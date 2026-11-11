عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:58 دقيقه
العالم الولايات المتحدة​

فضيحة رئيس «إنفيديا»... ما التداعيات السياسية المحتملة في واشنطن؟

لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)
لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)
TT
TT

فضيحة رئيس «إنفيديا»... ما التداعيات السياسية المحتملة في واشنطن؟

لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)
لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)

عادة ما تكون العلاقات الشخصية شؤوناً خاصة، لكن علاقة جنسن هوانغ بسيدة صينية يشتبه بأنها جاسوسة لها تداعيات عالمية.

يُعدّ هوانغ (63 عاماً) أبرز الوجوه المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي، بفضل ستراته الجلدية السوداء وشعره الرمادي الكثيف. وهو رئيس شركة «إنفيديا» التي تنتج رقائق حاسوبية تحظى بطلب هائل؛ وهو ما جعله على اتصال هاتفي متكرر بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، الداعم لهذه الصناعة.

لكن هوانغ كان يتواصل أيضاً مع سيدة أعمال صينية يُزعم أنها نقلت معلومات استخباراتية إلى الصين، إلى جانب رقائق متطورة. وتُدعى هذه السيدة أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد» السنغافورية للحوسبة السحابية.

وتجمع هذه القضية بين الخيانة الشخصية والتجسس التجاري والتطور التكنولوجي المتقدم، في حين تمتد تداعياتها إلى واشنطن. فقد تصاعدت الدعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لإجراء تحقيقات، وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً خاصاً بها، كما تجري «إنفيديا»، إحدى أكثر الشركات قيمة في العالم، مراجعة داخلية، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ويتوقع البعض أن تعيد هذه التكنولوجيا تشكيل الحضارة، من خلال منح أجهزة الكمبيوتر قدرات هائلة على الإبداع والتحليل، في حين كرر ترمب القول إن «من يفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يفوز». وتمثل «إنفيديا» العمود الفقري للخطط الأميركية للهيمنة على هذا المجال.

وعندما سُئل ترمب عن علاقة هوانغ، قال هذا الأسبوع إنه تحدث مع المسؤول التنفيذي في قطاع التكنولوجيا مع تصاعد الفضيحة. وقال ترمب: «أعتقد أنه سيكون بخير»، مضيفاً أن هوانغ «قال إنه لم يكن لديه أي علم على الإطلاق بأن الشخص المعني جاسوس».

وعندما سُئل الرئيس عن موعد علمه للمرة الأولى بالمخاوف المتعلقة بأليس هوانغ، تهرب من الإجابة، قائلاً: «ربما جرى التطرق إلى الأمر»، مضيفاً: «بالتأكيد لم يكن له تأثير كبير عليّ».

السلطات تحقق مع «ميغاسبييد» وأليس هوانغ

في ظل تصوير سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين بوصفه منافسة شرسة وذات تداعيات كبيرة، حذَّرت وزارة العدل الأميركية مراراً من التهديد التجسسي الذي تمثله بكين.

وتشمل هذه التهديدات محاولات بناء علاقات مع شخصيات نافذة في الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الحصول على تكنولوجيا حساسة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي المطورة في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، خضعت شركة «ميغاسبييد» لتدقيق من وزارة التجارة الأميركية، على خلفية اتهامات بالتحايل على قوانين التصدير الأميركية، وتمرير كميات كبيرة من رقائق «إنفيديا» المتطورة إلى مستخدمين في الصين. ونفت الشركة هذه الاتهامات.

وخلص مسؤولون استخباراتيون أميركيون في نهاية المطاف إلى أن أليس هوانغ تجسست لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأُحيل التحقيق الذي كانت تجريه وزارة التجارة إلى وزارة العدل، ويتولى قسم الأمن القومي بالوزارة التحقيق فيما إذا كانت «ميغاسبييد» قد انتهكت قوانين مراقبة الصادرات، على أن يشمل التحقيق أيضاً التدقيق في أنشطة أليس هوانغ، وفقاً لشخص مطلع على القضية اشترط عدم الكشف عن هويته؛ نظراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

اعتذار علني

واعتذر جنسن هوانغ لشركته عن العلاقة، قائلاً إنه ألحق الأذى بزوجته وأطفاله، لكنه لم يتطرق إلى التقارير التي أفادت بأن أليس هوانغ يُشتبه في كونها جاسوسة.

