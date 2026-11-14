ترمب يصطحب ماسك في رحلته الآسيوية... ويتجنب ملف «إنفيديا»

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اصطحاب أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، معه الأسبوع المقبل، عندما يسافر إلى الفلبين والصين.

وبصفته رئيساً لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، يرتبط ماسك بمصالح اقتصادية وملفات تتعلق بالأمن القومي تجعله مستشاراً قيّماً لترمب، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون في الإدارة يوم الجمعة، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وتأتي هذه الزيارة في ظل اتساع تداعيات الإطاحة بجنسن هوانغ من رئاسة شركة «إنفيديا»، على خلفية علاقته خارج إطار الزواج بأليس هوانغ، التي يشتبه مسؤولون أميركيون في تجسسها لصالح الصين رغم نفي بكين. وكانت شركة «ميجاسبيد» التي أسستها هوانج، قد واجهت العام الماضي اتهامات بتحويل رقائق ذكاء اصطناعي متطورة من «إنفيديا» إلى السوق الصينية.

ووفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، لا يعتزم ترمب مواجهة الزعيم الصيني شي جينبينغ بشأن هذه المسألة، ولا يتوقع مسؤولو الإدارة أن تتخذ الصين إجراءات انتقامية رداً على أي خطوات لاحقة لمنعها من تهريب رقائق الكمبيوتر المتطورة أو استخدامها، وفقاً لما قاله المسؤولون للصحافيين.

وترى الإدارة أن الوضع المتعلق بـ«إنفيديا» ينبغي ألا يكون له أي تأثير في الرحلة، نظراً لأن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع دول أجنبية بشأن استخدامها لضوابط التصدير. ويناقش مساعدو ترمب إمكانية سد الثغرات في التدابير التجارية القائمة، بما في ذلك استخدام تراخيص التصدير ومنع الشركات الصينية من استخدام الرقائق المتطورة عبر الإنترنت من خلال الوصول عن بعد.