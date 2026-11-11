فضيحة رئيس «إنفيديا»... ما التداعيات السياسية المحتملة في واشنطن؟

عادة ما تكون العلاقات الشخصية شؤوناً خاصة، لكن علاقة جنسن هوانغ بسيدة صينية يشتبه بأنها جاسوسة لها تداعيات عالمية.

يُعدّ هوانغ (63 عاماً) أبرز الوجوه المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي، بفضل ستراته الجلدية السوداء وشعره الرمادي الكثيف. وهو رئيس شركة «إنفيديا» التي تنتج رقائق حاسوبية تحظى بطلب هائل؛ وهو ما جعله على اتصال هاتفي متكرر بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، الداعم لهذه الصناعة.

لكن هوانغ كان يتواصل أيضاً مع سيدة أعمال صينية يُزعم أنها نقلت معلومات استخباراتية إلى الصين، إلى جانب رقائق متطورة. وتُدعى هذه السيدة أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد» السنغافورية للحوسبة السحابية.

وتجمع هذه القضية بين الخيانة الشخصية والتجسس التجاري والتطور التكنولوجي المتقدم، في حين تمتد تداعياتها إلى واشنطن. فقد تصاعدت الدعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لإجراء تحقيقات، وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً خاصاً بها، كما تجري «إنفيديا»، إحدى أكثر الشركات قيمة في العالم، مراجعة داخلية، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ويتوقع البعض أن تعيد هذه التكنولوجيا تشكيل الحضارة، من خلال منح أجهزة الكمبيوتر قدرات هائلة على الإبداع والتحليل، في حين كرر ترمب القول إن «من يفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يفوز». وتمثل «إنفيديا» العمود الفقري للخطط الأميركية للهيمنة على هذا المجال.

وعندما سُئل ترمب عن علاقة هوانغ، قال هذا الأسبوع إنه تحدث مع المسؤول التنفيذي في قطاع التكنولوجيا مع تصاعد الفضيحة. وقال ترمب: «أعتقد أنه سيكون بخير»، مضيفاً أن هوانغ «قال إنه لم يكن لديه أي علم على الإطلاق بأن الشخص المعني جاسوس».

وعندما سُئل الرئيس عن موعد علمه للمرة الأولى بالمخاوف المتعلقة بأليس هوانغ، تهرب من الإجابة، قائلاً: «ربما جرى التطرق إلى الأمر»، مضيفاً: «بالتأكيد لم يكن له تأثير كبير عليّ».

السلطات تحقق مع «ميغاسبييد» وأليس هوانغ

في ظل تصوير سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين بوصفه منافسة شرسة وذات تداعيات كبيرة، حذَّرت وزارة العدل الأميركية مراراً من التهديد التجسسي الذي تمثله بكين.

وتشمل هذه التهديدات محاولات بناء علاقات مع شخصيات نافذة في الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الحصول على تكنولوجيا حساسة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي المطورة في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، خضعت شركة «ميغاسبييد» لتدقيق من وزارة التجارة الأميركية، على خلفية اتهامات بالتحايل على قوانين التصدير الأميركية، وتمرير كميات كبيرة من رقائق «إنفيديا» المتطورة إلى مستخدمين في الصين. ونفت الشركة هذه الاتهامات.

وخلص مسؤولون استخباراتيون أميركيون في نهاية المطاف إلى أن أليس هوانغ تجسست لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأُحيل التحقيق الذي كانت تجريه وزارة التجارة إلى وزارة العدل، ويتولى قسم الأمن القومي بالوزارة التحقيق فيما إذا كانت «ميغاسبييد» قد انتهكت قوانين مراقبة الصادرات، على أن يشمل التحقيق أيضاً التدقيق في أنشطة أليس هوانغ، وفقاً لشخص مطلع على القضية اشترط عدم الكشف عن هويته؛ نظراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

اعتذار علني

واعتذر جنسن هوانغ لشركته عن العلاقة، قائلاً إنه ألحق الأذى بزوجته وأطفاله، لكنه لم يتطرق إلى التقارير التي أفادت بأن أليس هوانغ يُشتبه في كونها جاسوسة.

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، مؤكداً أن هوانغ سيظل في منصبه، مع تعاونه مع التحقيق.

من جانبها، قالت بكين إن «اتهام التجسس الصيني لا يستند إلى أدلة»، ووصفته بأنه «ليس سوى افتراءات».

