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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يصطحب ماسك في رحلته الآسيوية... ويتجنب ملف «إنفيديا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
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ترمب يصطحب ماسك في رحلته الآسيوية... ويتجنب ملف «إنفيديا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اصطحاب أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، معه الأسبوع المقبل، عندما يسافر إلى الفلبين والصين.

وبصفته رئيساً لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، يرتبط ماسك بمصالح اقتصادية وملفات تتعلق بالأمن القومي تجعله مستشاراً قيّماً لترمب، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون في الإدارة يوم الجمعة، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وتأتي هذه الزيارة في ظل اتساع تداعيات الإطاحة بجنسن هوانغ من رئاسة شركة «إنفيديا»، على خلفية علاقته خارج إطار الزواج بأليس هوانغ، التي يشتبه مسؤولون أميركيون في تجسسها لصالح الصين رغم نفي بكين. وكانت شركة «ميجاسبيد» التي أسستها هوانج، قد واجهت العام الماضي اتهامات بتحويل رقائق ذكاء اصطناعي متطورة من «إنفيديا» إلى السوق الصينية.

ووفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، لا يعتزم ترمب مواجهة الزعيم الصيني شي جينبينغ بشأن هذه المسألة، ولا يتوقع مسؤولو الإدارة أن تتخذ الصين إجراءات انتقامية رداً على أي خطوات لاحقة لمنعها من تهريب رقائق الكمبيوتر المتطورة أو استخدامها، وفقاً لما قاله المسؤولون للصحافيين.

وترى الإدارة أن الوضع المتعلق بـ«إنفيديا» ينبغي ألا يكون له أي تأثير في الرحلة، نظراً لأن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع دول أجنبية بشأن استخدامها لضوابط التصدير. ويناقش مساعدو ترمب إمكانية سد الثغرات في التدابير التجارية القائمة، بما في ذلك استخدام تراخيص التصدير ومنع الشركات الصينية من استخدام الرقائق المتطورة عبر الإنترنت من خلال الوصول عن بعد.

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لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز) p-circle

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ايلون ماسك أخبار أميركا دونالد ترمب أميركا

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الولايات المتحدة​ الملياردير الأميركي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (إ.ب.أ) p-circle

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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يصطحب ماسك في رحلته الآسيوية... ويتجنب ملف «إنفيديا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
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TT

ترمب يصطحب ماسك في رحلته الآسيوية... ويتجنب ملف «إنفيديا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدّم الميدالية الوطنية للعلوم إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» - 8 أكتوبر 2026 (أرشيفية - رويترز)

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اصطحاب أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، معه الأسبوع المقبل، عندما يسافر إلى الفلبين والصين.

وبصفته رئيساً لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، يرتبط ماسك بمصالح اقتصادية وملفات تتعلق بالأمن القومي تجعله مستشاراً قيّماً لترمب، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون في الإدارة يوم الجمعة، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وتأتي هذه الزيارة في ظل اتساع تداعيات الإطاحة بجنسن هوانغ من رئاسة شركة «إنفيديا»، على خلفية علاقته خارج إطار الزواج بأليس هوانغ، التي يشتبه مسؤولون أميركيون في تجسسها لصالح الصين رغم نفي بكين. وكانت شركة «ميجاسبيد» التي أسستها هوانج، قد واجهت العام الماضي اتهامات بتحويل رقائق ذكاء اصطناعي متطورة من «إنفيديا» إلى السوق الصينية.

ووفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، لا يعتزم ترمب مواجهة الزعيم الصيني شي جينبينغ بشأن هذه المسألة، ولا يتوقع مسؤولو الإدارة أن تتخذ الصين إجراءات انتقامية رداً على أي خطوات لاحقة لمنعها من تهريب رقائق الكمبيوتر المتطورة أو استخدامها، وفقاً لما قاله المسؤولون للصحافيين.

وترى الإدارة أن الوضع المتعلق بـ«إنفيديا» ينبغي ألا يكون له أي تأثير في الرحلة، نظراً لأن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع دول أجنبية بشأن استخدامها لضوابط التصدير. ويناقش مساعدو ترمب إمكانية سد الثغرات في التدابير التجارية القائمة، بما في ذلك استخدام تراخيص التصدير ومنع الشركات الصينية من استخدام الرقائق المتطورة عبر الإنترنت من خلال الوصول عن بعد.

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الملياردير الأميركي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (إ.ب.أ) p-circle

«سيكون شرفاً لي»... إيلون ماسك يبدي استعداده لتوظيف رئيس «إنفيديا»

لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز) p-circle

فضيحة رئيس «إنفيديا»... ما التداعيات السياسية المحتملة في واشنطن؟

مواضيع
ايلون ماسك أخبار أميركا دونالد ترمب أميركا
العالم الولايات المتحدة​

روبيو يحذر «الجنائية الدولية» من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمة أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين (ا.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمة أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين (ا.ب)
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روبيو يحذر «الجنائية الدولية» من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمة أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين (ا.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمة أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين (ا.ب)

انتقد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، ما وصفه بـ«توظيف القانون الدولي كسلاح»، معتبراً أنه أداة في يد النخبة، كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية، وحذرها من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن.

