لاعبو رايو يتحسرون على الفرص الضائعة في النهائي الأوروبي

اعتذر لاعبو رايو فايكانو المحبطون للجماهير بعد أن باءت محاولتهم للفوز بأول لقب أوروبي (أ.ف.ب)
  لايبزيغ: «الشرق الأوسط»
اعتذر لاعبو رايو فايكانو المحبطون للجماهير بعد أن باءت محاولتهم للفوز بأول لقب أوروبي للفريق بالفشل، بخسارتهم 1-صفر أمام كريستال بالاس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم أمس الأربعاء.

وكاد الفريق القادم من مدريد أن يحقق انتصاراً تاريخيا في لايبزيغ، قبل أن يخسر بفارق ضئيل، وانهمرت دموع لاعب خط الوسط إيسي بالازون على الرغم مسيرة الفريق القارية الرائعة.

وقال بالازون لقناة «موفيستار بلس» الإسبانية: «لم نتمكن من تحقيق الفوز. سنعود أقوى العام المقبل ونسعد هؤلاء الأشخاص الذين ضحوا بأموال طائلة ليكونوا هنا. لم نتمكن من إنهاء الهجمات، وعلينا تقبل الهزيمة».

وبقي مشجعو رايو الذين سافروا إلى لايبزيغ في المدرجات بعد صفارة النهاية لتحية لاعبيهم الذين وقفوا محبطين على أرض الملعب.

وقال قائد رايو أوسكار فالنتين إن أسلوب بالاس البدني صعب من مهمة فريقه في فرض سيطرته. وأضاف فالنتين: «بذل الفريق قصارى جهده، لكننا لم نشعر بالراحة أبداً. كانوا أقوياء بدنياً وشرسين للغاية. الوصول إلى النهائي إنجاز عظيم، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن الفوز كان في متناول أيدينا. لا أجد الكلمات المناسبة لهؤلاء المشجعين».

وحث لاعب خط الوسط المخضرم أوسكار تريخو الفريق على أن يفخر بوصوله غير المتوقع إلى النهائي، على الرغم من خيبة الأمل. وقال: «الأمر مؤلم للغاية لأن الفريق بذل كل ما في وسعه. نشعر بالأسى أكثر تجاه المشجعين. لقد أنفقوا كل أموالهم على هذه الرحلة، ومن المؤسف أننا لم نتمكن من الفوز بالكأس».

دوري أبطال أوروبا: 22 ألف شرطي ينتشرون في فرنسا استعداداً للنهائي

ينتشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وآرسنال الإنجليزي السبت في بودابست، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونيز الأربعاء.

وكان فوز سان جيرمان على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) العام الماضي في المباراة النهائية لأهم مسابقة أوروبية للأندية، قد شهد أعمال عنف، ولا سيما في جادة الشانزيليزيه ومحيط ملعب «بارك دي برانس»، حيث نُقلت المباراة على شاشات عملاقة.

وأوضح نونيز لموقع «بروت» الإخباري أن من أصل 22 ألف عنصر سيؤمّنون مباراة السبت، سيكون 8 آلاف منهم في العاصمة الفرنسية.

وشهد العام الماضي أيضاً عملية أمنية واسعة، حيث جرى نشر 5400 شرطي في منطقة باريس الكبرى. وتم تسجيل 563 حالة توقيف في فرنسا تلك الليلة، بينها 491 في باريس، كما أُوقف 79 شخصاً إضافياً في المساء التالي.

ويواجه سان جيرمان، المتوّج بلقبه الخامس توالياً في الدوري المحلي في وقت سابق من هذا الشهر، بطل إنجلترا آرسنال على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست.

«رولان غاروس»: ديوكوفيتش يدعو لتأخير المباريات بسبب الحرّ

اقترح الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً سابقاً، تأخير مواعيد مباريات بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لمواجهة موجة الحر في باريس.

وواصل ديوكوفيتش مسعاه الأخير للفوز بلقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى بفوزه على الفرنسي فالنتان روييه 6-3 و6-2 و6-7 (7-9) و6-3 في الدور الثاني الأربعاء.

لكن المصنف الرابع عالمياً حالياً أقرّ بأن المباراة أقيمت «في ظروف (جويّة) صعبة جداً».

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة الفرنسية، قال ديوكوفيتش للصحافيين: «بصراحة، في بطولات الغراند سلام لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة عموماً، لأن لدينا عدداً كبيراً من الملاعب. لدينا إضاءة. كما تعلمون، لا توجد مشكلة. لديكم ملاعب كبيرة. يمكنكم إقامة المباريات، ويمكنكم إعادة جدولتها على ملاعب أخرى مع بقاء الجمهور في المدرجات وكل شيء».

وأضاف: «على سبيل المثال، في أوماغ في كرواتيا تبدأ المباريات في وقت متأخر بعد الظهر، في الخامسة مساء أو نحو ذلك، وتستمر حتى وقت متأخر من الليل».