علاقة وثيقة بين ترمب وجنسن هوانغ

بعد أول عشاء جمعهما في منتجع مارالاغو مطلع عام 2025، تقرب ترمب من هوانغ، الذي رأى فيه عملاقاً تكنولوجياً قادراً على تحقيق وعود الرئيس نفسه بإحداث نهضة اقتصادية.

وكان من شأن رقائق الكمبيوتر التي تنتجها «إنفيديا» تحويل مراكز البيانات عملياً إلى مصانع تنتج ذكاءً خاماً، يمكن توظيفه في مختلف قطاعات الاقتصاد، لتصنيع السيارات والأدوية الجديدة والأسلحة المتطورة، وتحقيق ثروات لا مثيل لها على ما يبدو. وكان ترمب يتصل بهوانغ بانتظام لمناقشة هذا المستقبل.

وقال هوانغ لـ«أسوشييتد برس» في مقابلة هذا الصيف: «منذ اللحظة التي التقيته فيها، كان كل ما تحدث معي بشأنه هو توفير مزيد من الوظائف، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، والحماية، والأمن القومي». وأضاف: «إنه يعلم أنه إذا كانت أميركا مزدهرة، فستكون لدينا إيرادات ضريبية كبيرة. ويمكننا تمويل الجيش والاقتصاد ومجتمعاتنا، وتوفير مزيد من الوظائف».

ورأى ترمب في شركة «إنفيديا» التي يرأسها هوانغ عاملاً مؤثراً في مستقبله السياسي ومستقبل البلاد. ورافق هوانغ الرئيس على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» خلال زيارة دولة إلى بكين في وقت سابق من العام الحالي.

وفي الشهر الماضي فقط، منح ترمب هوانغ الميدالية الوطنية للعلوم، قائلاً عنه إنه «رجل أرست عزيمته أسس الانفجار الهائل في مجال الذكاء الفائق، ووضع أميركا في مقدمة السباق. إنه رجل مذهل تعرفت إليه جيداً».

كما تبرعت «إنفيديا» بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في تمويل بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض يخطط ترمب لإنشائها.

وتشير تقديرات متعددة إلى أن أكثر من نصف المكاسب التي حققتها سوق الأسهم خلال الولاية الرئاسية الثانية لترمب جاءت من نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات.

ومن دون هذا النمو، قد يتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ما يوجه ضربة اقتصادية جديدة إلى رئيس لم ينجح بالفعل في الوفاء بوعده الانتخابي بوقف التضخم، وفق «أسوشييتد برس». وكانت زيادة الأسعار من بين الأسباب التي دفعت الناخبين إلى توجيه انتقاد شديد للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، وإعادة السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.

هوانغ ضغط لبيع بعض الرقائق للصين

في حين قال هوانغ إن مصالحه تتمثل في مساعدة الولايات المتحدة على النجاح، فإنه أعرب أيضاً عن موقف قوي يدعو إلى السماح لـ«إنفيديا» ببيع بعض رقائقها الأقل تطوراً، مثل «H200»، إلى الصين.

وجادلت «إنفيديا» طويلاً بأن هذه المبيعات ستساعد على ضمان ارتباط منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع بالولايات المتحدة، وإبعاد شركات تصنيع الرقائق الصينية التي تطور أشباه الموصلات والأنظمة المنافسة لمنتجات الشركة.

صورة تُظهِر أليس هوانغ وهي تضّر عشاءً مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)

وكانت هذه الحجج قد خضعت للتدقيق في السابق، بما في ذلك من جانب السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، التي أرادت مثول هوانغ أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ للإجابة عن أسئلة بشأن رغبته في تخفيف قيود التصدير.

ورفض هوانغ المثول أمام اللجنة حتى الآن، ورد الديمقراطيون بغضب بعد انكشاف علاقته خارج إطار الزواج، معربين عن مخاوف من أن تكون إحدى ركائز التكنولوجيا الأميركية قد تعرضت للاختراق من جانب الحكومة الصينية.

وقالت وارن في بيان، الاثنين، إن «إنفيديا» حصلت، وفق تقارير، على موافقات لتصدير «مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، بما في ذلك إلى شركات مرتبطة بالجيش الصيني».

وأضافت وارن أن علاقة هوانغ بأليس هوانغ «تثير تساؤلات مهمة يتعين على (إنفيديا) الإجابة عنها بشأن مدى ارتباط هذه الأنشطة بالأمر».