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، مؤكداً أن هوانغ سيظل في منصبه، مع تعاونه مع التحقيق.

من جانبها، قالت بكين إن «اتهام التجسس الصيني لا يستند إلى أدلة»، ووصفته بأنه «ليس سوى افتراءات».

علاقة وثيقة بين ترمب وجنسن هوانغ

بعد أول عشاء جمعهما في منتجع مارالاغو مطلع عام 2025، تقرب ترمب من هوانغ، الذي رأى فيه عملاقاً تكنولوجياً قادراً على تحقيق وعود الرئيس نفسه بإحداث نهضة اقتصادية.

وكان من شأن رقائق الكمبيوتر التي تنتجها «إنفيديا» تحويل مراكز البيانات عملياً إلى مصانع تنتج ذكاءً خاماً، يمكن توظيفه في مختلف قطاعات الاقتصاد، لتصنيع السيارات والأدوية الجديدة والأسلحة المتطورة، وتحقيق ثروات لا مثيل لها على ما يبدو. وكان ترمب يتصل بهوانغ بانتظام لمناقشة هذا المستقبل.

وقال هوانغ لـ«أسوشييتد برس» في مقابلة هذا الصيف: «منذ اللحظة التي التقيته فيها، كان كل ما تحدث معي بشأنه هو توفير مزيد من الوظائف، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، والحماية، والأمن القومي». وأضاف: «إنه يعلم أنه إذا كانت أميركا مزدهرة، فستكون لدينا إيرادات ضريبية كبيرة. ويمكننا تمويل الجيش والاقتصاد ومجتمعاتنا، وتوفير مزيد من الوظائف».

ورأى ترمب في شركة «إنفيديا» التي يرأسها هوانغ عاملاً مؤثراً في مستقبله السياسي ومستقبل البلاد. ورافق هوانغ الرئيس على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» خلال زيارة دولة إلى بكين في وقت سابق من العام الحالي.

وفي الشهر الماضي فقط، منح ترمب هوانغ الميدالية الوطنية للعلوم، قائلاً عنه إنه «رجل أرست عزيمته أسس الانفجار الهائل في مجال الذكاء الفائق، ووضع أميركا في مقدمة السباق. إنه رجل مذهل تعرفت إليه جيداً».

كما تبرعت «إنفيديا» بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في تمويل بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض يخطط ترمب لإنشائها.

وتشير تقديرات متعددة إلى أن أكثر من نصف المكاسب التي حققتها سوق الأسهم خلال الولاية الرئاسية الثانية لترمب جاءت من نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات.

ومن دون هذا النمو، قد يتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ما يوجه ضربة اقتصادية جديدة إلى رئيس لم ينجح بالفعل في الوفاء بوعده الانتخابي بوقف التضخم، وفق «أسوشييتد برس». وكانت زيادة الأسعار من بين الأسباب التي دفعت الناخبين إلى توجيه انتقاد شديد للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، وإعادة السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.

هوانغ ضغط لبيع بعض الرقائق للصين

في حين قال هوانغ إن مصالحه تتمثل في مساعدة الولايات المتحدة على النجاح، فإنه أعرب أيضاً عن موقف قوي يدعو إلى السماح لـ«إنفيديا» ببيع بعض رقائقها الأقل تطوراً، مثل «H200»، إلى الصين.

وجادلت «إنفيديا» طويلاً بأن هذه المبيعات ستساعد على ضمان ارتباط منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع بالولايات المتحدة، وإبعاد شركات تصنيع الرقائق الصينية التي تطور أشباه الموصلات والأنظمة المنافسة لمنتجات الشركة.

صورة تُظهِر أليس هوانغ وهي تضّر عشاءً مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)

وكانت هذه الحجج قد خضعت للتدقيق في السابق، بما في ذلك من جانب السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، التي أرادت مثول هوانغ أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ للإجابة عن أسئلة بشأن رغبته في تخفيف قيود التصدير.

ورفض هوانغ المثول أمام اللجنة حتى الآن، ورد الديمقراطيون بغضب بعد انكشاف علاقته خارج إطار الزواج، معربين عن مخاوف من أن تكون إحدى ركائز التكنولوجيا الأميركية قد تعرضت للاختراق من جانب الحكومة الصينية.

