«كونفرنس ليغ»: غلاسنر بالاس نال ما يستحقه أوروبياً

اعتبر النمساوي أوليفر غلاسنر مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، أن «النادي والجماهير واللاعبين نالوا ما يستحقونه»، خلال احتفاله بلقب مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم الأربعاء.

وقاد هدف الفرنسي جان-فيليب ماتيتا في الشوط الثاني بالاس إلى الفوز على رايو فاييكانو الإسباني 1-0 وإحراز أول لقب أوروبي في تاريخ النادي، مما ضمن له أيضاً مقعداً في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وكان بالاس قد تأهل إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (وويفا) سحب منه مكانه في المسابقة الثانية بسبب قواعد ملكية الأندية المتعددة.

وقال غلاسنر للصحافيين بعد المباراة: «قلت للاعبين، احصلوا الآن على ما تستحقونه بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي: يوروبا ليغ».

وأضاف: «انحرفنا عن المسار لمدة عام واحد، لكن النادي والجماهير واللاعبين نالوا ما يستحقونه. أحياناً يتعين عليك أن تسلك طريقاً غير مباشر، والآن نحن هنا».

وكان غلاسنر قد أعلن في يناير (كانون الثاني) أنه سيغادر النادي في الصيف. ولم يكن بالاس قد فاز بأي لقب عند وصوله، لكنه يرحل بعد إحراز ثلاثة ألقاب.

وقال غلاسنر: «نسمع كثيراً عندما تقول الجماهير شكراً لنا لأننا منحناهم أفضل يوم في حياتهم وكل هذه المشاعر. وقلت شكراً للاعبين، لأن الأمر ذاته ينطبق علي، لأنهم منحوني أياماً رائعة لا تصدق في حياتي، وهذا ما أقدّره حقاً».

وتابع أن فترته في بالاس كانت «فصلاً جيداً يُقرأ في كتاب كريستال بالاس، لكن فصولاً أخرى ستأتي».

بدوره، قال المدافع تايريك ميتشل إن الفوز بمسابقة كونفرنس ليغ كان بمثابة «سعادة خالصة» بعد عقد من الزمن قضاه في النادي اللندني.

وأضاف ميتشل لشبكة «تي إن تي سبورتس»: «إنه أمر مذهل، إنه الشعور نفسه الذي شعرنا به عندما فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي».

وتابع: «إنها سعادة خالصة، مشاعر خالصة، ونحن سعداء فقط لأننا تمكنا من عبور خط النهاية».

وأشار المدافع إلى صعوبة الموسم قائلاً: «إنه بالتأكيد (أصعب موسم لعبناه). نخوض 60 مباراة في الموسم. الكثير من أجسادنا غير معتادة على ذلك. مررنا بفترات لم نكن نفوز فيها. خسرنا بعض المباريات في هذه المسابقة».

أما آدم وارتون الذي ارتدت تسديدته لتصل إلى ماتيتا مسجلاً هدف بالاس، فوجد صعوبة في وصف ما يعنيه الفوز للفريق وجماهيره.

وقال وارتون: «لا يمكن إيجاد كلمات لوصف الشعور. إنه أمر لا يصدق، جنوب لندن، الجماهير. إنه مذهل».

وأضاف: «بداية المباراة كانت حذرة بعض الشيء، كما هو متوقع في النهائي، لكننا دخلنا الأجواء ووجدنا المساحات».