وجاءت تصريحاته أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة، بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية وتعهدها بوقف عملها.

وتتولى المحكمة التي تأسست عام 2002 محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وهي تعد ملاذاً أخيراً في الحالات التي تفتقر فيها دول إلى أنظمة قانونية كافية لضمان المساءلة.

والولايات المتحدة من الدول الموقعة على «نظام روما الأساسي» الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تصادق عليه قط. كما أن إسرائيل وروسيا والصين ليست أعضاء في المحكمة.

والكلمة التي ألقاها روبيو أمام المؤتمر، وقوبلت بتصفيق حار، هي الأولى له منذ الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وقال روبيو، الجمعة، إن القانون الدولي تم استخدامه ضد «كل قرار رئيسي يتعلق بالسياسة الخارجية تقريباً» لإدارة ترمب، بدءاً من العمليات ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي وصولاً إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واعتبر أن هذا القانون ليس محايداً، بل «أداة» تستخدمها النخبة العالمية لتعزيز مصالحها.

وسبق أن أعلن روبيو أن واشنطن ستحظر التعامل مع ما وصفه بـ«المحكمة المارقة»، وذلك في إطار الحملة المستمرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهدت واشنطن بتفكيك هذه المحكمة في أعقاب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خلفية جرائم حرب مزعومة في غزة.

وجدد روبيو، الجمعة، انتقاداته لها، معتبراً أنها هيئة لا تخضع للمساءلة أمام أحد، رغم أنها «تتمتع بسلطة التحقيق والملاحقة القضائية والاضطهاد وسجن مواطنينا بموجب قوانين لم نوافق عليها ولا نملك السيطرة عليها».

وأضاف: «إذا كانوا من الحماقة بحيث يحاولون فرض مراسيمهم الورقية علينا، فسيكون ردنا هو نفسه ما رد به القائد الروماني بومبي على الذين احتجوا بمواثيق مدينتهم أمام فيالقه: ألا تكفون عن تلاوة القوانين أمامنا ونحن نتقلد السيوف».

وتغذي المناسبة التي ألقى خلالها روبيو كلمته التكهنات بأنه يتطلع إلى ما هو أبعد من ملف السياسة الخارجية، فقد سبق أن تحدث مرشحون رئاسيون أمام المؤتمر الوطني للمحامين.

ويُنظر إلى روبيو على أنه أحد المرشحين البارزين لخلافة الرئيس دونالد ترمب، رغم نفيه تقارير تحدثت عن عزمه مغادرة الإدارة الأميركية للتحضير لخوض انتخابات عام 2028.

العالم الولايات المتحدة​

البيت الأبيض: قمة ثلاثية غير مسبوقة بين ترمب وشي وبوتين في الصين

صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (أ.ب)
صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (أ.ب)
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البيت الأبيض: قمة ثلاثية غير مسبوقة بين ترمب وشي وبوتين في الصين

صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (أ.ب)
صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (أ.ب)

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً الأسبوع المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تستضيفها مدينة شنتشن الصينية.

وصرحت أوليفيا ويلز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين بشأن المحادثات المقررة الخميس، قائلة: «أوضح الرئيس أنه سيناقش، من بين موضوعات أخرى، مسألة خفض الأسلحة النووية في العالم»، مضيفة أن «الرئيس ترمب يعتقد بأن هذا الانتشار يشكل خطورة بالغة».

ورغم أن اجتماع القادة لإجراء محادثات مشتركة سيشكّل حدثاً استثنائياً، يقول محللون إن التوقعات ضعيفة في أن تسفر المحادثات عن اختراقات كبيرة، وإن طابعها الرمزي سيطغى على مضمونها الفعلي.

وأبدى ترمب تقارباً كبيراً مع شي بعد التوصل إلى هدنة في حربهما التجارية القصيرة العام الماضي، رغم الخلافات بشأن الحرب الأميركية مع إيران وغيرها من التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث حرب إيران مع نظيريه الصيني والروسي، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع الجمعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته خلال مكالمة هاتفية مع صحافيين: «أعتقد أن الرئيس ينوي التحدث عن إيران خلال الاجتماع الثلاثي الذي سيجمعه بكل من شي جين بينغ وفلاديمير بوتين».

وأضاف أن واشنطن لديها «مسار مختلف تماماً» للمفاوضات مع كييف وموسكو، مشيراً إلى أن «الصين ليست في الحقيقة جزءاً من هذا المسار، لذا لا يبدو من المناسب إجراء نقاش حول أوكرانيا هناك».

كما استبعد المسؤول الأميركي أن يتناول الرئيس ترمب مسألة أليس هوانغ، التي يُشتبه بكونها جاسوسة صينية، والتي تشير مزاعم إلى أنها كانت على علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، عندما يزور الصين في الأيام المقبلة لحضور مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

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