وقالت وارن في بيان، الاثنين، إن «إنفيديا» حصلت، وفق تقارير، على موافقات لتصدير «مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، بما في ذلك إلى شركات مرتبطة بالجيش الصيني».

وأضافت وارن أن علاقة هوانغ بأليس هوانغ «تثير تساؤلات مهمة يتعين على (إنفيديا) الإجابة عنها بشأن مدى ارتباط هذه الأنشطة بالأمر».

اقرأ أيضاً

جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» برفقة امرأة أكد مصدر لوكالة «رويترز» أنها أليس هوانغ وذلك في تايبيه بتايوان (رويترز) p-circle

علاقة برئيس «إنفيديا» وشبهات تجسس لصالح الصين... من هي أليس هوانغ؟

صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز) p-circle

ترمب: «إف بي آي» ينظر في علاقة رئيس «إنفيديا» بجاسوسة صينية مزعومة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ يصل قبيل مأدبة رسمية أقيمت على شرف الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين بتاريخ 14 مايو 2026 (أ.ف.ب) p-circle

كيف تصل رقائق «إنفيديا» إلى الصين رغم القيود الأميركية؟

مواضيع
الذكاء الاصطناعي تطور التكنولوجيا تقنيات الذكاء الاصطناعي دونالد ترمب أخبار أميركا أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم «كورويف» وتراجع مخاوف الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم «كورويف» وتراجع مخاوف الذكاء الاصطناعي

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» خلال تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأميركية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في مؤشر «نيكي» الياباني داخل قاعة مؤتمرات في طوكيو (رويترز)
الاقتصاد

الأسهم العالمية ترتفع بدعم رقائق الذكاء الاصطناعي وصعود أسعار النفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الأربعاء، مدعومة باستمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب تراجع الأسهم الأميركية في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تقترب من مستويات قياسية بدعم توقعات «سيمنز إنرجي» و«كورويف»

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، مقتربة من مستويات قياسية، بدعم توقعات قوية للأداء من شركتي «سيمنز إنرجي» الألمانية و«كورويف» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري ترمب خلال لقائه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
الاقتصاد

تحليل إخباري عمالقة التكنولوجيا بعد الانتخابات... نهاية «شهر العسل» أم إعادة تفاوض على النفوذ؟

تواجه شركات التكنولوجيا الأميركية مرحلة جديدة بعد الانتخابات النصفية، مع تصاعد مطالب الرقابة وتقاسم المنافع، وسط توازن دقيق بين حماية الابتكار ومصالح المجتمعات

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
الاقتصاد

الأسهم الكورية تتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين المخاوف المحيطة بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم الولايات المتحدة​

فضيحة رئيس «إنفيديا»... ما التداعيات السياسية المحتملة في واشنطن؟

لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)
لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)
TT
TT

فضيحة رئيس «إنفيديا»... ما التداعيات السياسية المحتملة في واشنطن؟

لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)
لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهِر امرأة - حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر - وهي تحضر مأدبة عشاء مع جنسن هوانغ (رويترز)

عادة ما تكون العلاقات الشخصية شؤوناً خاصة، لكن علاقة جنسن هوانغ بسيدة صينية يشتبه بأنها جاسوسة لها تداعيات عالمية.

يُعدّ هوانغ (63 عاماً) أبرز الوجوه المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي، بفضل ستراته الجلدية السوداء وشعره الرمادي الكثيف. وهو رئيس شركة «إنفيديا» التي تنتج رقائق حاسوبية تحظى بطلب هائل؛ وهو ما جعله على اتصال هاتفي متكرر بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، الداعم لهذه الصناعة.

لكن هوانغ كان يتواصل أيضاً مع سيدة أعمال صينية يُزعم أنها نقلت معلومات استخباراتية إلى الصين، إلى جانب رقائق متطورة. وتُدعى هذه السيدة أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد» السنغافورية للحوسبة السحابية.

وتجمع هذه القضية بين الخيانة الشخصية والتجسس التجاري والتطور التكنولوجي المتقدم، في حين تمتد تداعياتها إلى واشنطن. فقد تصاعدت الدعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لإجراء تحقيقات، وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً خاصاً بها، كما تجري «إنفيديا»، إحدى أكثر الشركات قيمة في العالم، مراجعة داخلية، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ويتوقع البعض أن تعيد هذه التكنولوجيا تشكيل الحضارة، من خلال منح أجهزة الكمبيوتر قدرات هائلة على الإبداع والتحليل، في حين كرر ترمب القول إن «من يفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يفوز». وتمثل «إنفيديا» العمود الفقري للخطط الأميركية للهيمنة على هذا المجال.