وسأل الصربي: «هل من المثالي أن تمتد بعد منتصف الليل؟ لا، ليس كذلك. لكن إذا كانت هناك أيام تشهد حرارة وظروفاً قاسية، فربما يكون هذا أمراً يستحق التفكير».

ويتحمل المشجعون واللاعبون والعاملون موجة الحر الشديدة التي اجتاحت غرب أوروبا وخيّمت على رولان غاروس.

وسجلت فرنسا رقماً قياسياً لدرجات الحرارة في مايو (أيار) في ما وصفته هيئة «ميتيو فرانس» بأنه «موجة حر ملحوظة بتوقيتها المبكر وطول مدتها».

وأفاد ميشال فرانكو دوران، مسؤول الإطفاء والسلامة، «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن مسعفي رولان غاروس قدموا الإسعافات لـ25 شخصاً الاثنين الماضي.

لكن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب قال إنه لم يسبق أن توقفت أي مباراة في بطولة رولان غاروس بسبب الحر الشديد، لكن اللعب سيُعلّق على جميع الملاعب التي يسجّل فيها أحد مقياسي «الكرة الرطبة» المعتمدين لديهم حرارة تبلغ 32.2 درجة مئوية.

ويُعد مؤشر «درجة حرارة الكرة الرطبة العالمية» مقياساً لمدى قدرة جسم الإنسان على تبريد نفسه في ظل الحرارة والرطوبة والتعرض لأشعة الشمس والرياح. وعندما تكون نسبة الرطوبة أقل من 100 في المائة، يعطي هذا المؤشر قراءة أقل من ميزان الحرارة التقليدي.

«كونفرنس ليغ»: غلاسنر بالاس نال ما يستحقه أوروبياً

اعتبر النمساوي أوليفر غلاسنر مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، أن «النادي والجماهير واللاعبين نالوا ما يستحقونه»، خلال احتفاله بلقب مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم الأربعاء.

وقاد هدف الفرنسي جان-فيليب ماتيتا في الشوط الثاني بالاس إلى الفوز على رايو فاييكانو الإسباني 1-0 وإحراز أول لقب أوروبي في تاريخ النادي، مما ضمن له أيضاً مقعداً في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وكان بالاس قد تأهل إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (وويفا) سحب منه مكانه في المسابقة الثانية بسبب قواعد ملكية الأندية المتعددة.

وقال غلاسنر للصحافيين بعد المباراة: «قلت للاعبين، احصلوا الآن على ما تستحقونه بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي: يوروبا ليغ».

وأضاف: «انحرفنا عن المسار لمدة عام واحد، لكن النادي والجماهير واللاعبين نالوا ما يستحقونه. أحياناً يتعين عليك أن تسلك طريقاً غير مباشر، والآن نحن هنا».

وكان غلاسنر قد أعلن في يناير (كانون الثاني) أنه سيغادر النادي في الصيف. ولم يكن بالاس قد فاز بأي لقب عند وصوله، لكنه يرحل بعد إحراز ثلاثة ألقاب.

وقال غلاسنر: «نسمع كثيراً عندما تقول الجماهير شكراً لنا لأننا منحناهم أفضل يوم في حياتهم وكل هذه المشاعر. وقلت شكراً للاعبين، لأن الأمر ذاته ينطبق علي، لأنهم منحوني أياماً رائعة لا تصدق في حياتي، وهذا ما أقدّره حقاً».

وتابع أن فترته في بالاس كانت «فصلاً جيداً يُقرأ في كتاب كريستال بالاس، لكن فصولاً أخرى ستأتي».

بدوره، قال المدافع تايريك ميتشل إن الفوز بمسابقة كونفرنس ليغ كان بمثابة «سعادة خالصة» بعد عقد من الزمن قضاه في النادي اللندني.

وأضاف ميتشل لشبكة «تي إن تي سبورتس»: «إنه أمر مذهل، إنه الشعور نفسه الذي شعرنا به عندما فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي».

وتابع: «إنها سعادة خالصة، مشاعر خالصة، ونحن سعداء فقط لأننا تمكنا من عبور خط النهاية».

وأشار المدافع إلى صعوبة الموسم قائلاً: «إنه بالتأكيد (أصعب موسم لعبناه). نخوض 60 مباراة في الموسم. الكثير من أجسادنا غير معتادة على ذلك. مررنا بفترات لم نكن نفوز فيها. خسرنا بعض المباريات في هذه المسابقة».

أما آدم وارتون الذي ارتدت تسديدته لتصل إلى ماتيتا مسجلاً هدف بالاس، فوجد صعوبة في وصف ما يعنيه الفوز للفريق وجماهيره.

وقال وارتون: «لا يمكن إيجاد كلمات لوصف الشعور. إنه أمر لا يصدق، جنوب لندن، الجماهير. إنه مذهل».

وأضاف: «بداية المباراة كانت حذرة بعض الشيء، كما هو متوقع في النهائي، لكننا دخلنا الأجواء ووجدنا المساحات».

