤولية؟

في الطب، حتى مع التوسُّع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي، يبقى الطبيب حاضراً داخل القرار النهائي، ويتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن أي خطأ أو سوء تقدير.

أما في الحروب، فالصورة تبدو أكثر غموضاً وتعقيداً. فإذا أخطأت خوارزمية عسكرية ذاتية في تحديد هدف مدني، فمن يتحمل المسؤولية؟

هل هو المبرمج؟ أم الشركة المطوّرة؟ أم القائد العسكري؟ أم الدولة؟ أم أن المسؤولية تضيع داخل طبقات معقدة من البرمجيات والقرارات الآلية؟

تحذيرات من الأسلحة الذاتية القاتلة

هذا السؤال دفع الأمم المتحدة وعدداً من منظمات حقوق الإنسان إلى التحذير من خطورة ما يُعرف بـ«الأسلحة الذاتية القاتلة» (Lethal Autonomous Weapons)، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ الهجوم دون تدخل بشري مباشر في اللحظة الأخيرة.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الأنظمة بأنها:

«مرفوضة سياسياً ومقززة أخلاقياً»، داعياً إلى حظرها عالمياً، ومؤكداً أن قرارات الحياة والموت يجب ألا تُترك للخوارزميات وحدها.

حين تضيع المسؤولية بين الإنسان والخوارزمية

* الذكاء الاصطناعي لا يفهم معنى الرحمة أو قيمة الحياة البشرية

المشكلة الأعمق أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت دقته، لا يفهم معنى الرحمة أو قيمة الحياة البشرية. فالخوارزمية لا تمتلك ضميراً، ولا تشعر بالخوف أو الألم أو الندم، بل تعمل وفق احتمالات رياضية وأنماط بيانات فقط، دون إدراك حقيقي لمعنى الفقد الإنساني أو تبعات القرار الأخلاقي.

وحديثاً حذَّر البابا ليو الرابع عشر هذا الشهر، مايو (أيار) 2026، من أن بعض أنظمة الأسلحة الذاتية أصبحت «عملياً خارج السيطرة البشرية»، داعياً إلى إخضاع الذكاء الاصطناعي العسكري لضوابط أخلاقية وقانونية صارمة.

كما حذَّرت دراسة حديثة نُشرت هذا العام بعنوان: «نهاية الحكم البشري في سلسلة القتل؟» (The End of Human Judgment in the Kill Chain؟) من أن الأنظمة الذكية الجديدة بدأت تنقل سلطة التفسير والمبادرة تدريجياً من الإنسان إلى الخوارزمية نفسها، ما قد يجعل السيطرة البشرية مجرد حضور شكلي لا أكثر.

وهنا يكمن أحد أخطر التحوُّلات في عصر الذكاء الاصطناعي: أن تتحول الحرب تدريجياً من مأساة إنسانية معقدة إلى عملية حسابية باردة تُدار بالخوارزميات.

التناقض الأخلاقي العالمي

المفارقة اللافتة أن كثيراً من الشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي للرعاية الصحية والتعليم والخدمات الإنسانية، تشارك في الوقت نفسه في مشروعات عسكرية متقدمة تعتمد على الخوارزميات والتحليل القتالي الذكي.

وفي اللحظة التي يناقش فيها العالم مفهوم «الذكاء الاصطناعي الرحيم» داخل المستشفيات، تتوسع مختبرات أخرى في تطوير أنظمة قادرة على الاستهداف واتخاذ قرارات قتالية بسرعات تتجاوز القدرة البشرية. وكأن البشرية تحاول، في الوقت نفسه، تعليم الآلة كيف تُنقذ الإنسان... وكيف تقتله أيضاً.

وهذا التناقض يفتح باباً فلسفياً وأخلاقياً شديد الحساسية: هل تكمن المشكلة في الذكاء الاصطناعي نفسه، أم في الطريقة التي يختار الإنسان توظيف هذه القوة بها؟

مخاوف الحروب الجينية

ويزداد القلق الأخلاقي تعقيداً مع تصاعد النقاشات العالمية حول ما يُعرف بـ«الحروب الجينية»، أي استخدام التقنيات الحيوية والذكاء الاصطناعي لفهم الفروقات الجينية بين المجموعات البشرية، أو استهدافها نظرياً بوسائل بيولوجية متقدمة.

ويحذر بعض خبراء أخلاقيات التقنية والأمن الحيوي من أن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال قد يفتح مستقبلاً الباب أمام أشكال خطيرة من الاستهداف القائم على الهوية الجينية أو العرقية، وهو ما يقترب أخلاقياً وقانونياً من مفاهيم «التطهير العرقي» وجرائم الحرب المحظورة دولياً.

ورغم أن كثيراً من هذه السيناريوهات لا يزال ضمن حدود الجدل العلمي والاستراتيجي، فإن مجرد طرحها يكشف إلى أي مدى بدأت التكنولوجيا تقترب من مناطق كانت تُعد سابقاً خارج حدود الأخلاق الإنسانية نفسها.

الإنسان... الحلقة الأخيرة

ربما لا تكمن المشكلة الكبرى في أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر ذكاءً، بل في احتمال أن يبدأ الإنسان تدريجياً بالتخلي عن مسؤوليته الأخلاقية لصالح الخوارزمية.

* الحضارة لا تُقاس فقط بما تستطيع التكنولوجيا فعله... بل أيضاً بما يختار الإنسان ألّا يسمح للتكنولوجيا بفعله

الخطر الحقيقي ليس أن تفكر الآلة... بل أن يتوقف الإنسان عن التفكير.

ولهذا قد لا تصبح القضية الأهم في السنوات القادمة تطوير أنظمة أكثر قوة فحسب، بل الحفاظ على بقاء الإنسان حاضراً داخل القرار النهائي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالحياة والموت.

ولعل المفارقة أن الحضارات القديمة، رغم بساطة أدواتها، وضعت للحرب حدوداً أخلاقية واضحة. ففي واحدة من أشهر الوصايا العربية في القتال، أوصى الخليفة أبو بكر الصديق الجيوش بألا يُقتل طفل أو امرأة أو شيخ، وألا تُقطع الأشجار ولا تُهدم سبل الحياة بلا ضرورة.

أما اليوم، فيبدو العالم وكأنه يقترب تدريجياً من تسليم بعض هذه القرارات إلى خوارزميات لا تعرف الرحمة، ولا تفهم معنى الحياة أو الموت.

إن الحضارة لا تُقاس فقط بما تستطيع التكنولوجيا فعله... بل أيضاً بما يختار الإنسان ألَّا يسمح للتكنولوجيا بفعله.