وعندما سُئل ترمب عن علاقة هوانغ، قال هذا الأسبوع إنه تحدث مع المسؤول التنفيذي في قطاع التكنولوجيا مع تصاعد الفضيحة. وقال ترمب: «أعتقد أنه سيكون بخير»، مضيفاً أن هوانغ «قال إنه لم يكن لديه أي علم على الإطلاق بأن الشخص المعني جاسوس».

وعندما سُئل الرئيس عن موعد علمه للمرة الأولى بالمخاوف المتعلقة بأليس هوانغ، تهرب من الإجابة، قائلاً: «ربما جرى التطرق إلى الأمر»، مضيفاً: «بالتأكيد لم يكن له تأثير كبير عليّ».

السلطات تحقق مع «ميغاسبييد» وأليس هوانغ

في ظل تصوير سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين بوصفه منافسة شرسة وذات تداعيات كبيرة، حذَّرت وزارة العدل الأميركية مراراً من التهديد التجسسي الذي تمثله بكين.

وتشمل هذه التهديدات محاولات بناء علاقات مع شخصيات نافذة في الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الحصول على تكنولوجيا حساسة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي المطورة في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، خضعت شركة «ميغاسبييد» لتدقيق من وزارة التجارة الأميركية، على خلفية اتهامات بالتحايل على قوانين التصدير الأميركية، وتمرير كميات كبيرة من رقائق «إنفيديا» المتطورة إلى مستخدمين في الصين. ونفت الشركة هذه الاتهامات.

وخلص مسؤولون استخباراتيون أميركيون في نهاية المطاف إلى أن أليس هوانغ تجسست لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأُحيل التحقيق الذي كانت تجريه وزارة التجارة إلى وزارة العدل، ويتولى قسم الأمن القومي بالوزارة التحقيق فيما إذا كانت «ميغاسبييد» قد انتهكت قوانين مراقبة الصادرات، على أن يشمل التحقيق أيضاً التدقيق في أنشطة أليس هوانغ، وفقاً لشخص مطلع على القضية اشترط عدم الكشف عن هويته؛ نظراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

اعتذار علني

واعتذر جنسن هوانغ لشركته عن العلاقة، قائلاً إنه ألحق الأذى بزوجته وأطفاله، لكنه لم يتطرق إلى التقارير التي أفادت بأن أليس هوانغ يُشتبه في كونها جاسوسة.

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، مؤكداً أن هوانغ سيظل في منصبه، مع تعاونه مع التحقيق.

من جانبها، قالت بكين إن «اتهام التجسس الصيني لا يستند إلى أدلة»، ووصفته بأنه «ليس سوى افتراءات».

علاقة وثيقة بين ترمب وجنسن هوانغ

بعد أول عشاء جمعهما في منتجع مارالاغو مطلع عام 2025، تقرب ترمب من هوانغ، الذي رأى فيه عملاقاً تكنولوجياً قادراً على تحقيق وعود الرئيس نفسه بإحداث نهضة اقتصادية.

وكان من شأن رقائق الكمبيوتر التي تنتجها «إنفيديا» تحويل مراكز البيانات عملياً إلى مصانع تنتج ذكاءً خاماً، يمكن توظيفه في مختلف قطاعات الاقتصاد، لتصنيع السيارات والأدوية الجديدة والأسلحة المتطورة، وتحقيق ثروات لا مثيل لها على ما يبدو. وكان ترمب يتصل بهوانغ بانتظام لمناقشة هذا المستقبل.

وقال هوانغ لـ«أسوشييتد برس» في مقابلة هذا الصيف: «منذ اللحظة التي التقيته فيها، كان كل ما تحدث معي بشأنه هو توفير مزيد من الوظائف، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، والحماية، والأمن القومي». وأضاف: «إنه يعلم أنه إذا كانت أميركا مزدهرة، فستكون لدينا إيرادات ضريبية كبيرة. ويمكننا تمويل الجيش والاقتصاد ومجتمعاتنا، وتوفير مزيد من الوظائف».

ورأى ترمب في شركة «إنفيديا» التي يرأسها هوانغ عاملاً مؤثراً في مستقبله السياسي ومستقبل البلاد. ورافق هوانغ الرئيس على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» خلال زيارة دولة إلى بكين في وقت سابق من العام الحالي.

وفي الشهر الماضي فقط، منح ترمب هوانغ الميدالية الوطنية للعلوم، قائلاً عنه إنه «رجل أرست عزيمته أسس الانفجار الهائل في مجال الذكاء الفائق، ووضع أميركا في مقدمة السباق. إنه رجل مذهل تعرفت إليه جيداً».

كما تبرعت «إنفيديا» بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في تمويل بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض يخطط ترمب لإنشائها.

وتشير تقديرات متعددة إلى أن أكثر من نصف المكاسب التي حققتها سوق الأسهم خلال الولاية الرئاسية الثانية لترمب جاءت من نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات.

ومن دون هذا النمو، قد يتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ما يوجه ضربة اقتصادية جديدة إلى رئيس لم ينجح بالفعل في الوفاء بوعده الانتخابي بوقف التضخم، وفق «أسوشييتد برس». وكانت زيادة الأسعار من بين الأسباب التي دفعت الناخبين إلى توجيه انتقاد شديد للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، وإعادة السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.

هوانغ ضغط لبيع بعض الرقائق للصين

في حين قال هوانغ إن مصالحه تتمثل في مساعدة الولايات المتحدة على النجاح، فإنه أعرب أيضاً عن موقف قوي يدعو إلى السماح لـ«إنفيديا» ببيع بعض رقائقها الأقل تطوراً، مثل «H200»، إلى الصين.

وجادلت «إنفيديا» طويلاً بأن هذه المبيعات ستساعد على ضمان ارتباط منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع بالولايات المتحدة، وإبعاد شركات تصنيع الرقائق الصينية التي تطور أشباه الموصلات والأنظمة المنافسة لمنتجات الشركة.

صورة تُظهِر أليس هوانغ وهي تضّر عشاءً مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)

وكانت هذه الحجج قد خضعت للتدقيق في السابق، بما في ذلك من جانب السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، التي أرادت مثول هوانغ أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ للإجابة عن أسئلة بشأن رغبته في تخفيف قيود التصدير.

ورفض هوانغ المثول أمام اللجنة حتى الآن، ورد الديمقراطيون بغضب بعد انكشاف علاقته خارج إطار الزواج، معربين عن مخاوف من أن تكون إحدى ركائز التكنولوجيا الأميركية قد تعرضت للاختراق من جانب الحكومة الصينية.

وقالت وارن في بيان، الاثنين، إن «إنفيديا» حصلت، وفق تقارير، على موافقات لتصدير «مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، بما في ذلك إلى شركات مرتبطة بالجيش الصيني».

وأضافت وارن أن علاقة هوانغ بأليس هوانغ «تثير تساؤلات مهمة يتعين على (إنفيديا) الإجابة عنها بشأن مدى ارتباط هذه الأنشطة بالأمر».

اقرأ أيضاً

جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» برفقة امرأة أكد مصدر لوكالة «رويترز» أنها أليس هوانغ وذلك في تايبيه بتايوان (رويترز) p-circle

علاقة برئيس «إنفيديا» وشبهات تجسس لصالح الصين... من هي أليس هوانغ؟

صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز) p-circle

ترمب: «إف بي آي» ينظر في علاقة رئيس «إنفيديا» بجاسوسة صينية مزعومة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ يصل قبيل مأدبة رسمية أقيمت على شرف الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين بتاريخ 14 مايو 2026 (أ.ف.ب) p-circle

كيف تصل رقائق «إنفيديا» إلى الصين رغم القيود الأميركية؟

مواضيع
الذكاء الاصطناعي تطور التكنولوجيا تقنيات الذكاء الاصطناعي دونالد ترمب أخبار أميركا أميركا
العالم الولايات المتحدة​

حين تصبح العلاقات العاطفية سلاحاً للتجسس... «مصائد العسل» في وادي السيليكون

شعار شركة الرقائق الإلكترونية «إنفيديا» (Nvidia) في مقرها الرئيسي بوادي السيليكون (د.ب.أ)
شعار شركة الرقائق الإلكترونية «إنفيديا» (Nvidia) في مقرها الرئيسي بوادي السيليكون (د.ب.أ)
TT
TT

حين تصبح العلاقات العاطفية سلاحاً للتجسس... «مصائد العسل» في وادي السيليكون

شعار شركة الرقائق الإلكترونية «إنفيديا» (Nvidia) في مقرها الرئيسي بوادي السيليكون (د.ب.أ)
شعار شركة الرقائق الإلكترونية «إنفيديا» (Nvidia) في مقرها الرئيسي بوادي السيليكون (د.ب.أ)

لم تكن قصة العلاقة العاطفية المزعومة بين جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وأليس هوانغ، المرأة التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، مجرد فضيحة شخصية في عالم التكنولوجيا. فالقضية أعادت تسليط الضوء على أساليب قديمة تستخدمها أجهزة الاستخبارات لاختراق وادي السيليكون، والحصول على أسرار الشركات الأميركية، خصوصاً في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي ساحة رئيسية للتنافس بين واشنطن وبكين.

واللافت أن التجسس في وادي السيليكون لم يبدأ مع سباق الذكاء الاصطناعي، بل يعود إلى عقود، وتكشف بعض وقائعه عن مفارقات يصعب تخيلها.

فوفقاً لتقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، في أواخر ثمانينات القرن الماضي، رصد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) موظفاً في شركة تكنولوجية بوادي السيليكون، يُشتبه في عمله لمصلحة الصين. وكانت الشركة تجري أبحاثاً متقدمة ذات استخدامات عسكرية، بعضها مصنف سرياً.

وبعد مراقبته والتنصت على هاتفه، ألقى المكتب القبض عليه في أثناء محاولته السفر جواً من سان فرانسيسكو إلى بكين، وبحوزته قرص كمبيوتر هرّبه بصورة غير قانونية.

لكن المفاجأة جاءت بعد القبض عليه، إذ رفضت الشركة التعاون مع السلطات في إجراءات الملاحقة القضائية، خشية التعرض لتغطية إعلامية سلبية والإضرار بأسهمها. وانتهى الأمر بالتخلي عن القضية، رغم ما وصفته عميلة سابقة في المكتب بأنه اختراق واضح لأسرار التكنولوجيا الأميركية.

وتقول لاراي كوي، التي شاركت في التحقيق، إن الشركات كانت تفضّل أحياناً خسارة التكنولوجيا على المخاطرة بسمعتها التجارية.

شعار شركة البرمجيات Oracle في المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا في وادي السيليكون (د.ب.أ)

العلاقات العاطفية... مدخل إلى أسرار الدولة

ومن بين الأساليب الأكثر إثارة في عالم التجسس ما يُعرف باسم «مصائد العسل»، أي استخدام العلاقات العاطفية أو الجنسية لاستدراج الأشخاص والحصول على معلومات منهم أو التأثير في قراراتهم.

وفي وادي السيليكون، رصد عملاء أميركيون عاملات جنس في أماكن فاخرة، بينها فندق «روزوود ساند هيل» في مينلو بارك، وصالة «ريد وود روم» في فندق «كليفت» بسان فرانسيسكو، كنّ ينقلن معلومات عن زبائنهن إلى مسؤولين في الاستخبارات الروسية.

ولم تكن الصين بعيدة عن هذا الأسلوب. ففي الفترة بين 2011 و2015، نجحت الطالبة الصينية كريستين فانغ في بناء شبكة علاقات مع سياسيين ديمقراطيين في منطقة خليج سان فرانسيسكو، من بينهم عضو الكونغرس السابق إريك سوالويل، الذي أقامت معه علاقة عاطفية.

ولم تكتفِ فانغ بذلك، بل ساعدت في جمع تبرعات لحملاته الانتخابية، وتمكنت من إدخال متدرب إلى مكتبه. ويعتقد مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها كانت تعمل لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية، الجهاز الرئيسي للاستخبارات الخارجية في بكين.

وغادرت فانغ الولايات المتحدة عام 2015، بعدما أقامت علاقات شخصية مع عدد من السياسيين ورؤساء البلديات الأميركيين، وفقاً لمسؤولين سابقين.

والأكثر غرابة أن أساليب الاستدراج لم تقتصر على الديمقراطيين. ففي عام 2003، أُلقي القبض على كاترينا ليونغ، وهي مستشارة في لوس أنجليس وجامعة تبرعات للحزب الجمهوري، للاشتباه في نقلها معلومات سرية إلى الصين.

وكانت ليونغ قد أقامت علاقات عاطفية مع عميلين من مكتب التحقيقات الفيدرالي كانا يشرفان على قضيتها، بينما أوهمت المكتب بأنها تعمل لمصلحته، في حين كانت تنقل المعلومات إلى بكين.

الوصول إلى الشخص أهم من سرقة الملفات

وتكتسب هذه القصص أهمية خاصة في ضوء الاتهامات المتعلقة بأليس هوانغ، التي كانت تشغل منصباً تنفيذياً في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تشتري رقائق متطورة من «إنفيديا».

وبحسب تقارير صحافية، اشتبهت أجهزة استخبارات أميركية في أنها تعمل لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية، وأنها سعت إلى التقرب من هوانغ، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الذكاء الاصطناعي.

وتخضع «ميغاسبيد» لتدقيق السلطات السنغافورية وسط شبهات بشأن تحويل رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى الصين عبر دول جنوب شرقي آسيا.

ويشرح دينيس وايلدر، المحلل السابق لشؤون الصين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أن الشخص الذي ينجح في الوصول إلى مسؤول رفيع لا يحتاج بالضرورة إلى سرقة وثائق أو نقل معلومات بصورة مباشرة. فقد يكون مجرد الوصول إلى هاتفه أو تحركاته كافياً للحصول على معلومات حساسة.

ويضرب مثالاً باحتمال زرع أجهزة تنصت في هاتف شخص قريب من مسؤول كبير، ثم انتقال الهاتف معه إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بما قد يتيح الاستماع إلى محادثات تجري داخله.

الذكاء الاصطناعي... الهدف الجديد

ومع اشتداد المنافسة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت أسرار الشركات الأميركية أكثر أهمية بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

ففي يناير (كانون الثاني)، أُدين المهندس السابق في «غوغل» لينوي دينغ بسرقة أكثر من ألفي صفحة من المعلومات السرية المتعلقة بالبنية التقنية للحواسيب العملاقة التي تستخدمها الشركة في تطوير الذكاء الاصطناعي، في قضية تضمنت اتهامات بالتجسس الاقتصادي وسرقة الأسرار التجارية.

كما كشفت السلطات الأميركية عن شبكات يُشتبه في محاولتها تهريب رقائق متقدمة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين، إحداها بلغت قيمة عملياتها نحو 160 مليون دولار، واستخدمت مستندات شحن مزورة للالتفاف على قيود التصدير.

وتأتي هذه الوقائع في وقت تتزايد فيه أهمية الرقائق المتقدمة بالنسبة إلى بكين، التي تعتبر الذكاء الاصطناعي ساحة أساسية للمنافسة التكنولوجية العالمية.

أما قضية هوانغ، فلا تزال تحيط بها أسئلة كثيرة، أبرزها ما إذا كان يعلم بشكوك أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن أليس هوانغ، وما إذا كانت العلاقة قد أتاحت الوصول إلى معلومات حساسة داخل «إنفيديا».

وقد أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل، فيما نفى الجانب الصيني الاتهامات، ووصفها بأنها ادعاءات لا تستند إلى أدلة.

وبين العلاقات العاطفية والملفات السرية والرقائق التي تساوي مليارات الدولارات، تكشف القضية أن أخطر اختراقات عالم التكنولوجيا قد لا تبدأ دائماً من ثغرة في نظام إلكتروني، بل أحياناً من علاقة شخصية تبدو، في ظاهرها، بعيدة تماماً عن عالم التجسس.

مواضيع
تجسس الصين أميركا
العالم الولايات المتحدة​

رسائل مشفرة عبر والدته وشقيقته... كيف أدار الساعدي «مخطط فيرفورد» من سجنه في نيويورك؟

محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
TT
TT

رسائل مشفرة عبر والدته وشقيقته... كيف أدار الساعدي «مخطط فيرفورد» من سجنه في نيويورك؟

محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)

أعلن مدعون اتحاديون أميركيون توجيه اتهامات جديدة إلى قائد في «كتائب حزب الله» العراقية، قالوا إنه ساعد في إدارة مخطط لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية في جنوب إنجلترا، رغم وجوده داخل سجن في بروكلين بنيويورك.

وبحسب لائحة الاتهام، استخدم محمد باقر سعد داود الساعدي مكالماته الهاتفية مع والدته وشقيقته لتمرير رسائل مشفّرة تتعلق بالعملية، وطلب منهما نقل التعليمات إلى أشخاص آخرين يعملون لمصلحة إيران، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

ويُحتجز الساعدي في مركز الاحتجاز الفيدرالي ببروكلين، بعدما ألقت السلطات التركية القبض عليه، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وُجهت إليه في مايو (أيار) الماضي اتهامات بالتخطيط لاستهداف مواقع يهودية داخل الأراضي الأميركية.

وقال المدعون حينها إنه كان يخطط لتنفيذ ما لا يقل عن 20 هجوماً ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، في إطار حملة انتقامية أعقبت اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ورغم القيود الأمنية المشددة المفروضة عليه داخل السجن، يقول الادعاء إنه تمكن من مواصلة التواصل مع شركائه. وخلال مكالمات مع والدته وشقيقته في الصيف الماضي، نقل إليهما تعليمات تتعلق بمخطط استهداف القاعدة البريطانية.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الساعدي استخدم عبارات غير مباشرة خلال إحدى المكالمات، إذ سأل شقيقته: «ماذا يفعلون بشأن كل أعمالنا القديمة؟»، وهي عبارة قال المدعون إنها تحمل معنى مشفّراً مرتبطاً بالعملية.

وشملت لائحة الاتهام الجديدة شخصين آخرين، هما الإيراني محسن مهاجري، والعراقي محمد علي الحساني. وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن، جيمي ماكدونالد، إن المتهمين ساعدوا في تنظيم حملة إرهابية لمصلحة جماعات مرتبطة بإيران.

وتستهدف الاتهامات قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأميركية أيضاً، وتقع في مقاطعة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا.

وكانت السلطات البريطانية قد بدأت التحقيق في الحادث أواخر سبتمبر (أيلول)، بعدما اتصل أحد المشتبه بهم بخدمات الطوارئ من داخل إحدى ثلاث شاحنات بيضاء شوهدت تتحرك قرب القاعدة في وقت متأخر من الليل. وأثار البلاغ مخاوف من وجود مخطط لاستهداف المنشأة العسكرية.

وأعقب ذلك استنفار أمني واسع، شمل اعتقال خمسة رجال للاشتباه في تورطهم في الإرهاب، وإخلاء 85 منزلاً، وإرسال روبوت متخصص في التعامل مع المتفجرات لتفتيش الشاحنات. كما عقدت السلطات البريطانية اجتماعات طارئة لمناقشة التطورات.

وربطت تقييمات أمنية أميركية وبريطانية المخطط بإيران، أو بجهة عسكرية مرتبطة بطهران، وسط مخاوف من أن يكون جزءاً من تهديد أوسع يستهدف قواعد عسكرية أميركية في أوروبا، بينها قاعدتا «سبانغدالم» و«رامشتاين» في ألمانيا.

وفي تطور لاحق، قال الادعاء البريطاني إن رجلاً يُشتبه في عمله لمصلحة إيران تولى تنظيم العملية، من خلال توفير التمويل وتكليف أشخاص بمراقبة القاعدة وشراء الشاحنات والمستلزمات، فضلاً عن البحث عن سائقين لتنفيذ المهمة.

ووفقاً للاتهامات الأميركية، كان الحساني، الموجود في إيران وقت وقوع الأحداث، على اتصال بسائقي الشاحنات، ودفع لأحد الأشخاص مقابل مراقبة محيط القاعدة في أغسطس (آب)، قبل أن يوجه المجموعة إلى نقل شاحنات محمّلة بالوقود إلى الموقع في 26 سبتمبر.

لكن عمليات التفتيش البريطانية لم تكشف عن متفجرات داخل الشاحنات، وأُفرج عن الرجال الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم بكفالة في اليوم التالي.

وفي المقابل، رفض أندرو دالاك، محامي الساعدي، التعليق على الاتهامات الجديدة، لكنه شكك في الأدلة التي تستند إليها السلطات، قائلاً في مذكرة قضائية إن ما قدمته الحكومة لا يتجاوز تكهنات بشأن محادثات مترجمة من العربية، ولا يبرر استمرار احتجاز موكله في ظروف أمنية مشددة.

مواضيع
إيران العراق أميركا